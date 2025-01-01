Giới thiệu Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Công ty Tư vấn GaneshAID hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, chuyên về nâng cao năng lực, đào tạo và phát triển công nghệ ứng dụng trong tiêm chủng và chuỗi cung ứng y tế. GaneshAID là một công ty có mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phát triển như Tổ chức y tế thế giới WHO, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Liên minh vắc xin toàn cầu Gavi và các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận khác. GaneshAID là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở tại Hà Nội từ năm 2013. Công ty Tư vấn GaneshAID hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, chuyên về nâng cao năng lực, đào tạo và phát triển công nghệ ứng dụng trong tiêm chủng và chuỗi cung ứng y tế. GaneshAID là một công ty có mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phát triển như Tổ chức y tế thế giới WHO, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Liên minh vắc xin toàn cầu Gavi và các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận khác. GaneshAID GaneshAID là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở tại Hà Nội từ năm 2013.