Công việc Bác sĩ tâm lý

Tuyển dụng bác sĩ tâm lý đang ngày càng gia tăng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ,... với thu nhập rất hấp dẫn từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu công việc, các bác sĩ cần không ngừng nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức chuyên môn, để có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ tâm lý

Bác sĩ tâm lý là những chuyên gia nghiên cứu và chẩn đoán các vấn đề về tâm lý của con người, đồng thời đưa ra liệu pháp điều trị thích hợp. Với vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, bác sĩ tâm lý đảm nhiệm việc chẩn đoán, tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, ngành tâm lý học đang trở thành một lĩnh vực triển vọng trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng. Dự báo, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý tại bệnh viện tâm thần, trung tâm y tế và cơ sở điều trị sẽ tiếp tục tăng mạnh. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, công việc trong ngành tâm lý học dự kiến sẽ tăng trưởng 6% từ năm 2022 đến 2032, với khoảng 12.800 vị trí mới được mở mỗi năm.

Sự phát triển này tạo cơ hội việc làm không chỉ ở các bệnh viện mà còn tại nhiều tổ chức phi chính phủ và những cơ sở giáo dục, nơi nhu cầu hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần đang dần được chú trọng hơn. Do đó, cơ hội việc làm cho những ai mong muốn làm việc trong lĩnh vực này là vô cùng rộng mở, đặc biệt là với những người có trình độ chuyên môn cao và đam mê trong việc nghiên cứu và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý tại Việt Nam đang gia tăng

2. Mức lương trung bình của bác sĩ tâm lý

Mức lương trung bình của bác sĩ tâm lý tại Việt Nam dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, cơ sở làm việc và vị trí công tác.

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ tâm lý Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ tâm lý mới ra trường 10.000.000 - 15.000.000 Bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Bác sĩ tâm lý có nhiều kinh nghiệm (Trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 30.000.000

Mức lương này phản ánh vai trò quan trọng và sự phát triển của ngành tâm lý học, đồng thời cũng cho thấy cơ hội thu nhập hấp dẫn dành cho những bác sĩ tâm lý có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn.

Mức lương khi tuyển dụng bác sĩ tâm lý có sự dao động rõ rệt tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm làm việc

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Thông tư 32/2023/TT-BYT, hiện tại tại Việt Nam không có chức danh "Bác sĩ tâm lý" mà thay vào đó, người hành nghề trong lĩnh vực này có chức danh "Tâm lý lâm sàng". Để trở thành bác sĩ tâm lý, ứng viên phải tốt nghiệp đại học ngành tâm lý học (hoặc tương đương).

Sau đó, để đủ điều kiện hành nghề, cần phải tiếp tục học thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành tâm lý lâm sàng, rồi thực hành tối thiểu 9 tháng tại các cơ sở y tế, theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Sau khi hoàn thành giai đoạn thực hành, ứng viên phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức để được cấp giấy phép hành nghề. Đây là yêu cầu bắt buộc để người hành nghề có thể thực hiện các dịch vụ điều trị tâm lý chuyên môn tại Việt Nam.

Một số điều kiện khác bao gồm sức khỏe tốt, không bị cấm hành nghề và sử dụng ngôn ngữ cho phép trong khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề là điều kiện bắt buộc trong tuyển dụng bác sĩ tâm lý

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ tâm lý

Bác sĩ tâm lý thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc đánh giá, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân về sức khỏe tâm lý. Tuyển bác sĩ chuyên khoa tâm lý thường yêu cầu ứng viên đảm nhận việc thiết kế lộ trình điều trị và phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia khác để đảm bảo hiệu quả chữa trị tốt nhất.

Đánh giá và chẩn đoán: Thu thập thông tin: Bác sĩ tâm lý sẽ tiến hành phỏng vấn, sử dụng những bài kiểm tra tâm lý để thu thập thông tin về tình trạng tâm lý, hành vi và suy nghĩ của bệnh nhân. Phân tích và đánh giá: Dựa trên thông tin thu thập được, bác sĩ sẽ phân tích và đưa ra chẩn đoán chính xác về tình trạng tâm lý của bệnh nhân.

Lập kế hoạch điều trị: Cá nhân hóa kế hoạch: Mỗi bệnh nhân sẽ có một kế hoạch điều trị riêng biệt, phù hợp với tình trạng và nhu cầu của từng người. Áp dụng các phương pháp trị liệu: Bác sĩ có thể sử dụng những phương pháp trị liệu như tâm lý trị liệu, hành vi nhận thức hoặc kết hợp với một số phương pháp khác.

