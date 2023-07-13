Danh sách Công ty >

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Quận Ba Đình, Hà Nội
Giới thiệu Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty Cổ phần tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm: Lẩu, Nướng, Á, Âu và đồ uống. Golden Gate hiện sở hữu hơn 26 thương hiệu cùng hơn 500 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng mỗi năm và vẫn đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn: "Lựa chọn Ẩm thực số 1" Sứ mệnh: "Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng" Triết lí kinh doanh: "Nâng cao chất lượng cuộc sống" Gía trị cốt lõi: CHÍNH TRỰC – Làm điều đúng, ngay cả khi không ai quan sát NHÂN VĂN – Yêu thương con người và hành động tử tế HIỆU SUẤT CAO – Làm nhanh, chính xác và tạo ra giá trị vượt trội Lấy con người làm trung tâm, chúng tôi luôn mong muốn sẽ có thêm những cộng sự đồng hành và gắn bó cùng Golden Gate.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Hạn nộp: 19/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

