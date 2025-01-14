Tìm hiểu cách mà các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM áp dụng

Tìm hiểu cách mà các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM áp dụng
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/01/2025
Điểm danh các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM uy tín, thu nhập ổn định. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng của các công ty ngày càng cao. Nhưng một công ty muốn thành công thì cần phải sở hữu những nhân viên giỏi. Vì thế, các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM thường áp dụng nhiều hình thức khác nhau để tăng khả năng chọn được người tài. Tuy nhiên, mỗi hình thức tuyển dụng sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Đăng tuyển dụng là gì?
  4. 2. Lợi ích khi đăng tin tuyển dụng online
    1. 2.1. Tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng nhân sự
    2. 2.2. Tốc độ tuyển dụng nhanh chóng đơn giản
  6. 3. Hai phương thức mà các công ty tuyển dụng đang áp dụng
    1. 3.1. Hình thức 1: Tuyển dụng nội bộ
    2. 3.2. Phương thức 2: Tuyển dụng bên ngoài
  8. 4. Website các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM ưu tiên lựa chọn
  10. 5. Danh sách các công ty tại TPHCM đang tuyển dụng trên job3s

1. Đăng tuyển dụng là gì?

Hiện nay, hoạt động đăng tin tuyển dụng không chỉ đơn thuần là việc viết mô tả công việc. Thay vào đó, các doanh nghiệp cần phải có nội dung tuyển dụng hấp dẫn và đăng tải qua các kênh truyền thông khác nhau.

Hiểu một cách đơn giản, các công ty đăng tuyển dụng tại TPHCM trên mạng xã hội giống như đang tạo một cái phễu. Mục đích là để thu hút rồi sàng lọc ra được những ứng viên có trình độ, định hướng phù hợp nhất nhu cầu công việc, mục tiêu cũng như văn hóa của doanh nghiệp thông qua những vòng phỏng vấn.

các công ty đang tuyển dụng tại tphcm - Một công ty muốn thành công thì cần phải “sở hữu” những nhân viên giỏi
Một công ty muốn thành công thì cần phải “sở hữu” những nhân viên giỏi

2. Lợi ích khi đăng tin tuyển dụng online

Trong thời điểm hiện tại, việc sử dụng các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM miễn phí mang đến 2 ưu điểm nổi như sau:

2.1. Tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng nhân sự

Khi sử dụng các kênh tuyển dụng miễn phí như qua zalo, facebook, hội nhóm hoặc các website, diễn đàn sẽ tiết kiệm được tối đa ngân sách cho hoạt động tìm kiếm nhân sự. Thay vì trước đó, khi các công ty muốn tuyển dụng nhân viên phải tốn một khoản phí để đăng tin trên báo chí, tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm hoặc các công ty headhunter.

2.2. Tốc độ tuyển dụng nhanh chóng đơn giản

Các nền tảng hỗ trợ về tuyển dụng hiện nay đều có sẵn mẫu nội dung để giúp công ty nhanh chóng soạn thảo được nội dung tuyển dụng hấp dẫn. Nhà tuyển dụng chỉ cần điền đầy đủ thông tin rồi đăng bài. Việc tiếp cận được những ứng viên phù hợp sẽ được thông qua cơ chế phân phối của website hay nền tảng mạng xã hội đó.

Đăng tin tuyển dụng online giúp tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng và tìm được ứng viên nhanh chóng
Đăng tin tuyển dụng online giúp tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng và tìm được ứng viên nhanh chóng

3. Hai phương thức mà các công ty tuyển dụng đang áp dụng

Nhìn chung, có nhiều cách để các công ty tìm kiếm nhân sự. Nhưng gộp chung lại sẽ có 2 phương thức mà các nhà tuyển dụng vẫn hay dùng là: tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng bên ngoài. Cả 2 hình thức đều có những những ưu và khuyết điểm riêng nên tùy vào tình hình thị trường lao động hay nhu cầu của công ty mà họ sẽ lên kế hoạch tuyển dụng một cách phù hợp.

3.1. Hình thức 1: Tuyển dụng nội bộ

Phương thức tuyển dụng này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí. Họ sẽ chọn nhân sự trong chính công ty hoặc nhờ sự giới thiệu từ nhân viên của mình. Phương thức này được thực hiện như sau:

Phòng nhân sự sẽ gửi thông tin những vị trí đang còn thiếu tại các phòng ban kèm với yêu cầu lẫn mô tả công việc qua email hoặc nhóm nội bộ. Qua đó, nhân viên trong công ty sẽ nắm được thông tin này.

