Công việc Sale nguồn hàng trung

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng việc làm sale nguồn hàng Trung đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội và TPHCM. Mức lương cho vị trí này dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của từng cá nhân.

1. Nhu cầu tuyển dụng sale nguồn hàng Trung hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Trung đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển. Với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, khả năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp tốt và hiểu biết sâu về nguồn hàng, nhân viên sale nguồn hàng Trung giúp thu hút nhiều khách hàng và giúp tăng doanh số cho doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm trong ngành này vô cùng rộng mở, cần số lượng nguồn nhân lực đa dạng và chất lượng. Theo thống kê cho thấy, có đến 6235 tin tuyển dụng việc làm sale nguồn hàng Trung được đăng tải trên các trang tìm kiếm việc làm trực tuyến. Với con số ấn tượng này cho thấy nhu cầu tuyển dụng sale nguồn hàng Trung hiện nay rất cao và tạo ra nhiều cơ hội việc làm tiềm năng cho người lao động.

Sự chuyên nghiệp, linh hoạt và khả năng tìm kiếm nguồn hàng chất lượng sẽ giúp họ trở thành những người đóng góp quan trọng cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp và có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên sale nguồn hàng Trung

Theo Job3s tìm hiểu, mức thu nhập bình quân của việc làm sale nguồn hàng Trung hiện nay dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của từng cá nhân. Ngoài mức lương cố định, nhân viên sale còn có thể nhận thêm hoa hồng, thưởng từ doanh số bán hàng, mang lại tiềm năng thu nhập hấp dẫn hơn. Cụ thể:

Nhân viên sale nguồn hàng Trung Mức lương giao động (VNĐ/tháng) CTV Sale nguồn hàng Trung 7.000.000 - 15.000.000 Nhân viên sale nguồn hàng Trung 8.000.000 - 35.000.000 Quản lý sale nguồn hàng Trung 10.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc chi tiết của nhân viên sale nguồn hàng Trung

Việc làm sale nguồn hàng Trung bao gồm CTV sale, nhân viên sale và quản lý sale nguồn hàng Trung. Mỗi công việc đều đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng thuyết phục, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Cụ thể:

CTV Sale nguồn hàng Trung

CTV sale nguồn hàng Trung đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới cung ứng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vị trí này thường được giao nhiệm vụ tìm kiếm, đánh giá và kết nối với khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc. Các công việc chính gồm:

Thực hiện khảo sát nguồn hàng.

Giới thiệu dịch vụ và tìm kiếm khách hàng qua việc đăng tin.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc trên các sàn thương mại điện tử như Taobao, 1688, Tmall, wechat,...

Tư vấn, hỗ trợ và tương tác với Khách hàng lựa chọn hàng hoá và đặt hàng trên website của công ty.

Theo dõi và quản lý hệ thống để cập nhật tình trạng hàng hoá của Khách hàng.

Xây dựng và duy trì, chăm sóc mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện đàm phán và giao dịch mua bán sản phẩm.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 7.100.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, khả năng giao tiếp và ứng xử. Ngành này thường tập Trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Nhân viên sale nguồn hàng Trung

Nhân viên sale nguồn hàng Trung đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thị trường nội địa với nguồn cung phong phú từ Trung Quốc. Vị trí này không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh doanh đa dạng mà còn giúp nhân viên sale nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng. Công việc chính của nhân viên sale nguồn hàng Trung bao gồm:

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc trên các sàn thương mại điện tử như Taobao, 1688, Tmall, wechat,...

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của công ty với Khách hàng. (Khách hàng có thể là cá nhân, chủ cửa hàng, đơn vị bán buôn, lẻ, chủ doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam).

Hỗ trợ và tương tác để Khách lựa chọn hàng hoá và đặt hàng trên website của công ty.

Theo dõi và quản lý hệ thống để cập nhật tình trạng hàng hoá của Khách hàng.

Đầu mối tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ Khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Mức lương của nhân viên sale nguồn hàng Trung thường dao động trong khoảng từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và khả năng giao tiếp, ứng xử với Khách hàng. Vị trí này được tuyển dụng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các khu vực gần cửa khẩu như Lạng Sơn.

Quản lý sale nguồn hàng Trung

Quản lý sale nguồn hàng Trung là vị trí then chốt trong việc điều phối hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa quy trình nhập khẩu hàng hóa. Người đảm nhận vai trò này không chỉ cần am hiểu về thị trường và xu hướng tiêu dùng mà còn phải có khả năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ, phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả. Với công việc chính như sau:

Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh của đội ngũ sale như phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và hỗ trợ giải quyết vấn đề cho CTV, nhân viên sale.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh như phân tích thị trường, xác định mục tiêu, chiến lược, lên kế hoạch bán hàng cho từng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Theo dõi, phân tích kết quả kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh đạt được và các vấn đề phát sinh cũng như giải pháp khắc phục.

Mức lương dao động cho vị trí này trong khoảng từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, yêu cầu trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và năng lực quản lý, biết cách điều phối hoạt động của đội ngũ sale và khả năng giao tiếp, ứng phó linh hoạt với các tình huống phát sinh. Vị trí này phần lớn được tuyển dụng tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của nước ta như Hà Nội, TP.HCM.

