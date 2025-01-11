1. Tại sao phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc?

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những buổi phỏng vấn. Không chỉ giúp bạn “PR” mình với nhà tuyển dụng, mà đây còn là cơ hội tốt để bạn thể hiện năng lực, chuyên môn.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc càng độc đáo, khác biệt càng để lại ấn tượng sâu sắc và tích cực hơn với đối phương. Họ có thể thông qua phần giới thiệu đơn giản này thấy được tính cách, tiềm năng, kinh nghiệm của bạn.

Từ đó nhà tuyển dụng sẽ đi sâu đánh giá, so sánh, cân nhắc liệu bạn có phù hợp cho vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Hơn nữa, điều này cũng phần nào giúp nhà tuyển dụng thấy được mức độ thành thạo ngôn ngữ trong giao tiếp lẫn công việc.

Nhưng, làm sao để phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc của bạn trở nên nổi bật, thú vị trong mắt người phỏng vấn? Hãy trang bị những bí quyết sau đây:

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

2. Những thông tin cần có khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung trước nhà tuyển dụng

Để tạo được ấn tượng sâu sắc với người đối diện trong buổi phỏng vấn, đầu tiên bạn cần là đảm bảo giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc đầy đủ. Và dưới đây là những thông tin cơ bản nhưng quan trọng hàng đầu, bạn nhất định không được quên hay bỏ qua:

2.1. Mở đầu hội thoại: Chào hỏi xã giao

Để bắt đầu cho một cuộc trò chuyện thì câu chào hỏi xã giao là yếu tố bắt buộc và cần thiết. Nó thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất của bạn dành cho người đối thoại với mình.

Tùy vào mức độ trang trọng của ngữ cảnh mà bạn có thể chú ý lựa chọn câu chào nào cho phù hợp. Sau đây là một số câu tham khảo:

Chào một cách trang trọng: Thường được sử dụng trong những tình huống phỏng vấn với giám đốc điều hành cấp cao, môi trường làm việc mang tính truyền thống. Câu chào đòi hỏi sự nghiêm trang đi kèm một chút. Ví dụ như:

您好 (Chào ngài/ ông/ bà) hoặc 尊敬的 [Tên người phỏng vấn] (đáng kính, kính chào).

Lời chào lịch sự, thân mật: Lời chào này khá phổ biến thể hiện sự lịch sự, chuyên nghiệp nhưng không kém phần gần gũi, thân thiện. Chẳng hạn như:

你好, [Tên người phỏng vấn] (Xin chào).

2.2. Giới thiệu đầy đủ họ tên, tuổi tác rõ ràng

Sau chào hỏi, bạn giới thiệu họ tên của chính mình một cách đầy đủ, rõ ràng để tiện cho việc xưng hô. Cấu trúc câu thường được áp dụng là:

我叫… /我是… Wǒ jiào… /Wǒ shì… [Tên người ứng tuyển] (Tôi tên là…).

Với tuổi tác, tùy theo quy định, văn hóa từng công ty, doanh nghiệp hay từng quốc gia, bạn có thể giới thiệu hoặc không. Cho nên, nếu thiếu phần này bạn cũng đừng quá lo lắng.

Gợi ý mẫu câu: 我今年[tuổi]岁 (Năm nay tôi [số] tuổi) hoặc 我出生于[năm]年 (Tôi sinh năm [số]).

2.3. Quê quán, nơi sinh sống và quốc tịch

Về quê quán, quốc tịch, nơi sinh sống, bạn có thể thêm thắt cho phần giới thiệu thông tin cá nhân đầy đủ hơn. Cụ thể:

我是[quốc gia/ tỉnh thành]人 (Tôi là người[quốc gia/ tỉnh thành] hoặc 我来自[tỉnh thành/ quốc gia] (Tôi đến từ [tỉnh thành/ quốc gia]).

我住在[quê quán] (Tôi hiện đang sống[quê quán].

2.4. Giới thiệu về trình độ học vấn, nghề nghiệp của bản thân

Nói về nghề nghiệp, trình độ học vấn là một phần không thể thiếu trong phần giới thiệu bản thân. Nó giúp bạn thể hiện được phần nào khả năng cũng như mức độ phù hợp của mình với vị trí công việc ứng tuyển.

Dưới đây là một số cấu trúc ví dụ:

我在[tên trường]毕业 (Tôi tốt nghiệp từ trường đại học [tên trường]).

Hay: 我主修专业是[tên ngành] (Chuyên ngành chính của tôi là [tên ngành]).

