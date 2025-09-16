Giới thiệu CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Venicii Việt Nam là công ty trực thuộc Tập đoàn Pro Sports - có 17 năm trong ngành may mặc, thời trang. Là đối tác quan trọng của các hãng thời trang lớn trên thế giới như Puma, Nike, Adidas, J.Lindeberg, Jockey,... - Tầm nhìn: Trở thành Thương Hiệu Thời Trang Thể Thao Việt Nam Mang tầm cỡ Quốc Tế - Sứ mệnh: Đồng hành chinh phục trong mọi thử thách, truyền cảm hứng rèn luyện thể thao, mang biểu tượng ý chí và sáng tạo tinh hoa Việt - Giá trị cốt lõi: Chúng tôi kinh doanh dựa trên sự trung thực và tử tế của những con người tài năng Venicii đang tìm kiếm những con người có chung khát vọng, mục tiêu, cùng giá trị cốt lõi.