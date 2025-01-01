Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

25 - 99 Nhân viên
airCloset Co., Ltd. (Trụ sở chính: Minato-ku, Tokyo; Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành: Satoshi Amanuma) hoạt động trong lĩnh vực cho thuê thời trang và đồ gia dụng. Với sứ mệnh "Tạo ra sự phấn khích mới trong cuộc sống hàng ngày của mọi người thông qua ý tưởng và CNTT". Để đảm bảo khả năng cạnh tranh độc đáo về dịch vụ cho thuê và hình thành phong cách thời trang cá nhân, airCloset đã phát triển sẵn một hệ thống kể từ khi thành lập, cho phép hãng sản xuất các hệ thống cốt lõi nội bộ trong cả lĩnh vực dịch vụ và kho hàng. Chúng tôi cũng đã nhận được 2 bằng sáng chế cho hệ thống kho hàng tuần hoàn và stylist online được phát triển nội bộ bởi chúng tôi. Đầu tiên là "stylist online" (Bằng sáng chế số 6085017), là hệ thống thực hiện tạo kiểu trực tuyến dựa trên thông tin đã đăng ký của khách hàng và thứ hai là hệ thống quản lý hợp lý kho hàng tuần hoàn. Đây là "hệ thống kho hàng sử dụng RFID" (Bằng sáng chế số 7105347). Từ tháng 4 năm 2024, chúng tôi đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình bằng cách bắt đầu kinh doanh toB cung cấp dịch vụ kho hàng tuần hoàn mà chúng tôi đã tự xây dựng như một nền tảng kho hàng cho các bên bên ngoài. Chúng tôi đã quyết định thành lập một công ty con phát triển hệ thống nhằm củng cố cơ cấu phát triển hệ thống của chúng tôi nhằm hỗ trợ sự phát triển của từng doanh nghiệp và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh doanh. Với tầm nhìn "tạo ra một thế giới nơi sự phấn khích cũng bình thường tựa không khí", công ty chúng tôi mong muốn hiện thực hóa một xã hội nơi lối sống của con người được phong phú hơn thông qua các hoạt động kinh doanh giúp cải thiện giá trị của thời gian. Do đó, tháng 7 năm 2024, chúng tôi chính thức thành lập Công ty TNHH airCloset Engineering tại Hà Nội, Việt Nam. (Chủ tịch: Satoshi Amanuma, Tổng giám đốc: Ryo Ichizuka.)

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 4, toà nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt Nam, số 3 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