我获得了[tên bằng cấp]学位 (Tôi đã đạt được bằng cấp [tên bằng cấp]).

Song song với đó, bạn có thể giới thiệu đi kèm thêm công việc đã từng làm để cho thấy kinh nghiệm của mình. Điều này có ý nghĩa quyết định bạn sẽ đóng góp được gì cho công việc sắp tới bạn sẽ đảm nhận.

2.5. Yếu tố sở thích, gia đình, bạn bè cũng quan trọng

Một câu giới thiệu về sở thích, gia đình, bạn bè sẽ không làm mất nhiều thời gian của nhà tuyển dụng. Do vậy, bạn hoàn toàn được phép nêu ra, tuy nhiên cần nhớ ẩn ý thể hiện rõ về con người mình.

Các mẫu câu bằng tiếng Trung giới thiệu điều này bao gồm:

我喜欢 (Tôi thích) - 我爱好 (Sở thích của tôi là).

我朋友 (Bạn bè của tôi) - 我家庭 (Gia đình của tôi).

Lưu ý, bạn đừng giới thiệu những điều vô bổ mà hãy lồng ghép một số điều chứng tỏ về điểm mạnh của bản thân. Chẳng hạn như bạn bè, người thân thường đánh giá tôi là một người tốt bụng, trung thực, thông minh, có trách nhiệm,...

2.6. Trình bày tình trạng hôn nhân

Một số công ty, doanh nghiệp sẽ muốn biết về tình trạng hôn nhân của bạn khi mới bắt đầu làm quen. Điều này giúp họ hiểu hơn về bạn, đồng thời xem xét xem nó có ảnh hưởng gì đến tiến trình công việc hay không.

Một số mẫu câu bạn cần sử dụng bao gồm:

我单身 (Tôi độc thân).

我结婚 (Tôi đã kết hôn).

我离婚 (Tôi ly hôn).

Nói về bản thân bằng tiếng Trung cần đảm bảo đầy đủ, rõ ràng họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp,...

3. Gợi ý cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc đầy đủ, ấn tượng

Bạn chưa biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc sao cho đầy đủ, hợp lý, ẩn tượng? Hãy tham khảo ngày một số mẫu bài bên dưới đây để có thêm gợi ý lý tưởng cho bản thân mình.

3.1. Dành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với người chưa có kinh nghiệm giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc, bạn có thể dùng mẫu đối thoại đơn giản, ngắn gọn, súc tích như sau:

“各位面试官早上好，我是……，来自……，专业是……。首先非常感谢各位能给予我这次面试机会. 我今天应聘的职务是……。

简单用三个词来概括一下我这个人，分别是A B C。我认为这三个特点对于…….来说至关重要，所以，我才有勇气来参加今天的面试，我相信我的实力可以胜任这个岗位。

感谢各位的耐心倾听，谢谢。”

Dịch nghĩa:

“Chào các vị, tôi tên là …, tôi đến từ …, tôi học chuyên ngành …. Trước tiên, tôi vô cùng cảm tạ vì các vị đã cho tôi một cơ hội được đến buổi phỏng vấn này. Hôm nay, tôi đến đây để ứng tuyển vào vị trí ….

Để khái quát về bản thân mình, tôi có thể dùng 3 từ, đó là A, B, C. Tôi nghĩ rằng, với 3 đặc điểm này, tôi hoàn toàn phù hợp với công việc mình đang chọn ứng tuyển. Vì thế, tôi rất tự tin tham dự buổi phỏng vấn hôm nay, tôi tin mình sẽ đảm nhận tốt với thực lực vốn có.

Xin cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe phần giới thiệu của tôi, xin cảm ơn!”

3.2. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

Đối với người đã có kinh nghiệm trong việc xin việc làm bằng tiếng Trung, ngôn ngữ đương nhiên có phần lưu loát hơn. Vì vậy, đoạn giới thiệu bản thân của bạn cần phải chuyên nghiệp và phong phú hơn. Cụ thể:

“大家好，我叫…。我出生于 … 年. 我在 … 毕业。

我已经在一家跨国公司工作了两年了，担任市场营销助理。

我有电脑擦作经验，熟悉微软Windows、Excel 和 Word 。

我是一个富有团队精神的人。我学东西很快。

我的团队合作能力与解决问题的能力越来越提高。

我负责参与市场研究、制定市场推广策略和执行市场活动。我与同事合作，成功地推出了几项产品，为公司带来了份额。

我对市场营销和市场策略非常感兴趣，因此我希望能够继续发展在这个领域的专业知识和技能。

我相信我的学历背景、工作经验和热情使我成为贵公司的优秀人员之一。

我愿意接受新的挑战并为公司做出许多贡献。

非常感谢您给我这个机会来介绍自己。谢谢！”

Dịch nghĩa:

“Xin chào, tôi tên là … tôi sinh năm …. Tôi tốt nghiệp từ trường đại học …

Tôi đã từng làm việc cho một công ty đa quốc gia trong khoảng thời gian 2 năm với vị trí trợ lý tiếp thị.

Tôi có kinh nghiệm sử dụng thành thạo máy tính, đầy đủ các kỹ năng Windows, Excel và Word.

Tôi là người có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với tập thể cao, học hỏi nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề của tôi cũng đang dần được hoàn thiện.

Tôi từng chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, phát triển và thực hiện tốt các chiến lược tiếp thị. Làm việc cùng các đồng nghiệp trong công ty, tôi đã từng đạt được một số thành công nhất định, tung ra vài sản phẩm mang lại lợi nhuận cao.

Tôi đặc biệt yêu thích và quan tâm đến ngành tiếp thị thị trường. Do đó, tôi hy vọng mình vẫn sẽ tiếp tục được phát triển chuyên môn cùng kỹ năng ở lĩnh vực này.

Tôi tin rằng, với trình độ học vấn cùng kinh nghiệm nghề nghiệp, sự nhiệt tình của mình, tôi sẽ trở thành một trong những người xuất sắc nhất tại công ty của bạn.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được ngồi đây giới thiệu bản thân. Cảm ơn!”

Nói lưu loát là một trong những cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung gây được ấn tượng

4. Các lưu ý quan trọng giúp buổi phỏng vấn tiếng Trung diễn ra suôn sẻ, đạt kết quả cao

Bên cạnh đó, cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc khi đi phỏng vấn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thời gian giới thiệu không nên quá dài dòng, lê thê, đánh vào trọng tâm, nội dung đầy đủ nhưng ngắn gọn, súc tích.

Tùy vào đối tượng phỏng vấn, bạn có thể chọn cách bắt tay hoặc cúi chào để thể hiện sự tôn trọng.

Cố gắng ghi điểm khiêm tốn cho bản thân, phô bày điểm mạnh của bản thân một cách khéo léo nhất.

Tuyệt đối tránh nói về điểm yếu quá nhiều nếu không được yêu cầu, hãy dùng từ ngữ uyển chuyển để chuyển yếu điểm thành ưu điểm trong công việc.

Tùy đối tượng mà bạn lựa chọn cách chào hỏi hợp lý

5. Mẹo phát âm tiếng Trung chuẩn như người bản xứ

Việc phát âm chuẩn tiếng Trung sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn xin việc. Đồng thời, điều này cũng phần nào khiến nhà tuyển dụng cảm thấy bạn nổi bật hơn, dễ dàng có ẩn tượng, thiện cảm hơn.

Bạn muốn nói tiếng Trung hay như người bản xứ, hãy thử áp dụng ngay một số mẹo dưới đây:

Tìm hiểu từ các chi tiết nhỏ như xác định, rèn luyện phát âm thành thạo thanh mẫu và vận mẫu.

Trước phỏng vấn, bạn nên thường xuyên xem nhiều tài liệu, Video Clip nói tiếng Trung để luyện nghe cũng như kỹ năng phát âm.

Ngoài ra, bạn đừng quên ôn luyện một số cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc có sẵn tại nhà.

Bạn cũng đừng quên giao lưu, tham gia các khóa học giao tiếp tiếng Trung (nếu có cơ hội) nhằm nâng cao khả năng phát âm.

Ngoài ra khi phát âm tiếng Trung, bạn hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tử tiếng địa phương mình.

Luyện phát âm tiếng Trung mỗi ngày để nâng cao kỹ năng phát âm

Như vậy bài viết này chia sẻ đến bạn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung xin việc dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Mỗi yếu tố bên trên đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phỏng vấn. Vì vậy, bạn hãy cố gắng tham khảo, ghi nhớ và áp dụng đúng, đủ để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuối cùng bên cạnh những kiến thức đã chuẩn bị, bạn đừng quên giữ cho mình một tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Vì đây mới chính là yếu tố quyết định giúp bạn luôn thuận lợi vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Chúc các bạn nắm bắt được cơ hội và thành công tìm được công việc như mình mong muốn!

