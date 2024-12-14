Trọn bộ các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên & đáp án

Để có thể trả lời những câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên tốt và suôn sẻ nhất thì các bạn hãy nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nhưng làm thế nào để chuẩn bị khi ứng viên không biết những câu hỏi nào sẽ được đặt ra? Đừng lo lắng, hãy cùng Job3s tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên để ghi điểm với nhà tuyển dụng.

1. Câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên về thông tin ứng viên

Việc thu thập thông tin đầy đủ về ứng viên là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Nhờ đó giúp đảm bảo lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc cũng như tổ chức. Các bạn có thể tham khảo những câu hỏi phỏng vấn vị trí giao dịch viên dưới đây:

Câu 1: Hãy giới thiệu về bản thân bạn

Gợi ý trả lời:

“Em chào anh/chị, em tên là Võ Thị Quỳnh Như, tốt nghiệp khoa Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế. Em đã có hơn 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí thực tập sinh giao dịch viên tại công ty ABC. Với công việc này, em đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc với sổ sách cũng như các hoạt động tài chính của công ty. Nhờ đó, em cũng học được tính tỉ mỉ khi làm việc liên quan đến tiền bạc, số liệu.”

Câu 2: Mục tiêu dài hạn của bạn đối công việc này là gì?

Gợi ý trả lời câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên ngân hàng:

“Trong vòng 3 năm tới, em muốn trở thành một chuyên viên thẩm định giá tài sản tại ngân hàng. Vì thế, em muốn ứng tuyển vào vị trí giao dịch viên trước để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, em có thể nắm rõ hơn về quy trình hoạt động của việc vay mượn. Với những kiến thức hữu ích như vậy sẽ giúp em tiến gần đến mục tiêu trong tương lai hơn.”

Câu 3: Bạn đã có gia đình chưa?

Một câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên ngân hàng cũng thường được quan tâm đến là tình trạng hôn nhân của ứng viên. Các ngân hàng sẽ ưu tiên những nhân viên chưa lập gia đình bởi vì họ chưa có ràng buộc về hôn nhân và cũng như chưa có ý định sinh con trong vài năm tới.

Ở câu hỏi này, nếu bạn đã có gia đình thì hãy trả lời thật lòng và đừng giấu giếm mà thể hiện ra năng lực của bản thân. Còn nếu bạn chưa có gia đình thì cũng nên trả lời thành thật và khẳng định chưa có nhu cầu kết hôn trong vài năm tới.

Câu 4: Điểm mạnh của bạn là gì và tại sao chúng tôi nên chọn bạn?

Hầu như những điểm mạnh và yếu điểm của bạn đã có đầy đủ trong CV xin việc đơn giản. Tuy nhiên, câu hỏi này thường được nhà tuyển dụng đặt ra trong các buổi phỏng vấn. Họ muốn chắc chắn rằng liệu ứng viên có thật sự tự tin về các ưu và nhược điểm của mình hay không.

Các bạn nên trả lời dõng dạc và rành mạch nhưng hạn chế nhắc lại tất cả những thông tin đã viết trong CV. Bạn có thể thêm điểm mạnh của mình hoặc đặt vào những trường hợp cụ thể để nhà tuyển dụng thấy được khả năng của bạn như thế nào.

2. Câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên về vị trí ứng tuyển

Với vai trò quan trọng trong việc xử lý giao dịch và tương tác với khách hàng, việc tìm kiếm những giao dịch viên tài năng và đáng tin cậy là rất quan trọng. Vậy bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng một vài câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên nào? Hãy tham khảo dưới đây:

Câu 1: Vì sao bạn quan tâm và ứng tuyển vào vị trí này?

Gợi ý trả lời:

“Em thấy giao dịch viên ngân hàng là một công việc phù hợp với bản thân bởi em là một người có khả năng tính toán nhanh nhạy. Em có thể sử dụng khả năng làm việc với những con số và giải quyết vấn đề. Từ đó giúp đỡ cho khách hàng trong quá trình giao dịch và mang đến nhiều lợi ích cho ngân hàng.”

