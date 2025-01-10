1. Lý giải tầm quan trọng của thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng được doanh nghiệp đưa ra khi có nhu cầu tìm kiếm người lao động cho vị trí việc làm còn khuyết. Trong thông báo đề cập thông tin về nhà tuyển dụng, vị trí, công việc, thời gian làm, yêu cầu ứng viên và chính sách đãi ngộ.

Cách viết thông báo tuyển dụng đúng chuẩn có vai trò quan trọng vì sẽ mô tả chân dung ứng viên thu hút người lao động phù hợp với yêu cầu công việc, văn hóa công ty. Điều này giúp công ty tiết kiệm thời gian và chi phí phỏng vấn.

Thông báo là điểm tiếp xúc đầu tiên của công ty với người lao động cũng là bộ mặt công ty. Cách viết thông báo tuyển dụng thể hiện sự chuyên nghiệp, ghi được ấn tượng tốt của doanh nghiệp trong mắt ứng viên.

Đối với ứng viên, thông báo cung cấp thông tin về vị trí làm việc, yêu cầu công việc và phác họa nét cơ bản nhất về văn hóa công ty. Từ đó giúp ứng viên xác định môi trường có phù hợp, chuẩn bị CV và phỏng vấn tốt nhất.

Thông báo tuyển dụng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

2. Yêu cầu thông báo tuyển dụng cần đáp ứng

Với tầm quan trọng trên, cách viết thông báo tuyển dụng cần phải đưa thông tin đầy đủ, chính xác và rõ ràng. Thông báo cần làm nổi bật ưu điểm của doanh nghiệp, quyền lợi ứng viên được hưởng khi trúng tuyển.

Nếu trình bày quá sơ sài sẽ để lại ấn tượng không tốt với người lao động và rất khó thu hút được ứng tuyển giỏi, nhiều kinh nghiệm. Ưu tiên sử dụng mẫu thông báo đẹp mắt, phù hợp với hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn chi tiết cách viết thông báo tuyển dụng thu hút

Tùy thuộc vào vị trí, tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp sẽ có cách viết thông báo tuyển dụng riêng biệt. Nhưng nhìn chung mẫu thông báo cần cung cấp thông tin cơ bản và bạn nên bỏ túi hướng dẫn sau đây.

3.1. Tiêu đề tuyển dụng

Đây là nội dung đầu tiên mà ứng viên sẽ nhìn thấy, được làm nổi bật và hiển thị đầy đủ trên các trang tìm việc. Tiêu đề cần nêu rõ vị trí tuyển dụng, sử dụng từ ngữ rõ ràng, hấp dẫn cùng yếu tố thu hút người lao động.

Ví dụ: Trưởng Bộ Phận Dập/CNC Lương Lên Đến 30 Triệu Đồng Tại Hà Nội, Trường Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - Thu Nhập 30 - 40 Triệu. Nên viết hoa chữ cái đầu, sử dụng - để tóm gọn nội dung cần thể hiện.

3.2. Giới thiệu công ty

Phần giới thiệu công ty cần đề cập đến lịch sử thành lập, giá trị cốt lõi, văn hóa và lĩnh vực hoạt động. Đây là thông tin cần thiết để người lao động đánh giá về độ uy tín, xem họ có phù hợp với công ty hay không.

Ví dụ công ty ABC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm công nghệ chất lượng. Chúng tôi tự hào khi tạo ra môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, luôn khuyến khích nhân viên phát triển bản thân.

3.3. Mô tả công việc

Đây là phần quan trọng nhất trong thông báo tuyển dụng và được người lao động xem trọng. Cách viết thông báo tuyển dụng cần nêu rõ vị trí, đầu công việc mà họ sẽ đảm nhận.

Dựa vào đây, người lao động sẽ xác định công việc sắp tới nếu phỏng vấn thành công. Có kế hoạch đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ hay đơn giản là chuẩn bị tốt hồ sơ và buổi phỏng vấn.

Cách viết thông báo tuyển dụng với mô tả công việc ngắn gọn, nên sử dụng các gạch đầu dòng.

Ví dụ với mô tả vị trí nhân viên thiết kế đồ họa bao gồm thông tin như sau:

Thực hiện các ấn phẩm phục vụ hoạt động quảng cáo Google, Facebook, kênh social của công ty.

Thiết kế catalogue, tờ rơi, standee, poster, handtag, background, tờ rơi… theo yêu cầu từ các bộ phận.

Tổng hợp ảnh, video từ các hoạt động của công ty phục vụ truyền thông.

Chèn watermark đánh dấu bản quyền sản phẩm của công ty trước khi public.

Đặt in và quản lý chất lượng sản phẩm in ấn.

Mô tả công việc cần nêu rõ tất cả đầu việc người lao động thực hiện khi nhậm chức

3.4. Yêu cầu công việc

Yêu cầu tuyển dụng là phần rất quan trọng trong cách viết thông báo tuyển dụng. Đây là các tiêu chí yêu cầu người lao động cần đáp ứng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá xem ứng viên có phù hợp hay không. Yêu cầu bao gồm độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và yêu cầu khác nếu có.

Ví dụ với vị trí nhân viên thiết kế đồ họa, cách viết thông báo tuyển dụng cho phần yêu cầu như sau:

Nam/ nữ từ 24 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva.

Có hiểu biết về yêu cầu của digital marketing về đồ họa là lợi thế.

Làm việc chăm chỉ, khả năng làm việc nhóm, có trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận góp ý.

Tính cách hòa đồng, nhã nhặn, khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng trong công việc.

Khả năng bắt trend tốt, hiểu thị hiếu người xem và ưu tiên khả năng sáng tạo, biết cách làm ra sản phẩm với nội dung ấn tượng.

3.5. Quyền lợi người lao động

Thông báo tuyển dụng cần nêu rõ quyền lợi mà ứng viên được hưởng khi công tác tại doanh nghiệp. Cách viết thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp không yêu cầu đề cập quá chi tiết nhưng cần chính xác, tránh làm mất thời gian của hai bên khi ứng viên từ chối vì cảm thấy quyền lợi không giống cam kết ban đầu.

Ví dụ có thể đề cập quyền lợi của nhân viên thiết kế đồ họa như sau:

Lương khởi điểm 10 - 15 triệu + thưởng hiệu quả.

Review công việc và lương định kỳ 6 - 12 tháng/ 1 lần.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Được trang bị máy móc làm việc gồm máy tính và màn hình.

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, thưởng tết + lương tháng 13, nghỉ lễ tết...

3.6. Thông tin khác

Cách viết thông báo tuyển dụng thu hút là phải cung cấp được đầy đủ thông tin nhất có thể. Vì thế ngoài các mục trên, công ty nên đề cập thêm:

Yêu cầu khác: Kỹ năng ứng viên có để đáp ứng tốt công việc như khả năng lãnh đạo và giải quyết, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sẵn sàng làm việc ba ca…

Cách thức ứng tuyển: Đề cập tài liệu mang theo khi phỏng vấn, hình thức nhận CV như địa chỉ email hoặc website, thời hạn nộp.

Thời gian làm việc: Đề cập đến thời gian làm việc mỗi ngày và số ngày đi làm trong tuần. Ví dụ thứ 2 - thứ 6 (từ 8:30 đến 17:00).

Địa điểm làm việc: Nêu chính xác địa điểm làm việc khi ứng viên trúng tuyển.

Cách viết thông báo tuyển dụng phải nêu rõ phương thức ứng viên nộp hồ sơ

4. Những điều cần lưu ý khi viết thông báo tuyển dụng

Cách viết thông báo tuyển dụng không khó nhưng doanh nghiệp cần đảm bảo sự chính xác, rõ ràng và thu hút được ứng viên. Để có bản tuyển dụng hoàn hảo, bạn nên lưu ý một số thông tin sau.

4.1. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp

Thông báo tuyển dụng là bộ mặt của công ty, ấn tượng ban đầu với người lao động. Vì thế thông báo tuyển dụng cần sử dụng từ ngữ chuyên nghiệp, lịch sử, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và vị trí công việc.

4.2. Kiểm tra lỗi chính tả

Nếu nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên qua CV thì người lao động đánh giá doanh nghiệp qua thông báo tuyển dụng. Một thông báo có lỗi chính tả, đánh máy hay sai ngữ pháp thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả, thiếu tôn trọng với ứng viên.

Tất nhiên đi kèm với đó là bạn sẽ không thể thu hút người lao động giỏi cho vị trí này. Cách viết thông báo tuyển dụng hiệu quả là luôn kiểm tra lỗi chính tả trước khi đăng tải.

4.3. Sử dụng từ khóa

Cách viết thông báo tuyển dụng phổ biến là sử dụng các từ khóa liên quan đến lĩnh vực hoặc công việc đang tuyển. Đây là cách đơn giản để thu hút ứng viên cũng như giúp tin tuyển dụng dễ có thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm và các trang tìm việc.

Đề cập từ khóa liên quan đến công việc giúp thông báo dễ dàng tiếp cận ứng viên

4.4. Xác định vị trí đăng tuyển

Với mỗi vị trí đăng, cách viết thông báo tuyển dụng sẽ có sự khác biệt nhất định. Do đó bạn nên xác định sẽ đăng tại đâu, website, fanpage công ty, các trang tìm việc chuyên nghiệp, email marketing, sự kiện tuyển dụng. Từ đó có sự thay đổi phù hợp với từng nền tảng đăng bài mục đích nhận được sự quan tâm của người lao động.

4.5. Sử dụng font chữ dễ đọc

Sử dụng font chữ và định dạng dễ đọc, rõ ràng cho toàn bộ thông báo tuyển dụng bao gồm văn bản, tiêu đề. Ưu tiên sử dụng gạch đầu dòng để phân tách các ý rõ ràng giúp ứng viên dễ nắm bắt được ý chính và tỷ lệ nộp hồ sơ cao hơn so với cách viết thông báo tuyển dụng dài lê thê, lan man.

4.6. Cập nhật thường xuyên

Bạn đã gặp tình trạng nhận được hàng trăm CV nhưng lại không có ứng viên phù hợp, đáp ứng được yêu cầu? Nguyên nhân có lẽ do cách viết thông báo tuyển dụng đã không còn phù hợp và thiếu sự chính xác.

Đó là lý do bạn cần theo dõi thông báo trên các trang đăng tuyển, cập nhật thường xuyên đảm bảo phù hợp với thị trường cũng như yêu cầu từ cấp trên.

Cách viết thông báo tuyển dụng đúng mang đến hiệu quả tốt, thu hút được lượng lớn ứng viên giỏi, giàu kinh nghiệm nộp hồ sơ. Nhờ đó, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn và tìm được người lao động phù hợp, kỹ năng tốt, hoàn thành công việc như đúng mong muốn.