Tư vấn và hỗ trợ: Hỗ trợ bệnh nhân: Bác sĩ tâm lý sẽ cung cấp cho bệnh nhân những lời khuyên, kỹ năng đối phó và hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Tư vấn cho gia đình: Bác sĩ cũng có thể tư vấn cho gia đình bệnh nhân để họ hiểu rõ hơn về tình trạng của người thân và cách hỗ trợ tốt nhất.

Phối hợp cùng với những chuyên gia khác: Làm việc đa ngành: Trong một số trường hợp, bác sĩ tâm lý có thể cần làm việc với những chuyên gia khác như bác sĩ nội khoa, bác sĩ thần kinh để đưa ra phác đồ điều trị toàn diện.

Nghiên cứu và phát triển: Cập nhật kiến thức: Bác sĩ tâm lý cần liên tục cập nhật những kiến thức mới về tâm lý học và các phương pháp điều trị. Tham gia nghiên cứu: Đóng góp vào việc phát triển những phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn.



Lưu ý: Trên đây chỉ là mô tả tuyển dụng bác sĩ tâm lý chung, thực tế công việc của bác sĩ tâm lý có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường làm việc, loại bệnh viện hoặc phòng khám, và nhu cầu cụ thể của bệnh nhân.

Bác sĩ tâm lý chịu trách nhiệm chẩn đoán và điều trị những vấn đề tâm lý cho người bệnh

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ tâm lý

Bác sĩ tâm lý là một nghề đòi hỏi sự tận tâm và trách nhiệm cao. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những đơn vị tuyển dụng bác sĩ tâm lý còn xem xét phẩm chất cá nhân của ứng viên như sự đồng cảm, kiên nhẫn và khả năng giao tiếp tốt để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trình độ học vấn cao: Hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành y đa khoa. Hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về tâm lý học lâm sàng. Có chứng chỉ hành nghề, giấy phép hợp pháp.

Kiến thức chuyên môn phải sâu rộng, vững vàng: Hiểu biết sâu rộng về những rối loạn tâm lý, các phương pháp điều trị. Nắm vững những lý thuyết tâm lý học hiện đại. Luôn cập nhật các xu hướng và kiến thức mới trong lĩnh vực.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Khả năng lắng nghe tích cực: Thật sự thấu hiểu những gì bệnh nhân đang trải qua. Kỹ năng đặt câu hỏi: Hỏi những câu hỏi mở để khai thác thông tin và giúp bệnh nhân khám phá bản thân. Khả năng diễn đạt rõ ràng: Truyền đạt thông tin một cách dễ hiểu cho bệnh nhân. Giao tiếp với bệnh nhân: Khả năng xây dựng mối quan hệ tin cậy với bệnh nhân.

Kỹ năng quan sát và phân tích: Nhận biết những dấu hiệu bất thường trong hành vi và ngôn ngữ của bệnh nhân. Có khả năng phân tích thông tin để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Khả năng đồng cảm và hiểu rõ tâm lý bệnh nhân: Đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của họ. Cung cấp sự hỗ trợ và động viên cần thiết cho bệnh nhân.

Sự kiên nhẫn, kiên trì: Do quá trình điều trị tâm lý đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian dài.

Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm: Làm việc độc lập để thực hiện các cuộc phỏng vấn, đánh giá bệnh nhân. Làm việc nhóm để tham gia vào những dự án nghiên cứu hoặc điều trị.

Đạo đức nghề nghiệp: Tuân thủ mọi nguyên tắc đạo đức của nghề y. Đảm bảo giữ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của bệnh nhân.



Ngoài ra, một số phẩm chất cá nhân khác cũng rất quan trọng như:

Sự đồng cảm: Tâm huyết và sự đồng cảm trong việc hiểu và chia sẻ cảm xúc của người bệnh.

Sự kiên nhẫn: Giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn.

Sự trung thực: Xây dựng mối quan hệ tin cậy với bệnh nhân.

Sự nhiệt tình: Đam mê với công việc và luôn muốn giúp đỡ người khác.

Lưu ý: Ứng viên nên tìm hiểu kỹ yêu cầu của từng nhà tuyển dụng cụ thể, vì những yêu cầu trên chỉ là tiêu chí chung và có thể thay đổi tùy vào từng cơ sở y tế hoặc tổ chức tuyển dụng.

