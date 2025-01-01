Công việc Telesale giáo dục đào tạo

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Telesale giáo dục đào tạo ngày càng gia tăng, tập trung nhiều ở các thành phố lớn do xuất hiện nhiều hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo. Mức lương của việc làm này khá hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí công việc và doanh số bán hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Telesale giáo dục đào tạo hiện nay

Telesale giáo dục đào tạo là công việc mà các nhân viên làm việc với khách hàng thông qua điện thoại. Trước khi gọi điện, các nhân viên Telesales cần phân loại các khách hàng tiềm năng theo thông tin từ bộ phận Marketing cung cấp.

Vai trò Telesales giáo dục đào tạo rất quan trọng trong quá trình tiếp thị và bán hàng vì họ có thể quảng bá, tiếp thị các khóa học, một số chương trình đào tạo hay các sự kiện giáo dục tới cách khách hàng tiềm năng có thể là học viên hoặc phụ huynh. Do đó, lĩnh vực giáo dục hiện nay cần có những nhân viên telesales chuyên nghiệp để có thể bán được ngày càng nhiều khóa học, tính cả online lẫn offline.

Ngày nay các hình thức kinh doanh truyền thống không còn phù hợp với xã hội hiện đại, do đó nhu cầu quảng bá sản phẩm thông qua điện thoại ngày càng lớn. Vì vậy, việc làm Telesales giáo dục đào tạo có thể giúp các doanh nghiệp đặc biệt là các trung tâm giáo dục tiết kiệm chi phí lại có hiệu quả nhất định nên thị trường này khá rộng mở.

Nhu cầu việc làm Telesale giáo dục đào tạo đang khá rộng mở với các ứng viên

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nửa năm đầu 2023 có 25% nhu cầu nhân lực của toàn thành phố liên quan đến vị trí kinh doanh thương mại gồm có nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn bán hàng… Trong đó, vị trí Telesale ở các ngành giáo dục có nhu cầu nhân lực là 1.336, chiếm tới 0,87%.

Một số thành phố lớn cũng mở khá nhiều trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo tin học văn phòng, trung tâm đào tạo lập trình… Sự xuất hiện của những trung tâm này khiến cho cơ hội việc làm Telesale giáo dục đào tạo tăng cao. Không ít các bạn sinh viên lựa chọn công việc này để nâng cao trình độ giao tiếp, tăng thu nhập và đặc biệt có thêm kinh nghiệm khi ra trường.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Telesale giáo dục đào tạo

Cũng giống như việc làm nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo, thu nhập của Telesale được chia thành 2 phần: lương cứng và lương mềm (% hoa hồng khi chốt đơn thành công và phần thưởng hoàn thành công việc). Nhìn chung, lương khởi điểm của việc làm Telesale giáo dục đào tạo có thể dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm, năng lực. Trong đó, mức lương TB vào khoảng 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng + % doanh số/tháng. Dưới đây là bảng mức lương chi tiết:

Việc làm Telesale giáo dục đào tạo Mức lương dao động (VNĐ/tháng) CTV Telesale giáo dục đào tạo 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên Telesale giáo dục đào tạo 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng phòng Telesale mảng giáo dục 15.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên Telesale giáo dục đào tạo

Nhắc đến việc làm Telesale giáo dục đào tạo, nhiều người sẽ cho rằng đây là công việc chỉ ngồi và nghe điện thoại. Nhưng thực tế, một nhân viên Telesale sẽ phải thực hiện khá nhiều công việc, chi tiết dưới đây:

3.1. Nhận dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng tiềm năng

Trước khi bắt tay vào gọi điện thoại, Telesale giáo dục đào tạo sẽ nhận được dữ liệu mà bộ phận Marketing của công ty cung cấp, sau đó phân loại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các nhân viên Telesale phải có khả năng sắp xếp, lựa chọn và tối ưu số lượng các khách hàng tiềm năng từ đó chọn ra người cần được tư vấn và có thể mua sản phẩm nhanh chóng.

Cụ thể, trong quá trình này, các nhân viên Telesales phải nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm và tính năng của sản phẩm đặc biệt là sản phẩm giáo dục, các khóa học, các chương trình đào tạo của công ty. Từ đó, họ mới có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

3.2. Gọi điện, xây dựng kịch bản Telesales giáo dục

Sau khi lựa chọn được khách hàng tiềm năng, có đủ kiến thức về khóa học, sản phẩm giáo dục, nhân viên Telesale sẽ gọi điện tư vấn cho khách hàng. Lúc này, họ cần bình tĩnh, lắng nghe và nắm bắt nhu cầu, suy nghĩ của khách hàng. Từ đó, Telesale đưa ra các tư vấn và thuyết phục, kích thích suy nghĩ cũng như mong muốn của khách hàng.

