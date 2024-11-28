Bùng nổ Đêm Chung kết Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024: Cuộc so tài của những nhà đầu tư trẻ tài ba

Bùng nổ Đêm Chung kết Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024: Cuộc so tài của những nhà đầu tư trẻ tài ba
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 28/11/2024
Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024 chính thức trở lại với thông điệp Infinity Rise – Hành trình vượt qua mọi giới hạn để khai phá những chân trời mới. Sau hơn 2 tháng tranh tài đầy gay cấn, Top 5 thí sinh xuất sắc nhất đã sẵn sàng bước vào đêm Chung kết, n
Nội dung chính Job3s
  2. 13 năm đồng hành cùng giới trẻ yêu tài chính
  4. Những chiến binh xuất sắc nhất đã lộ diện
  6. Giá trị danh giá dành cho những người bản lĩnh
  8. Đêm Chung kết: Đỉnh cao tri thức và cảm xúc

13 năm đồng hành cùng giới trẻ yêu tài chính

Từ khi ra mắt, cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những sân chơi hàng đầu về Tài chính - Kinh tế - Chứng khoán tại miền Bắc dành cho sinh viên trên cả nước. Với sự tổ chức của CLB Chứng khoán Học viện Ngân hàng - SEC, Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng và sự bảo trợ từ các đơn vị uy tín như Khoa Tài chính Học viện Ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức mà còn mở ra những cơ hội kết nối sâu rộng với các nhà đầu tư và chuyên gia hàng đầu.

Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024 đồng hành 14 năm cùng sinh viên
Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024 đồng hành 14 năm cùng sinh viên

Năm 2024, mùa giải thứ 13 trở lại với chủ đề Infinity Rise - thông điệp về sự phát triển không ngừng, vượt qua mọi ranh giới để tiến tới một tương lai đầy tiềm năng và sáng tạo. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình tìm kiếm những gương mặt tiên phong, mang trong mình sự đổi mới và bản lĩnh để bứt phá trong thế giới đầu tư đầy biến động.

Những chiến binh xuất sắc nhất đã lộ diện

Vượt qua hàng trăm đối thủ ở các vòng thi đầy cam go, 5 cái tên xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào đêm Chung kết. Mỗi thí sinh đều mang một câu chuyện, một hành trình chinh phục tri thức riêng biệt nhưng cùng chung khát vọng bùng cháy với đam mê đầu tư.

Top 5 thí sinh xuất sắc:

  • Nguyễn Anh Tuấn - Học viện Ngân hàng
  • Phạm Xuân An - Học viện Ngân hàng
  • Vũ Ngọc Tùng - Trường Đại học Ngoại thương
  • Nguyễn Đông Phong - Học viện Tài chính
  • Trượng Đức Khôi - Đại học Kinh tế Quốc dân
Những chiến binh xuất sắc nhất xứng tầm với cuộc thi
Những chiến binh xuất sắc nhất xứng tầm với cuộc thi

Giá trị danh giá dành cho những người bản lĩnh

Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư không chỉ là cuộc thi mà còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ. Các giải thưởng năm nay có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm:

  • Giải Nhất: 95.500.000 VNĐ
  • Giải Nhì: 64.150.000 VNĐ
  • Giải Ba: 45.805.000 VNĐ
  • 02 Giải Khuyến Khích, mỗi giải: 14.195.000 VNĐ

Ngoài những phần thưởng hấp dẫn dành cho thí sinh, ban tổ chức cũng tri ân khán giả bằng những món quà đặc biệt để ghi nhận sự đồng hành và ủng hộ nhiệt tình của họ.

Các giải thưởng có giá trị cực lớn tại Bản lĩnh nhà đầu tư 2024
Các giải thưởng có giá trị cực lớn tại Bản lĩnh nhà đầu tư 2024

Đêm Chung kết: Đỉnh cao tri thức và cảm xúc

Đêm chung kết Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024 sẽ chính thức diễn ra vào 17h30 ngày 29/11/2024, tại Hội trường lớn Học viện Ngân hàng (12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội). Sự kiện hứa hẹn mang đến những màn tranh tài gay cấn, những chiến lược đầu tư táo bạo và những phút giây thăng hoa trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Không chỉ là nơi khẳng định tài năng, đêm Chung kết còn là cơ hội để các bạn trẻ khám phá sự hòa quyện giữa trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ - tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của thế hệ nhà đầu tư tương lai.

Cuộc thi Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024 không chỉ là một sân chơi học thuật mà còn là nơi khai phá tiềm năng và mở ra những hành trình mới cho thế hệ trẻ. Hãy đến và cùng chứng kiến khoảnh khắc kịch tính của Top 5 thí sinh, nơi giấc mơ chạm đến hiện thực và trí tuệ dẫn lối cho những bước đi xa hơn trong tương lai. Job3s - Nền tảng tuyển dụng bằng AI rất hân hạnh được đồng hành cùng cuộc thi Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »