Công việc Sale thời trang

Hiện nay, các công ty thời trang đều đẩy mạnh tuyển dụng sale online thời trang do nhu cầu mua sắm qua mạng của khách hàng ngày càng cao. Nếu bạn muốn tìm việc làm liên quan đến thời trang thì đọc ngay bài viết này để tìm cơ hội việc với mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng nhé!

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale online thời trang hiện nay

Hiện nay, nhân viên sale online thời trang đóng vai trò quan trọng trong việc tăng doanh số cho các cửa hàng và thương hiệu trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok, Instagram... Họ không chỉ hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm mà còn tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ quá trình mua sắm, tạo sự kết nối và trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, tiện lợi. Điều này giúp xây dựng uy tín cho thương hiệu trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Ngành thời trang đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, với sự gia tăng về sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước (năm 2023). Với sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, cơ hội việc làm cho vị trí này cũng không ngừng mở rộng. Từ các doanh nghiệp thời trang nhỏ đến lớn đều cần đội ngũ nhân viên sale online để gắn kết và duy trì tương tác với khách hàng.

Bên cạnh đó, sự gia tăng các thương hiệu thời trang nội địa và sự mở rộng thị trường của các hãng quốc tế tại Việt Nam cũng dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lớn. Nhân viên sale online thời trang không chỉ có cơ hội làm việc đa dạng mà còn có triển vọng thăng tiến khi có thể phát triển lên các vị trí như quản lý bán hàng trực tuyến hay chuyên viên chăm sóc khách hàng. Đây thực sự là một ngành nghề tiềm năng, hấp dẫn đối với những ai yêu thích thời trang và có kỹ năng giao tiếp tốt trong thời đại số

Nhu cầu tuyển dụng sale online thời trang ngày càng cao do xu hướng mua hàng online của khách hàng

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân n sale online thời trang

Tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, tuyển dụng sale online thời trang sẽ có mức lương dao động từ 2.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng chưa kể phần doanh thu mỗi tháng. Dưới đây là mức thu nhập bình quân của việc làm sale online thời trang ở một số vị trí bạn có thể tham khảo qua:

Việc làm nhân viên sale online thời trang Mức lương dao động (VNĐ/tháng) CTV Sale Online Thời Trang 2.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Sale Online Thời Trang 6.000.000 - 10.000.000 Trưởng nhóm Sale Online Thời trang 10.000.000 - 15.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên sale online thời trang

Nhân viên sale online thời trang có thể đảm nhiệm công việc như giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng qua các kênh trực tuyến,… Cùng tìm hiểu mô tả công việc khi tuyển dụng sale online thời trang để hiểu rõ hơn nhé!

Hiểu rõ sản phẩm & dịch vụ: Nhân viên sale online thời trang cần nắm chắc các thông tin cơ bản về sản phẩm như chất liệu, kích thước, màu sắc và phong cách để tư vấn chính xác. Hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng sản phẩm giúp họ đưa ra những gợi ý phù hợp, đặc biệt là tư vấn cách phối đồ theo nhu cầu và phong cách cá nhân của khách hàng.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh: Nhân viên sale online thời trang cần cập nhật liên tục các xu hướng thời trang để có thể tư vấn kịp thời và tránh sản phẩm lỗi thời. Họ cũng cần theo dõi các hoạt động của đối thủ để rút ra điểm mạnh, điểm yếu và điều chỉnh chiến lược của mình, tạo ra sự khác biệt và thu hút khách hàng qua các chương trình bán hàng và quảng cáo độc đáo.

Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng: Nhân viên sale online chủ động tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Đồng thời, họ duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại thông qua các chương trình hậu mãi, ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, và theo dõi trải nghiệm mua sắm để đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng quay lại.

Liên hệ tư vấn qua điện thoại, email: Nhân viên trực tiếp liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc email để tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách và tạo sự kết nối. Việc phản hồi nhanh chóng và chu đáo là yếu tố quan trọng giúp chốt đơn hàng và xây dựng sự tin tưởng từ khách hàng

Công việc khi tuyển dụng sale online thời trang là liên hệ với khách hàng qua mail, điện thoại để chốt đơn hàng

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên sale online thời trang

Nhân viên sale online thời trang đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với sản phẩm. Họ không chỉ cần kiến thức sản phẩm, mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, khả năng nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng chu đáo để thúc đẩy doanh số và tạo dựng uy tín cho thương hiệu.

Tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và tỉ mỉ: Nhân viên sale online thời trang cần làm việc cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết trong quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tinh thần trách nhiệm cao giúp họ đảm bảo công việc được hoàn thành chính xác và đúng thời hạn, đặc biệt là trong việc theo dõi đơn hàng và xử lý yêu cầu của khách.