Tuyển dụng nội bộ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí lẫn thời gian và công sức
Tuyển dụng nội bộ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí lẫn thời gian và công sức

Trường hợp nếu nhân viên nào muốn thay đổi vị trí làm việc có thể tự ứng tuyển mình vào vị trí đó. Hoặc nhân viên đó có người quen đáp ứng được yêu cầu của công ty thì có thể giới thiệu vào. Nhân viên giới thiệu sẽ được công ty ưu đãi một số quyền lợi. Phương thức tuyển dụng này có ưu và nhược điểm như sau:

  • Ưu điểm

Cách này được các công ty đang tuyển dụng công nhân áp dụng vì nó tiết kiệm thời gian, chi phí rất nhiều. Hơn nữa, khi được nhân viên nội bộ giới thiệu thì công ty sẽ có phần yên tâm hơn.

Mặt khác, đối với nhân viên làm việc lâu năm thì đây là cơ hội để họ thay đổi công việc ở tầm cao mới. Đồng thời, công ty cũng giữ chân được nhân viên của mình.

  • Nhược điểm

Đôi khi các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM sẽ bỏ lỡ những ứng viên tài năng khác bên ngoài vì công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng nội bộ. Ngoài ra, trường hợp kết bè phái khi đưa người thân, bạn bè vào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của công ty. Một nhược điểm khác là tình trạng đố kỵ sẽ xảy ra nếu người này được người kia không được.

Xem thêm: Người lao động là gì? Hãy nắm rõ nội dung về quyền của người lao động

Tuyển dụng nội bộ thường được phần lớn các công ty ưu tiên áp dụng
Tuyển dụng nội bộ thường được phần lớn các công ty ưu tiên áp dụng

3.2. Phương thức 2: Tuyển dụng bên ngoài

Các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM sẽ đăng nhu cầu tìm kiếm nhân sự qua các kênh khác nhau để thu hút những người có khả năng đáp ứng được công việc. Những kênh đó có thể là:

  • Trung tâm giới thiệu môi giới việc làm

Đối với các công ty đang tuyển dụng công nhân hay những công ty có quy mô nhỏ, không có bộ phận nhân sự riêng để phụ trách thì họ sẽ dùng hình thức này. Trung tâm môi giới có thể là tại bộ phận giới thiệu việc làm ở các trường đại học, cao đẳng và tại địa phương.

  • Hội chợ hỗ trợ việc làm

Mỗi năm, hình thức này đều diễn ra 2-3 lần vào các mùa sinh viên tốt nghiệp. Đại diện của các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM có tên tuổi sẽ đích thân xuống hội chợ để tìm kiếm nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học, cao đẳng khác nhau để kiếm được những ứng viên giỏi, có tiềm năng, đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công ty.

Hội chợ hỗ trợ việc làm giúp nhà tuyển dụng kiếm nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học, cao đẳng
Hội chợ hỗ trợ việc làm giúp nhà tuyển dụng kiếm nhân viên được đào tạo chính quy từ các trường đại học, cao đẳng

  • Các website, mạng xã hội

80% các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM thường chọn cách này. Bởi vì nó giúp họ thu hút được lượng lớn ứng viên một cách dễ dàng để chọn lọc. Hơn nữa, cách này không làm cho nhà tuyển dụng mất nhiều công sức và chi phí. Bên cạnh đó, ứng viên dễ tiếp cận hơn do thói quen lướt web, mạng xã hội của nhiều người.

Tuy nhiên, đối với các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM hình thức tuyển dụng bên ngoài cũng có những ưu, nhược điểm như sau:

  • Ưu điểm

Đem tới cho công ty nhiều tài năng cũng như nhiều ý tưởng mới trong kế hoạch quản lý nhân sự. Chẳng hạn nếu các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM mùa cao điểm, họ sẽ chọn đối tượng là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc để người này sớm bắt kịp công việc. Ngược lại, nếu công ty tuyển dụng vào mùa thấp điểm, họ sẽ tuyển nhân viên mới ra trường để tiết kiệm chi phí về lương.

Hơn nữa, phương thức này cũng tạo ra được sự phát triển nghề nghiệp và tính công bằng cho mọi người.

  • Khuyết điểm

Phải tốn một khoản chi phí nhỏ để tuyển dụng ứng viên. Ngoài ra, cách này cũng tốn thời gian để sàng lọc ứng viên hơn.

Tuyển dụng qua website, mạng xã hội sẽ rút ngắn thời gian gặp nhau của các doanh nghiệp tuyển dụng lẫn ứng viên
Tuyển dụng qua website, mạng xã hội sẽ rút ngắn thời gian gặp nhau của các doanh nghiệp tuyển dụng lẫn ứng viên

4. Website các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM ưu tiên lựa chọn

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều các website tuyển dụng với số lượng hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng. Mỗi website đều có đặc trưng khác nhau. Do đó, doanh nghiệp muốn tìm được ứng viên chất lượng, hay ngược lại, ứng viên muốn tìm được doanh nghiệp uy tín để gắn bó thì nên chọn nguồn tuyển dụng chất lượng.

Job3s là một trong những trang thông tin tuyển dụng lớn hiện nay. Dù sinh sau đẻ muộn hơn so với những trang tuyển dụng khác nhưng theo thống kê, mỗi tháng lượt truy cập vào trang web này lên đến gần 3 triệu.

Ngoài ra, kênh tuyển dụng này cung cấp hai hình thức tuyển dụng là miễn phí và trả phí. Đặc biệt, job3s còn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong toàn cầu ứng dụng công nghệ AI, luôn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tuyển dụng một cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, job3s cũng luôn ưu tiên người tìm việc, cho phép họ tìm việc, đăng CV hoàn toàn miễn phí.

Khi sử dụng job3s cho nhu cầu tuyển dụng, các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM có thể:

  • Truy cập nhiều thông tin giúp kết nối với nhân sự chất lượng nhanh hơn

  • Không cần giao kèo hay ký hợp đồng dài hạn nên doanh nghiệp có thể đóng việc làm bất cứ lúc nào.

  • Chi phí mỗi lần tuyển dụng thấp và có cung cấp kết quả đo lường gửi vào tài khoản của doanh nghiệp.

Hơn nữa, các ứng viên ít kinh nghiệm cũng dễ dàng kiếm việc hơn khi truy cập vào job3s.ai vì trang này mở rộng đối tượng tìm việc, từ người ít kinh nghiệm đến người có nhiều kinh nghiệm.

Job3s còn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong toàn cầu ứng dụng công nghệ AI
Job3s còn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong toàn cầu ứng dụng công nghệ AI

5. Danh sách các công ty tại TPHCM đang tuyển dụng trên job3s

Nếu bạn đang có ý định tìm việc tại TPHCM có thể tham khảo các công ty đang tuyển dụng dưới đây:

  • Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Hazel Cosmetic đang tuyển các vị trí: nhân viên bán hàng, nhân viên phụ bán hàng bán thời gian với mức lương từ 4-8 triệu tùy theo vị trí ứng tuyển.
  • Công Ty TNHH Công Nghiệp Đức Hòa cần tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy lương từ 8 triệu.
  • Công ty TNHH Dược Phẩm Tín Phúc tuyển sale thị trường/trình dược viên OCT với mức lương thỏa thuận theo năng lực.
  • Công Ty Cổ Phần GoodGroup tuyển sale thị trường lĩnh vực vật liệu xây dựng lương 20 triệu.
  • Công Ty TNHH Trung Sơn Alpha tuyển 10 dược sĩ lương từ 6 - 10 triệu.
  • Kimun Shop DB tuyển nhân viên trực quầy, bán hàng với mức lương thỏa thuận.
  • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam tuyển quản lý kinh doanh lương 13-32 triệu
  • FM. STORE tuyển nhân viên bán hàng đi làm luôn trong ngày với mức lương từ 4-8,5 triệu.
  • Công tyTNHH Sản xuất và Thương mại Kệ sắt ATN tuyển nhân viên kinh doanh lương thỏa thuận.
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân cần tuyển phó phòng quản lý thiết kế lương thỏa thuận theo năng lực.
  • Yhshop tuyển nhân viên bán hàng tại Gò Vấp bán thời gian, thu nhập từ 4-6 triệu/tháng.

Qua những thông tin chia sẻ trên, các công ty đang tuyển dụng tại TPHCM cũng nắm được một số cách thức tìm kiếm ứng viên một cách tối ưu. Đồng thời, những ứng viên có nhu cầu tìm việc cũng biết được cách mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân sự. Từ đó sẽ biết cách tiếp cận để tạo cơ hội việc làm cho chính mình.

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu, thu hút nhà tuyển dụng

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »