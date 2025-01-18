Cả nể là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách giảm bớt tính cả nể

Cả nể là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách giảm bớt tính cả nể
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 18/01/2025
Tính cả nể là gì? Bạn có phải là người dễ dàng chấp nhận sự nhờ vả của người khác một cách vô điều kiện? Đấy là biểu hiện thường thấy ở những người có tính cả nể. Vậy làm thế nào để giảm bớt đi tính cả nể? Trong bài viết dưới đây, job3s sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này.
  2. 1. Cả nể là gì?
  4. 2. Dấu hiệu nhận biết người cả nể là gì?
    1. 2.1. Giả vờ đồng ý với mọi người
    2. 2.2. Luôn cảm thấy có trách nhiệm với cảm giác của người khác
    3. 2.3. Không thừa nhận cảm xúc của mình khi bị tổn thương
    4. 2.4. Không biết cách từ chối
    5. 2.5. Bắt chước hành động của những người xung quanh
    6. 2.6. Cần sự khen ngợi để xác nhận
    7. 2.7. Xin lỗi thường xuyên
  6. 3. Tác hại của căn bệnh cả nể nơi công sở
    1. 3.1. Không có sự thăng tiến
    2. 3.2. Mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống
    3. 3.3. Mất đi tính cá nhân và sự độc lập
    4. 3.4. Stress và ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý
    5. 3.5. Gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ
  8. 4. Cách để sửa tính cả nể là gì?

1. Cả nể là gì?

Cả nể là gì? Cả nể được hiểu là dễ dàng chấp nhận, sẵn sàng làm những gì được yêu cầu, không dám từ chối vì sợ sẽ làm mất lòng người khác.

Người hay cả nể là gì? Người có tính cả nể thường có xu hướng đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Thay vì từ chối, họ luôn đồng ý làm mọi việc khi ai đó nhờ vả, dù bản thân đang có rất nhiều việc hay thậm chí trong tâm không thích điều này.

tìm hiểu tính cách cả nể là gì
Cả nể là một kiểu tích cách của con người, dễ dàng chấp thuận yêu cầu của người khác

2. Dấu hiệu nhận biết người cả nể là gì?

Sau khi đã nắm rõ khái niệm cả nể là gì thì hãy cùng tìm hiểu dấu hiệu người có tính cả nể. Dưới đây là những biểu hiện điển hình của người có tính cả nể mà chúng tôi đã tổng hợp. Cùng tìm hiểu và kiểm tra xem bạn có đang mắc phải biểu hiện nào không.

2.1. Giả vờ đồng ý với mọi người

Việc lắng nghe ý kiến của người khác là một kỹ năng xã hội quan trọng, giúp mang đến nhiều lợi ích cho chúng ta. Tuy nhiên, người cả nể lại có xu hướng ép bản thân phải đồng tình và ủng hộ mọi thứ mà người khác đưa ra ngay cả khi gặp một ý kiến trái ngược lại với quan điểm của họ. Mục đích của hành vi này là họ muốn giữ mối quan hệ hoà hợp với mọi người xung quanh.

2.2. Luôn cảm thấy có trách nhiệm với cảm giác của người khác

Sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh là điều được xã hội khuyến khích và đánh giá cao. Tuy nhiên, người cả nể thường rất quan tâm đến cảm nhận của người khác và luôn trong trạng thái lo lắng khi bạn bè hay đồng nghiệp của họ đang buồn hoặc gặp phải vấn đề gì đó. Họ cho rằng bản thân phải có trách nhiệm với tâm trạng và cảm xúc của mọi người.

2.3. Không thừa nhận cảm xúc của mình khi bị tổn thương

Người cả nể thường hay để tâm đến lời nói và suy nghĩ của người khác. Họ rất sợ bị đánh giá hoặc nhận xét không tốt về bản thân. Vì vậy, họ thường phủ nhận những cảm xúc và suy nghĩ của mình ngay cả khi đang bị tổn thương.

2.4. Không biết cách từ chối

Dấu hiệu dễ nhận biết người có tính cả nể là không bao giờ biết nói lời từ chối. Bất cứ lời mời hay lời đề nghị nào, họ cũng đều cảm thấy rất ngại và day dứt khi từ chối bởi họ sợ làm người khác buồn hoặc nghĩ họ là người ích kỷ, không giúp đỡ người khác.

dấu hiệu nhận biết người cả nể
Không biết cách từ chối là dấu hiệu của người có tính cả nể

2.5. Bắt chước hành động của những người xung quanh

Con người thường phản ánh quan điểm sống của mình thông qua tính cách và hành động trong các khía cạnh hàng ngày. Tuy nhiên, những người có tính cả nể luôn muốn làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và hài lòng, nên họ thường bắt chước hành động và suy nghĩ của người khác. Đồng thời, họ không dám thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

2.6. Cần sự khen ngợi để xác nhận

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có tính cả nể thường coi lời khen ngợi từ người khác như một phản ánh về giá trị của bản thân. Họ luôn dựa vào suy nghĩ và lời nói của người khác để đánh giá giá trị cá nhân của mình. Khi được người khác khen ngợi, họ cảm thấy hài lòng và tự tin hơn. Tuy nhiên, khi đối diện với phê phán hay chỉ trích, họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang và mất đi sự tin, nghiêm trọng hơn là trở nên tự ti.

2.7. Xin lỗi thường xuyên

Việc đổ lỗi cho bản thân và nói lời xin lỗi thường xuyên cũng là một dấu hiệu tiêu biểu của người có tính cả nể. Người cả nể sẽ luôn cảm thấy có lỗi bởi tất cả những sai lầm lớn nhỏ mà họ gây ra.

dấu hiệu nhận biết người có tính cả nể
Dấu hiệu của người có tính cả nể là thường xuyên xin lỗi người khác

3. Tác hại của căn bệnh cả nể nơi công sở

Căn bệnh cả nể nơi công sở có thể gây ra nhiều tác hại. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các tác hại của cả nể là gì ngay sau đây.

3.1. Không có sự thăng tiến

Người mắc căn bệnh cả nể thường dễ bị đè nén và không dám thể hiện khả năng, ý kiến hoặc đề xuất của mình. Điều này sẽ dẫn đến việc họ thiếu cơ hội để phát triển, không được công nhận năng lực và không thể thăng tiến trong công việc.

3.2. Mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Sự quan tâm quá mức đến nhận xét của người khác và cố gắng hoà hợp với mọi người xung quanh có thể làm cho người có tính cả nể hy sinh thời gian và năng lượng cá nhân, dẫn đến việc mất năng lượng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Họ dễ bị áp lực và không thể tận hưởng cuộc sống ngoài môi trường công sở.

3.3. Mất đi tính cá nhân và sự độc lập

Người có tính cả nể luôn luôn theo khuôn mẫu và không dám thể hiện bản thân khiến họ mất đi tính cá nhân và sự độc lập. Họ trở nên dễ dãi và dễ bị chi phối bởi ý kiến của người khác, không có khả năng tự quyết định và không thể theo đuổi những mục tiêu riêng của mình.

3.4. Stress và ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý

Áp lực từ việc cảm nhận và đáp ứng nhu cầu của mọi người có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, stress và ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý của người có tính cả nể. Họ có thể trở nên lo lắng, căng thẳng, mất ngủ và dễ mắc phải căn bệnh trầm cảm.

tác hại của căn bệnh cả nể nơi công sở
Người có tính cả nể thường dễ bị stress và mắc các bệnh tâm lý

3.5. Gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ

Người cả nể thường khó có thể thiết lập mối quan hệ đúng mực với người khác vì sự đè nén và để ý quá mức đến ý kiến và mong muốn của người khác. Điều này có thể dẫn đến việc họ không có một mạng lưới quan hệ xã hội đầy đủ và chất lượng.

4. Cách để sửa tính cả nể là gì?

Tính cả nể mang đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho con người. Do đó, bạn phải cần biết cách điều trị “căn bệnh” này:

  • Học cách từ chối khi cần thiết

Đây là một cách điều trị hiệu quả giúp bạn thoát khỏi sự cả nể. Việc từ chối các yêu cầu vô lý của người khác là điều hết sức cần thiết, và bạn cũng không cần phải bận tâm đến những gì người khác nghĩ khi mình từ chối họ.

  • Mạnh dạn đưa ra ý kiến, quan điểm của mình:

Người có tính cả nể cần phải gạt bỏ nỗi sợ làm mất lòng người khác, hoặc sợ không được đánh giá cao khi đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Nếu bạn đưa ra ý kiến của mình, bạn sẽ nhận được phản hồi rằng nó không tốt hay phù hợp.

Nhưng nếu đã không đưa ra ý kiến thì bạn sẽ không nhận lại được sự phản hồi nào. Khi đó, bạn sẽ không biết được ý tưởng của mình có tốt hay không. Nếu ý tưởng đó tốt thì bạn đã đóng góp được giá trị tích cực, còn nó chưa phù hợp thì bạn cần phải xem xét lại để đưa ra ý kiến phù hợp hơn.

các cách để sửa tính cả nể
Để giảm bớt tính cả nể cần phải mạnh dạn đưa ra ý kiến, quan điểm của mình

Trên đây là những chia sẻ về tính cả nể mà job3s muốn gửi đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về tính cả nể là gì, và biết cách để khắc phục tính cách này hiệu quả. Tuy nhiên, cách ứng xử phù hợp sẽ khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Tính cả nể có thể giúp bạn xây dựng những mối quan hệ đồng nghiệp tốt, nhưng cũng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển sự nghiệp của bạn.