Hiểu rõ về sản phẩm: Đây là yếu tố quan trọng để nhân viên có thể tư vấn hiệu quả, nắm vững các thông tin như chất liệu, kiểu dáng, kích cỡ và ưu nhược điểm của sản phẩm. Việc hiểu rõ sản phẩm giúp nhân viên tự tin tư vấn, tạo sự tin tưởng và tăng khả năng chốt đơn.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Nhân viên cần giao tiếp mạch lạc, rõ ràng cả bằng lời nói và văn bản, để khách hàng hiểu đúng sản phẩm và chính sách. Kỹ năng này cũng bao gồm khả năng xử lý tình huống linh hoạt, giữ bình tĩnh và phản hồi khách hàng một cách chuyên nghiệp, dù trong bất kỳ tình huống nào.

Yêu thích và am hiểu thời trang: Một nhân viên đam mê thời trang luôn muốn cập nhật xu hướng mới nhất và hiểu biết về phong cách, màu sắc, chất liệu. Kiến thức này giúp nhân viên đưa ra các gợi ý phù hợp cho khách hàng và thể hiện sự am hiểu chuyên sâu, nâng cao trải nghiệm của khách.

Xây dựng và duy trì hệ thống khách hàng tiềm năng: Nhân viên không chỉ bán hàng một lần mà còn cần duy trì quan hệ với khách hàng để họ quay lại nhiều lần. Điều này yêu cầu nhân viên có khả năng tạo thiện cảm, chăm sóc khách hàng chu đáo để xây dựng lòng trung thành và phát triển lượng khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy: Nhân viên cần có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp, đặc biệt là các tình huống liên quan đến sản phẩm lỗi, hàng giao sai hoặc yêu cầu đổi trả. Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy sẽ mang lại sự hài lòng và duy trì uy tín doanh nghiệp.

Am hiểu công nghệ: Thành thạo các phần mềm quản lý đơn hàng và công cụ bán hàng qua mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử là yếu tố không thể thiếu. Nhân viên cần biết cách vận dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ việc quản lý tồn kho đến liên hệ với khách.

Linh hoạt và chịu được áp lực: Trong các đợt khuyến mãi hay thời điểm cao điểm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nhân viên phải linh hoạt sắp xếp và làm việc dưới áp lực. Khả năng giữ bình tĩnh và xử lý nhanh giúp họ đáp ứng yêu cầu của khách mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Tôn trọng khách hàng: Nhân viên nên lắng nghe nhu cầu và thắc mắc của khách hàng, phản hồi nhanh để khách cảm thấy được quan tâm. Thái độ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, ngay cả khi khách chưa hài lòng, giúp xây dựng thiện cảm. Đồng thời, cung cấp thông tin sản phẩm, chính sách đổi trả minh bạch, giúp khách yên tâm mua sắm. Lịch sự, kiên nhẫn và chu đáo:

Yêu cầu tuyển dụng sale online thời trang cần có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích về thời trang,…

5. Khu vực tuyển nhân viên sale online thời trang nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng sale online thời trang hiện nay đang ngày càng cao tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Những khu vực này là trung tâm mua sắm thời trang, nên đòi hỏi nhiều nhân viên sale online để hỗ trợ qua nền tảng trực tuyến.

Tuyển dụng nhân viên sale online thời trang TPHCM

TP.HCM là trung tâm thời trang lớn với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế phát triển mạnh nên nhu cầu tuyển dụng sale online thời trang TPHCM luôn cao. Shop thời trang tuyển dụng TPHCM tập trung ở khu vực quận 1, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp với mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Tuyển dụng nhân viên sale online thời trang Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang lớn, có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng sale online thời trang tại Hà Nội để tư vấn, chốt đơn hàng. Mức lương dao động cho vị trí này từ 8.000.000 - 13.000.000 VND/tháng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí này gồm Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Thanh Xuân.

Tuyển dụng nhân viên sale online thời trang tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thị trường thời trang phát triển, hướng đến du khách và người dân địa phương, với nhu cầu tuyển dụng sale online thời trang thường xuyên để thúc đẩy bán hàng quaxuyên. Mức lương cho vị trí này tại Đà Nẵng từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Các quận Hải Châu, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao.

Tuyển dụng nhân viên sale online thời trang tại Đà Nẵng để thúc đẩy bán hàng qua mạng

Hiện nay, tuyển dụng sale online thời trang đang được hầu hết các công ty thời trang tuyển dụng. Với nhu cầu mua sắm sản phẩm thời trang trực tuyến ngày càng cao, khách hàng muốn giải đáp thắc mắc online mà không cần phải ra cửa hàng. Vì vậy, nếu bạn đáp ứng được những yêu cầu về công việc, hãy nhanh chóng ứng tuyển để có một công việc ổn định và giúp tăng nguồn thu nhập nhé.