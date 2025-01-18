Accrued Expense là gì? Tầm quan trọng của Accrued Expense trong kế toán

1. Accrued Expense là gì?

Accrued Expense là gì? Accrued Expense có nghĩa là chi phí dồn tích. Đây là thuật ngữ kế toán được dùng để tính các khoản chi phí được ghi trên sổ sách trước khi được chi trả và được tính trong kỳ kế toán mà chi phí phát sinh.

Ý nghĩa của chi phí dồn tích là nghĩa vụ thanh toán của công ty trong tương lai nên được ghi nhận vào tài khoản bên nợ trong bảng cân đối kế toán.

Accrued Expense (Chi phí dồn tích) được ước tính và thường thay đổi sau khi nhà cung cấp gửi hoá đơn. Mục thể hiện khoản nợ tạm thời sẽ chuyển đến mục khác khi hoá đơn được thanh toán. Ví dụ: Một doanh nghiệp tới kỳ phát sinh tiền điện trong kỳ và đã được thanh toán, nhưng đến ngày lập báo cáo tài chính thì chưa nhận được hóa đơn. Vì vậy, khoản phí này thông thường sẽ được ghi vào mục chi phí trả trước.

2. Tầm quan trọng của Accrued Expense là gì?

Sau khi đã nắm rõ khái niệm Accrued Expense là gì, hãy cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của Accrued Expense (chi phí dồn tích) trong kế toán:

2.1. Tuân thủ GAAP

Những nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, thường được gọi là GAAP, là một tập hợp các nguyên tắc kế toán được coi là tiêu chuẩn để lập báo cáo tài chính.

GAAP chỉ cho phép kế toán dựa trên cơ sở chi phí dồn tích như một phương pháp ghi nhận chi phí và doanh thu. Tuy nhiên, GAAP không áp dụng cho tất cả các loại hình kinh doanh, mà nó chỉ phù hợp với những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính của họ.

2.2. Bức tranh tài chính đầy đủ

Kế toán dồn tích sẽ giúp bạn ghi chép đầy đủ và chính xác hơn về các giao dịch tài chính. Nếu bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp, thông tin này sẽ cho phép bạn hiểu rõ hơn mức lợi nhuận của công ty, lợi nhuận đến từ đâu và chi phí được sử dụng vào những việc gì. Mặt khác, việc sử dụng cơ sở tiền mặt trong kế toán không chính xác và dễ xảy ra sai sót hơn.

2.3. Được các bên liên quan ưu tiên

Với kế toán dồn tích, tình hình tài chính của doanh nghiệp trở nên minh bạch và dễ đoán hơn. Điều này sẽ rất hữu ích cho các bên thứ 3 có liên quan, chẳng hạn như chủ nợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp và bất kỳ ai khác cần đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

3. Các dạng của Accrued Expense (Chi phí dồn tích)

Bên cạnh việc nắm rõ khái niệm và tầm quan trọng của Accrued Expense là gì thì bạn cũng nên biết các dạng của chi phí dồn tích trong kế toán. Accrued Expense (Chi phí dồn tích) thể hiện rõ nhất ở các công ty mua bán hàng hoá từ người bán nhưng chưa nhận được hoá đơn.

Đồng thời, chi phí dồn tích còn bao gồm các khoản thanh toán như: Trả lãi cho các khoản nợ; phí bảo hiểm của các loại hàng hoá, dịch vụ; chi phí đóng thuế,...

Ngoài ra, lương thưởng của nhân viên cũng được hạch toán khi đến kỳ nhưng việc thanh toán thường diễn ra sau đó. Như vậy, tất cả các loại chi phí kể trên đều phát sinh nhưng chưa nhận được hoá đơn hay việc thanh toán nào diễn ra thật sự ngay tại thời điểm đó.

Điều này cho thấy rằng, chi phí dồn tích trái ngược với chi phí trả trước. Theo đó, chi phí trả trước sẽ được thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ trước và được giao, sử dụng diễn ra sau đó. Đồng thời, chi phí trả trước được ghi vào bảng cân đối kế toán vào phần tài sản, còn Accrued Expense (Chi phí dồn tích) lại được ghi bên phần nợ.

4. Cách ghi lại một khoản chi phí dồn tích

Các vật tư văn phòng đã nhận và không có hoá đơn của nhà cung cấp tính đến cuối tháng: Ghi “Nợ” vào chi phí đồ dùng văn phòng, ghi “Có” vào chi phí dồn tích.

Nhân viên đã làm việc nhưng chưa được trả lương cuối tháng: Ghi “Nợ” vào chi phí tiền lương, ghi “Có” vào chi phí dồn tích.

Trách nhiệm quyền lợi phát sinh và không có hoá đơn của nhà cung cấp vào cuối tháng: Ghi “Nợ” vào chi phí phúc lợi nhân viên, ghi “Có” vào chi phí dồn tích.

Thuế thu nhập được tích lũy dựa trên thu nhập kiếm được: Ghi “Nợ” chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi “Có” vào chi phí dồn tích.

Ba mục đầu tiên sẽ đảo ngược trong tháng tiếp theo. Thuế thu nhập thường được giữ lại dưới dạng chi phí dồn tích cho đến khi thanh toán.

5. Sự khác nhau giữa kế toán tiền mặt với kế toán dồn tích

Kế toán dồn tích đề cập đến phương pháp kế toán được sử dụng để theo dõi lợi nhuận, doanh thu và chi phí của một công ty. Kế toán dồn tích cũng giúp tính toán chính xác hơn, bởi nó tính đến tất cả các chi phí (Những chi phí được trích trước cũng như chi phí trả trước).

Kế toán dồn tích có thể cho phép một công ty hiểu rõ hơn các giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho mỗi kỳ kế toán. Cuối cùng, kế toán dồn tích cũng có thể giúp một doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình, và dự đoán tình hình tài chính trong tương lai.

Kế toán tiền mặt khác với kế toán dồn tích ở phương pháp ghi chép các giao dịch. Trong trường hợp kế toán dồn tích ghi lại tất cả các giao dịch: Tổng chi phí, lợi nhuận và doanh thu phản ánh những sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Kế toán tiền mặt thường chỉ ghi lại các giao dịch dẫn đến trao đổi tiền mặt.

Kế toán tiền mặt có thể hữu ích để ghi chép những trao đổi tiền mặt một cách chặt chẽ, mặc dù có thể có khả năng dẫn đến việc trình bày không chính xác số dư tài khoản, thu thập, lãi hoặc lỗ.

Vậy sự khác biệt giữa kế toán tiền mặt và Accrued Expense là gì? Nó chủ yếu liên quan đến thời gian:

Kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận chi phí và doanh thu khi tiền được trao tay.

Accrued Expense ghi nhận doanh thu khi nó phát sinh nhưng chưa được thanh toán.

Chi phí dồn tích (Accrued Expense) là chi phí mà công ty tính đến khi chúng xảy ra, trái ngược với khi chúng thực sự được lập hoá đơn hoặc thanh toán. Phương pháp dồn tích cho phép báo cáo tài chính của công ty, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu thập chính xác hơn.

Nội dung bài viết trên đã phân tích Accrued Expense là gì, qua đó hiểu được tầm quan trọng của chi phí dồn tích trong kế toán. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần tính chi phí dồn tích để quản lý các chi phí, dự đoán chính xác tình hình tài chính.

