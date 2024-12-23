Area Sales Manager là gì? Tất tần tật điều bạn cần biết về ASM

1. Định nghĩa về Area Sales Manager

ASM hay Area Sales Manager là tên thường gọi cho vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực (hay Giám đốc bán hàng khu vực), đây là vị trí đại diện cho công ty với toàn bộ khách hàng trong một khu vực nhất định. Hiểu đơn giản Area Sales Manager là một người phụ trách vị trí quản lý cấp cao trong một khu vực vị trí địa lý nhất định, tức là Area Sales Manager vẫn có cấp bậc thấp hơn các vị trí Giám đốc kinh doanh toàn quốc, giám đốc bán hàng cấp vùng. Tuy nhiên đây cũng là một trí mà bạn hay bất cứ ai cũng không nên xem thường, các Giám đốc kinh doanh khu vực là người trực tiếp chịu trách nghiệm cho các vị trí thấp hơn trong khu vực như:

Giám đốc bán hàng

Giám sát kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Area Sales Manager là tên thường gọi cho vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực

Area Sales Manager là người nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc phải đảm bảo mục tiêu bán hàng và theo sát chiến lược kinh doanh đề ra. Đồng thời, những người nắm giữ vị trí này cần phải có khả năng giúp công ty đưa ra những định hướng đúng đắn về tầm nhìn, mục tiêu cũng như đề xuất các chiến lược để triển khai một chiến dịch bán hàng/ kinh doanh trong ngắn hạn/ dài hạn hoặc trung hạn - Ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của khu vực phụ trách. Cùng với đó, Area Sales Manager cũng có nhiệm vụ dẫn dắt những nhân viên dưới quyền của mình để bám sát kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Với những khái niệm trên, chúng ta có thể hình dung được phần nào những đặc điểm thường có của những người đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực (ASM). Họ là những người phải thường xuyên làm việc với những nhân viên bán hàng từ những địa phương khác nhau trong cùng một khu vực bản thân phụ trách, mỗi địa phương mỗi khu vực sẽ luôn có những thói quen và tập tục sống khác nhau. Chính vì thói quen công việc này mà những người đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực thường là những người rất giỏi giao tiếp và có mạng lưới quan hệ vô cùng tốt, đặc biệt là với những người sống trong khu vực và môi trường kinh doanh.

Một đặc điểm nữa của Area Sales Manager là đòi hỏi những người này phải có vốn sống sâu rộng, am hiểu tập tục sống, văn hóa cũng như thói quen tiêu dùng của người dân sống trong khu vực. Đây cũng là cơ sở để người đảm nhận vị trí ASM tìm hiểu sản phẩm, thị trường và đối thủ kinh doanh trong khu vực mình phụ trách. Từ đó, có thể dễ dàng cập nhật xu hướng, thói quen tiêu dùng của khách hàng; quan sát và phân tích đối thủ cạnh tranh một cách tốt nhất, nhanh nhất và chính xác nhất.

2. Chức năng và nhiệm vụ ASM?

Với vai trò là người đi đầu tại khu vực mà bản thân phụ trách, người nắm giữ vị trí Area Sales Manager (ASM) cũng có những chức năng và nhiệm vụ mà không một ai có thể thay thế được.

2.1. Chức năng

Với vai trò là người đứng đầu khu vực, không ngoa khi chúng ta gọi Area Sales Manager là những mũi tên định hướng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh, chiến lược tại khu vực được phân công quản lý.

Đúng như cách gọi, chức năng đầu tiên của vị trí này chính là đảm nhiệm và hoàn thành vai trò của một người quản lý, dẫn dắt và giám sát. Một Area Sales Manager cần phải quản lý tất cả các nhân viên có cấp thấp hơn đang làm việc trong khu vực mà bản thân mình phụ trách, bao gồm: số lượng, cấp bậc và đầu mục công việc phải làm của các nhân viên này.

Bên cạnh đó, Area Sales Manager cũng cần dắt các nhân viên cấp dưới làm việc theo đúng hoạt động kinh doanh, bán hàng đảm bảo bám sát với các phương án kế hoạch hay các chiến lược đã đề ra từ trước để đạt doanh thu, lợi nhuận tối ưu nhất. Đồng thời, giám sát chặt chẽ để có thể đưa ra phương án giải quyết ngay khi nảy sinh vấn đề.

Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự cấp dưới một cách tốt nhất cũng là một nhiệm vụ mà hầu hết những người đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực (ASM) cần phải biết. Để có một đội nhóm chất lượng luôn cống hiến, làm việc với hiệu quả và kết quả cao, người Giám đốc kinh doanh khu vực cần phải biết cách giúp nhân viên của mình phát triển tốt hơn về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm cần có khi làm việc bằng những chia sẻ, nhận xét khách quan tới từ chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức của bản thân.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để giữ chân nhân sự và làm động lực cho mỗi cá nhân phát triển, cống hiến hết khả năng của bản thân. Ngoài ra, ASM cũng có thể tổ chức những buổi chia sẻ chuyên môn để nâng cao trình độ, hỗ trợ và giải đáp những vấn đề liên quan đến công việc cho các nhân viên cấp thấp hơn.

Bên cạnh đó, các Area Sales Manager còn có một chức năng khác vô cùng quan trọng. Đó là kết hợp với các bộ phận khác để đề xuất phương hướng phát triển và triển khai kế hoạch kinh doanh. Với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và thị trường, ASM là người hiểu rõ nhất nhu cầu của thị trường và mong muốn của khách hàng. Từ đó, Area Sales Manager có thể đưa ra những đề xuất sát nhất và dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai một cách gần đúng nhất.

Ngược lại, khi nhận được kế hoạch hay chỉ đạo từ các cấp cao hơn các ASM cũng sẽ dễ dàng triển khai nó một cách chi tiết và hợp lý nhất. Đây cũng là lý vì sao mà nhiều người cho rằng: “Area Sales Manager là cầu nối giữa những lãnh đạo cấp cao hơn với những nhân viên cấp thấp hơn và ngược lại”.

Area Sales Manager là cầu nối giữa những lãnh đạo cấp cao hơn với những nhân viên

2.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ thực tế của mỗi Area Sales Manager tại mỗi doanh nghiệp trên thực tế sẽ có những thay đổi nhất định để phù hợp với mục tiêu công việc. Tuy nhiên, vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực (ASM) cũng có những nhiệm vụ chung cần đảm nhiệm dù bạn ở bất kỳ môi trường trường làm việc nào.

Area Sales Manager đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau

Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của ASM:

Cố vấn hoạt động kinh doanh cho ban lãnh đạo : Để đảm nhiệm vị trí ASM bạn cần phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc dày dặn, đồng thời phải hiểu rõ khu vực mình phụ trách. Đây chính là cơ sở để ASM có thể đưa ra những lời khuyên thực sự hữu ích hay những chiến lược có khả năng thực thi đem lại hiệu quả cao cho các nhà quản lý, lãnh đạo.

Để đảm nhiệm vị trí ASM bạn cần phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc dày dặn, đồng thời phải hiểu rõ khu vực mình phụ trách. Đây chính là cơ sở để ASM có thể đưa ra những lời khuyên thực sự hữu ích hay những chiến lược có khả năng thực thi đem lại hiệu quả cao cho các nhà quản lý, lãnh đạo. Định hướng xây dựng và phát triển, mở rộng tệp khách hàng: Là người ở gần khách hàng nhất và theo dõi nhiều nhất các hoạt động mua bán, phân phối sản phẩm. Chính vì vậy, Giám đốc bán hàng khu vực sẽ luôn là người quan sát rõ nhất và là một trong những người đầu tiên có thể nhìn thấy sự biến động của thị trường để đưa ra những định hướng phát triển và mở rộng tệp khách hàng vào những thời điểm phù hợp.

Là người ở gần khách hàng nhất và theo dõi nhiều nhất các hoạt động mua bán, phân phối sản phẩm. Chính vì vậy, Giám đốc bán hàng khu vực sẽ luôn là người quan sát rõ nhất và là một trong những người đầu tiên có thể nhìn thấy sự biến động của thị trường để đưa ra những định hướng phát triển và mở rộng tệp khách hàng vào những thời điểm phù hợp. Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai công việc cụ thể xuống các nhân viên cấp dưới là một trong những nhiệm vụ không thể bỏ quên của các ASM. Từ những gì quan sát và phân tích, ASM sẽ thực hiện công việc lập bảng kế hoạch theo những gì thu thập và phân tích được sau đó triển khai công việc cho từng vị trí cá phân phù hợp nhất.

là một trong những nhiệm vụ không thể bỏ quên của các ASM. Từ những gì quan sát và phân tích, ASM sẽ thực hiện công việc lập bảng kế hoạch theo những gì thu thập và phân tích được sau đó triển khai công việc cho từng vị trí cá phân phù hợp nhất. Xây dựng và quản lý hệ thống giám sát và hàng hóa : Với vị trí Giám đốc phụ trách toàn bộ khu vực việc phải quản lý một khối lượng lớn hàng hóa là điều không thể tránh khỏi. Các ASM luôn phải đảm bảo việc quản lý đầy đủ số lượng tránh thất thoát đồng thời phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng là điều không mấy dễ dàng. Chính vì thế, việc xây dựng và quản lý hệ thống giám sát hàng hóa là việc làm không thể bỏ quên. Đây cũng là cách để các Giám đốc điều hành giảm thiểu và tránh những rủi ro không cần thiết, đưa ra phương án khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Với vị trí Giám đốc phụ trách toàn bộ khu vực việc phải quản lý một khối lượng lớn hàng hóa là điều không thể tránh khỏi. Các ASM luôn phải đảm bảo việc quản lý đầy đủ số lượng tránh thất thoát đồng thời phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng là điều không mấy dễ dàng. Chính vì thế, việc xây dựng và quản lý hệ thống giám sát hàng hóa là việc làm không thể bỏ quên. Đây cũng là cách để các Giám đốc điều hành giảm thiểu và tránh những rủi ro không cần thiết, đưa ra phương án khắc phục khi có sự cố xảy ra. Thu thập và phân tích dữ liệu : Để có thể đưa ra những kế hoạch, lời khuyên đúng đắn cũng như định hướng phát triển cho tương lai. Cụ thể là từ các bản ghi chép, giám sát hoạt động kinh doanh hay các bản báo cáo hoạt động, báo cáo kết quả kinh doanh,... từ đó sử dụng các phương pháp phân tích để đưa ra những đóng góp có chuyên môn cao và khả năng thực hiện. Từ đó làm cơ sở cho hướng hoạt động trong tương lai.

Để có thể đưa ra những kế hoạch, lời khuyên đúng đắn cũng như định hướng phát triển cho tương lai. Cụ thể là từ các bản ghi chép, giám sát hoạt động kinh doanh hay các bản báo cáo hoạt động, báo cáo kết quả kinh doanh,... từ đó sử dụng các phương pháp phân tích để đưa ra những đóng góp có chuyên môn cao và khả năng thực hiện. Từ đó làm cơ sở cho hướng hoạt động trong tương lai. Đào tạo nhân sự: Để có thể duy trì và phát triển bền vững, các Giám đốc kinh doanh khu vực cần phải thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng nhân sự như: Training kỹ năng, hỗ trợ đào tạo trực tiếp/ gián tiếp,...nâng cao chất lượng nhân sự đầu vào.

Ngoài ra, các ASM còn có nhiệm vụ triển khai kế hoạch công việc cũng như định hướng từ cấp trên xuống các nhân viên cấp thấp để thống nhất quy trình làm việc, bám sát kế hoạch kinh doanh. Về phía cấp dưới, ASM sẽ là người đại diện để đề xuất những những mong muốn, quyền lợi,...mà các nhân viên cấp dưới đề xuất lên trên.

2.3. Mức lương

Hiện nay, chưa có một con số cụ thể nào cho vị trí Giám đốc bán hàng khu vực. Tuy nhiên, bằng việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng cho vị trí này tại các trang tuyển dụng uy tín job3s.ai … chúng ta có thể mức lương cho vị trí này hiện tại đang giao động từ 25 - 60 triệu và có sự biến động nhất định dựa trên các tiêu chí như: kinh nghiệm làm việc, địa điểm làm việc,....

2.4. Mô tả công việc

Trên thực tế, có nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ được công việc cụ thể chi tiết của vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực hàng ngày, hàng tháng bao gồm những công việc gì. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một ASM, hãy cùng tham khảo dưới đây:

Quản lý các cửa hàng, hàng hóa tại chi nhánh tại khu vực quản lý.

Đề xuất tuyển dụng và đào tạo nhân viên khi nhu cầu công việc thay đổi.

Quản lý, lên kế hoạch và theo dõi quá trình nhập/ xuất hàng hóa.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, kế hoạch truyền thông marketing dựa trên sự quan sát, nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ khu vực mình phụ trách.

Tổng hợp các báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra các phương án giải quyết vấn đề phát sinh.

Tổ chức các buổi họp định kỳ để triển khai công việc

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ các cấp cao hơn.

Tại nhiều công ty, họ cũng yêu cầu vị trí Area Sales Manager phải thường xuyên đi công tác tại các khu vực khác để tìm hiểu thị trường. Đây cũng là một phần hay xuất hiện trong phần mô tả công việc cho vị trí ASM mà bạn có thể bắt gặp.

3. Làm thế nào để trở thành Area Sales Manager ?

Nếu mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn là hướng tới vị trí Area Sales Manager hoặc cao hơn, bạn sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ để có sẵn sàng và đảm nhiệm thật tốt vai trò của mình này.

