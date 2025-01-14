Blogger freelancer là gì? Mô tả công việc và cách thức kiếm tiền?

1. Blogger freelancer là gì?

Blogger là một khái niệm quen thuộc với nhiều bạn trẻ ngày nay. Hiểu một cách đơn giản, blogger hay blogger freelancer là những người thực hiện việc đăng tải các bài viết hoặc chia sẻ kinh nghiệm sự hiểu biết của mình về một chủ đề hoặc lĩnh vực nào đó lên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,.. hoặc trên các website cá nhân.

Các chủ đề thường được các blogger freelancer lựa chọn để viết thường xoay quanh các vấn đề về cuộc sống, nhật ký cá nhân hoặc những bài học được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc hoặc các mối quan hệ đời sống.

Ngày nay, có nhiều blogger đang phát triển theo xu hướng review. Họ thường review các địa điểm ăn uống du lịch,.. nhiều người trong số đó đã gặt hái được những thành công nhất định.

Trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, blogger freelance đã trở thành một công việc thực sự giúp nhiều người thay đổi đời sống và nâng cao thu nhập một cách bất ngờ.

Công việc chính của một blogger tự do chủ yếu là viết bài, phải viết làm sao cho thật sâu, thật chân thật nhưng vẫn mang tính sáng tạo, thu hút và mang lại nhiều giá trị cho người đọc. Tuy nhiên để làm được việc này không phải là một điều dễ dàng. Để có được những bài viết chất lượng, "gãi đúng chỗ ngứa” của người đọc thì các blogger tự do cần phải dành thời gian tìm hiểu nhu cầu, sự quan tâm của độc giả về những gì mà mình đang viết.

Công việc Blogger Freelance hiện nay đang rất được phổ biến tại Việt Nam

2. Ưu - nhược điểm khi làm blogger freelance

Blogger freelancer được đánh giá là nhóm ngành tiềm năng, nhưng đồng thời cũng có những mặt ưu và nhược điểm tương tự như các ngành nghề khác. Cụ thể:

2.1. Ưu điểm

Tự do về thời gian: Cũng giống như các freelancer khác, blogger freelancer được linh động về thơi gian và không gian làm việc ở bất cứ nơi đâu miễn là họ cảm thấy thuận tiện. Nếu có những công việc đột xuất họ có thể linh động thời gian để ưu tiên giải quyết trước mà không lo ảnh hướng tới công việc blogger của mình.

Thu nhập: Khi đã có sự thành công và nổi tiếng, các blogger sẽ không còn quá lo lắng về thu nhập của bản thân. Vì khi đó các nhãn hàng hay các doanh nghiệp sẽ tự tìm đến bạn để booking PR sản phẩm. Càng nổi tiếng và có nhiều người theo dõi tỷ lệ thuận với số tiền bạn nhận được từ mỗi lần nhận booking.

Không cần bỏ ra nhiều chi phí: Blogger là một trong những nghề bạn cần bỏ ra ít chi phí nhất nhưng thay vào đó bạn cần phải bỏ ra rất nhiều chất xám để nghĩ được những nội dung hay và hấp dẫn .

Có thể có được sự nổi tiếng: Nếu nội dung hay và được "viral" đem lại nhiều giá trị thì qua một thời gian sẽ có rất nhiều người biết tới bạn. Điều này chính là bước đầu của sự thành công và nổi tiếng.

2.2. Nhược điểm

Bí ý tưởng: Đây là một vấn đề thường xuyên xảy ra đối với bất kỳ một blogger nào, đặc biệt là các Blogger lâu năm. Việc phải suy nghĩ ra những ý tưởng, những nội dung sáng tạo, mới mẻ là một điều không hề dễ dàng. Để khắc phục được vấn đề này bạn cần phải học hỏi, thu thập ý tưởng bất cứ lúc nào và luôn luôn cập nhật những xu hướng mới nhất.

Không tạo được nét đặc trưng riêng: HIện có rất nhiều người hoạt động với vai trò là một blogger. Vì thế bạn cần phải tạo cho mình được một nét đặc trưng riêng biệt để mọi người có ấn tượng và nhớ đến bạn. Tuy nhiên việc này cũng không hề dễ dàng. Hãy tìm hiểu và biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu để làm nổi bật tạo sự khác biệt.

Cách trình bày: Nếu bạn đã là người có năng khiếu viết văn thì đó không phải là một trở ngại lớn. Nhưng đối với những người có khả năng ở mức trung bình thì việc hệ thống và sắp xếp ngôn từ trong đầu thành một câu văn thì sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Tuy nhiên việc đó cũng có thể được khắc phục bằng việc chăm chỉ rèn luyện hằng ngày. Chắc chắn bạn sẽ tiến bộ và dễ dàng trình bày được các ý tưởng của mình.

Ít đọc giả và người xem: Khi mới bắt đầu công việc Blog này bạn phải đối mặt với việc có rất ít người đọc và xem bài viết hoặc thậm chí là không ai xem. Đây là một điều cản trở vô cùng lớn khiến các bạn mới bắt đầu. Nhưng bạn nên biết rằng tất cả các Blogger đều phải bắt đầu với những con số 0. Vì vậy đừng nản lòng mà hãy kiên trì để cho ra những bài viết có giá trị và thu hút người xem.

Dễ nản chí: Chính vì kết quả không được như mong muốn hoặc kết quả thấp kéo dài khiến các bạn mới vào có xu hướng nản chí. Tuy nhiên bạn phải biết rằng không có ai theo đuổi đam mê đến cùng mà lại không nhận được bất kỳ một kết quả gì.

