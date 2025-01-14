1. Hiểu đúng bác sĩ ngoại khoa là gì?

Bác sĩ ngoại khoa là gì? Bác sĩ ngoại khoa hay còn có tên gọi khác là bác sĩ phẫu thuật. Vậy bác sĩ ngoại khoa tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh, vị trí công việc này gọi là “surgeon”.

Ngoại khoa là một chuyên khoa y tế chuyên điều trị các tình trạng phẫu thuật liên quan đến vùng bụng, ngực, cổ và tứ chi. Bác sĩ ngoại khoa có vai trò chuyên về các thủ tục phẫu thuật điều trị các bệnh lý liên quan đến ngoại khoa. Họ thường làm việc trong bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư hoặc phòng mạch ngoại trú.

Trách nhiệm của bác sĩ ngoại khoa là gì? Nhiệm vụ quan trọng của các bác sĩ ngoại khoa là điều trị, tư vấn và quản lý tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Họ tư vấn những phương pháp điều trị tiên tiến và phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh.

Bác sĩ ngoại khoa chuyên về các thủ tục phẫu thuật điều trị các bệnh lý liên quan đến ngoại khoa

2. Quá trình đào tạo để trở thành một bác sĩ ngoại khoa

Ngoài tìm hiểu bác sĩ ngoại khoa là gì, để theo đuổi công việc này, bạn cần phải nắm rõ các thông tin như bác sĩ ngoại khoa thi khối nào? Bác sĩ ngoại khoa học mấy năm? Dưới đây là những thông tin dành cho bạn:

2.1. Bác sĩ ngoại khoa thi khối nào?

Bác sĩ ngoại khoa là gì, cần thi khối nào? Yêu cầu đầu tiên để trở thành bác sĩ ngoại khoa là bạn phải tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy từ một trường đại học y. Muốn thi vào các trường y thì bạn nên tập trung học các môn thuộc khối B gồm Toán, Hóa và Sinh.

Hiện nay, để tạo nhiều cơ hội cho các sĩ tử, nhiều trường đã mở rộng thêm các tổ hợp môn học để xét tuyển. Cụ thể đó là:

Khối A: Có thêm tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh).

Khối B: Tổ hợp B01 (Toán, Sinh, Sử). Tổ hợp B03 (Toán, Sinh, Văn). Thêm tổ hợp B04 (Toán, Sinh, Giáo dục công dân).

Khối D: Tổ hợp D08 (Toán, Sinh, Anh). Tổ hợp D09 (Toán, Khoa học tự nhiên, Anh).

Xem thêm: Bác Sĩ Nội Trú Là Gì? Vị Trí Mơ Ước Của Các Nhân Sự Ngành Y

2.2. Bác sĩ ngoại khoa học mấy năm?

Thời gian đào tạo đối với sinh viên ngành y đa khoa là 6 năm. Tuy nhiên, ở thời điểm này bạn vẫn chưa có đủ kỹ năng thực hành cũng như không thể đáp ứng điều kiện để hành nghề. Bạn cần phải trải qua thời gian 18 tháng tối thiểu để được đào tạo thêm về thực hành. Sau đó sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.

Tiếp theo là đăng ký thi nội trú tại các bệnh viện hoặc thi thạc sĩ chuyên khoa và lựa chọn học phần ngành bác sĩ ngoại khoa. Hai năm là khoảng thời gian được đào tạo để trở thành một bác sĩ chuyên khoa. Bạn nên tìm hiểu kỹ bác sĩ ngoại khoa là gì để lựa chọn ngành học chuyên khoa phù hợp với khả năng của bản thân.

Học bác sĩ ngoại khoa mất 6 năm và thêm 2 năm đào tạo để được cấp chứng chỉ hành nghề

2.3. Bác sĩ ngoại khoa học ngành gì?

Bác sĩ ngoại khoa là gì, cần theo học ngành gì? Vị trí công việc này sẽ học chuyên ngành y đa khoa. Các bác sĩ ngoại khoa trong 6 năm học tại các trường có đào tạo ngành đa khoa phải học xuyên suốt các kiến thức cơ bản như:

Lâm sàng trong y học.

Y học cơ sở.

Khoa học cơ bản.

Thăm khám, chẩn đoán, điều trị, phòng và chữa bệnh.

Nghiên cứu khoa học.

Những phương pháp luận khoa học về phòng bệnh.

Ngoài ra, các bác sĩ ngoại khoa cần nắm vững pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Bên cạnh đó, bạn còn cần rèn luyện một số kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp như:

Thăm khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thường gặp và cách cấp cứu thông thường.

Chỉ định và đánh giá xét nghiệm.

Chẩn đoán các bệnh chuyên khoa thường gặp, tham gia thực hiện các xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Kết hợp y học cổ truyền để vận dụng vào phòng và chữa bệnh.

Bác sĩ ngoại khoa học các kiến thức cơ bản của ngành y đa khoa và rèn luyện các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp

3. Công việc của một bác sĩ ngoại khoa là làm gì?

Bác sĩ ngoại khoa là làm gì? Tùy theo môi trường làm việc mà bác sĩ ngoại khoa phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, một bác sĩ ngoại khoa thường phải làm những công việc như:

Chẩn đoán và điều trị: Thông qua lịch sử bệnh, kiểm tra lâm sàng và các phương pháp hình ảnh, bác sĩ ngoại khoa sẽ thực hiện các chẩn đoán bệnh lý, vấn đề sức khỏe hoặc thương tích của bệnh nhân.

Tư vấn bệnh nhân: Bác sĩ cần tư vấn cho người bệnh về tình trạng sức khỏe của họ và giải thích quy trình điều trị, lợi ích sau phẫu thuật và những rủi ro có thể gặp phải.

Thực hiện các ca phẫu thuật ngoại trú: Bác sĩ ngoại khoa sẽ thực hiện các ca phẫu thuật liên quan đến khoa ngoại. Ngoài ra, họ có thể phối hợp với các bác sĩ khoa khác để tiến hành các ca đại phẫu cho bệnh nhân.

Điều trị và chăm sóc sau phẫu thuật: Họ sẽ tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật, đồng thời tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và hồi phục tại nhà.

Hướng dẫn cho các bác sĩ khác: Họ sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho các bác sĩ khác, thực tập sinh các kiến thức và kỹ năng về khoa ngoại.

Ngoài những công việc ở trên, bác sĩ còn thực hiện các báo cáo công việc hàng tuần. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn đánh giá và đưa ra các biện pháp điều chỉnh sao cho hợp lý.

Bác sĩ ngoại khoa đảm nhận nhiều công việc khác nhau

4. Những yêu cầu cần có của một bác sĩ ngoại khoa là gì?

Không chỉ thắc mắc bác sĩ ngoại khoa là gì, nhiều bạn còn muốn biết những tố chất cần có của một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp. Vị trí công việc này gặp không ít khó khăn và còn phải trực đêm ở bệnh viện. Vậy nên để có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một bác sĩ ngoại khoa thì bạn cần sở hữu những yếu tố sau:

4.1. Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ

Yêu cầu để trở thành bác sĩ ngoại trú là gì? Trước tiên là bạn cần tốt nghiệp đại học y chính quy hoặc có bằng thạc sĩ, chuyên khoa I trở lên. Ngoài ra, bạn còn phải trang bị cho mình vốn tiếng Anh chuyên ngành Y để dễ dàng học hỏi, mở mang kiến thức.

Thêm nữa, bạn cần có chứng chỉ hành nghề cùng một số chứng chỉ liên quan khác. Điều này sẽ giúp bạn chứng minh được năng lực và kiến thức chuyên môn của mình.

Nếu bạn là một bác sĩ nội trú chuyên trong khoa thì vẫn có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Vậy thuật ngữ bác sĩ nội trú là gì? Hiểu đơn giản, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo ưu tiên cho các sinh viên tốt nghiệp loại khá tại các trường đại học y có nhu cầu học cao hơn.

4.2. Có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện

Nếu muốn đảm nhận tốt các công việc chính trong khoa ngoại, bạn cần phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác ở bệnh viện. Công việc này liên quan đến sức khoẻ và tính mạng con người nên bạn cần trau dồi nhiều kiến thức, tích lũy nhiều kinh nghiệm trước. Từ đó mới có thể tự tin tư vấn, điều trị được nhiều tình huống bệnh khác nhau.

4.3. Đạo đức nghề nghiệp

Dù bất cứ ngành nghề nào thì đạo đức nghề nghiệp luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Làm công việc gì cũng cần xuất phát từ tâm và làm việc đúng với pháp luật.

Ông bà ta có câu về nghề y đó là “Lương y như từ mẫu”. Câu nói này thể hiện sự tận tâm, tận tình, trung thực, yêu thương tất cả các bệnh nhân như người nhà. Một bác sĩ ngoại khoa từ mẫu là phải chăm sóc cho bệnh nhân và đóng góp tất cả khả năng vào công việc của mình.

Để trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi thì ngoài trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, bạn cần có đạo đức nghề nghiệp

5. Mức lương bác sĩ ngoại khoa hiện nay là bao nhiêu?

Bác sĩ ngoại khoa là gì, thu nhập ngành này có tốt không? Mức lương bác sĩ ngoại khoa tại các bệnh viện công của nhà nước sẽ không giống nhau mà tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm, năng lực, khối lượng công việc,.... Nhìn chung, thu nhập của một bác sĩ ngoại khoa mới ra trường rơi vào khoảng 8-12 triệu đồng mỗi tháng.

Chưa kể, các bác sĩ ngoại khoa công tác tại bệnh viện công còn có thể kiếm thêm thu nhập từ các công việc ngoài giờ hành chính như khám, chữa bệnh ở phòng khám tư. Khi về hưu họ còn được nhận lương hưu hàng tháng.

Đặc biệt, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh có thâm niên nhiều năm kinh nghiệm thu nhập có thể lên đến 30-40 triệu. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh là chuyên gia chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến thần kinh, có khả năng diễn giải nhiều nghiên cứu X – quang.

6. Cơ hội việc làm của bác sĩ ngoại khoa

Bác sĩ ngoại khoa là gì, cơ hội việc làm như thế nào? Hiện nay, do sự gia tăng và già hóa dân số của nước ta nên nhu cầu về các dịch vụ y tế, bao gồm cả các thủ tục phẫu thuật đang ngày càng tăng cao. Chính xu hướng này đã dẫn đến sự gia tăng cơ hội việc làm cho bác sĩ ngoại khoa ở các bệnh viện công lập và phòng khám tư nhân.

Hơn thế nữa, bác sĩ ngoại khoa còn có cơ hội làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục. Hiện nay, tại Việt Nam, đa số các trường y và viện nghiên cứu đều yêu cầu bác sĩ ngoại khoa dày dặn kinh nghiệm chuyên nôn để tiến hành nghiên cứu, giảng dạy cho sinh viên y khoa.

Học bác sĩ ngoại khoa ra trường có thể làm việc tại các bệnh viện công, phòng khám tư nhân hoặc tham gia giảng dạy ở các trường y

7. Tìm việc làm bác sĩ ngoại khoa ở đâu?

Bác sĩ ngoại khoa là công việc không dễ dàng ứng tuyển. Để ứng tuyển thành công thì trước hết bạn cần chuẩn bị cho mình một hồ sơ xin việc bao gồm CV và đơn xin việc. Công đoạn này nhiều người cho rằng chưa thực sự quan trọng. Thế nhưng đây lại là cơ hội tốt, giúp bạn tạo ấn tượng tốt, dễ ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong cách tạo CV xin việc, thì hãy truy cập ngay job3s.ai. Nền tảng tuyển dụng hỗ trợ tạo CV miễn phí chuyên nghiệp. Nhờ ứng dụng công nghệ AI thông minh, hệ thống còn gợi ý các tin tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa uy tín với mức lương hấp dẫn, hỗ trợ ứng viên dễ dàng ứng tuyển và tìm được việc làm như ý.

Để theo học ngành này bạn cần rất nhiều thời gian và đam mê, tuy nhiên triển vọng nghề nghiệp của ngành y là vô cùng lớn, được xã hội đề cao. Hiểu rõ bác sĩ ngoại khoa là gì cùng những tố chất cần có sẽ giúp bạn định hướng được nghề nghiệp trong tương lai cho bản thân.

Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa 1 Là Gì? Tiết Lộ Những Yêu Cầu Công Việc Và Mức Lương Chi Tiết