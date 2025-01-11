1. Lương hàng tháng sẽ được nhận như thế nào?

Người lao động sẽ được nhận lương hàng tháng dựa vào mức lương thỏa thuận với doanh nghiệp từ đầu, kèm với hoa hồng (nếu có), phụ cấp mà doanh nghiệp hỗ trợ cho nhân viên. Mức lương hàng tháng sẽ được chia thành 2 hình thức chính. Đó là: Lương gross và lương Net.

Lương hàng tháng có 2 hình thức: Lương gross và lương net

Lương gross : Là mức lương cơ bản đã bao gồm các loại thuế, bảo hiểm… trước khi trừ vào tổng thu nhập. Nói cách khác dễ hiểu hơn đây là mức lương chưa được trừ đi các khoản bắt buộc hay chi phí phát sinh trong quá trình làm việc.

Lương Net: Là lương thực nhận của người lao động hàng tháng. Mức lương này đã được trừ các loại chi phí cố định như thuế thu nhập, bảo hiểm, chi phí…

2. Công thức chung để tính phần trăm lương

Giả sử, nếu bạn muốn tính phần trăm của x so với tổng (x + y), ta sẽ có công thức:

%x = x/(x+y)*100 (%)

Công thức chung tính lương cơ bản

3. Cách tính phần trăm tiền lương

Có rất nhiều cách để tính được phần trăm tiền lương mình được nhận. Bởi mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp sẽ có thể áp dụng một cách tính phần trăm tiền lương khác nhau. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây và đối chiếu với quy định công ty mình, từ đó xác định được cách tính phù hợp nhất.

3.1. Cách tính phần trăm lương cơ bản theo vùng

Để thực hiện cách tính phần trăm lương cơ bản theo vùng, bạn cần phải chuyển số thập phân thành tỷ lệ phần trăm. Tiếp theo, hãy nhân số thập phân đó với 100.

Ví dụ: Lấy 0,111 x 100 = 11,10%.

Nếu như mức lương của bạn hàng tháng là 50.000 VNĐ thì sẽ tăng lên 11,1% so với mức lương cũ 45,000 VNĐ. Hay nói đơn giản hơn 11,1% chính là tỷ lệ lương mà bạn được tăng thêm.

Nếu như công ty bạn tính lương theo giờ, bạn cũng có thể thực hiện nhân số thập phân với 100 giống như cách tính nêu trên.

Ví dụ: Bạn có 0,143 x 100 = 14,3% chính là tỷ lệ lương mà bạn đã được tăng

Để có thể kiểm tra được mức lương tăng thêm chính xác không, bạn chỉ cần nhân mức lương cũ hoặc mức lương tính theo giờ của mình cũng với tỷ lệ phần trăm mà bạn được công ty tạm tính.

Ví dụ: 45.000$ x 1.111 = 49.995 và được làm tròn thành 50.000$. Tương tự cách tính này, bạn sẽ nhận được mức 14$ x 1.143 = 16.002$.

Cách tính phần trăm lương cơ bản theo vùng

Căn cứ vào bảng chấm công mà việc cách tính phần trăm tiền lương, bạn có thể xác định chính xác số liệu nhằm đảm bảo mức lương mình nhận đúng với quy định.

Hiện tại, các công ty sẽ tính tiền lương dựa theo công thức sau:

Tiền lương nhận mỗi tháng = số tiền lương thỏa thuận + trợ cấp, phụ cấp (nếu có)/26 số ngày làm thực tế trên bảng chấm công.

3.2. Cách tính lương khi có thêm phúc lợi khác do công ty

Bên cạnh mức lương cơ bản người lao động được nhận ra, mỗi công ty sẽ có những chính sách riêng về phúc lợi, hoa hồng hay trợ cấp cho mỗi cán bộ nhân viên.

Những khoản phúc lợi này sẽ được tính dựa vào nhiều căn cứ khác nhau. Như là số KPI nhân viên đạt được, doanh thu nhân viên đem về cho công ty, lượt khách hàng nhân viên mang về cho công ty… Nếu nhân viên làm việc mang lại kết quả càng nhiều, thì tiền phụ cấp hay hoa hồng cũng sẽ tăng lên.

Tính lương khi có thêm phúc lợi khác do công ty

3.3. Cách tính phần trăm lương dựa theo khả năng hoàn thành công việc

Một trong những cách tính phần trăm tiền lương nữa mà bạn có thể tham khảo đó là dựa theo khả năng hoàn thành công việc. Để có thể tính lương dựa theo phần trăm hoàn thành công việc, bạn hãy áp dụng công thức sau:

% hoàn thành lượng công việc = (số lượng hoàn thành/số lượng cần phải hoàn thành)*100

Cách tính phần trăm tiền lương dựa theo khả năng hoàn thành công việc

Ví dụ: Nếu người thợ được giao phải sơn 1 tháng được 30 căn nhà, nhưng anh ta đã sơn được 25 căn. Vậy suy ra % mức độ hoàn thành công việc của người đó sẽ được tính như sau: (30/25)*100 = 83,33%.

3.4. Cách tính phần trăm tăng trưởng

Cách tính phần trăm tiền lương dựa theo phần trăm tăng trưởng là thuật ngữ kinh tế thể hiện mức độ phát triển của doanh nghiệp hoặc nền kinh thế đất nước đang tăng hoặc giảm so với các kỳ trước.

Cách tính phần trăm tăng trưởng

Để tính tăng trưởng, bạn hãy áp dụng theo công thức sau:

% tăng trưởng = (Số lượng năm cần tính – Số lượng năm trước)/năm trước * 100

Ví dụ: Doanh thu của doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm năm nay thu được 60 tỷ đồng, năm trước thu được 40 tỷ. Suy ra, phần trăm tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ là: ((60 – 40)/40)*100 =50%

Nếu doanh thu của công ty năm này thấp hơn năm trước, phần trăm tăng trưởng có thể mang giá trị âm. Giá trị dương, âm thể hiện sự tăng trưởng hay thâm hụt của công ty. Cách tính này cũng có thể áp dụng để tính phần trăm lợi nhuận, sale, doanh thu, hoa hồng của doanh nghiệp.

3.5. Cách tính phần trăm lương dựa theo giờ làm việc chính thức

Cách để tính tiền lương làm thêm giờ được quy định rõ ràng trong bộ luật lao động. Đối với những người lao động được hưởng lương theo thời gian, khi làm việc ngoài giờ sẽ được các doanh nghiệp trả thêm một mức phí nhất định theo quy luật của Luật lao động 2019. Cụ thể công thức tính như sau:

Số tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ thực trả ngày bình thường x mức ít nhất là 150%, 200% hoặc 300% x số giờ người lao động làm thêm.

Trong đó, tiền lương thực trả vào ngày bình thường = tiền lương trực trả cho công việc làm thêm ngoài giờ/ tổng số thời gian người lao động thực hiện.

Với giờ làm thêm bình thường, mức lương người lao động được tính sẽ bằng 150% so với tiền lương thực trả vào ngày làm việc bình thường.

Với giờ làm thêm ở các ngày nghỉ trong tuần, mức lương người lao động được nhận ít nhất phải bằng 200% số tiền lương giờ thực trả vào ngày làm việc bình thường.

Với giờ làm thêm vào những ngày nghỉ tết, lễ, người lao động sẽ được hưởng mức lương tối thiểu bằng 300% so với tiền lương thực trả tại ngày làm việc bình thường.

3.6. Cách tính 70 phần trăm lương cơ bản

Với những người lao động đang trong giai đoạn thử việc hay bị một số vấn đề liên quan tới tiền lương và chỉ có thể nhận được 70% số lương cơ bản. Bạn hãy áp dụng công thức cách tính phần trăm tiền lương cơ bản như sau:

70% lương cơ bản = (70/100) * Lương cơ bản thỏa thuận

Ví dụ: Nếu lương cơ bản thỏa thuận ban đầu của bạn là 10 triệu và bạn chỉ được nhận 70%. Suy ra số tiền lương bạn nhận thực tế sẽ là:

Lương thực nhận = (70/100)* 10.000.000= 7.000.000 VNĐ.

Cách tính 70 phần trăm lương cơ bản

4. Một số câu hỏi liên quan đến cách tính phần trăm lương

Cách tính phần trăm tiền lãi ngân hàng hiện nay

Để có thể tính được phần trăm lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng công thức chung như sau:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi/360

Nếu doanh nghiệp, công ty không trả lương đúng theo thỏa thuận phải làm sao?

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp, công ty không trả lương theo đúng thỏa thuận, bạn có thể gửi đơn khiếu nại ra đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Hoặc nghiêm trọng hơn có thể gửi đơn tố cáo đến tòa án.

Việc tính lương là vấn đề cả người lao động và doanh nghiệp đều đặc biệt quan tâm. Việc nắm được cách tính phần trăm tiền lương sẽ giúp người lao động và cả doanh nghiệp bảo vệ được quyền lợi và lợi ích cá nhân của mình, từ đó tạo ra được giá trị lao động xứng đáng với những gì mình bỏ ra.