Phân bổ thời gian không hợp lý: Nếu chỉ coi nó là một sở thích để giúp bạn chia sẻ những quan điểm cá nhân của bản thân thì công việc này khá là đơn giản bởi không có áp lực về thời gian. Nhưng khi bạn coi nó là công việc để kiếm thêm thu nhập thì việc phân bổ thời gian cho nó là khá khó khăn. Bạn phải có một bảng kế hoạch phân chia thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới công việc cá nhân nào.

Các lỗi về Website và trang mạng: Những Blogger đa phần là không biết nhiều về các công nghệ cũng như các kỹ thuật về website. Do đó có những lúc bạn sẽ gặp những khó khăn về các lỗi hiển thị. Những lúc như này, bạn nên tìm đến những người có chuyên môn để giúp khắc phục và cải thiện trang Blog của mình.

Quá trình làm blogger freelancer có thể gặp nhiều thách thức

3. Công việc của blogger freelancer

Trên thực thực tế, công việc của bogger freelancer chắc chắn không chỉ xoay quay việc viết bài mà còn cần lập kế hoạch, tìm hiểu nhiều kiến thức mới.

Dưới đây là những công việc được thực hiện bởi các blogger tự do:

Viết và thực hiện thao tác chia sẻ nội dung lên các trang mạng xã hội, diễn đàn, website dưới nhiều hình thức khác nhau như bài viết, video, podcast,...

Chăm sóc những gì mình làm bằng cách theo dõi phản hồi từ độc giả, người xem,...và tương với họ bằng các phản hồi mang tính tiếp thu, xây dựng.

Tìm hiểu những gì mà người đọc, người xem đang thực sự quan tâm để sáng tạo ra những nội dung phù hợp và mang lại nhiều giá trị cho những người đang theo dõi bạn.

Không ngừng tìm tòi, học thêm kỹ năng và tiếp thu thông tin để có nhiều dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc sáng tạo nội dung hơn.

4. Các hình thức kiếm tiền của blogger freelancer

Blogger freelancer có rất nhiều cách để kiếm thêm thu nhập. Trong đó, có 4 hình thức kiếm tiền chính từ công việc này là:

4.1. Affiliate Marketing

Affiliate Marketing hay còn được hiểu như là tiếp thị liên kết là một hình thức khá phổ biến mà các blogger hay dùng để có thể kiếm thêm thu nhập. Họ dùng trang blog của mình để quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp. Hiểu chi tiết hơn là bạn chỉ cần gắn link của sản phẩm vào bài viết của mình khi đăng tải lên trang blog để ngược đọc có thể thấy được đường link đó. Khi có khách hàng bấm vào xem sản phẩm hoặc mua hàng thì bạn sẽ nhận được hoa hồng từ đó. Càng nhiều người bấm vào thì hoa hồng của bạn nhận được sẽ càng nhiều. Ở Việt Nam bạn có thể kiếm được nguồn này từ các trang thương mại điện tử như Shopee hay Lazada…

4.2. Kiếm tiền từ quảng cáo PPC

Quảng cáo PPC được hiểu là hình thức mà doanh nghiệp hay một nhãn hàng nào đó mất phí khi có khách hàng bấm vào xem quảng cáo được đặt trên trang blog của bạn. Bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng khi có người bấm vào quảng cáo.

Bạn có thể đặt quảng cáo ở bất kỳ vị trí nào ở trên trang blog của mình miễn nó không gây khó chịu cho trải nghiệm người đọc. Khi trang blog của bạn có lượng người theo dõi ổn định bạn có thể đăng ký với bên thứ 3 như Google AdSense...

Các blogger freelancer có thể kiếm thêm thu nhập hấp dẫn từ việc kiếm tiền từ quảng cáo PPC

4.3. Bán sản phẩm/ dịch vụ riêng

Bên cạnh những nguồn thu nhập trên, bạn có thể có cách tạo cho mình một thu nhập khác đó chính là tự kinh doanh sản phẩm của chính mình ngay trên trang Blog đã xây. Tuy nhiên để đạt được điều đó, bạn cần phải có được sự tin tưởng cao từ người xem cũng như lượt người theo dõi trên trang blog. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chi một khoản đầu từ cho quảng cáo trên các nền tảng. Đồng thời, bạn cũng cần phải kết hợp với kỹ thuật SEO để từ khoá đứng top trong google tìm kiếm giúp gia tăng được lượt truy cập vào bài viết, tăng tỷ lệ bán hàng.

4.4. Hợp tác với các nhãn hàng/ doanh nghiệp

Khi bạn đã có được sự thành công trên trang Blog của mình và được nhiều người biết tới, các doanh nghiệp, nhãn hàng sẽ tự tìm đến bạn mà không phải qua bất kỳ bên thứ 3 nào. Hình thức quảng cáo có thể là như một bài viết review về sản phẩm,... Đây là một nguồn thu nhập cực kỳ hấp dẫn và ổn định cho các blogger.

blogger freelancer là một nghề tiềm năng nếu bạn có quyết tâm và đầy đủ kiến thức lựa chọn con đường này

Cơ hội để bạn đặt chân vào con đường trở thành blogger freelancer là rất lớn. Tuy nhiên, hãy đưa ra quyết định khi bạn đã đủ tự tin và kiến thức cũng như sự quyết tâm. Một cách đơn giản là hãy nhìn vào thực tế, hiện nay có quá nhiều blogger freelance và không nhiều trong số họ thực có được thành công bởi không phải ai cũng có khả năng sáng tạo, tính kiên trì cũng như nhiều kỹ năng khác. Mức độ cạnh tranh ở lĩnh vực này thực sự là rất cao.

Do vậy với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng các bạn đã có được cái nhìn tổng quan về công việc blogger freelancer. Từ đây, các bạn hoàn toàn có thể đưa ra quyết định có dấn thân vào con đường làm việc tự do hay không. Ngoài ra, hãy suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và mục đích của bản thân.