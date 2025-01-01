Công việc Giúp việc nhà theo giờ

Hiện nay, hình thức cần tuyển giúp việc nhà theo giờ đang trở nên phổ biến và có nhu cầu cao hỗ trợ giúp nhiều gia đình, đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ. Việc làm này vừa linh hoạt thời gian lại vừa có mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy khu vực.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giúp việc nhà theo giờ

Hiện nay, với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và công nghệ thì con người luôn có xu hướng mất cân bằng về thời gian trong cuộc sống vì phải đối mặt với áp lực công việc bận rộn. Giải pháp tốt cho nhiều gia đình đó là cần tuyển giúp việc nhà theo giờ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Công việc này bao gồm lau dọn nhà cửa, nấu ăn, có thể giữ trẻ, chăm sóc người già, mua sắm hoặc làm bất kỳ công việc nào khác mà khách hàng yêu cầu.

Tuyển giúp việc nhà theo giờ cũng không phải là hình thức xạ lạ đối với các gia đình hiện nay, đặc biệt với việc làm này còn được tạo thành mô hình dịch vụ hỗ trợ việc làm. Đây là hình thức hình thức mới nhất trong các loại hình giúp việc bởi sự tiện lợi và phù hợp với nhiều điều kiện kinh tế khác nhau của nhiều gia đình.

Chính vì vậy, hàng trăm công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng giúp việc nhà theo giờ và cung cấp nhân lực mang đến nhiều hình thức thuê giúp việc khác nhau. Nhờ đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu cần thuê người làm của khách hàng mà còn giúp tạo thêm việc làm cho nhiều lao động phổ thông. Có thể nói, đây cũng là công việc lý tưởng vừa linh hoạt thời gian, vừa có mức thu nhập hấp dẫn và ổn định trong cuộc sống.

Nhu cầu tuyển giúp việc nhà theo giờ đang tăng cao hiện nay

2. Mức lương trung bình của việc làm giúp việc theo giờ

Tuyển giúp việc nhà theo giờ là hình thức giúp việc mà các gia đình đăng ký sử dụng dịch vụ việc làm theo từng khung giờ khác nhau theo nhu cầu của mình. Với mô hình giúp việc này, người giúp việc sẽ đến nhà thực hiện công việc như dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc người già và trẻ nhỏ,… trong một khoảng thời gian có thể từ 2- 3 tiếng/ngày tùy theo yêu cầu công việc.

Chi phí thù lao cho người giúp việc theo giờ có thể tùy vào mức mà công ty cung ứng chi trả, thông thường dao động từ 50.000VND/giờ – 80.000VND/giờ tùy khu vực.

Trung bình 1 tháng, mức thu nhập cần tuyển giúp việc nhà theo giờ có thể dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy khu vực và khối lượng làm việc.

Mức lương dao động của việc làm giúp nhà theo giờ từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

3. Mô tả công việc của việc làm giúp việc theo giờ

Có rất nhiều lợi ích đối với việc thuê giúp việc theo giờ như: làm việc đa dạng, chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí, quản lý nhân sự nếu có sự thay đổi người làm từ phía công ty dịch vụ mà không cần có sự ràng buộc. Dưới đây là một số những công việc cần làm khi tuyển giúp việc nhà theo giờ:

Dọn vệ sinh nhà cửa: Người giúp việc theo giờ thực hiện nhiệm vụ như lau sàn, quét dọn phòng ốc, lau chùi khu vực bếp, lau cầu thang, phòng tắm, nhà vệ sinh và làm sạch các đồ dùng trong nhà theo yêu cầu của chủ nhà.

Nấu ăn cho gia đình: Các công việc cần làm như đi chợ mua đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, chuẩn bị thức ăn, rửa bát,...

Trông nom trẻ nhỏ: Đối với gia đình có con nhỏ thì người giúp việc có thể chăm sóc và trông nom trẻ theo giờ, tùy theo độ tuổi của các bé mà công việc có thể khác nhau như: cho bé ăn, trông trẻ học bài, dắt bé đi chơi, đưa bé đi học và đón về nhà, nấu thức ăn cho bé, tắm cho trẻ và chơi với bé.

Trông nom người cao tuổi: Những công việc cần làm đó là chăm sóc người già khi người đó bị bệnh, mệt mỏi, đau ốm, phục vụ việc ăn uống, tắm rửa và liên lạc cho người nhà khi cần liên lạc, đưa đi khám bệnh và làm các công việc khác theo yêu cầu của gia đình.

Tuyển giúp việc nhà theo giờ chủ yếu là công việc lao động chân tay, không cần đòi hỏi nhiều về bằng cấp cũng như chuyên môm. Tuy nhiên, việc làm này cần tuyển giúp việc nhà theo giờ có kinh nghiệm độ tuổi trẻ cho tới những người trung tuổi, đa phần là thuê nữ nhiều hơn, cũng có nam nhưng ít hơn do đối với công việc nội trợ ở nhà thì tuyển nữ vẫn tốt hơn nam.

Các công việc của giúp việc theo giờ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình hiện nay

4. Yêu cầu đối với việc làm giúp việc theo giờ

Bất cứ việc làm nào cũng cần đòi hỏi người có kinh nghiệm và kỹ năng tốt để hoàn thành công việc được giao. Các công ty và khách hàng cần tuyển giúp việc nhà theo giờ đáp ứng một số yêu cầu sau:

job3s.ai/so-yeu-ly-lich-mau'>Sơ yếu lý lịch rõ ràng: Đảm bảo chi tiết, rõ ràng và phải có chứng thực bởi địa phương hoặc cơ quan tổ chức có thẩm quyền, không tiền án tiền sự.

