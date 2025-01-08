Bí kíp chọn background CV tạo dấu ấn riêng từng ngành nghề

Nhiều người chỉ mải quan tâm đến nội dung mà quên đi hình thức và background CV của một chiếc CV chính là phần ăn điểm đầu tiên khi nhà tuyển dụng xem CV của bạn. Vậy để không bỏ lỡ cơ hội việc làm hấp dẫn thì hãy tìm hiểu về những kiến thức background của CV cũng như cách thiết kế để nâng CV của bạn lên một level mới nhé.

1. Background CV là gì?

Để hiểu background CV là gì thì chúng ta cần hiểu background là gì. Background có nghĩa là phông nền ở phía sau một sự vật gì đó, ví dụ background của một bức ảnh là khung cảnh có cây cối, bức tường phía sau chẳng hạn. Background là những hình ảnh không có sự thay đổi hay di chuyển khi đã được hình thành.

Background là phông nền phía sau của CV

Khi nói background CV nghĩa là phông nền phía sau của mẫu CV xin việc, là hình ảnh cố định, được hiển thị ở dạng ảnh chìm đằng sau nội dung CV. Vậy phông nền trong CV - background thể hiện vai trò, giá trị như thế nào, đặc biệt là trong việc hỗ trợ ứng viên ứng tuyển hiệu quả? Để hiểu rõ hơn điều này, cùng đọc tiếp nội dung phía bên dưới nhé.

2. Vai trò của background CV xin việc

Nhiều nhà tuyển dụng chưa cần xem nội dung chất lượng tới đâu nhưng nếu CV có hình thức chưa được hài hòa thì có thể loại ngay CV của bạn. Nội dung sẽ được coi là quan trọng nhất đối với CV xin việc.

Mặc dù Background không hoàn toàn quyết định về mặt hình thức xong nếu như bạn có thể tạo ra sự độc đáo ở phương diện này, bạn sẽ trở nên đặc biệt hơn trong mắt nhà tuyển dụng so với các ứng viên khác.

Tạo sự thẩm mỹ:

Nền CV đẹp sẽ đảm bảo cho người tìm việc về mặt thẩm mỹ, là vấn đề của “cái nhìn”, sự cảm nhận của đôi mắt. Nếu có thể thiết kế một background CV đẹp mắt thì nó cũng sẽ tạo được ấn tượng đầu tiên tốt và lôi cuốn với nhà tuyển dụng.

Thể hiện năng lực sáng tạo:

Bạn có thể tự tạo ra một nét riêng cho mình với sự sáng tạo qua background để tăng khả năng thuyết phục nhà tuyển dụng. Bạn cần thực sự cần phải cân nhắc bởi tính chất “được ăn cả, ngã về không” của background.

Nhất là những ngành thiên về mặt mỹ thuật như kiến trúc, nội thất background sẽ góp phần giúp bạn thể hiện khả năng và năng lực của bạn đấy. Nếu có ý tưởng về background CV hoàn hảo, đẹp mắt thì nhất định bạn nên đưa thiết kế này vào trong CV xin việc của nhé.

Background của CV xin việc đẹp tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

3. Cách thiết kế background giúp CV thêm chuyên nghiệp

Sự sáng tạo luôn là vô hạn. Đối với một bản CV cũng vậy, không có giới hạn nào nói rằng, bạn chỉ có thể thực hiện theo một mẫu chung nào đó có sẵn. Một vài mẹo bên dưới sẽ góp thêm cho bạn định hướng cần thiết nhất. Hãy tham khảo chúng trước khi bắt tay vào sáng tạo.

3.1. Chọn tone màu cho background CV

Việc lựa chọn tone màu cho background cũng giống như chúng ta đang lựa chọn một trang phục khoác lên mình vậy. Nhắc tới đây, bạn hãy nhìn lại bất kỳ một mẫu CV xin việc nào mà bạn đang có hoặc thử một mẫu trên Job3s để làm ví dụ quan sát, bạn sẽ nhận thấy được yếu tố hài hòa, đồng nhất của màu sắc CV với phông nền của nó.

Để nổi bật màu chữ CV tối thì nên chọn những tone màu tao nhã, nhẹ nhàng. Còn tone background rậm thường rất hiếm dùng trong CV vì nó sẽ mang lại cảm giác nặng nề cho người đọc. Tone mày quá gắt hay màu mè như neon, ánh kim sẽ cũng không tạo thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng.

BACKGROUND NÊN CÓ:

Màu beige hoặc trắng

Màu xanh da trời

Màu xanh lá pastel

Màu xám trắng

Màu nâu nhạt

BACKGROUND KHÔNG NÊN CÓ:

Màu đen

Màu ánh kim như bạc

Màu neon như hồng, xanh nõn chuối, vàng

Màu đỏ tươi

Màu tím than

3.2. Chọn background CV phù hợp lĩnh vực ứng tuyển

Background của CV phù hợp với lĩnh vực bạn ứng tuyển sẽ dễ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng hơn. Điều này thể hiện bạn có sự trân trọng đối với công việc bạn đang làm và trông chuyên nghiệp hơn.

3.3. Thêm profile cho background CV

Profile là thứ không bắt buộc phải đưa vào CV xin việc nhưng nó cũng có thể trở thành một sự lựa chọn tốt cho ý tưởng “làm đẹp” CV của bạn. Đưa profile CV thế nào không gây rối mắt cho không gian của CV là điều sẽ phải cân nhắc thật kỹ.

Thêm giới thiệu vào bảo thân trong CV

Bạn có thể thêm vào những bức ảnh trong profile “đúng quy cách”. Những bức hình ảnh không bị gò bó về kiểu loại, thay vào đó, ứng viên hoàn toàn có thể đưa ảnh chân dung vào. Nhưng cần cân nhắc ảnh có hợp với background hay chưa, bởi vì một tấm hình phù hợp sẽ tạo thêm nét duyên cho toàn CV của bạn.

3.4. Thiết kế background CV

Một bản CV xin việc được sinh ra trong thời đại công nghệ số ắt đòi hỏi những kỹ thuật số hỗ trợ sáng tạo background. Những khả năng ưu việt của công cụ kỹ thuật hiện đại kết hợp với khả năng sáng tạo vượt trội của con người sẽ đồng sáng tạo ra những mẫu background cho CV vô cùng độc đáo. Có 2 cách phổ biến và cho hiệu quả tốt nhất, đó là sử dụng công cụ thiết kế và sử dụng kết quả có sẵn.

Sử dụng công cụ thiết kế CV:

Cách này thì đòi hỏi bạn có một chút mắt thẩm mỹ để tự tay thiết kế background cho CV tạo được sản phẩm cuối cùng hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng những gợi ý về các mẫu background có sẵn trên công cụ đó. Bạn sẽ hình dung và chọn ra những mẫu phù hợp cho CV của mình.

Sử dụng mẫu CV có sẵn:

Bạn có thể sử dụng ngay các mẫu CV tiếng Việt hoặc các CV theo ngôn ngữ khác đã được xây dựng, thiết kế sẵn về background và bố cục của một số website cung cấp mẫu CV uy tín, điển hình ở đây là Job3s.ai.

Bạn có thể dễ dàng đổi màu background chỉ bằng một cú click chuột

Những mẫu có sẵn của Job3s đều vô cùng đẹp mắt, độc đáo, mọi yếu tố đã được cân đối, mang vẻ đẹp hài hòa đủ để CV của bạn tỏa sáng, được chính những bộ óc tài hoa của các thiết kế giàu kinh nghiệm sáng tạo nên thì chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối lựa chọn đúng không nào.

3.5. Kiểm tra CV kỹ khi hoàn thành

Cuối cùng, hãy kiểm tra lại toàn bộ CV xem có lỗi thiết kế background không. Ngoài ra, những lỗi về font chữ, chính tả,... cũng nên được tinh chỉnh để CV được gửi đến tay nhà tuyển dụng một cách hoàn chỉnh nhất.

Bạn cũng xem CV đã đủ nội dung chưa, sắp xếp nội đã phù hợp chưa. Bởi vì background cũng liên quan đến bố cục và cách thức trình bày một CV chuyên nghiệp.

4. 5 mẫu background CV phổ biến

Dưới đây là một số mẫu background CV của các ngành nghề. Bạn cũng có thể tham khảo và áp dụng nếu thấy hình nền CV này phù hợp với vị trí ứn tuyển của mình.

Màu nền CV vàng nhạt ấn tượng

Phông nền CV đẹp có các họa tiết chìm trông rất chuyên nghiệp

Background của chiếc CV xin việc chuyên viên phát triển phầm mềm

Background màu trắng đỏ của CV Logistics

Background màu trắng đơn giản cho CV ngành sales

5. Các lưu ý khi thiết kế background CV

Những lưu ý sau sẽ giúp bạn thiết kế một background cho CV tạo dấu ấn riêng cho mình, tránh sai lầm không đáng có:

Không dùng hình ảnh làm background:

Dùng ảnh làm nền sẽ làm lu mờ nội dung của CV. Bạn nên chọn nền trơn màu hoặc có hoa văn chìm và không quá đậm, để nội dung và nền hài hòa, không rối mắt.

Dùng cỡ chữ lớn cho đề mục chính:

Cỡ chữ CV thì khó có định vì còn tùy thuộc dụng ý của người làm cũng như font chữ sử dụng. Tuy nhiên, nên chia nội dung thành 2 cỡ chữ: chữ lớn cho đề mục chính và bé dành cho nội dung thuộc các mục.

Chèn icon cho background CV:

Đưa icon hợp lý, đúng chỗ sẽ khiến cho background trông “xịn“ hơn đó. Nhưng lưu ý tránh chèn bừa bãi và quá nhiều sẽ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.

Hầu hết các background của CV có trung tính

​Để tạo một background CV không phải là quá khó, nếu không có khiếu thẩm mỹ thì bạn hãy dùng CV có sẵn, còn không thì có thể tự tay thiết kế CV với background phù hợp. Đừng quên Job3s cũng có sẵn những mẫu CV có background vô cùng hài hòa, tạo sự chuyên nghiệp cho CV của bạn đấy!