Bật mí cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp chuẩn cho mọi ngành nghề

1. Tiêu đề CV là gì?

Trước khi học cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, đúng chuẩn thì bạn cần biết khái niệm của tiêu đề là gì. Tiêu đề của CV là phần đầu tiên mà nhà tuyển dụng hay nhà quản lý khi tuyển dụng sẽ chú ý trước tiên khi đọc CV của bạn. Tiêu đề gồm tên của bạn và các thông tin liên lạc cơ bản như địa chỉ email và số điện thoại.

Đôi khi, bạn cũng có thể bổ sung thêm về việc tổng hợp các kỹ năng và số năm kinh nghiệm của bạn thành một cụm từ ngắn nổi bật và cho nhà tuyển dụng thấy chính xác những gì bạn có thể cung cấp. Nó cũng cho phép bạn liệt kê các chứng chỉ và giấy phép có liên quan hoặc được yêu cầu trong sơ yếu lý lịch của bạn. Điều này nhanh chóng cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.

Tiêu đề CV là phần giới thiệu mà nhà tuyển dụng thấy đầu tiên

2. Tầm quan trọng của việc biết cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp đúng chuẩn

Khi học cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp đúng chuẩn, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ý đi kèm. Tiêu đề trong CV là điểm nhấn đầu tiên mà mắt người đọc sẽ chạm vào, nó không chỉ đơn giản là một dòng chữ mô tả, mà còn là cầu nối giữa bạn và nhà tuyển dụng. Đây là phần quan trọng nhất để tạo ấn tượng ban đầu và kích thích sự quan tâm từ phía nhà tuyển dụng hoặc người xem CV. Một tiêu đề tốt, đúng chuẩn không chỉ thu hút sự chú ý mà còn phản ánh đúng bản chất và khả năng của bạn, tạo điểm nhấn độc đáo giữa hàng ngàn hồ sơ ứng viên khác.

Với một tiêu đề CV tốt, bạn có thể nhận được những lợi ích dưới đây:

Thu hút sự chú ý: Một tiêu đề hấp dẫn và độc đáo sẽ giúp CV của bạn nổi bật hơn giữa hàng trăm hồ sơ khác. Nó thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng, làm cho họ muốn đọc tiếp.

Tạo ấn tượng ban đầu: Tiêu đề chuyên nghiệp giúp bạn tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và sự cầu toàn trong công việc của bạn.

Phản ánh bản chất và kỹ năng: Một tiêu đề tốt phản ánh đúng bản chất, kinh nghiệm và kỹ năng của bạn. Tiêu đề giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn và những gì bạn có thể mang lại cho công việc.

Tạo điểm nhấn độc đáo: Tiêu đề sáng tạo và độc đáo là cách tốt nhất để tạo ra điểm nhấn cho hồ sơ của bạn. Nó giúp bạn nổi bật và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Tăng cơ hội được mời phỏng vấn: Một tiêu đề chuyên nghiệp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chính của một CV là được mời phỏng vấn. Nó tạo ra sự ấn tượng ban đầu tích cực và tăng khả năng của bạn được lựa chọn cho vị trí mong muốn.

Nắm được cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp giúp tăng cơ hội được nhận phỏng vấn

3. Hướng dẫn cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp chuẩn

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn từng bước dưới đây để bạn biết cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, đúng chuẩn cho các ngành nghề.

3.1. Nghiên cứu chức danh công việc

Trước khi lựa chọn tiêu đề cho CV, điều quan trọng là bạn cần xem xét các chức danh công việc phổ biến cho các vị trí công việc đang quan tâm. Điều này giúp bạn hiểu rõ những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Tinh chỉnh các tiêu đề này để phản ánh các điểm mạnh và kỹ năng độc đáo của bạn, đồng thời đảm bảo rằng phần còn lại của CV của bạn phản ánh rằng bạn đủ điều kiện cho chức danh đó. Nếu có thể, hãy sử dụng chính chức danh công việc trong tiêu đề của bạn để tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu.