Yêu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý thường khá khắt khe

6. Tuyển dụng công việc khác ngành tâm lý học

Bên cạnh những vị trí tuyển dụng bác sĩ tâm lý, có nhiều cơ hội mà ứng viên có thể tìm kiếm trong các lĩnh vực liên quan như giảng dạy, tư vấn hoặc trị liệu tâm lý. Mỗi công việc đều có đặc thù riêng nhưng đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

Tuyển dụng Thạc sĩ tâm lý học

Với trình độ thạc sĩ, ứng viên sẽ đảm nhận những công việc liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu và áp dụng các kỹ thuật tâm lý học vào thực tế. Công việc có thể bao gồm việc hỗ trợ giới thiệu các dịch vụ tâm lý cho khách hàng, chăm sóc hậu mãi, xử lý phản hồi và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Các chuyên gia cũng tham gia vào việc phát triển kế hoạch, chương trình tâm lý, phối hợp giữa các phòng ban để đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả

Tuyển dụng Giảng viên Tâm lý

Giảng viên tâm lý không chỉ dạy mà còn nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực tập và biên soạn tài liệu học tập cho các môn chuyên ngành. Công việc của họ bao gồm giảng dạy các môn học thuộc ngành tâm lý học, tham gia xây dựng chương trình giảng dạy và hỗ trợ các sinh viên trong quá trình làm chuyên đề. Họ cũng tham gia sinh hoạt chuyên môn và soạn thảo các tài liệu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tâm lý

Chuyên viên tư vấn tâm lý thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các vấn đề của khách hàng thông qua hình thức tham vấn trực tuyến hoặc trực tiếp. Công việc bao gồm tư vấn qua tổng đài, video call hoặc gặp mặt trực tiếp tại văn phòng, giúp khách hàng cải thiện tâm trạng và giải quyết các vấn đề về cảm xúc. Họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt để cung cấp những giải pháp hiệu quả cho từng khách hàng.

Tuyển dụng Chuyên viên Tâm lý trị liệu

Chuyên viên tâm lý trị liệu sử dụng những phương pháp giao tiếp để đánh giá và điều trị các vấn đề về cảm xúc, hành vi và suy nghĩ của bệnh nhân. Họ có thể làm việc với cá nhân, cặp đôi, gia đình hoặc nhóm, tùy theo chuyên môn của mình. Công việc này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc nhận diện vấn đề tâm lý và khả năng áp dụng kỹ thuật trị liệu phù hợp để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn tâm lý, cải thiện sức khỏe tinh thần.

Ngoài những vị trí tuyển dụng bác sĩ tâm lý, ứng viên có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành này

7. Khu vực tuyển dụng bác sĩ tâm lý nhiều nhất

Những thành phố phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ,... đang là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý cao nhất. Sở dĩ như vậy vì nhu cầu về sức khỏe tinh thần đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố phát triển, nơi mà nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm lý đang được nâng cao.

7.1. Việc làm bác sĩ tâm lý tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý lớn nhất, với nhiều cơ sở y tế, bệnh viện và trung tâm tư vấn tâm lý cần tuyển dụng bác sĩ tâm lý có trình độ chuyên môn cao.

Ứng viên có thể tìm việc làm Hà Nội cho vị trí bác sĩ tâm lý tại những bệnh viện công lập mà còn tại các phòng khám và tổ chức tư vấn tâm lý tư nhân. Hà Nội còn có môi trường nghiên cứu tốt, là cơ hội lý tưởng cho những bác sĩ tâm lý muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn.

7.2. Việc làm bác sĩ tâm lý tại TP. HCM

Với đặc thù là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM cũng có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý rất cao. Hàng loạt cơ sở y tế, bệnh viện và những trung tâm sức khỏe tinh thần đều đang tìm kiếm bác sĩ tâm lý để tham gia vào đội ngũ chuyên gia.

Không chỉ mang đến cơ hội việc làm TP. HCM cho bác sĩ tâm lý tại các tổ chức y tế mà còn là nơi tập trung nhiều trung tâm tư vấn tâm lý dành cho cộng đồng và doanh nghiệp, tạo ra tiềm năng phát triển nghề nghiệp cho những bác sĩ tâm lý có chuyên môn tốt và năng động.

7.3. Việc làm bác sĩ tâm lý tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đang đầu tư mạnh vào phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý tập trung ở những bệnh viện, trung tâm y tế, các khu nghỉ dưỡng và spa cao cấp. Bên cạnh đó, sự gia tăng của cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây cũng tạo ra nhu cầu việc làm Đà Nẵng về dịch vụ tư vấn tâm lý bằng tiếng nước ngoài.

