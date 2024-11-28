Bùng nổ Đêm Chung kết Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024: Cuộc so tài của những nhà đầu tư trẻ tài ba

13 năm đồng hành cùng giới trẻ yêu tài chính

Từ khi ra mắt, cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những sân chơi hàng đầu về Tài chính - Kinh tế - Chứng khoán tại miền Bắc dành cho sinh viên trên cả nước. Với sự tổ chức của CLB Chứng khoán Học viện Ngân hàng - SEC, Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng và sự bảo trợ từ các đơn vị uy tín như Khoa Tài chính Học viện Ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức mà còn mở ra những cơ hội kết nối sâu rộng với các nhà đầu tư và chuyên gia hàng đầu.

Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư 2024 đồng hành 14 năm cùng sinh viên

Năm 2024, mùa giải thứ 13 trở lại với chủ đề Infinity Rise - thông điệp về sự phát triển không ngừng, vượt qua mọi ranh giới để tiến tới một tương lai đầy tiềm năng và sáng tạo. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình tìm kiếm những gương mặt tiên phong, mang trong mình sự đổi mới và bản lĩnh để bứt phá trong thế giới đầu tư đầy biến động.

Những chiến binh xuất sắc nhất đã lộ diện

Vượt qua hàng trăm đối thủ ở các vòng thi đầy cam go, 5 cái tên xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào đêm Chung kết. Mỗi thí sinh đều mang một câu chuyện, một hành trình chinh phục tri thức riêng biệt nhưng cùng chung khát vọng bùng cháy với đam mê đầu tư.

Top 5 thí sinh xuất sắc:

Nguyễn Anh Tuấn - Học viện Ngân hàng

Phạm Xuân An - Học viện Ngân hàng

Vũ Ngọc Tùng - Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Đông Phong - Học viện Tài chính

Trượng Đức Khôi - Đại học Kinh tế Quốc dân

Những chiến binh xuất sắc nhất xứng tầm với cuộc thi

Giá trị danh giá dành cho những người bản lĩnh

Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư không chỉ là cuộc thi mà còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ. Các giải thưởng năm nay có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm:

Giải Nhất: 95.500.000 VNĐ

Giải Nhì: 64.150.000 VNĐ

Giải Ba: 45.805.000 VNĐ

02 Giải Khuyến Khích, mỗi giải: 14.195.000 VNĐ

Ngoài những phần thưởng hấp dẫn dành cho thí sinh, ban tổ chức cũng tri ân khán giả bằng những món quà đặc biệt để ghi nhận sự đồng hành và ủng hộ nhiệt tình của họ.

Các giải thưởng có giá trị cực lớn tại Bản lĩnh nhà đầu tư 2024

Đêm Chung kết: Đỉnh cao tri thức và cảm xúc

Đêm chung kết Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024 sẽ chính thức diễn ra vào 17h30 ngày 29/11/2024, tại Hội trường lớn Học viện Ngân hàng (12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội). Sự kiện hứa hẹn mang đến những màn tranh tài gay cấn, những chiến lược đầu tư táo bạo và những phút giây thăng hoa trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Không chỉ là nơi khẳng định tài năng, đêm Chung kết còn là cơ hội để các bạn trẻ khám phá sự hòa quyện giữa trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ - tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của thế hệ nhà đầu tư tương lai.

Cuộc thi Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024 không chỉ là một sân chơi học thuật mà còn là nơi khai phá tiềm năng và mở ra những hành trình mới cho thế hệ trẻ. Hãy đến và cùng chứng kiến khoảnh khắc kịch tính của Top 5 thí sinh, nơi giấc mơ chạm đến hiện thực và trí tuệ dẫn lối cho những bước đi xa hơn trong tương lai. Job3s - Nền tảng tuyển dụng bằng AI rất hân hạnh được đồng hành cùng cuộc thi Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư 2024.