Nghiên cứu chức danh công việc trước khi ứng tuyển

3.2. Xem xét kinh nghiệm phù hợp nhất với vị trí ứng tuyển

Tiếp theo, trong cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, bạn cũng cần xem xét những kinh nghiệm đã tích luỹ trong thời gian trước đó. Sau đó, bạn hãy chọn những kinh nghiệm phù hợp với công việc mà bạn đang đặt mục tiêu ứng tuyển, rồi chọn một chức danh phù hợp với nó.

Đặc biệt đối với sinh viên, bạn có thể sử dụng tiêu đề để nhấn mạnh những thành tích hoặc kỹ năng hàng đầu của mình để làm nổi bật điểm mạnh trong sơ yếu lý lịch. Điều quan trọng là tiêu đề của CV cần phải linh hoạt và có thể điều chỉnh tùy thuộc vào từng vị trí ứng tuyển khác nhau.

Xem xét kinh nghiệm liệu có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không?

3.3. Viết hoa tiêu đề CV

Để tạo một tiêu đề CV ấn tượng, bạn nên sử dụng chữ in hoa để làm nổi bật nó so với phần còn lại của văn bản trong sơ yếu lý lịch của bạn. Điều này giúp người quản lý tuyển dụng nhìn thấy tên của bạn trước, sau đó là chức danh của bạn. Bằng cách này, đảm bảo rằng họ nhận ra ngay được chức danh của bạn khi nhìn vào tiêu đề của CV.

Viết hoa tiêu đề CV

3.4. Sử dụng từ khoá

Hãy sử dụng các từ khóa hoặc mô tả công việc phù hợp trong tiêu đề của bạn. Mặc dù tiêu đề CV nên ngắn gọn, nhưng bạn có thể xem xét việc thêm một hoặc hai từ như chiến lược, năng động hoặc sáng tạo. Điều này có thể làm cho tiêu đề của bạn thu hút hơn đối với người đọc. Các hệ thống theo dõi ứng viên thường quét các sơ yếu lý lịch và tìm kiếm các từ khóa từ bản mô tả công việc của đơn vị tuyển dụng.

3.5. Tạo các tiêu đề có mục tiêu rõ ràng

Với cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, bạn cần đảm bảo sự rõ ràng. Mỗi tiêu đề trong CV đều phải phản ánh vị trí công việc bạn đang ứng tuyển. Ví dụ, nếu bạn muốn ứng tuyển vào vị trí quản lý bán hàng và có kinh nghiệm làm cộng tác viên bán hàng, bạn có thể nhấn mạnh những kỹ năng lãnh đạo nhóm mà bạn sở hữu trong tiêu đề của mình. Tuy nhiên, nếu bạn cũng đang tìm kiếm cơ hội làm cộng tác viên bán hàng, bạn nên tập trung vào chuyên môn của mình trong lĩnh vực này.

Xác định mục tiêu rõ ràng khi đặt tiêu đề

3.6. Làm nổi bật lên tiêu đề CV

Và cuối cùng, lựa chọn cẩn thận với định dạng phông chữ cũng là cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp mà bạn cần ghi nhớ. Điều này giúp đảm bảo rằng tiêu đề CV của bạn không hòa trộn với phần còn lại của văn bản. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng khi in đậm tiêu đề và dòng tiêu đề, thay đổi phông chữ hoặc làm cho phông chữ có màu khác.

Dưới đây là những ví dụ cho 1 tiêu đề CV chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo:

CV/RESUME – [VỊ TRÍ DỰ ĐỊNH ỨNG TUYỂN] – [HỌ VÀ TÊN]. Ví dụ: CV/RESUME – SALES EXECUTIVE – LƯƠNG VĂN A..

CV/RESUME ỨNG TUYỂN [VỊ TRÍ DỰ ĐỊNH ỨNG TUYỂN] – [HỌ VÀ TÊN]. Ví dụ: CV/RESUME ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ SALES EXECUTIVE – LƯƠNG VĂN A.