4. Hình thức nhân viên Sale tìm kiếm nguồn hàng Trung

Việc làm sale nguồn hàng Trung thường sử dụng nhiều hình thức khác nhau để tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc, như tìm kiếm từ các xưởng, chợ, qua các sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ trung gian hay mạng xã hội,... Đồng thời, các nhân viên sale cũng thường xuyên cập nhật thông tin thị trường và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng ổn định, chất lượng.

Tìm kiếm hàng Trung từ các xưởng, chợ

Tìm kiếm hàng từ các xưởng và chợ Trung Quốc mang lại nhiều ưu điểm như được trực tiếp xem và lựa chọn kiểu dáng, màu sắc cũng như tự kiểm tra hàng hoá, hàng hoá luôn được cập nhật những mẫu có xu hướng mới nhất theo xu hướng, được trao đổi, thương lượng về giá, các mức chiết khấu và phương thức thanh toán với nhà cung cấp,...

Tuy nhiên, hình thức này cần vốn đầu tư lớn cho mỗi chuyến hàng, phải thông thạo tiếng Trung, quá trình di chuyển và thỏa thuận mua bán có thể tốn nhiều thời gian,...

Tìm nguồn hàng Trung qua sàn thương mại điện tử: Alibaba, Taobao, Tmall

Bên cạnh hình thức đặt hàng từ các xưởng, chợ Trung Quốc thì nhân viên Sale cũng tìm nguồn hàng Trung qua các sàn thương mại điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn. Đồng thời, các nguồn hàng trên các sàn thương mại rất đa dạng, phong phú phù hợp với mọi đối tượng kinh doanh sỉ, lẻ; tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí, thủ tục đặt hàng nhanh chóng,...

Tuy nhiên, đối với hình thức này không được xem trực tiếp hàng hoá cũng như chất lượng sản phẩm, rào cản ngôn ngữ và yêu cầu thanh toán qua thẻ Alipay hoặc thẻ ngân hàng nội địa của Trung Quốc.

Tìm nguồn hàng từ các chợ đầu mối, chợ cửa khẩu Việt Nam

Việc làm sale nguồn hàng Trung còn hoạt động với hình thức tìm nguồn hàng từ chợ đầu mối hoặc chợ cửa khẩu Việt Nam. Ưu điểm nổi bật của hình thức này là nhân viên sale có thể xem, lựa chọn và đánh giá chất lượng hàng hoá trực tiếp; không cần đầu tư vấn quá nhiều cho một lần mua hàng, không bất đồng ngôn ngữ. Nhưng giá cả hàng hoá sẽ cao hơn so với hàng nhập từ Trung Quốc và mẫu mã không đa dạng.

Sử dụng dịch vụ trung gian hàng Trung lấy giá sỉ

Về hình thức này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và hỗ trợ các thủ tục hải quan. Hàng hoá bảo đảm an toàn, nếu phát sinh các vấn đề sai mẫu sẽ được hỗ trợ đổi trả, khiếu nại. Tuy nhiên, chi phí dịch vụ cho hình thức này khá cao hoặc có thể bị lừa nếu không tìm được công ty uy tín có kinh nghiệm.

Tìm nguồn hàng trên các group facebook

Việc tìm nguồn hàng Trung Quốc thông qua các group Facebook là một hình thức tiếp cận đơn giản và nhanh chóng nhất của việc làm sale nguồn hàng Trung. Nhân viên sale cần tìm kiếm các nhóm hoặc cộng đồng buôn hàng trên Facebook và liên hệ với người bán để đặt hàng. Điều này giúp tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, hình thức này có một số nhược điểm như dễ bị lừa bởi hàng hoá bị trộn lẫn hàng tốt và hàng lỗi, khó khăn khi đánh giá chất lượng sản phẩm và các sản phẩm không đa dạng, giá thành cao.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên sale nguồn hàng Trung

Tuyển dụng việc làm sale nguồn hàng Trung thường yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thương lượng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ngoài ra, kiến thức về thị trường và sản phẩm, cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là những yếu tố quan trọng. Cụ thể:

Yêu cầu về kinh nghiệm

Các nhà tuyển dụng việc làm sale nguồn hàng Trung không đặt nặng yêu cầu về kinh nghiệm cho vị trí Sale. Nhưng nếu ứng viên có kinh nghiệm ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương sẽ là một lợi thế lớn. Đặc biệt các ứng viên có thành tích doanh số cao trong quá trình làm việc trước đó, bởi đây sẽ là nhân tố sale tiềm năng của công ty.

Yêu cầu về ngoại hình

Nhà tuyển dụng việc làm sale nguồn hàng Trung yêu cầu về ngoại hình tốt. Bởi nhân viên sale là người đại diện cho doanh nghiệp trước Khách hàng và đối tác kinh doanh. Vì thế nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên sale cần có gương mặt ưa nhìn, ngoại hình sáng,... Bên cạnh đó, nhân viên sale cũng cần có thái độ tự tin, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng

Để đạt được doanh thu cao và hoàn thành tốt các nghiệp vụ chuyên môn, nhân viên việc làm sale nguồn hàng trung cần trang bị cho mình một số kỹ năng cần thiết cho công việc như: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh, kỹ năng làm việc nhóm, tin học văn phòng, nhất là biết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung.

Việc làm sale nguồn hàng Trung đang ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng. Với nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập tiềm năng, việc làm này không chỉ đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và thương lượng mà còn yêu cầu kiến thức sâu rộng về thị trường. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của ngành công nghiệp đầy tiềm năng này!