7.4. Việc làm bác sĩ tâm lý tại Cần Thơ

Những năm gần đây, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại đây cũng đang tăng lên, đặc biệt là trong bối cảnh nông nghiệp chuyển đổi và nhiều vấn đề xã hội phát sinh. Chính vì vậy, thị trường tuyển dụng bác sĩ tâm lý tại Cần Thơ cũng trở nên sôi động hơn.

Nhiều tổ chức y tế, bệnh viện và phòng khám tại đây đang cần tuyển bác sĩ tâm lý bổ sung để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng tăng cao của cộng đồng, khiến cho nhu cầu việc làm Cần Thơ tăng cao. Cần Thơ cũng là nơi có môi trường sống dễ chịu và chi phí sinh hoạt hợp lý, thu hút bác sĩ tâm lý về làm việc lâu dài.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý gia tăng tại nhiều thành phố lớn

8. Cơ sở khám tâm lý tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Cơ hội tuyển dụng bác sĩ tâm lý hiện đang mở rộng tại một số cơ sở khám tâm lý tốt nhất cả nước. Các cơ sở y tế này đặc biệt chú trọng đến việc phát triển đội ngũ bác sĩ tâm lý, mang đến mức lương cạnh tranh và các phúc lợi đi kèm.

Bệnh viện/Phòng khám Địa chỉ Thông tin liên hệ Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Số 78, Giải Phóng, Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Website: https://bachmai.gov.vn/

Hotline: 1900 888 866 096 985 1616

Khoa Tâm bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương Số 18/879 La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Website: https://benhviennhitrunguong.gov.vn/

Hotline: 0865 879 879 Phòng khám Chuyên khoa Yên Hòa Số 11 I4, ngõ 35 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Website: https://phongkhamyenhoa.vn/

Hotline: 0866 188 689 0983 188 689

Trung tâm điều trị bệnh tâm lý Y Khoa Vạn Hạnh Số 159 Trần Quốc Thảo, P. 9, Q. 3, TP. HCM Website: https://ykhoavanhanh.vn/

Hotline: 028 35 35 4096 Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Q.5, TP. HCM

Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Q.5, TP. HCM

Số 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM Website: https://bvdaihoc.com.vn/

Hotline: (84.28) 3855 4269 (84.28) 3955 5548 (84.28) 3845 1889

Phòng khám tâm lý Bác sĩ CKII Tống Thị Luyến Số 19 Đặng Tất, Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Hotline: 0983457471 Phòng khám tâm lý Bác sĩ Trần Nguyên Ngọc K136/24 Hải Phòng, Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng Hotline: 0236 3886 306 Bệnh Viện Tâm Thần Thành Phố Cần Thơ KV. Bình Hòa A, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ Website: https://bvtamthanct.vn/

Hotline: 0292 3863 056

Tuyển dụng bác sĩ tâm lý tại các cơ sở khám tâm lý uy tín đang có xu hướng tăng mạnh

9. Trường đào tạo ngành tâm lý tốt nhất Việt Nam

Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ tâm lý gia tăng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, các trường đại học đào tạo ngành tâm lý nổi bật ở Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng. Đại học Y Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hay Đại học Sư phạm TP.HCM,... là những cơ sở đào tạo uy tín, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu từ thị trường tuyển dụng.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Y Hà Nội Tâm lý học B00 C00 D01 25.46 28.83 26.86 15.000.000 - 55.200.000 VNĐ/năm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Tâm lý học A01 C00 D01 D78 26.47 28.6 26.18 26.71 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Sư phạm TP.HCM Tâm lý học B00; C00; D01 27.1 14.100.000 - 16.400.000 VNĐ/năm Đại học Lao Động - Xã Hội TP.HCM Tâm lý học A00; A01; D01; C00 25.8 6.800.000 - 8.000.000 VNĐ/học kỳ Đà Nẵng Đại học Sư phạm Đà Nẵng Tâm lý học C00; D01; B00; D66 25.41 360.000 - 900.000 VNĐ/tín chỉ

Top những trường đào tạo ngành tâm lý hàng đầu hiện nay

Với nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, cơ hội tuyển dụng bác sĩ tâm lý​ đang mở rộng, cùng với thu nhập cạnh tranh từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để thành công trong nghề này, các bác sĩ cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và luôn cập nhật những kiến thức mới nhất.