Tìm hiểu cách mà các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM áp dụng

1. Đăng tuyển dụng là gì?

Hiện nay, hoạt động đăng tin tuyển dụng không chỉ đơn thuần là việc viết mô tả công việc. Thay vào đó, các doanh nghiệp cần phải có nội dung tuyển dụng hấp dẫn và đăng tải qua các kênh truyền thông khác nhau.

Hiểu một cách đơn giản, các công ty đăng tuyển dụng tại TPHCM trên mạng xã hội giống như đang tạo một cái phễu. Mục đích là để thu hút rồi sàng lọc ra được những ứng viên có trình độ, định hướng phù hợp nhất nhu cầu công việc, mục tiêu cũng như văn hóa của doanh nghiệp thông qua những vòng phỏng vấn.

Một công ty muốn thành công thì cần phải “sở hữu” những nhân viên giỏi

2. Lợi ích khi đăng tin tuyển dụng online

Trong thời điểm hiện tại, việc sử dụng các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM miễn phí mang đến 2 ưu điểm nổi như sau:

2.1. Tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng nhân sự

Khi sử dụng các kênh tuyển dụng miễn phí như qua zalo, facebook, hội nhóm hoặc các website, diễn đàn sẽ tiết kiệm được tối đa ngân sách cho hoạt động tìm kiếm nhân sự. Thay vì trước đó, khi các công ty muốn tuyển dụng nhân viên phải tốn một khoản phí để đăng tin trên báo chí, tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm hoặc các công ty headhunter.

2.2. Tốc độ tuyển dụng nhanh chóng đơn giản

Các nền tảng hỗ trợ về tuyển dụng hiện nay đều có sẵn mẫu nội dung để giúp công ty nhanh chóng soạn thảo được nội dung tuyển dụng hấp dẫn. Nhà tuyển dụng chỉ cần điền đầy đủ thông tin rồi đăng bài. Việc tiếp cận được những ứng viên phù hợp sẽ được thông qua cơ chế phân phối của website hay nền tảng mạng xã hội đó.

Đăng tin tuyển dụng online giúp tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng và tìm được ứng viên nhanh chóng

3. Hai phương thức mà các công ty tuyển dụng đang áp dụng

Nhìn chung, có nhiều cách để các công ty tìm kiếm nhân sự. Nhưng gộp chung lại sẽ có 2 phương thức mà các nhà tuyển dụng vẫn hay dùng là: tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng bên ngoài. Cả 2 hình thức đều có những những ưu và khuyết điểm riêng nên tùy vào tình hình thị trường lao động hay nhu cầu của công ty mà họ sẽ lên kế hoạch tuyển dụng một cách phù hợp.

3.1. Hình thức 1: Tuyển dụng nội bộ

Phương thức tuyển dụng này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí. Họ sẽ chọn nhân sự trong chính công ty hoặc nhờ sự giới thiệu từ nhân viên của mình. Phương thức này được thực hiện như sau:

Phòng nhân sự sẽ gửi thông tin những vị trí đang còn thiếu tại các phòng ban kèm với yêu cầu lẫn mô tả công việc qua email hoặc nhóm nội bộ. Qua đó, nhân viên trong công ty sẽ nắm được thông tin này.

Tuyển dụng nội bộ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí lẫn thời gian và công sức

Trường hợp nếu nhân viên nào muốn thay đổi vị trí làm việc có thể tự ứng tuyển mình vào vị trí đó. Hoặc nhân viên đó có người quen đáp ứng được yêu cầu của công ty thì có thể giới thiệu vào. Nhân viên giới thiệu sẽ được công ty ưu đãi một số quyền lợi. Phương thức tuyển dụng này có ưu và nhược điểm như sau:

Ưu điểm

Cách này được các công ty đang tuyển dụng công nhân áp dụng vì nó tiết kiệm thời gian, chi phí rất nhiều. Hơn nữa, khi được nhân viên nội bộ giới thiệu thì công ty sẽ có phần yên tâm hơn.

Mặt khác, đối với nhân viên làm việc lâu năm thì đây là cơ hội để họ thay đổi công việc ở tầm cao mới. Đồng thời, công ty cũng giữ chân được nhân viên của mình.

Nhược điểm

Đôi khi các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM sẽ bỏ lỡ những ứng viên tài năng khác bên ngoài vì công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng nội bộ. Ngoài ra, trường hợp kết bè phái khi đưa người thân, bạn bè vào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của công ty. Một nhược điểm khác là tình trạng đố kỵ sẽ xảy ra nếu người này được người kia không được.

Tuyển dụng nội bộ thường được phần lớn các công ty ưu tiên áp dụng

3.2. Phương thức 2: Tuyển dụng bên ngoài

Các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM sẽ đăng nhu cầu tìm kiếm nhân sự qua các kênh khác nhau để thu hút những người có khả năng đáp ứng được công việc. Những kênh đó có thể là:

Trung tâm giới thiệu môi giới việc làm

Đối với các công ty đang tuyển dụng công nhân hay những công ty có quy mô nhỏ, không có bộ phận nhân sự riêng để phụ trách thì họ sẽ dùng hình thức này. Trung tâm môi giới có thể là tại bộ phận giới thiệu việc làm ở các trường đại học, cao đẳng và tại địa phương.

Hội chợ hỗ trợ việc làm

Mỗi năm, hình thức này đều diễn ra 2-3 lần vào các mùa sinh viên tốt nghiệp. Đại diện của các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM có tên tuổi sẽ đích thân xuống hội chợ để tìm kiếm nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học, cao đẳng khác nhau để kiếm được những ứng viên giỏi, có tiềm năng, đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công ty.

Hội chợ hỗ trợ việc làm giúp nhà tuyển dụng kiếm nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học, cao đẳng

Các website, mạng xã hội

80% các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM thường chọn cách này. Bởi vì nó giúp họ thu hút được lượng lớn ứng viên một cách dễ dàng để chọn lọc. Hơn nữa, cách này không làm cho nhà tuyển dụng mất nhiều công sức và chi phí. Bên cạnh đó, ứng viên dễ tiếp cận hơn do thói quen lướt web, mạng xã hội của nhiều người.

Tuy nhiên, đối với các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM hình thức tuyển dụng bên ngoài cũng có những ưu, nhược điểm như sau:

Ưu điểm

Đem tới cho công ty nhiều tài năng cũng như nhiều ý tưởng mới trong kế hoạch quản lý nhân sự. Chẳng hạn nếu các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM mùa cao điểm, họ sẽ chọn đối tượng là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc để người này sớm bắt kịp công việc. Ngược lại, nếu công ty tuyển dụng vào mùa thấp điểm, họ sẽ tuyển nhân viên mới ra trường để tiết kiệm chi phí về lương.

Hơn nữa, phương thức này cũng tạo ra được sự phát triển nghề nghiệp và tính công bằng cho mọi người.

Khuyết điểm

Phải tốn một khoản chi phí nhỏ để tuyển dụng ứng viên. Ngoài ra, cách này cũng tốn thời gian để sàng lọc ứng viên hơn.

Tuyển dụng qua website, mạng xã hội sẽ rút ngắn thời gian gặp nhau của các doanh nghiệp tuyển dụng lẫn ứng viên

4. Website các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM ưu tiên lựa chọn

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều các website tuyển dụng với số lượng hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Mỗi website đều có đặc trưng khác nhau. Do đó, doanh nghiệp muốn tìm được ứng viên chất lượng, hay ngược lại, ứng viên muốn tìm được doanh nghiệp uy tín để gắn bó thì nên chọn nguồn tuyển dụng chất lượng.

Job3s là một trong những trang thông tin tuyển dụng lớn hiện nay. Dù sinh sau đẻ muộn hơn so với những trang tuyển dụng khác nhưng theo thống kê, mỗi tháng lượt truy cập vào trang web này lên đến gần 3 triệu.

Ngoài ra, kênh tuyển dụng này cung cấp hai hình thức tuyển dụng là miễn phí và trả phí. Đặc biệt, job3s còn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong toàn cầu ứng dụng công nghệ AI, luôn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tuyển dụng một cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, job3s cũng luôn ưu tiên người tìm việc, cho phép họ tìm việc, đăng CV hoàn toàn miễn phí.

Khi sử dụng job3s cho nhu cầu tuyển dụng, các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM có thể:

Truy cập nhiều thông tin giúp kết nối với nhân sự chất lượng nhanh hơn

Không cần giao kèo hay ký hợp đồng dài hạn nên doanh nghiệp có thể đóng việc làm bất cứ lúc nào.

Chi phí mỗi lần tuyển dụng thấp và có cung cấp kết quả đo lường gửi vào tài khoản của doanh nghiệp.

Hơn nữa, các ứng viên ít kinh nghiệm cũng dễ dàng kiếm việc hơn khi truy cập vào job3s.ai vì trang này mở rộng đối tượng tìm việc, từ người ít kinh nghiệm đến người có nhiều kinh nghiệm.

Job3s còn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong toàn cầu ứng dụng công nghệ AI

5. Danh sách các công ty tại TPHCM đang tuyển dụng trên job3s

Nếu bạn đang có ý định tìm việc tại TPHCM có thể tham khảo các công ty đang tuyển dụng dưới đây:

Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Hazel Cosmetic đang tuyển các vị trí: nhân viên bán hàng, nhân viên phụ bán hàng bán thời gian với mức lương từ 4-8 triệu tùy theo vị trí ứng tuyển.

Công Ty TNHH Công Nghiệp Đức Hòa cần tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy lương từ 8 triệu.

Công ty TNHH Dược Phẩm Tín Phúc tuyển sale thị trường/trình dược viên OCT với mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Công Ty Cổ Phần GoodGroup tuyển sale thị trường lĩnh vực vật liệu xây dựng lương 20 triệu.

Công Ty TNHH Trung Sơn Alpha tuyển 10 dược sĩ lương từ 6 - 10 triệu.

Kimun Shop DB tuyển nhân viên trực quầy, bán hàng với mức lương thỏa thuận.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam tuyển quản lý kinh doanh lương 13-32 triệu

FM. STORE tuyển nhân viên bán hàng đi làm luôn trong ngày với mức lương từ 4-8,5 triệu.

Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Kệ sắt ATN tuyển nhân viên kinh doanh lương thỏa thuận.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân cần tuyển phó phòng quản lý thiết kế lương thỏa thuận theo năng lực.

Yhshop tuyển nhân viên bán hàng tại Gò Vấp bán thời gian, thu nhập từ 4-6 triệu/tháng.

Qua những thông tin chia sẻ trên, các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM cũng nắm được một số cách thức tìm kiếm ứng viên một cách tối ưu. Đồng thời, những ứng viên có nhu cầu tìm việc cũng biết được cách mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân sự. Từ đó sẽ biết cách tiếp cận để tạo cơ hội việc làm cho chính mình.

