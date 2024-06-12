Bạn đang cảm thấy bối rối và không biết nên bắt đầu viết CV xin học bổng như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất? Việc viết một CV xin học bổng đòi hỏi sự chú ý đến các chi tiết nhỏ nhất và phải đảm bảo tính logic và hiệu quả. Tuy nhiên, đừng lo lắng, bởi vì Job3s sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này thông qua bài viết này.

1. Điều cơ bản khi viết CV xin học bổng

Mỗi trường đại học hoặc cơ sở giáo dục cung cấp học bổng đều có những yêu cầu khác nhau trong quá trình ứng tuyển, bao gồm việc điền mẫu CV xin việc có sẵn hoặc cung cấp CV của chính mình. Dù có sự khác biệt về cách nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng để có sự chuẩn bị tốt nhất, bạn nên chuẩn bị sẵn một bộ CV. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng tính chủ động, đặc biệt nếu bạn biết thông tin về chương trình học bổng trước.

Bạn nên chuẩn bị hai loại CV: một bản đầy đủ (không nên quá dài, tối đa 2-3 trang A4) và một bản rút gọn (1 trang A4). Bản đầy đủ sẽ được nộp cùng hồ sơ xét tuyển, trong khi bản rút gọn có thể được sử dụng khi bạn muốn xin thư giới thiệu từ giảng viên, giáo sư hoặc người quản lý. Việc gửi kèm bản CV cho người giới thiệu sẽ giúp họ hiểu thêm về thành tích của bạn, từ đó có thể giới thiệu bạn một cách phù hợp và đáng tin cậy hơn với mục tiêu và kỳ vọng của bạn.

Những điều cơ bản khi viết CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV xin học bổng

Nếu bạn chưa biết cách viết và tạo CV xin học bổng sao cho chuyên nghiệp và ấn tượng thì hãy cùng Job3s điểm qua 9 phần quan trọng dưới đây nhé.

2.1. Thông tin cá nhân (Personal Information)

Trong phần này, cần cung cấp các thông tin cơ bản về bản thân một cách ngắn gọn và đầy đủ, vì Adcom/Prof chỉ có khoảng 5 giây để xem qua CV của một ứng viên trong hàng ngàn ứng viên. Tên, email, số điện thoại và địa chỉ liên lạc nên được đặt ở vị trí nổi bật để giúp họ nhận ra bạn ngay.

Viết một câu ngắn gọn giới thiệu về bản thân và mục tiêu trong tương lai cũng là điều quan trọng. Trong quá trình bố trí các thông tin trên CV, cần tối ưu diện tích hiển thị và đảm bảo tính rõ ràng, không lãng phí diện tích của một trang CV vì những thông tin không cần thiết.

Thông tin cá nhân là một phần không thể thiếu trong CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2.2. Lợi ích nghiên cứu (Research Interest)

Phần này nhằm mục đích giới thiệu về sở thích hoặc đam mê nghiên cứu của bạn, nhằm tạo ra một sợi dây liên kết giữa bạn và giáo sư hoặc dự án nghiên cứu phù hợp. Đây là phần bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với hướng nghiên cứu của giáo sư hoặc dự án nghiên cứu mà bạn đang xin học bổng.

Tuy nhiên, bạn nên tránh việc chỉ nói về những gì bạn đã từng làm như luận văn, mà nên thay đổi để phù hợp với hướng nghiên cứu trong học bổng bạn đang nộp. Ví dụ, nếu bạn thấy có một hướng nghiên cứu liên quan đến nanomaterials hay batteries, nhưng bạn lại làm về hóa hữu cơ, thì nên tìm cách kết nối giữa hai lĩnh vực này để tạo ra sự hợp lý.

CV nên giới thiệu về sở thích hoặc đam mê nghiên cứu của bạn (Nguồn: Internet)

2.3. Kinh nghiệm nghiên cứu (Research Experience)

Nếu bạn không có kinh nghiệm tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường học, bạn vẫn có thể sử dụng luận văn tốt nghiệp của mình như một ví dụ về hoạt động nghiên cứu. Thực tế, luận văn tốt nghiệp được xem như một dạng nghiên cứu.

Bạn có thể đưa tiêu đề luận văn vào CV và đề cập đến phương pháp, kết quả và quá trình thực hiện của bạn. Điều này sẽ giúp bạn trình bày được một phần nghiên cứu nghiêm túc và đáp ứng yêu cầu của học bổng. Ngoài ra, nếu bạn từng tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học tại trường học cùng với giáo viên hướng dẫn hoặc nhóm nghiên cứu thì bạn cũng nên đưa thông tin này vào CV của mình.

Bạn nên đưa các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học vào CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2.4. Kỹ năng (Skills)

Để tạo ấn tượng tốt với Adcom/Prof. khi nộp đơn xin học bổng, việc thể hiện khả năng và kĩ năng của bạn là rất quan trọng. Bạn cần phải đưa ra các thông tin chính xác về kỹ năng mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang ứng tuyển vào một phòng thí nghiệm nào đó, bạn cần phải mô tả được những kỹ năng của mình và khả năng thực hiện công việc trong phòng thí nghiệm.

