Cách xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp ấn tượng

1. Thương hiệu cá nhân là gì?

Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì? Thương hiệu cá nhân hay còn gọi là Personal Branding là cách mà một cá nhân có được sự chú ý hoặc gây ấn tượng trong cộng đồng nhờ vào kinh nghiệm, kỹ năng, năng lực, hành động và thành tựu của họ trong ngành hoặc thị trường nói chung.

Nói một cách khác, thương hiệu cá nhân phản ánh cảm nhận của người khác về bạn, dựa trên những gì bạn thể hiện (lời nói, hành động, cách cư xử, trang phục…). Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi "Bạn là ai?" trong mắt người khác.

Dù bạn không cố ý xây dựng thương hiệu cá nhân, thì ấn tượng của người khác về bạn vẫn tồn tại. Những ấn tượng này thay đổi theo từng người và theo thời gian, dựa trên sự hiểu biết và trải nghiệm của họ về bạn.

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân là việc định hình và truyền đạt hình ảnh mà bạn mong muốn cho cộng đồng một cách rõ ràng và nhất quán. Khi bạn phát triển Personal Branding, bạn đang cố gắng định hình cách mà mọi người nhận diện bạn, thể hiện cho cộng đồng thấy năng lực, chuyên môn hoặc sự độc đáo của bạn. Càng nhiều người biết đến hình ảnh bạn mong muốn xây dựng, giá trị thương hiệu của bạn càng tăng cao.

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân giúp bạn định vị bản thân mình trong mắt cộng đồng

2. Vì sao cần xây dựng thương hiệu cá nhân?

Hiện nay, thương hiệu cá nhân đã trở thành một yếu tố không thể thiếu để đạt được thành công trong lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu cá nhân mang lại những lợi ích sau:

Tạo sự khác biệt: Lên kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân khác biệt là công cụ hiệu quả để bạn nổi bật so với đồng nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh. Nó giúp người khác nhận ra những điểm đặc biệt và độc đáo của bạn.

Nâng cao giá trị bản thân: Khi thương hiệu cá nhân của bạn được xây dựng thành công, nó sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ trong mắt người khác. Điều này giúp nâng cao giá trị của bạn, mở ra nhiều cơ hội trong kinh doanh và thăng tiến trong sự nghiệp.

Mang lại lợi ích ngắn hạn và dài hạn: Một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ có thể giúp bạn có được công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững và đạt được lợi nhuận ổn định.

Ảnh hưởng đến doanh thu: Xây dựng thương hiệu cá nhân khi bán các khóa học trực tuyến là cách để tiếp thị bản thân trong bối cảnh khách hàng có ít thời gian nhưng nhiều lựa chọn. Điều này giúp thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và tạo dựng niềm tin, từ đó họ sẽ chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Xây dựng thương hiệu cá nhân giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn

3. Các hình mẫu trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân

Dưới đây là một số bài mẫu xây dựng thương hiệu cá nhân theo định hướng mà bạn có thể tham khảo.

3.1. Người tiên phong

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân theo hình mẫu này đòi hỏi sự sáng tạo, táo bạo và sự nổi loạn. Bạn cần thể hiện những ý tưởng đột phá và tầm nhìn xa, có thể là trong vài năm tới hoặc thậm chí 10 năm sau. Để thành công, bạn phải chứng minh được khả năng thực hiện những gì mình nói. Ranh giới giữa một người tiên phong và một kẻ nói phét rất mong manh: nếu thành công, bạn là người tiên phong; nếu thất bại, bạn chỉ là kẻ ba hoa.

Ví dụ: Elon Musk, Vitalik Buterin.

3.2. Người thành đạt, thành công

Với cách xây dựng thương hiệu cá nhân này, bạn cần có tư duy của người thành đạt, nghĩ lớn và hành động lớn. Đây là hình mẫu lý tưởng cho các CEO của các công ty quy mô vừa và lớn. Bạn nên chia sẻ những bài học từ thất bại và thành công của mình, cùng với cách bạn đã vượt qua khó khăn để đạt được thành công. Những chia sẻ này cần chi tiết và sâu sắc, rút ra được những bài học quý giá.

Ví dụ về xây dựng thương hiệu cá nhân theo hình mẫu này: Jack Ma (Alibaba), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple).