Có sức khỏe ổn định và tốt: Khám sức khỏe đầy đủ, không mắc bệnh tật theo quy đinh của bộ y tế và không mắc căn bệnh truyền nhiễm.

Đức tính tốt: Người làm giúp việc theo giờ chỉ lam khoảng thời gian ngắn nên yêu cầu tuyển chọn người thật thà, cần cù, chăm chỉ và siêng năng.

Kinh nghiệm làm giúp việc: Ưu tiên chọn những người đã từng làm nhiều công việc nhà.

Yêu cầu và kỹ năng cần có đối với nhân viên giúp việc theo giờ

5. Khu vực tuyển dụng việc làm giúp việc theo giờ

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giúp việc theo giờ tập trung nhiều ở các thành phố lớn và các khu vực phát triển, nơi có mức sống cao và nhiều gia đình bận rộn với công việc. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu lớn:

Tuyển dụng việc làm giúp việc theo giờ Hà Nội:

Hà Nội là thủ đô của cả nước, trung tâm kinh tế, văn hóa nên tập trung nhiều dân cư sinh sống. Nhu cầu tuyển giúp việc nhà theo giờ tăng cao do các gia đình hoặc công ty văn phòng muốn thuê người làm để hỗ trợ việc nhà và công tác vệ sinh phòng làm việc. Đặc biệt, tập trung chủ yếu tại một số khu vực như Quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm,... Nơi có nhiều gia đình trẻ, người nước ngoài sinh sống. Mức lương dao động cho người giúp việc theo giờ từ:

Theo giờ: 40.000 – 80.000 VNĐ/giờ.

Theo ca (4-6 tiếng): 200.000 – 350.000 VNĐ/ca.

Theo tháng (toàn thời gian): 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng (dành cho nhân viên làm giờ cố định hằng ngày).

Yêu cầu kỹ năng đó là kỹ năng nấu ăn hoặc trông trẻ và vệ sinh sạch sẽ.

Tuyển dụng việc làm giúp việc theo giờ TP.HCM:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thành phố lớn nhất của cả nước nên tập trung nhiều khu chung cư cao cấp, nhiều dân cư sinh sống và các công ty/doanh nghiệp thành lập. Mô hình dịch vụ cần tuyển giúp việc nhà theo giờ lại càng gia tăng, chủ yếu với đặc điểm công việc là: dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ và nấu ăn với thời gian linh hoạt từ 2-4 tiếng mỗi ngày. Khu vực tập trung tuyển nhiều tại khu vực Quận 1, Quận 2 và Quận 7 nơi có gia đình thu nhập cao, người nước ngoài sinh sống. Bên cạnh đó, Quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh là nơi nhiều khu dân cư đông đúc, nhiều căn hộ chung cư. Mức lương dao động cho việc làm giúp việc nhà theo giờ như sau:

Theo giờ: 50.000 - 100.000 VNĐ/giờ (cao hơn khu vực Hà Nội do chi phí sinh hoạt cao).

Theo ca (4-6 tiếng): 250.000- 400.000 VNĐ/ca.

Theo tháng (làm cố định): 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng ( chưa kể thưởng thêm).

Tuyển dụng việc làm giúp việc theo giờ Đà Nẵng:

Thành phố Đà Nẵng được biết đến là trung tâm phát triển du lịch miền Trung với nhiều khu resort, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nhu cầu tuyển dụng giúp việc nhà theo giờ tăng cao ở nơi tập trung phát triển du lịch như Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà có nhiều biệt thự, homestay và căn hộ cho thuê yêu cầu dịch vụ giúp việc. Bên cạnh đó, các khu vực trung tâm thành phố

như Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê có nhiều gia đình hoặc văn phòng sinh sống và làm việc.

Mức lương dao động của tuyển giúp việc nhà theo giờ như sau:

Mức lương dao động:

Theo giờ: 35.000 - 70.000 VNĐ/giờ.

Theo ca (4-6 tiếng): 180.000 – 300.000 VNĐ/ca.

Theo tháng (làm cố định): 5.000.000 -8.000.000 VNĐ/tháng.

Nhìn chung, cả 3 thành phố lớn đều có nhu cầu tuyển dụng giúp việc theo giờ cao nhất là tại khu đô thị, trung tâm kinh tế và khu vực phát triển du lịch. Mức lương dao động tại TP.HCM thường cao hơn do chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong khi TP Đà Nẵng phù hợp cho những người tìm công việc ổn định với áp lực vừa phải.

Tuyển giúp việc nhà theo giờ tại Hà Nội giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho nhiều gia đình trẻ

Kết Luận

Với nhịp sống ngày càng bận rộn hiện nay, hình thức cần tuyển giúp việc nhà theo giờ đang trở nên phổ biến, giải pháp lý tưởng hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều thành phố lớn khác. Các công việc như lau dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn hay chăm sóc trẻ nhỏ được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả, giúp gia đình tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với các gia đình hiện đại không có nhu cầu thuê người làm toàn thời gian nhưng lại cần sự hỗ trợ trong những khoảng thời gian nhất định. Với mức chi phí hợp lý và sự linh hoạt về thời gian, giúp việc theo giờ đang trở thành một trong những dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Điều này giúp các gia đình không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt áp lực trong việc duy trì không gian sống sạch sẽ, tiện nghi.

Với sự linh hoạt về giờ giấc, mức chi phí hợp lý và đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, dịch vụ giúp việc theo giờ không chỉ mang lại sự hài lòng cho khách hàng mà còn tạo cơ hội việc làm ổn định cho nhiều người lao động. Đây là mô hình dịch vụ phù hợp với xu hướng sống hiện đại, nơi mà chất lượng cuộc sống và sự tiện ích luôn được đặt lên hàng đầu.