Nếu bạn đã tốt nghiệp PhD và đi làm, thì khả năng tạo ra các bài báo khoa học, chất lượng bài báo, chỉ số trích dẫn,…sẽ là những yếu tố quan trọng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang ứng tuyển vào một vị trí nghiên cứu, bạn cần phải thể hiện được các kỹ năng nghiên cứu của mình. Kỹ năng của bạn có thể được chia thành 3 mục chính: Language, Research và Technical, Software.

Bạn nên đưa những kỹ năng liên quan để tạo ấn tượng tốt với Adcom/Prof (Nguồn: Internet)

2.5. Học vấn (Education)

Để tạo một CV xin học bổng nổi bật và đầy đủ thông tin, bạn cần tuân thủ một số hướng dẫn quan trọng. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã liệt kê chính xác tên các trường học mà bạn đã theo học, bao gồm cả thời gian nhập học và tốt nghiệp.

Để làm nổi bật những thành tích của bạn, hãy nhấn mạnh vào các thông tin quan trọng như điểm trung bình/GPA và thứ hạng, và cung cấp các chi tiết cụ thể về những chuyên ngành mà bạn đã học và những thành tựu đáng kể trong quá trình học tập.

Trình độ học vấn là một phần rất quan trọng trong CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2.6. Hoạt động ngoại khóa (Extracurricular Activities)

Để gây thiện cảm với hội đồng xét duyệt, ngoài học vấn và kinh nghiệm làm việc, sự năng động là yếu tố quan trọng khác cần được thể hiện trong cách viết CV xin học bổng. Để thể hiện sự năng động, các hoạt động ngoại khóa (Extracurricular Activities) có thể được đưa vào CV xin học bổng.

Ở phần này, bạn nên giới thiệu ngắn gọn và súc tích những hoạt động ngoại khóa mà mình đã tham gia, bao gồm câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và hoạt động đoàn trường. Các hoạt động ngoại khóa liên quan đến đa văn hóa sẽ được đánh giá cao hơn, vì vậy bạn nên tham gia các hoạt động này. Hội đồng xét duyệt sẽ ưu tiên chất lượng của các hoạt động ngoại khóa thay vì số lượng, do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động ngoại khóa là một chiếc chìa khóa quan trọng trong CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2.7. Kinh nghiệm làm việc (Work Experiences)

Đối với nhiều học bổng, kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực hoặc ngành học mà bạn muốn xin cũng là yếu tố chắc chắn sẽ được yêu cầu. Ở mục này, bạn nên giới thiệu ngắn gọn về các vị trí làm việc trước đây, thời gian làm việc và nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí. Thêm kinh nghiệm làm việc vào TopCV sẽ giúp nâng cao giá trị của ứng viên và đem lại điểm cộng cho bạn trong quá trình xét duyệt.

Kinh nghiệm làm việc là một yếu tố quan trọng trong CV xin học bổng (Nguồn: Internet)

2.8. Chứng chỉ (Certifications)

Trong CV xin học bổng bằng tiếng Anh, các chứng chỉ là minh chứng cho những kỹ năng mà bạn đã đề cập. Thông thường, có ba loại chứng chỉ cần chuẩn bị:

Chứng chỉ ngoại ngữ: Đây là chứng chỉ không thể thiếu trong bất kỳ mẫu CV xin học bổng bằng tiếng Anh nào. Ví dụ như IELTS, TOEFL, HSK, DELF, TestDaF, JLPT, v.v.

Chứng chỉ yêu cầu của học bổng: Là chứng chỉ do một số loại học bổng hoặc quốc gia yêu cầu, ví dụ như GMAT, GRE, SAT, v.v.

Các chứng chỉ khác: Đây là các chứng chỉ về một kỹ năng chuyên môn hoặc khoá học cụ thể mà bạn đã đạt được, ví dụ như SEO, LinkedIn, Coursera, v.v.

Các chứng chỉ là minh chứng cho các kỹ năng mà bạn đã tích lũy được (Nguồn: Internet)

2.9. Người tham chiếu (References)

Một lời khuyên quan trọng cho việc thêm thông tin về người tham chiếu trong CV là lựa chọn khoảng 2 người có cấp bậc cao hơn và quan hệ gắn kết với bạn trong quá trình học tập hoặc làm việc. Những người này có thể là giáo viên hoặc cấp trên của bạn, những người có chuyên môn cao và đánh giá được năng lực thực sự của bạn. Việc này sẽ giúp tăng tính xác thực và đáng tin cậy của CV của bạn.

3. Các mẫu CV xin học bổng

Dưới đây là những mẫu CV xin học bổng chuyên nghiệp và ấn tượng mà Job3s đã tổng hợp. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được một mẫu CV phù hợp với mình.

3.1. CV xin học bổng tiêu chuẩn

Mẫu CV xin học bổng tiêu chuẩn thường được thiết kế nổi bật, phông chữ hiện đại kết hợp bố cục rõ ràng, dễ đọc giúp hội đồng xét duyệt có thể tập trung vào những thông tin quan trọng và có ấn tượng tốt hơn vê ứng viên. CV xin học bổng tiêu chuẩn cần bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết như thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc,...

Mẫu CV xin học bổng tiêu chuẩn nhưng không kém phần chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

3.2. CV xin học bổng basic

CV xin học bổng basic thường bao gồm các thông tin cơ bản về học vấn, kinh nghiệm làm việc (nếu có), hoạt động xã hội và kỹ năng của ứng viên. Thông thường, nó không yêu cầu nhiều chi tiết và chỉ tập trung vào những thông tin cần thiết để đánh giá khả năng của ứng viên. Điều quan trọng là CV cần phải trình bày rõ ràng, dễ đọc và có thể thu hút được sự chú ý của người đọc. Mẫu CV xin học bổng basic cần phải đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ và chuyên nghiệp.

Mẫu CV xin học bổng basic phù hợp cho những bạn thích sự đơn giản (Nguồn: Internet)

3.3. CV xin học bổng hiện đại

Một CV xin học bổng hiện đại thường có thiết kế sáng tạo với bố cục và màu sắc hiện đại nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Mẫu Cv này thường tập trung vào sự sáng tạo và độc đáo, kết hợp với các kỹ năng mềm và các thành tựu liên quan đến chuyên ngành của ứng viên, Bên cạnh đó CV cũng sử dụng các hình ảnh hay đồ họa để tạo ra một bố cục đẹp mắt và thu hút sự chú ý của hội đồng xét duyệt.

Mẫu CV xin học bổng hiện đại và phong cách (Nguồn: Internet)

4. Những lưu ý chung khi viết CV xin học bổng

Ngoài những mục trên, khi viết CV xin học bổng, bạn nên cung cấp, lưu ý những thông tin sau (nếu có):

Giải thưởng và danh hiệu : Nếu bạn tham gia các cuộc thi và giành được giải thưởng, đừng ngần ngại ghi chúng vào CV, đó sẽ là một điểm cộng dành cho bạn.

Kỹ năng : Bạn cũng có thể cung cấp thông tin về kỹ năng máy tính, kỹ năng lập trình và kỹ năng mềm. Nếu bạn đang nộp đơn vào các chương trình kỹ sư lập trình, đây cũng là một phần quan trọng cần có.

Người giới thiệu/xác nhận : Đây thường là giáo viên hoặc cấp trên của bạn trong công ty bạn làm việc hoặc trong các tổ chức xã hội mà bạn tham gia.

Thông tin bổ sung : Bạn cũng có thể cung cấp bất kỳ điều gì khác mà bạn muốn người đánh giá biết về bạn trong phần này.

Hãy viết CV xin học bổng một cách trung thực, đừng xuyên tạc sự thật trong CV vì có thể gây tác dụng ngược vì CV mới là bước đầu, phía sau còn có vòng phỏng vấn, bạn cần làm gì? Viết CV sẽ là cơ sở để người phỏng vấn đặt câu hỏi cho bạn.

Đọc lại kỹ sau khi viết, kiểm tra lỗi chính tả để tránh những lỗi nhỏ làm mất điểm.

Bạn có thể nhờ thầy cô, bạn bè đọc CV trước khi gửi, biết đâu họ sẽ có những gợi ý hay dành cho bạn.

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến CV:

CV business analyst CV developer CV java developer CV logistics CV nhân viên thu mua CV ngành công nghệ thực phẩm CV chuẩn ats CV editor CV thiết kế đồ họa CV tour guide CV hướng dẫn viên du lịch CV giáo viên CV giáo viên CV giáo viên mầm non CV gia sư Nên gửi CV vào thời gian nào Gửi CV bằng file gì Viết email gửi CV bằng tiếng anh CV content marketing CV digital marketing CV content writer CV marketing executive CV marketing manager CV seo CV xin việc ngành y CV bác sĩ CV xin việc điều dưỡng CV xin việc dược sĩ CV song ngữ trung việt CV song ngữ anh việt CV lễ tân CV xin việc phục vụ CV xin việc pha chế CV quản lý sản xuất CV quản lý nhà hàng CV trưởng phòng kinh doanh CV kế toán trưởng CV PVcombank CV Vietcombank CV thu ngân CV kế toán tổng hợp CV xin việc ngành may CV xin việc lái xe CV thiết kế nội thất CV nhân viên văn phòng CV xin học bổng CV và portfolio Apply cv CV tình nguyện viên CV cho người có kinh nghiệm Resume và cv

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về cách viết CV xin học bổng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Job3s hy vọng rằng những kiến thức trên là hữu ích đối với bạn và thông qua đó ứng viên có thể chọn lựa cho mình một mẫu CV xin học bổng phù hợp.