3.1. Trình độ học vấn/ kinh nghiệm

Nếu bạn muốn trở thành một Giám đốc bán hàng khu vực (ASM) thì trình độ học vấn là vô cùng quan trọng. Bởi trọng trách của bạn là vô cùng lớn khi phải quản lý toàn bộ đội nhóm trong toàn bộ khu vực. Vì vậy bạn có cần có một nền tảng kiến thức vững chắc để để đưa ra những quyết định đúng, giảm thiểu tối đa và tránh những rủi ro không đáng có. Trình độ học vấn và kinh nghiệm là những thứ bạn có thể trau dồi và tích lũy trong quá trình học tập và làm việc. Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc các loại sách chuyên ngành và tham gia thêm những khóa học chứng chỉ,... Đây có thể sẽ là lợi thế cho bạn khi cạnh tranh vị trí ASM với các ứng viên khác.

Trình độ học vấn quan trọng với bất kỳ vị trí nào

3.2. Kỹ năng lãnh đạo

Như đã đề cập ở phần trên, Giám đốc bán hàng khu vực vẫn là một vị trí thuộc cấp độ quản lý. Chính vì vậy, bạn không thể “bỏ quên” việc phát triển kỹ năng lãnh đạo. Trở thành một nhà lãnh đạo tốt có thể giúp bạn xây dựng một đội nhóm thực sự mạnh. Nâng cao chất lượng nhân sự, thu hút và giữ chân nhân tài.

Tuy nhiên phải làm gì để nâng cao kỹ năng lãnh đạo? Hãy tham khảo những phương pháp dưới đây mà job3s gợi ý cho các bạn:

Học cách quan sát và nắm bắt tâm lý nhân viên là kỹ năng hàng đầu của những nhà quản lý giỏi.

Luôn học cách lắng nghe và cho nhân viên của mình quyền lên tiếng trước khi đưa ra bất kỳ cáo buộc, yêu cầu hay một đề xuất mới.

Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bản thân và mở rộng kiến thức là cách để ASM luôn không ngừng tiến về phía trước và làm gương cho nhân sự.

Luôn tôn trọng và chia sẻ với nhân viên bởi họ sẽ là những người đồng hành với bạn. Làm việc dựa trên cơ tôn trọng và sẻ chia sẽ giúp mọi người gắn bó với nhau tốt hơn.

Luôn vạch sẵn kế hoạch cho đội/ nhóm và định hướng phát triển cá nhân cho từng nhân viên. Đây là cách bạn cho họ thấy rằng việc tin tưởng và và đồng hành cùng bạn là một quyết định đúng đắn.

3.3. Khả năng giao tiếp

Giám đốc kinh doanh khu vực là một công việc đòi hỏi bạn luôn cần giao tiếp mỗi ngày. Từ việc giao tiếp với nhân viên, khách hàng, các bộ phận khác, lãnh đạo hay đối tác,...Mỗi đối tượng bạn đều cần những phương pháp giao tiếp khác nhau để có thể khai thác được tối đa thông tin cần thiết đồng thời phải đảm bảo xây dựng và duy trì mối quan hệ hài hòa với tất cả mọi người.

Khả năng giao tiếp giúp ASM phát triển công việc

Để cải thiện khả năng giao tiếp hãy luôn bắt đầu từ việc xây dựng cho bản thân một ngoại hình chỉnh chu, thái độ tự tin thân thiện và một cái đầu thật nhiều kiến thức. Đây là 3 yếu tố cần thiết để bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp dù bạn hướng đến vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực hay bất kỳ sự phát triển công việc ở vị trí nào.

3.4. Kỹ năng phân tích, quản lý dữ liệu và thông tin

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn phân tích sai các bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay làm lộ dữ liệu và thông tin quan trọng ra ngoài? Hàng loạt các hậu quả nặng nề bạn chưa nghĩ tới có thể sẽ xảy ra, kéo theo đó là những con số thiệt hại khổng lồ. Đó là lý do vì sao, kỹ năng này lại vô cùng quan trọng cho vị trí ASM.

Để phát triển những kỹ năng này, bạn cần rèn luyện tư duy logic kết hợp với kiến thức chuyên môn để có được những số liệu phân tích chính xác làm tiền đề cho các kế hoạch tương lai.

Và nhớ đừng quên học cách bảo mật và quản lý thật cẩn thận những thông tin và dữ liệu bạn thu thập được. Đó có thể là chìa khóa quyết định thành công hoặc thất bại của các Giám đốc bán hàng khu vực.

3.5. Kỹ năng năng thấu hiểu khách hàng và thị trường

Thấu hiểu khách hàng và thị trường là một trong những kỹ năng mà các Area Sales Manager tuyệt đối không được coi thường. Bạn phải luôn đào sâu vào gốc rễ, tìm hiểu và khai thác xem điều gì là thứ khách hàng đang tìm kiếm. Khách hàng không chỉ đơn giản là tìm kiếm công dụng của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Thứ thực sự khách hàng cần là giá trị mà họ nhận được, là việc sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề gì? Việc của các Giám đốc kinh doanh khu vực chính là tìm ra đáp án thực sự cho những câu hỏi này và đưa ra bản phác họa chân dung khách hàng sát với thực tế nhất.

Điều này cũng tương tự diễn ra với việc tìm hiểu và phân tích thị trường, các ASM phải luôn là người hiểu rõ thị trường nhất.

3.6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai

Để đảm bảo các công việc luôn diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả tốt nhất, các ASM cần phải sử dụng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai. Giám đốc kinh doanh khu vực là người sẽ dựa trên các mục tiêu kinh doanh đã đề ra với cấp trên, mà lập ra chiến lược, sử dụng các phương pháp, quy trình, chuyên môn để cụ thể hóa và hoàn thành mục tiêu. Bằng những đầu công việc cụ thể, yêu cầu và thời hạn hoàn thành,... ASM sẽ phân chia nhân lực với các đầu công việc trong kế hoạch một cách phù hợp nhất với khả năng của từng cá nhân.

Các ASM cần phải sử dụng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai

3 cách nhỏ giúp có thể giúp các Area Sales Manager lập bảng kế hoạch tốt hơn:

Cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh bằng những con số, kết luận,..

Vạch ra những đầu công việc cụ thể, chi tiết nhất.

Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và phân công chúng cho những cá nhân phù hợp.

3.7. Ra quyết định khôn khéo và giải quyết vấn đề khôn ngoan

Là người đứng đầu cho hoạt động kinh doanh tại một khu vực hay trong bất cứ phương diện nào, mọi quyết định bạn đưa ra đều có tạo ra sự thay đổi dù lớn hay nhỏ cho doanh nghiệp và cả những người làm việc cùng bạn. Chính vì thế, nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn là vị trí Area Sales Manager hãy học cách đưa ra quyết định thật thông minh và khôn khéo. Trong nhiều trường hợp, việc đưa ra một quyết định nhanh và đúng thời điểm sẽ có thể sẽ mang lại những bước tiến lớn.

Để có thể ra quyết định nhanh chóng, bạn luôn cần rèn luyện khả năng tư duy logic và những bài tập phản xạ. Chúng sẽ giúp bạn hình thành thói quen tư duy nhanh.

Dù bạn tài giỏi đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc đưa ra những quyết định sai lầm. Đây là lúc bạn cần sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề. Lúc này thứ bạn cần làm là lắng nghe, tìm hiểu và phân tích thật kỹ nguyên xảy ra vấn đề để tìm ra phương án khắc phục nhanh và tốt nhất, giảm thiểu tối đa nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

3.8. Kỹ năng tuyển dụng

Steve Jobs, cựu CEO của Apple từng chia sẻ: “Khi bạn sở hữu những người đồng đội giỏi, bạn không cần “chăm sóc” họ như những đứa trẻ con. Bằng cách đặt kỳ vọng rằng họ sẽ làm tốt, họ sẽ thực sự làm tốt. Đồng đội tốt sẽ muốn cùng nhau đạt những thành tựu lớn”. Và tất nhiên là điều đó khá chính xác, với kỹ năng tuyển dụng tốt các ASM sẽ xây dựng cho bản thân một nguồn nhân lực vững mạnh có khả giải quyết công việc và nâng cao kết quả kinh doanh. Để làm được điều này bản thân người tuyển dụng hay các ASM cần phải có kiến thức cơ bản trong chọn lọc ứng viên, từ khâu đánh giá CV cho đến các khâu về sau phỏng vấn.

Bên cạnh việc chờ đợi những người tài giỏi tìm đến, bạn hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm họ trên các trang tìm việc uy tín hoặc liên hệ qua các headhunter. Đừng quên, hãy xác nhận thật kỹ kiến thức và kinh nghiệm của ứng viên bằng chính chuyên môn của bạn.

Qua bài chia sẻ trên Job3s đã đưa những thông tin bạn cần biết về ASM. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm những hiểu biết thú vị để chuẩn bị thật tốt cho vị trí ASM - Giám đốc kinh doanh khu vực.