[HỌ VÀ TÊN] – CV/RESUME ỨNG TUYỂN [VỊ TRÍ DỰ ĐỊNH ỨNG TUYỂN]. Ví dụ: LƯƠNG VĂN A – CV/RESUME ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ SALES EXECUTIVE

CV/RESUME – [VỊ TRÍ DỰ ĐỊNH ỨNG TUYỂN] – [HỌ VÀ TÊN] – SỐ NĂM KINH NGHIỆM. Ví dụ: CV/RESUME – GIÁM ĐỐC KINH DOANH – LƯƠNG VĂN A 10 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH.

4. Những lưu ý cần biết để đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp

Bên cạnh việc nắm được cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, đúng chuẩn cho mọi ngành nghề, bạn cũng cần lưu ý một số thông tin dưới đây:

Ngắn gọn và rõ ràng: Tiêu đề nên ngắn gọn nhưng phản ánh được vị trí bạn đang ứng tuyển và kỹ năng chính của bạn.

Sử dụng từ khóa: Sử dụng từ ngữ hoặc cụm từ khóa phù hợp với vị trí bạn muốn. Điều này giúp CV của bạn dễ dàng được tìm thấy khi nhà tuyển dụng sử dụng các công cụ tìm kiếm ứng viên.

Tính hấp dẫn: Tiêu đề nên thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ và có sức thu hút.

Tùy chỉnh: Tùy chỉnh tiêu đề cho phù hợp với vị trí cụ thể bạn đang ứng tuyển. Đừng sử dụng một tiêu đề tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng.

Sự chính xác: Đảm bảo tiêu đề của bạn phản ánh chính xác vị trí và trình độ kỹ năng của bạn. Tránh sử dụng các tiêu đề mơ hồ hoặc không liên quan.

Kiểm tra lại: Trước khi gửi CV, hãy kiểm tra lại tiêu đề của bạn để đảm bảo không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Điều này giúp tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng.

Viết nhiều: Viết khoảng bốn hoặc năm tiêu đề CV và chọn tiêu đề nào phù hợp nhất với vị trí công việc của bạn.

Một số lưu ý cần biết khi viết tiêu đề CV

5. Một số lỗi cần tránh khi thực hiện cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp

Ngoài việc nắm rõ những hướng dẫn cùng tips được chia sẻ bên trên về cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp, bạn cũng cần nhớ những một số lỗi cần tránh sau:

Tiêu đề CV đặt quá chung chung: Tránh những cách đặt tiêu đề chỉ để tên hoặc vị trí ứng tuyển như “CV marketing” hay “CV Trần Văn A” khá chung chung, không thể hiện được sự độc đáo.

Tiêu đề CV quá dài: Không cần quá chi tiết, dài dòng trong cách đặt tiêu đề CV, bạn chỉ một câu ngắn gọn, súc tích để nhà tuyển dụng nắm bắt và ghi nhớ thông tin của mình là được.

Tiêu đề CV chỉ chứa tên hoặc chỉ chứa vị trí ứng tuyển: Tựa đề CV chỉ có họ tên hay vị trí ứng tuyển là chưa đủ thông tin cho nhà tuyển dụng.

Tiêu đề CV là nickname hoặc chứa kí tự đặc biệt: Biệt danh chỉ nên dùng trong các mối quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè. Trong khi ứng tuyển xin việc cần sự nghiêm túc, lịch sự. Do đó tuyệt đối tránh dùng nickname hay các ký tự đặc biệt trong tiêu đề CV.

Tiêu đề CV khác vị trí ứng tuyển: Một CV bạn có thể sử dụng cho nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên nhiều bạn lại quên không chỉnh sửa lại chức danh vị trí việc làm trùng với vị trí nhà đơn vị đang tuyển dụng.

Việc hiểu và biết cách đặt tiêu đề CV chuyên nghiệp là điều vô cùng cần thiết đối với mọi ngành nghề bởi CV là một phần quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc, nó có thể quyết định việc nhà tuyển dụng có tiếp tục muốn phỏng vấn bạn hay không. Do đó, bạn đừng quên lưu lại ngay những thông tin được chuyên gia tuyển dụng giải đáp và hướng dẫn chi tiết để ghi điểm với nhà tuyển dụng nhé!