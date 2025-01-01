Công việc Hàng cao cấp

Sự gia tăng của tầng lớp trung và thượng lưu tại Việt Nam đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp. Nhu cầu mua sản phẩm cao cấp của nhóm khách hàng này ngày càng lớn, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ. TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng là nơi tuyển dụng nhiều.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm Hàng cao cấp

Việc làm Hàng cao cấp có vai trò trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu sang trọng, đẳng cấp. Việc làm này giúp thúc đẩy doanh số bán hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng trung thành và mang đến cơ hội nghề nghiệp có lộ trình phát triển rõ ràng với mức thu nhập hấp dẫn.

Theo dữ liệu từ Statista, trong năm 2023, lĩnh vực Hàng cao cấp tại Việt Nam ghi nhận doanh thu của ngành hàng cao cấp sẽ đạt khoảng 992,20 triệu USD vào năm 2024. Statista cũng dự báo rằng thị trường Hàng cao cấp tại Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định với 3,10% (CAGR) trong giai đoạn 2024-2028. Sự tăng trưởng của mặt hàng này phần nào nói lên nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực của việc làm Hàng cao cấp ở Việt Nam.

Theo các trang tuyển dụng, hiện nay có đến hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tuyển dụng đa dạng vị trí công việc, từ nhân viên bán hàng cao cấp, đến các vị trí quản lý cửa hàng,…

Việc làm Hàng cao cấp mang lại cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ, phát triển kỹ năng chuyên môn cao. Ngành này cũng cung cấp nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh chóng cho những ai có năng lực và thái độ làm việc nghiêm túc.

Việc làm Hàng cao cấp đang được tuyển dụng nhiều với mức lương hấp dẫn, cơ hội phát triển, thăng tiến trong tương lai

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm Hàng cao cấp

Theo thống kê mức lương dao động của việc làm Hàng cao cấp từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm ngành Hàng cao cấp bạn có thể tham khảo:

Công việc Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên bán hàng cao cấp 6.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp 10.000.000 - 25.000.000 Quản lý cửa hàng hàng cao cấp 12.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp 8.000.000 - 12.000.000

3. Tổng hợp Việc làm Hàng cao cấp

Mức lương hấp dẫn của các công ty khi tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp sẽ phân bổ khác nhau theo từng vị trí công việc. Dưới đây là một số việc làm Hàng cao cấp với mô tả cụ thể mời bạn cùng theo dõi.

3 .1. Nhân viên bán hàng cao cấp

Nhân viên bán hàng cao cấp sẽ đảm nhiệm những công việc sau:

Đón tiếp khách hàng, tư vấn theo nhu cầu, sở thích của họ, hỗ trợ họ trong quá trình mua sắm đảm bảo mang lại trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cung cấp dịch vụ hậu mãi tận tâm, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Duy trì hình ảnh cửa hàng, theo dõi tồn kho, liên tục cập nhật kiến thức sản phẩm, nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài và sự trung thành của khách hàng với thương hiệu.

Nhân viên bán hàng cao cấp sẽ có KPI doanh số cho mỗi cá nhân, vì vậy cần đảm bảo hoàn thành đúng KPI đặt ra và thực hiện báo cáo trong ngày.

Để làm tốt công việc, một nhân viên bán hàng cao cấp cần có những kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp sẽ tạo niềm tin cho khách hàng.

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và nhạy bén cũng rất cần thiết để giải quyết những khiếu nại về sản phẩm của khách hàng, nhanh chóng đưa ra biện pháp để bảo vệ hình ảnh thương hiệu.

Khả năng ngoại ngữ là điều rất quan trọng, vì những cửa hàng cao cấp không chỉ đón tiếp khách hàng Việt Nam mà còn có cả những khách hàng ngoại quốc.

Bạn cần tốt nghiệp THPT trở lên để có thể ứng tuyển vị trí này.

Mức lương của nhân viên bán hàng cao cấp dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, ngoài mức lương cứng được trả, nhân viên sẽ được thưởng doanh số bán hàng cá nhân, thu nhập có thể lên đến 20.000.000 VNĐ. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Nhân viên bán hàng cao cấp có trách nhiệm giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

3 .2. Chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp

Chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp có vai trò nghiên cứu và phát triển các mẫu sản phẩm độc đáo, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và chất lượng của thị trường cao cấp theo định hướng sản phẩm của thương hiệu.

Chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp sẽ đảm nhiệm những công việc sau:

Quản lý hệ thống thiết kế: Điều phối các công cụ và mạng lưới thiết kế, đảm bảo tính nhất quán và bảo mật dữ liệu sản phẩm.

Lên ý tưởng và phác thảo: Tạo ra các bản phác thảo ban đầu và bản vẽ kỹ thuật chi tiết bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng.

Giám sát quy trình sản xuất mẫu: Theo dõi tiến trình sản xuất mẫu, kiểm tra chất lượng và điều chỉnh thiết kế khi cần thiết. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Cập nhật xu hướng thiết kế mới: Thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các xu hướng mới để đảm bảo sản phẩm bắt kịp thị hiếu thị trường.

Những kỹ năng, bằng cấp cần thiết của một chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp bao gồm:

Tư duy sáng tạo và gu thẩm mỹ: Khả năng sáng tạo và thẩm mỹ để phát triển các thiết kế độc đáo, phù hợp với xu hướng thị trường.

Thành thạo phần mềm thiết kế: Sử dụng chuyên nghiệp các công cụ như Adobe Illustrator, Photoshop, phần mềm mô hình 3D, …

Kỹ năng nắm bắt xu hướng: Theo dõi, cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế quốc tế vào sản phẩm để đảm bảo tính cạnh tranh.

Quản lý hệ thống và mạng: Kỹ năng quản lý hệ thống và mạng đảm bảo bảo mật cho quy trình thiết kế, giám sát hiệu quả các công cụ thiết kế.

Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng hợp tác, trao đổi ý kiến và phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình phát triển sản phẩm.

Giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế và sản xuất mẫu.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học với các chuyên ngành liên quan Marketing, Design, Mỹ thuật, Kiến trúc,...

Mức lương của chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Khu vực tuyển dụng nhiều ở TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

3 .3. Quản lý cửa hàng hàng cao cấp

Quản lý cửa hàng cao cấp có vai trò quản lý cửa hàng theo tiêu chuẩn của thương hiệu, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc, quản lý doanh thu, sản phẩm và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Quản lý cửa hàng hàng cao cấp sẽ đảm nhiệm những công việc sau:

Quản lý hoạt động cửa hàng : Điều hành mọi hoạt động của cửa hàng theo quy trình tiêu chuẩn cao cấp và duy trì hình ảnh thương hiệu.

Đào tạo và phát triển nhân viên : Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên về kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng, đồng thời giám sát hiệu suất làm việc của từng thành viên.

Theo dõi doanh thu và hiệu suất bán hàng : Phân tích doanh thu hàng ngày, đánh giá các sản phẩm bán chạy và bán chậm, đề xuất các chiến lược bán hàng để tăng trưởng doanh thu.

Giám sát bảo mật mạng : Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và an toàn trong các giao dịch thanh toán.

Xử lý sự cố và giải quyết vấn đề: Phát hiện, phân tích các vấn đề phát sinh trong cửa hàng và nhanh chóng đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động và hình ảnh thương hiệu.

Những kỹ năng, bằng cấp cần thiết của một quản lý cửa hàng hàng cao cấp bao gồm:

Kỹ năng giao tiếp : Quản lý cần có khả năng giao tiếp tốt không chỉ để xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng mà còn thúc đẩy sự hợp tác trong đội ngũ nhân viên, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm : Quản lý cần biết cách phát huy tối đa khả năng của từng nhân viên, giúp đội nhóm làm việc hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Kỹ năng xử lý vấn đề : Kỹ năng xử lý vấn đề giúp quản lý cửa hàng nhanh chóng tìm ra giải pháp hợp lý, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về những vấn đề khiếu nại, đánh giá của họ.

Chịu được áp lực công việc : Quản lý không chỉ chịu áp lực từ khách hàng mà còn chịu áp lực về mọi hoạt động của cửa hàng từ doanh số, sản phẩm, nhân viên, … vì vậy quản lý cần chịu được áp lực công việc, giữ thái độ hòa nhã và linh hoạt trong mọi tình huống.

Bằng cấp : Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở các vị trí tương đương.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản để trao đổi với các khách hàng ngoại quốc.

Mức lương việc làm Hàng cao cấp cho vị trí Quản lý cửa hàng cao cấp dao động từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Quản lý cửa hàng hàng cao cấp có trách nhiệm quản lý cửa hàng theo tiêu chuẩn cao cấp, đào tạo nhân viên và duy trì hình ảnh của thương hiệu

3 .4. Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp

Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp có vai trò trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng như giải đáp các câu hỏi, phản hồi từ khách hàng. Bên cạnh đó, chuyên viên thực hiện duy trì mối quan hệ với họ qua việc chủ động liên hệ, gửi các ưu đãi vào dịp quan trọng.

Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp sẽ đảm nhiệm những công việc sau:

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại : Chuyên viên là người nhận các khiếu nại, thắc mắc về sản phẩm từ khách hàng và chịu trách nhiệm giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhằm nâng cao sự hài lòng.

Chủ động liên hệ với khách hàng : Liên hệ với khách hàng để thu thập phản hồi về trải nghiệm sản phẩm, từ đó cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện sản phẩm.

Hỗ trợ các chương trình tiếp thị và tri ân: Vào những dịp đặc biệt như lễ Tết, sinh nhật khách hàng, chuyên viên phối hợp với bộ phận Tiếp thị để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP.

Những kỹ năng, bằng cấp cần thiết của một chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp bao gồm:

Kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu khách hàng : Để nắm bắt nhu cầu, mong muốn của khách hàng một cách hiệu quả, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Xử lý tình huống và giải quyết : Vấn đề nhạy bén, nhanh chóng sẽ giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm và hài lòng hơn.

Chịu được áp lực công việc : Làm việc trong môi trường yêu cầu xử lý nhiều vấn đề, chuyên viên cần có khả năng chịu áp lực, giữ thái độ hòa nhã và linh hoạt trong mọi tình huống.

Sử dụng thành thạo phần mềm: Chuyên viên cần biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng và tin học văn phòng để quản lý thông tin, theo dõi và báo cáo kết quả công việc một cách chính xác.

Mức thu nhập của chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Với kinh nghiệm và kỹ năng ngày càng phát triển, chuyên viên có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng hoặc Quản lý dịch vụ khách hàng trong tương lai.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp nhiều nhất

Với những vị trí công việc như vậy, việc làm Hàng cao cấp được tuyển dụng ở nhiều khu vực nào? Dưới đây là khu vực tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp nhiều nhất bạn có thể tham khảo.

4.1. Việc làm Hàng cao cấp tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước, tập trung nhiều công ty, tập đoàn cao cấp với vài nghìn tin tuyển dụng. Các vị trí như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 6.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm tại Hà Nội tập trung nhiều ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng cao cấp tại Hà Nội bao gồm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân

4.2. Việc làm Hàng cao cấp tại TP HCM

TP HCM là trung tâm kinh tế của cả nước vì vậy các thương hiệu cao cấp ngày càng mở rộng, mức độ cạnh tranh vô cùng gay gắt, với vài nghìn tin tuyển dụng.

Các vị trí nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên thiết kế sản phẩm được tuyển dụng nhiều với mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm tại TP.HCM tập trung nhiều ở quận 1, quận 2, quận 10, Tân Bình, Tân Phú.

4.3. Việc làm Hàng cao cấp tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, với nhiều cửa hàng cao cấp phục vụ khách du lịch đến mua sắm, vì vậy việc cạnh tranh cũng không kém cạnh, với vài trăm tin tuyển dụng.

Các vị trí nhân viên bán hàng, chuyên viên thiết kế sản phẩm, chuyên viên chăm sóc khách hàng được tuyển dụng nhiều với mức lương 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ.

4.4. Việc làm Hàng cao cấp tại Hải Phòng

Hải Phòng đang ngày càng phát triển nhờ vào tốc độ đô thị hóa và mức sống của cư dân thành phố ngày càng tăng. Vì vậy, mức độ cạnh tranh trong ngành hàng cao cấp tại Hải Phòng khá gay gắt, với vài trăm tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng được tuyển dụng nhiều với mức lương từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng tập trung nhiều ở quận Lê Chân, Ngô Quyền.

Khu vực tuyển dụng việc làm ngành Hàng cao cấp nhiều ở Hải Phòng bao gồm quận Lê Chân, Ngô Quyền

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với Việc làm Hàng cao cấp

Trước khi ứng tuyển, bạn cần biết những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hàng cao cấp như về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và chứng chỉ, bằng cấp. Đối với những vị trí này, nhà tuyển dụng luôn mong muốn tìm được nhân sự có nền tảng vững chắc, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về kỹ năng và kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất. Dưới đây là một số yêu cầu của nhà tuyển dụng bạn có thể tham khảo qua:

Kiến thức chuyên môn:

Kiến thức về sản phẩm: Ứng viên cần có kiến thức về sản phẩm đang bán, những điều cơ bản như đặc điểm, ứng dụng, thành phần của sản phẩm để giải đáp được những yêu cầu của khách hàng.