Câu 2: Bạn đã biết gì về ngân hàng chúng tôi?

Ở câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên này, bạn nên đọc những tài liệu về ngân hàng mà bạn sắp ứng tuyển. Nhờ vậy, khi phỏng vấn bạn có thể tự tin thể hiện câu trả lời của mình một cách suôn sẻ và chuẩn xác.

Các bạn hãy đưa ra một vài thông tin cơ bản như tên ngân hàng, ngày thành lập, những đặc điểm cơ bản hay một số thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, bạn có thể kể thêm một vài văn hóa làm việc và thông tin về nhân sự trong ngân hàng.

Câu 3: Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu cho vị trí này?

Gợi ý trả lời:

“Em rất sẵn lòng để thảo luận với mức lương với anh/chị. Tuy nhiên, với những kiến thức chuyên môn mà em đã có sẵn, em tin rằng bản thân có thể nhanh chóng tiếp nhận cũng như xử lý tốt công việc. Vì thế, em cảm thấy mức lương 10 triệu đồng là một con số hợp lý.”

3. Câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên ngân hàng về chuyên môn

Vai trò giao dịch viên rất quan trọng trong việc thực hiện giao dịch tài chính và tương tác với khách hàng. Họ cần phải có kiến thức chuyên môn sâu về các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của ngân hàng. Vì thế nhiều nhà tuyển dụng luôn đưa ra nhiều câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên để đánh giá năng lực của ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không.

Câu 1: Theo bạn, giao dịch viên ngân hàng là gì?

Gợi ý trả lời:

“Theo em được biết, giao dịch viên là những người làm ở bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng. Có nhiệm vụ thực hiện những yêu cầu của khách hàng như chuyển tiền, rút tiền, lập tài khoản,... Bên cạnh đó sẽ giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm việc.”

Câu 2: Công việc của giao dịch viên ngân hàng là gì?

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên và đáp án:

“Nhiệm vụ hàng ngày của giao dịch viên gồm có tư vấn, giải đáp những thắc mắc , thực hiện hạch toán như chuyển tiền, rút tiền, mở thẻ,... Hơn nữa, họ là người sẽ đảm bảo tính an toàn cho kho quỹ của ngân hàng cũng như giữ hình ảnh đẹp khi thực hiện yêu cầu của khách.”

Câu 3: Kể 3 kỹ năng quan trọng mà một giao dịch viên chuyên nghiệp cần có

Gợi ý trả lời:

“Theo em, một giao dịch viên sẽ là người tiếp xúc và làm việc trực tiếp với khách hàng nhiều nhất nên rất cần đến kỹ năng tiếp nhận vấn đề, kỹ năng giao tiếp và xử lý thông tin. Ngoài ra giao dịch viên sẽ cần đến sự kiên nhẫn, cẩn thận thì mọi việc mới đi theo chiều hướng tích cực.”

Câu 4: Bạn đã từng xử lý và giao dịch số tiền lớn trước đây chưa? Làm thế nào để bạn tránh sai sót trong quá trình xử lý những giao dịch đó?

Gợi ý trả lời câu hỏi tình huống phỏng vấn giao dịch viên:

“Em từng có thời gian làm thủ quỹ ở phòng phát triển kinh doanh tại công ty ABC với nhiệm cụ quản lý thu chi và ứng tiền cho những giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy giá trị đơn hàng không quá cao nhưng em đã học được cách để đối chiếu giấy tờ tránh xảy ra vấn đề sai số.

Trong trường hợp lớn, em sẽ kiểm tra nhiều lần thật kỹ càng, sau đó nhờ đồng nghiệp hay cấp trên duyệt lại để tránh tình trạng sai sót mà dẫn đến thiệt hại lớn.”

Câu 5: Bạn làm thế nào để xử lý hiệu quả nhiều công việc cùng một lúc?

Gợi ý trả lời câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên:

“Trường hợp được giao quá nhiều công việc cùng một lúc, em sẽ phân loại từng công việc theo mức độ quan trọng. Những công việc nào cần ưu tiên thì sẽ xử lý trước và sau đó dần hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Việc phân chia như vậy giúp em quản lý công việc hiệu quả mà không bị mệt mỏi vì áp lực.”

Câu 6: Bạn biết gì về các hoạt động Tài chính – Ngân hàng trong năm qua?

Đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn vị trí giao dịch viên thường được nhà tuyển dụng đặt ra. Họ muốn xác định liệu rằng bạn có đang quan tâm đến những vấn đề kinh tế hay tài chính trong năm vừa qua hay không. Điều này rất quan trọng và đóng vai trò mấu chốt trong cách quản lý công việc và tư vấn khách hàng sao cho phù hợp.

Với câu hỏi này, bạn có thể áp dụng tra thông tin trên Google. Chỉ cần gõ từ khóa “Các hoạt động tài chính - ngân hàng năm 2022” là sẽ có một danh sách sự kiện nổi bật trong năm mà bạn có thể tham khảo.

Câu 7: Để thu hút khách hàng từ ngân hàng khác, bạn sẽ làm gì?

Gợi ý trả lời:

“Theo em, để có thể thu hút khách hàng từ phía đối thủ thì phải thể hiện được ưu thế của mình và nêu ra những khuyết điểm về dịch vụ của đối thủ. Hơn nữa, hãy kích thích sự tò mò của khách hàng bằng một vài dịch vụ mới bên ngân hàng chúng ta. Tuy nhiên, không nên nêu tất cả mà chỉ đưa ra những điều thu hút nhất để khách hàng tìm đến dịch vụ của mình.”

4. Câu hỏi tình huống phỏng vấn giao dịch viên

Các bạn có thể tham khảo thêm một số câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên giúp đánh giá khả năng phân tích, quyết định và giải quyết vấn đề của ứng viên trong các tình huống thực tế.

Câu 1: Nếu khách hàng về thái độ của một giao dịch viên, bạn sẽ làm thế nào?

Gợi ý trả lời:

“Em sẽ kiểm tra xem khách hàng làm giao dịch gì, với ai và thời điểm nào trong ngày. Sau đó, em sẽ nhận lỗi về mình và cam đoan sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Bên cạnh đó, em sẽ cung cấp cho họ một vài ưu đãi nội bộ của ngân hàng. Nếu khách hàng có điểm chưa đúng thì em sẽ tận tình đưa ra những thông tin liên quan đến quy trình giao dịch để họ dễ dàng hiểu hơn.”

Câu 2: Khi khách hàng đòi bồi thường vì không nhận đủ tiền, bạn sẽ làm gì?

Trong các câu hỏi khi phỏng vấn giao dịch viên thì câu hỏi này sẽ kiểm tra được cách xử lý của bạn có hài lòng khách hàng và giữ được hình ảnh của công ty hay không. Bạn cần làm nếu xảy ra tình huống này là nên xin thông tin cá nhân, thời gian và loại hình giao dịch của khách để kiểm tra lại. Việc này sẽ giúp khách hàng nhẹ dịu cơn giận về vấn đề đã xảy ra.

Tiếp đó, nếu kiểm tra thấy lỗi của ngân hàng thì hãy xin lỗi họ và bồi thường đủ tiền cũng như có ưu đãi đặc biệt. Còn nếu lỗi thuộc về phía khách thì hãy giải thích từ tốn và kiên nhẫn để họ có thể hiểu.

Câu 3: Nếu một khách hàng đang tức giận, bạn sẽ đối phó như thế nào?

Gợi ý trả lời câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên này:

“Với em, khi trở thành một giao dịch viên thì khách hàng luôn đúng ngay khi họ đang là người sai nên có thái độ cư xử đúng mực. Bằng cách lắng nghe mà em có thể nhận ra rằng mình nên phải làm gì tiếp theo. Cùng là nóng giận nhưng tùy vào khách hàng sẽ có cư xử khác nhau, vì thế tùy vào trường hợp mà em có thể tùy cơ ứng biến.”

Câu 4: Bạn sẽ thuyết phục khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ của mình như thế nào?

Để thuyết phục khách hàng thì giao dịch viên tương lai sẽ nói với nhà tuyển dụng rằng tùy vào trường hợp mà họ yêu cầu, bạn sẽ đưa thông tin tư vấn chính xác. Bên cạnh đó, bạn sẽ khai thác thêm nhiều hơn về nhu cầu thiết yếu để giới thiệu đến họ những sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Câu 5: Làm thế nào để xử lý khi bị từ chối dù đã thuyết phục khách hàng nhiều lần?

Bạn không chỉ nhanh nhạy mà còn khéo léo khi nói chuyện để có thể thuyết phục được khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình. Các bạn có thể trả lời câu hỏi này:

“Đầu tiên, em chấp nhận ý kiến từ quý khách hàng và không phản bác gì thêm. Tiếp đến, em sẽ tìm hiểu rõ về thông tin liên quan để trò chuyện với khách nhiều hơn cũng như thuyết phục họ sử dụng dịch vụ bên mình.”

Câu 6: Làm thế nào để giữ chân khách hàng VIP khi họ muốn chuyển sang ngân hàng khác với lãi suất cao hơn?

Khách VIP là một nhân tố rất quan trọng ở mỗi ngân hàng. Ở câu hỏi này, bạn có thể tham khảo trả lời như sau:

“Em sẽ phổ biến đến khách hàng những rủi ro thường gặp phải khi rút một số tiền quá lớn và chuyển tới ngân hàng khác. Hơn nữa, em sẽ nêu ra các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách VIP. Việc này cần phải hấp dẫn hơn những ngân hàng đối thủ để khách có thể lựa chọn mình.”

5. Cách gây ấn tượng trong vòng phỏng vấn giao dịch viên

Ngoài việc chuẩn bị tốt những câu trả lời cho một vài câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên, bạn cũng nên tham khảo những kinh nghiệm phỏng vấn dưới đây:

Tìm hiểu kỹ vị trí ứng tuyển

Bằng cách tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về những hoạt động của ngân hàng đang ứng tuyển thì sẽ dễ dàng tìm ra cách trả lời phù hợp hơn. Nhờ đó, nhà tuyển dụng cũng thấy được khả năng và sự đầu tư nghiêm túc cho công việc.

Đến đúng giờ

Đừng để mất điểm với nhà tuyển dụng chỉ vì một lỗi không đáng có như đi phỏng vấn trễ. Do đó, bạn nên đến sớm hơn 15 phút, khoảng thời gian này sẽ giúp cho bạn có tâm lý tốt trước khi phỏng vấn.

Trang phục lịch sự

Trong môi trường chuyên nghiệp như ngân hàng thì trang phục lịch sự khi phỏng vấn là điều vô cùng cần thiết. Hãy chọn ra những bộ đồ đơn giản và lịch sự như sơ mi hay vest. Các bạn nên tránh mặc những đồ quá xuề xòa làm mất đi tính trang trọng trong buổi phỏng vấn.

Chào hỏi và cảm ơn

Kinh nghiệm phỏng vấn giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng là luôn chào hỏi và nói lời cảm ơn. Dù không ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn quá nhiều, nhưng cũng phần nào giúp bạn có được thiện cảm của người đối diện.

Gửi email cảm ơn sau phỏng vấn

Nếu muốn có được sự chú ý và ghi điểm trong vòng phỏng vấn, các bạn có thể gửi thư cảm ơn đến nhà tuyển dụng. Không cần quá dài dòng và chỉ cần một lời cảm ơn chân thành là đủ để thể hiện được lòng biết ơn của bạn.

Trên đây là những thông tin bổ ích về câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên ngân hàng mà Job3s đã chia sẻ qua bài viết. Hy vọng thông qua đó, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức để giúp buổi phỏng vấn trở nên thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!