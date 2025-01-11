1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp (viết tắt là BHTN) là một chính sách của Bộ Lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập khi người lao động mất việc làm và hỗ trợ trong quá trình những người này đang tìm việc hoặc học nghề.

Bảo hiểm thất nghiệp là 1 phần của bảo hiểm xã hội

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Các điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

Người lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên trong 24 - 36 tháng trước khi nghỉ việc.

Đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và nộp hồ sơ hợp lệ để hưởng trợ cấp tại cơ quan có thẩm quyền.

Chưa có việc làm mới sau 15 ngày nộp hồ sơ.

3. Cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID chi tiết

Cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID đang được Bộ Lao động khuyến khích người dân sử dụng bởi nó thuận tiện và rất nhanh chóng. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng VssID

Từ màn hình chính của điện thoại bạn ấn vào ứng dụng App store nếu đang dùng iPhone hoặc CH Play nếu dùng điện thoại Android.

Bạn gõ chữ VssID trên ô tìm kiếm.

Ấn chữ Cài đặt hoặc Nhận để tải ứng dụng VssID về điện thoại. Trong trường hợp bạn đã cài đặt trước đó, bạn ấn chữ cập nhật để điện thoại sở hữu phiên bản mới nhất.

Thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Sau khi cài đặt xong, bạn mở ứng dụng VssID rồi ấn vào nút Đăng ký ngay nằm ở phía dưới màn hình.

Ấn vào mục Loại đối tượng để chọn đối tượng là Cá nhân hoặc Cơ quan/Tổ chức rồi ấn vào nút Tiếp.

Kê khai đầy đủ các thông tin đăng ký tài khoản cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nhấn nút Tiếp tục ở phía dưới cùng. ​

Để nhận bảo hiểm thất nghiệp trên VssID bạn cần kê khai đầy đủ thông tin cá nhân

Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cập nhật ảnh cá nhân và mặt trước, mặt sau của CCCD/CMND/Hộ chiếu.

Sau đó, bạn chọn cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tiếp nhận hồ sơ rồi điền địa chỉ email để đăng ký tài khoản. Tại bước này, bạn có thể không đánh dấu vào ô Gửi email tờ khai nếu không có email. Tuy nhiên, bạn nên điền email để thuận tiện trong việc sử dụng giao dịch, nhận các thông tin quan trọng từ cơ quan BHXH.

Bạn ấn vào nút Gửi nằm ở phía dưới cùng của màn hình. Lúc này, ứng dụng VssID sẽ gửi thông báo cho bạn đã nhận được tờ khai đăng ký. Bạn ấn vào nút Đóng.

Điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội trực tuyến

Lưu ý: Bạn cần phải đợi trong 1-2 ngày làm việc để BHXH gửi tin nhắn mật khẩu, bạn mới có thể đăng nhập để sử dụng ứng dụng VssID.

Bước 3: Đăng nhập

Sau khi nhận được mật khẩu do VssID gửi về, bạn đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng thông tin đã đăng ký.

Bước 4: Thực hiện cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID

Trong màn hình chính, bạn chọn mục Dịch vụ công nằm ở phía dưới cùng của màn hình.

Bạn chọn mục 653 Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP rồi tiếp tục kiểm tra các thông tin về bảo hiểm xã hội của bạn đã đúng chưa, đặc biệt là mục số tháng đóng BHTN.

Sau đó, bạn chọn Hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp là tiền mặt hoặc qua tài khoản.

Vào mục dịch vụ công để hoàn thành cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID

Trong trường hợp bạn chọn hình thức Nhận qua tài khoản, bạn cần điền thông tin Số tài khoản ngân hàng và chọn Tên ngân hàng, cơ quan BHXH tiếp nhận. Bạn nên kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn nút Gửi.

Lúc này, ứng dụng VssID sẽ gửi tin nhắn mã OTP về số điện thoại bạn đã đăng ký. Bạn điền mã OTP này vào và nhấn nút Xác nhận.

Ứng dụng sẽ gửi thông báo hồ sơ được gửi thành công. Bạn ấn vào nút Đóng để hoàn tất cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID đơn giản này.

Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ sau khi thực hiện cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID bằng cách vào lại mục Dịch vụ công và ấn vào mục Lịch sử.

Chọn hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp trên VssID

4. Cách đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngoài cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID, bạn còn có thể nhận trợ cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG).

Đầu tiên, bạn truy cập vào đường link https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

Ấn vào nút Đăng nhập và chọn mục Tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dùng cần truy cập vào CDVCQG

Tại đây, trang web sẽ yêu cầu bạn nhập đầy đủ thông tin về CMND/ CCCD, mật khẩu và mã xác thực. Sau đó bạn nhấn chọn nút Đăng nhập ở phía dưới.

Lúc này, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ gửi cho bạn 1 mã OTP về số điện thoại được dùng để đăng ký tài khoản trước đó. Bạn điền mã OTP này vào ô tương ứng và nhấn nút Xác nhận để hoàn thành việc đăng nhập.

Người dùng cần truy cập vào CDVCQG

Bạn gõ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong mục Tìm kiếm nâng cao rồi ấn vào hình kính lúp bên cạnh.

Kết quả trang web sẽ hiển thị một số gợi ý các mục có liên quan đến nội dung bạn đang tìm kiếm, bạn chọn mục Xem chi tiết.

Tìm kiếm mục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ấn chọn ô Nộp trực tuyến.

Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết trong đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01. Lưu ý: Các mục có dấu (*) là thông tin bắt buộc người dùng phải nhập, không được bỏ trống.

Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân

Tải file đính kèm bao gồm: 1 bản chụp hoặc scan một trong các giấy tờ chứng minh bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động/ làm việc theo quy định của đơn vị đã nghỉ việc.

Chọn cơ quan tiếp nhận bằng cách nhập tỉnh hoặc thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm tương ứng tại tỉnh hoặc thành phố bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ấn vào nút Nộp hồ sơ. Trang web sẽ gửi thông báo bạn đã nộp hồ sơ thành công để xác nhận việc hoàn tất.

Tải file và hoàn tất thủ tục đăng ký trợ cấp thất nghiệp trên CDVCQG

5. Cách đăng ký trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công dân Việt Nam còn có thể nhận trợ cấp một cách dễ dàng thông qua Cổng dịch vụ Bảo hiểm xã hội bên cạnh cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID. Các bước như sau:

Đăng nhập vào trang web BHXH Việt Nam theo đường link: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Ấn vào nút Đăng nhập nằm ở góc bên phải của màn hình. Bạn điền mã số bảo hiểm xã hội và mật khẩu đã đăng ký trước đó. Nếu bạn chưa đăng ký, bạn thực hiện các bước giống cách đăng ký tài khoản trên VssID, giao diện của trang web này cũng tương tự như trên VssID (xem lại bước 2 của mục 3).

Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Chọn mục Kê khai hồ sơ nằm ở góc bên trái màn hình. Bạn ấn vào mục Danh sách thủ tục nằm ở góc trái bên trên của màn hình.

Bạn chọn mã thủ tục 653 - Đây là mục Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (tương tự như trên VssID).

Ấn hình kính lúp để tìm kiếm.

Sau khi mã 653 hiển thị, bạn ấn vào hình kê khai.

Chọn mục 653 để đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Web sẽ hiển thị quá trình tham gia của bạn, bạn tìm kiếm mục Đính kèm rồi tải chứng từ chứng minh việc ngừng công tác rồi ấn Xác nhận.

Điền mã xác minh rồi ấn Xác nhận.

Tiếp tục điền mã OTP rồi ấn Xác nhận là hoàn thành.

Hoàn thành các thủ tục đăng ký trợ cấp qua web BHXH

6. Các kết quả sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi hoàn tất cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID, cổng dịch vụ công hoặc cổng dịch vụ BHXH, không phải 100% hồ sơ đều được duyệt và bạn được nhận tiền trợ cấp bởi sẽ có nhiều trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 01: Nếu thông tin trong số sổ BHXH và thông tin họ tên hay số CMND/ CCCD/ hộ chiếu không trùng khớp với dữ liệu của cơ quan BHXH, cơ quan BHXH sẽ trả lại kết quả không hợp lệ về Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bạn có thể thấy kết quả này hiển thị ngay sau khi gửi hồ sơ.

Trường hợp 02: Nếu thông tin số sổ BHXH và thông tin họ tên hoặc số CMND/ CCCD/ hộ chiếu trùng khớp với dữ liệu của BHXH, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ trả lại thông tin về quá trình đóng BHXH, BHTN của bạn, thực hiện ký số rồi chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa chốt sổ BHXH ở đơn vị công tác cũ, cơ quan BHXH sẽ gửi lại thông báo về vấn đề này đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bạn sẽ nhận được thông báo hiển thị ngay sau khi gửi hồ sơ.

​Xem thêm: Cập Nhât Thời Gian Làm Việc Của Bảo Hiểm Xã Hội

7. Giải đáp một số thắc mắc

Để thực hiện cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID bạn còn cần quan tâm tới những chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động. Cùng giải đáp những thắc mắc mà nhiều người gặp phải để tránh rơi vào trường hợp không thể nhận trợ cấp.

Thời gian giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến là bao lâu?

Câu trả lời là trong vòng 15 ngày làm việc (không tính cuối tuần, lễ, Tết) kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ, chưa tìm được việc làm. Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ thực hiện xác nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có bảo hiểm thất nghiệp). Bạn đóng đủ từ 12 đến 36 tháng được hưởng 3 tháng tiền trợ cấp. Nếu tiếp tục đóng đủ thêm 12 tháng được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, đảm bảo tối đa không quá 12 tháng.

Xem thêm: Bảo Hiểm Xã Hội Là Gì? Chế Độ Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội

Thời gian giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp là 15 ngày đối với hình thức trực tuyến

Như vậy, với các cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trên VssID hay tại trang web chính thức của Cổng dịch vụ công Quốc gia và BHXH, bạn có thể nhận trợ cấp nhanh chóng và không tốn nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục xét duyệt. Hơn nữa, người lao động có thể kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ, những vấn đề vướng mắc để bạn dễ dàng theo dõi và kịp thời giải quyết.