Việc làm Telesale giáo dục đào tạo yêu cầu các nhân viên phải xây dựng nội dung kịch bản tư vấn giáo dục để gia tăng khả năng chốt đơn. Ngoài ra, kỹ năng nói chuyện giao tiếp của các nhân viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới suy nghĩ và quyết định của khách hàng. Do đó, yêu cầu về khả năng giao tiếp dành cho nhân viên Telesale luôn được ưu tiên.

3.3. Đặt lịch hẹn với khách hàng sau khi chốt đơn

Sau khi chốt đơn, nhân viên Telesale giáo dục đào tạo sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục. Từ đó, họ sẽ hướng dẫn khách hàng cách đăng ký, cách thanh toán chi phí và làm một số thủ tục có liên quan.

Đặt lịch hẹn, chốt đơn cũng giúp nhân viên Telesale không nhầm lẫn với những khách hàng khác. Đồng thời, họ cũng có thể thống kê doanh số bán hàng trong tháng, quý và gửi báo cáo lên các cấp quản lý.

Một Telesale giáo dục đào tạo đòi hỏi nhiều kỹ năng, đặc biệt là giao tiếp

3.4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

Đối với các khách hàng tiềm năng, nhân viên Telesale giáo dục đào tạo sẽ lưu trữ lại thông tin và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Từ đó, thông qua các cuộc gọi chăm sóc và tư vấn, Telesale có thể gợi ý về các sản phẩm sau này cho khách hàng đồng thời xây dựng được sự trung thành của khách hàng với sản phẩm giáo dục.

Telesale cần tận tâm chăm sóc khách hàng, có thể là gọi điện hỏi thăm, xin thông tin feedback sau khóa học. Từ đó, tổng hợp lại các phản hồi của khách và xây dựng kho dữ liệu cho riêng mình mỗi khi tư vấn.

3.5. Giải quyết các khiếu nại khi cần

Nhân viên Telesale giáo dục đào tạo cũng là người sẽ tiếp nhận các khiếu nại và giải quyết các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ giáo dục hay tham gia khóa học. Khi thỏa mãn các yêu cầu của khách, Telesale sẽ báo cáo tiến độ công việc và kết quả đạt được cho quản lý.

4. Hình thức làm việc của nhân viên Telesale giáo dục đào tạo

Việc làm Telesale giáo dục đào tạo cũng giống như các Telesales thuộc lĩnh vực khác, có nhiều hình thức làm việc. Một Telesale giáo dục có thể lựa chọn làm fulltime hoặc partime tùy thuộc vào nhu cầu và thời gian của mỗi người.

4.1. Việc làm Telesale giáo dục fulltime

Việc làm Telesale giáo dục đào tạo có thể làm toàn thời gian tại công ty mà cụ thể là tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học văn phòng, trung tâm dạy lập trình…, nổi bật nhất trong số đó là phải kể đến những cái tên như Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu, Trung tâm tiếng Anh Apollo,Trung tâm Ngoại Ngữ ACET, FPT Software Academy, VTI Academy… Nếu làm việc theo hình thức này, bạn cần làm việc đủ 8h/ngày và đến công ty làm việc như nhiều nhân viên văn phòng khác.

Nhân viên Telesale giáo dục fulltime luôn có KPI và yêu cầu về mặt doanh số. Mức thu nhập thực sự của một nhân viên tư vấn qua điện thoại phụ thuộc nhiều vào % hoa hồng và thưởng kết quả hoàn thành công việc. Do đó, nhiều nhân viên fulltime phải làm thêm giờ để chạy doanh số bán hàng.

4.2. Việc làm Telesale giáo dục partime

Vì đặc thù riêng của việc làm Telesale giáo dục đào tạo mà không ít người lựa chọn làm theo dạng partime hoặc là CTV. Chỉ cần đảm bảo đủ doanh số chốt đơn mua khóa học, tham gia sự kiện giáo dục đào tạo, các Telesale partime vẫn có thể nhận về mức thu nhập khá.

Nhiều người làm Telesale bán thời gian để có thể làm việc ngoài giờ sau khi kết thúc công việc chính. Nếu hoàn thành chỉ tiêu, Telesale vừa có thu nhập từ nguồn chính vừa có thêm thu nhập từ bên ngoài nhờ tư vấn gọi điện. Nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn hình thức này vì không tốn chi phí tiền lương cố định cho nhân viên.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Telesale giáo dục đào tạo

Dựa theo tính chất công việc và lĩnh vực đặc thù, mỗi doanh nghiệp đều có những yêu cầu tuyển dụng Telesale giáo dục đào tạo theo nhu cầu riêng. Để có thể trúng tuyển vào vị trí ngành nghề này, các ứng viên tham gia tuyển dụng cần đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

Kiến thức chuyên sâu về giáo dục đào tạo

Vì chuyên ngành chuyên biệt, các nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên Telesales giáo dục đào tạo bắt buộc phải hiểu rõ về các khóa học, học phí, các sự kiện giáo dục của công ty để tư vấn cho khách hàng. Họ có thể trả lời chi tiết và chính xác nhất câu hỏi từ khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty.

Các nhà tuyển dụng luôn lựa chọn Telesale giáo dục đào tạo có kiến thức chuyên biệt về ngành nghề

Kiến thức về thị trường giáo dục đào tạo

Những nhân viên Telesales giáo dục đào tạo có hiểu biết về thị trường giáo dục hiện nay luôn được các nhà tuyển dụng ưu ái lựa chọn. Ngoài ra, Telesales cũng cần nắm bắt nhu cầu khách hàng, đối thủ của công ty, các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đào tạo của doanh nghiệp.

Thành thạo kỹ năng mềm

Hầu hết các doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên telesales phải sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý quan hệ với khách hàng (CRM). Điều này giúp họ tối ưu hóa quản lý thông tin của khách hàng, ghi chú các cuộc gọi và theo dõi toàn bộ tiến trình bán khóa học.

Ngoài ra, các doanh nghiệp liên quan đến giáo dục đào tạo luôn có yêu cầu các nhân viên Telesale cần có các kỹ năng đặc thù khác như:

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là yếu tố rất quan trọng đối với nhân viên Telesale khi gọi điện cho khách hàng thông qua điện thoại. Nhờ kỹ năng giao tiếp, Telesales có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, có cách diễn đạt hay, nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ. Giao tiếp khéo léo có thể giúp khách hàng thoải mái hơn thay vì thấy bị làm phiền.

Kỹ năng đàm phán

Các nhân viên telesales cần biết cách dùng những lập luận logic, những điểm mạnh của sản phẩm giáo dục mình đang bán đề đưa ra lời đàm phán với khách hàng. Từ đây, họ có thể thuyết phục khách hàng dễ dàng hơn. Ngoài ra, Telesales giáo dục đào tạo cũng cần lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách.

Kỹ năng xử lý vấn đề

Khi gặp tình huống bất ngờ, nhân viên Telesales giáo dục đào tạo cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ và đưa ra cách xử lý phù hợp với khách hàng. Họ cần tư duy linh hoạt, sáng tạo, tránh việc khiến các khách hàng cảm thấy khó chịu. Gặp vấn đề phức tạp, các Telesales cần hợp tác với các bộ phận/phòng ban khác để có giải pháp tối ưu.

Kỹ năng nắm bắt thông tin hiệu quả

Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, khả năng nắm bắt thông tin hiệu quả của nhân viên Telesale sẽ giúp họ biết được vấn đề hay thái độ của khách hàng. Từ đó, Telesale có thể xử lý vấn đề mà khách hàng đang gặp phải dễ dàng, khiến khách hàng hài lòng.

Kỹ năng chịu áp lực

Một nhân viên Telesale giáo dục đào tạo luôn có áp lực về doanh số và KPI của công ty. Những áp lực này sẽ khiến họ phải tìm cách để tạo cơ hội bán hàng, tạo ra doanh số. Ngoài ra, áp lực từ phía khách hàng cũng khiến Telesale ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng được yêu cầu.

Một số doanh nghiệp luôn dành sự ưu ái với các Telesale có tính kiên trì, không chịu bỏ cuộc. Họ cũng thích những nhân viên tư vấn có thái độ cầu tiến, ham học hỏi, có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tóm lại, việc làm Telesale giáo dục đào tạo đang khá hot trên thị trường việc làm tại Việt Nam, vì ngày càng nhiều trung tâm giáo dục ra đời. Nhờ vào khả năng của bản thân, các nhân viên Telesale có thể đưa ra các khóa học, các sự kiện giáo dục phù hợp với khách hàng. Đây cũng được coi là ngành nghề ổn, là Việc làm này là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên muốn thử sức và trải nghiệm khi tốt nghiệp ra trường. Nếu tự tin về giao tiếp và muốn làm về giáo dục, việc làm Telesale giáo dục đào tạo là sự lựa chọn khá tốt.