Hiểu rõ về thị trường và khách hàng: Nắm bắt xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng để dễ dàng thực hiện tư vấn, thiết kế, chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Hiểu rõ quy trình bán hàng: Hiểu biết về toàn bộ chu trình bán hàng từ việc tiếp cận khách hàng đến xử lý khiếu nại và cung cấp hỗ trợ sau bán hàng có thể giúp duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Thiết kế và phát triển sản phẩm: Đối với chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp cần am hiểu các nguyên tắc thiết kế sản phẩm, sự đổi mới và khả năng tạo ra những sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng đối với việc làm Hàng cao cấp, bằng việc giao tiếp khéo léo, rõ ràng, khách hàng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về thương hiệu hoặc chốt đơn hàng nhanh chóng,

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Đối với những vị trí cần giao tiếp với khách hàng như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng, kỹ năng này ứng viên cần trang bị để đối mặt với nhiều vấn đề từ khách hàng, cần nhanh chóng giải quyết để khách hàng cảm thấy hài lòng.

Kỹ năng làm việc nhóm: Ứng viên cần có kỹ năng làm việc nhóm, vì công việc cần có sự phối hợp của nhiều phòng ban trong công ty. Sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ chung là điều cần thiết.

Sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm chuyên dụng: Chuyên viên chăm sóc khách hàng và Quản lý cửa hàng cần biết sử dụng công cụ CRM để quản lý thông tin khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Mỗi ứng viên cũng cần có cho mình kỹ năng này dù ở vị trí nào, đặc biệt Quản lý cửa hàng cao cấp cần có để phân bổ thời gian hợp lý, quản lý công việc hiệu quả để đạt được mục tiêu công việc.

Bằng cấp/chứng chỉ nghề nghiệp:

Chứng chỉ tiếng Anh: Việc làm Hàng cao cấp yêu cầu ứng viên biết giao tiếp tiếng Anh để dễ dàng trao đổi với khách hàng.

Đối với nhân viên bán hàng cao cấp, nhà ứng tuyển không yêu cầu nhiều loại bằng cấp, hầu hết đều yêu cầu ứng viên tốt nghiệp THPT trở lên.

Đối với các vị trí Chuyên viên thiết kế sản phẩm cao cấp, Quản lý cửa hàng hàng cao cấp, Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp nhà tuyển dụng yêu cầu như sau:

Bằng cấp: Ứng viên cần có ít nhất bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thiết kế, hoặc các ngành khác liên quan trực tiếp đến công việc.

Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ liên quan đến kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng, marketing, thiết kế sản phẩm, hoặc các chứng chỉ phần mềm chuyên dụng (CRM, AutoCAD, Adobe, v.v.) là một lợi thế lớn, giúp nâng cao năng lực và khả năng thực hiện công việc.

Ứng viên cần có ít nhất bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành liên quan

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm Hàng cao cấp

Ngành Việc làm Hàng cao cấp là một trong những ngành hàng có nhiều cơ hội phát triển. Nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển thì ngành Việc làm Hàng cao cấp cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Cạnh tranh gay gắt trong thị trường hàng cao cấp: Với sự gia tăng của các đối thủ trong và ngoài nước, các thương hiệu cao cấp phải cạnh tranh không chỉ về giá cả mà còn về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Với những mặt hàng Cao cấp, các thương hiệu rất muốn chọn không gian bán trên các tuyến phố nổi bật, mặt tiền lớn, phục vụ cho đối tượng khách hàng cao cấp. Chính vì điều này, vị trí bán hàng đang được nhiều thương hiệu cạnh tranh nhau để chiếm ưu thế về địa điểm bán hàng.

Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng: Thị trường cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và những cá nhân có thu nhập cao, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cao cấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm lại chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tâm lý tiêu dùng, sự xuất hiện của các thương hiệu mới và thị trường trực tuyến. Các thương hiệu cao cấp cần phải nắm bắt xu hướng tiêu dùng này để đưa ra các chiến lược sản phẩm phù hợp​.

Đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ và sản phẩm: Các khách hàng của thị trường cao cấp có yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Không chỉ là việc bán sản phẩm, mà trải nghiệm dịch vụ cũng phải đạt tiêu chuẩn cao. Vì vậy, các thương hiệu phải đào tạo đội ngũ nhân viên có kỹ năng giao tiếp tốt và am hiểu về sản phẩm, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu mãi chất lượng.

Việc làm Hàng cao cấp đang được quan tâm và nhiều công ty cũng đang tích cực tuyển dụng nhân sự. Nhờ sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu và trung lưu, nhu cầu mua sắm các mặt hàng cao cấp đang ngày càng cao. Tuy nhiên, ngành hàng này gặp thách thức lớn từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ, sự thay đổi xu hướng tiêu dùng, và yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, bạn cần đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng để thành công cho mình một công việc với mức lương hấp dẫn nhé!