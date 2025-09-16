Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Venicii Việt Nam là công ty trực thuộc Tập đoàn Pro Sports - có 17 năm trong ngành may mặc, thời trang. Là đối tác quan trọng của các hãng thời trang lớn trên thế giới như Puma, Nike, Adidas, J.Lindeberg, Jockey,... - Tầm nhìn: Trở thành Thương Hiệu Thời Trang Thể Thao Việt Nam Mang tầm cỡ Quốc Tế - Sứ mệnh: Đồng hành chinh phục trong mọi thử thách, truyền cảm hứng rèn luyện thể thao, mang biểu tượng ý chí và sáng tạo tinh hoa Việt - Giá trị cốt lõi: Chúng tôi kinh doanh dựa trên sự trung thực và tử tế của những con người tài năng Venicii đang tìm kiếm những con người có chung khát vọng, mục tiêu, cùng giá trị cốt lõi.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM

Hạn nộp: 15/10/2025

Hà Nội 10 - 11 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 18 - 26 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 60 - 80 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 14, toà Lilama 10, 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-cp-venicii-viet-nam-ntd189663
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xúc Tiến Du Lịch Thảo Trân
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA làm việc tại Quảng Bình thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Bao Bì Khang Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH MTV Bao Bì Khang Nguyễn
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm