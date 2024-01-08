Biệt phái viên chức là gì? Những thông tin quan trọng cần biết

1. Biệt phái viên chức là gì?

Căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 36 Luật Viên chức năm 2010, biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định.

Việc biệt phái viên chức thường được thực hiện khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoặc cần tiếp cận với một lĩnh vực mới. Thông qua việc cử viên chức đi biệt phái, đơn vị có thể học hỏi được kinh nghiệm mới, tiếp cận được các thông tin, công nghệ tiên tiến và đồng thời cũng có thể xây dựng quan hệ hợp tác, tăng cường mối liên hệ với các đối tác.

Tóm lại, việc biệt phái viên chức là một hình thức công tác phổ biến trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người được biệt phái và đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả công việc, cần có sự chuẩn bị cẩn thận và sự quản lý chặt chẽ của đơn vị.

Biệt phái viên chức là một phần không thể thiếu trong hệ thống hành chính công của mỗi quốc gia

2. Quy định về biệt phái viên chức

Theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, việc biệt phái viên chức được thực hiện trong 2 trường hợp chính đó là: Khi có nhiệm vụ cấp bách, đột xuất và khi cần giải quyết công việc trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc biệt phái viên chức là một hình thức công tác được áp dụng phổ biến trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nó giúp tăng cường sự đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng công tác của đơn vị. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng việc biệt phái không áp dụng đối với nữ viên chức đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Để được chọn đi biệt phái, viên chức cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông thường, việc biệt phái viên chức sẽ được giao cho những người có năng lực và đam mê với lĩnh vực của mình.

Tuy nhiên, việc biệt phái viên chức cũng có thể gặp phải một số khó khăn nhất định như sự khác biệt về văn hoá, chính sách và pháp luật giữa các địa phương, đơn vị hoặc quốc gia khác nhau. Việc chuẩn bị và tìm hiểu kỹ trước khi đi biệt phái rất cần thiết để đảm bảo thành công của nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, việc biệt phái viên chức còn có thể góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Nhờ vào việc tham gia vào các hoạt động, dự án và chương trình đào tạo ở nơi biệt phái, viên chức sẽ có cơ hội tiếp cận và học hỏi được các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ mới, từ đó đưa về đơn vị của mình để cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Viên chức được chọn đi biệt phái cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết

3. Nghĩa vụ, quyền lợi của viên chức trong thời gian biệt phái

Để được cử đi biệt phái, viên chức cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm:

Nếu trong thời gian đi biệt phái, viên chức gặp khó khăn trong công việc thì đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của viên chức.

Nếu viên chức muốn chấm dứt thời hạn biệt phái trước thời hạn quy định, phải có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu không đạt được thỏa thuận, viên chức phải hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công trước khi trở về đơn vị cũ.

Trong trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập có thể yêu cầu họ bồi thường thiệt hại gây ra.

Cơ quan, tổ chức và đơn vị nơi được cử biệt phái viên chức phải báo cáo tình hình hoạt động, công tác của viên chức đến đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái.

Việc cử viên chức đi biệt phái phải được thông qua bằng quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, việc biệt phái viên chức cũng phải được thông báo đầy đủ và kịp thời đến người được cử. Trong quá trình làm việc tại đơn vị mới, viên chức biệt phái phải thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị và pháp luật liên quan đến công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc được giao. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, viên chức sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hơn nữa, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái cần đảm bảo các quyền lợi của viên chức như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi và các chính sách khác theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc thời gian biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác và đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Việc cử viên chức đi biệt phái phải được thông qua bằng quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

4. Thời hạn biệt phái viên chức

Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả của quá trình biệt phái.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc thực hiện biệt phái không chỉ đơn thuần là cử một cán bộ đi làm việc tại một đơn vị khác, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng và chi tiết từ phía người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Quá trình biệt phái viên chức là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thực hiện biệt phái cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên.

Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm

5. Thẩm quyền biệt phái viên chức

Theo Khoản 4 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định rằng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan hoặc đơn vị được phân công quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức để nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái. Sau đó, người đứng đầu đơn vị hoặc cơ quan này sẽ nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và tôn trọng quyền của viên chức, và đồng thời đảm bảo được tính chính đáng, công bằng trong việc quyết định biệt phái viên chức.

Sau khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản đến viên chức cụ thể về thời gian, địa điểm, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi và những điều kiện khác liên quan đến việc biệt phái viên chức.

Hy vọng rằng qua bài viết trên giúp bạn hiểu hơn về khái niệm biệt phái viên chức là gì. Biệt phái viên chức tạo ra sự linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong hệ thống hành chính công. Việc áp dụng các quy định và chính sách liên quan đến biệt phái cũng đòi hỏi sự cân nhắc để đảm bảo công bằng trong quản lý nhân sự.