Bạn có thể tham khảo một số người nổi tiếng để định hình thương hiệu cá nhân cho mình

3.3. Người cống hiến

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân theo hình mẫu này tập trung vào việc cho đi giá trị, tri thức, kinh nghiệm và lòng nhân ái. Những người theo đuổi hình mẫu này thường tham gia vào các hoạt động từ thiện hoặc các công việc giúp đỡ người khác. Sự cống hiến của bạn sẽ dễ dàng được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao.

Ví dụ: Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple).

3.4. Chuyên gia

Đây là hình mẫu thường khuyến khích khi tư vấn cho doanh nghiệp và khách hàng tại Việt Nam. Cách xây dựng thương hiệu cá nhân theo hình mẫu này phù hợp với nhiều người, từ người bán hàng online, người tự doanh đến chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các nhà khởi nghiệp. Bạn cần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh mỹ phẩm, hãy trở thành chuyên gia về làm đẹp và truyền cảm hứng cho khách hàng và đội ngũ của mình.

Để trở thành chuyên gia, bạn cần đầu tư nhiều thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thông qua các bài viết, video, sách báo hoặc sự công nhận của khách hàng. Mặc dù ai cũng có thể tự xưng là chuyên gia trên Internet, nhưng để được công nhận rộng rãi, bạn phải chứng minh được năng lực của mình.

Ví dụ: Những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào khác.

3.5. Người truyền cảm hứng

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân với hình mẫu này phù hợp với các diễn giả, CEO trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo, bảo hiểm, làm đẹp và nhiều dịch vụ khác. Những người theo đuổi hình mẫu này thường chia sẻ các bài học về tư duy tích cực, khát vọng và mục tiêu sống. Họ thường kể về kinh nghiệm thành công hoặc thất bại của bản thân để truyền cảm hứng cho người khác, thu hút lượt tương tác.

Tuy nhiên, nhược điểm của cách xây dựng thương hiệu cá nhân theo hình mẫu này là dễ bị khách hàng nghi ngờ về tính chân thật. Nhiều người đã mất lòng tin vì những câu chuyện không đúng sự thật, như những "shark" kinh doanh gian lận nhưng lại khoe mẽ siêu xe và giảng đạo lý, hoặc những hotgirl khoe cuộc sống xa hoa nhưng thực chất lại sống nhờ vào các mối quan hệ không minh bạch.

3.6. Hãy là chính mình

Đây có lẽ là hình mẫu tốt nhất cho tất cả mọi người. Hãy là chính mình, có phong cách riêng và không bị hòa lẫn trong đám đông. Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn sẽ tạo ra dấu ấn riêng và không bị mất đi bản sắc cá nhân trong hàng triệu tài khoản mạng xã hội.

Xem thêm: Viết CV In Ấn - Xuất Bản Như Thế Nào Cho Đúng Chuẩn?

4. 6 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

Hãy cùng lên kế hoạch với các bước xây dựng thương hiệu cá nhân dưới đây:

4.1. Bước 1: Khám phá bản thân

Trước hết, hãy dành thời gian cho riêng mình, tìm một góc yên tĩnh và thư giãn. Hít thở sâu và đặt cho mình những câu hỏi sâu sắc: Tôi là ai? Tôi thích những điều gì? Tôi đang làm điều gì?... Cách xây dựng thương hiệu cá nhân này giúp bạn tìm hiểu về bản thân mình.

Hiện nay, có nhiều phương pháp như Ikigai, MBIT hoặc The Big Personalities giúp chúng ta khám phá bản thân một cách toàn diện.

Hãy tự tin và mạnh dạn nói chuyện, hỏi ý kiến của quản lý, người hướng dẫn hoặc các đồng nghiệp về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nếu bạn cảm thấy e dè, đừng lo lắng. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng kèm theo một tách trà hoặc cà phê là cách tốt nhất để khởi đầu.

Cách để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công là định vị được chính bản thân mình

4.2. Bước 2: Xác định phong cách phù hợp

Sau khi đã tự hiểu rõ bản thân từ bước trước, bước tiếp theo trong cách xây dựng thương hiệu cá nhân là xác định phong cách thương hiệu cá nhân mà bạn muốn theo đuổi.

Hãy liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của bạn, cũng như những kỹ năng mà bạn cho là quan trọng để phát triển trong lĩnh vực công việc hay ngành nghề mà bạn muốn theo đuổi. Điều này giúp bạn xác định rõ phong cách cá nhân của mình.

Lưu ý: Phong cách mà bạn chọn phải thật sự phản ánh bản thân bạn, về đặc điểm, tính cách, giá trị... Đừng cố ép buộc bản thân bằng cách thay đổi quá nhiều để phù hợp với một phong cách không thực sự phản ánh bạn.

4.3. Bước 3: Xác định đối tượng mục tiêu

Trong bước này, việc xác định những đối tượng mà bạn muốn tạo ảnh hưởng là rất quan trọng. Một cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên facebook hiệu quả để thực hiện điều này là liệt kê các giá trị và kiến thức mà bạn có thể cung cấp, xác định chúng thuộc lĩnh vực nào, sau đó tìm nhóm đối tượng cần đến những giá trị và kiến thức đó.

Bạn cần tự đánh giá xem kiến thức mà bạn cung cấp sẽ giúp ích như thế nào cho đối tượng mục tiêu và đâu là cách kể chuyện hoặc chia sẻ phù hợp để thu hút sự chú ý của họ.

Một lời khuyên hữu ích khi tìm kiếm và chọn lọc đối tượng tiềm năng là khai thác tất cả các khía cạnh mà đối tượng bạn muốn tiếp cận đang cần hoặc tìm kiếm. Từ đó, hãy biến hóa bản thân thành người có thể giải quyết các vấn đề của họ.

4.4. Bước 4: Xây dựng từ những nền tảng cơ bản có sẵn

Trong cách xây dựng thương hiệu cá nhân, có nhiều nền tảng để người khác nhận diện thương hiệu cá nhân của bạn, chủ yếu nằm trong ba nhóm chính:

Hình ảnh: Khi bạn xuất hiện với trang phục đẹp và nhận được những lời khen ngợi, hình ảnh của bạn trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân.

Thông điệp: Thông điệp của bạn không chỉ là kiến thức mà bạn chia sẻ, mà còn là những câu nói truyền cảm hứng, động viên hoặc mong muốn về cuộc sống và thế giới. Điều quan trọng là sự đồng nhất giữa thông điệp bạn truyền đi và quan điểm sống của bạn.

Các kênh truyền thông: Đăng hình ảnh, bài viết, và thành quả đạt được lên các trang mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Blog, Instagram, là cách quảng bá hiệu quả và tiết kiệm thời gian để tiếp cận đối tượng mục tiêu cho thương hiệu cá nhân của bạn.

4.5. Bước 5: Phát triển thương hiệu cá nhân hoàn chỉnh

Sau khi đã xác định rõ những điểm cần tập trung, bạn nên nhanh chóng quảng bá thương hiệu cá nhân của mình một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Hãy chia sẻ những câu chuyện từ cuộc đời bạn. Những trải nghiệm thực tế và quý báu mà bạn đã trải qua sẽ giúp thương hiệu cá nhân của bạn trở nên gần gũi hơn với mọi người.

Cuối cùng, hãy liên tục chia sẻ những tình huống trong cuộc sống mà bạn gặp phải, dù là những khó khăn hay trăn trở. Việc này sẽ giúp bạn liên tục tìm ra hướng đi mới và nguồn cảm hứng mới khi xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân của mình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo CV Freelancer Chuyên Nghiệp Hạ Gục Nhà Tuyển Dụng

4.6. Bước 6: Đánh giá

Khi đã đạt được những kết quả nhất định, bạn cần nghiêm túc xem xét và đánh giá thương hiệu cá nhân của mình để tiếp tục chỉnh sửa cách xây dựng thương hiệu cá nhân và hoàn thiện.

Từ góc nhìn của bản thân: Hãy tự hỏi liệu bạn đã phù hợp với hướng đi này chưa. Nếu bạn cảm thấy thương hiệu cá nhân bạn tạo ra chưa hẳn 100% là chính bạn, nhưng là đòn bẩy nâng cao ngoại hình, tính cách và giá trị sống của bạn, thì đó vẫn là bước tiến đúng đắn.

Từ góc nhìn của mọi người xung quanh: Lắng nghe ý kiến và nhận xét từ người khác sẽ giúp bạn biết được đâu là những điều phù hợp và chưa phù hợp, từ đó mở rộng nhiều góc nhìn khách quan hơn.

Bạn cần đánh giá lại thương hiệu của bạn thân để tìm được hướng đi phù hợp nhất

Trên đây là các cách xây dựng thương hiệu cá nhân chi tiết mà mọi người có thể tham khảo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, bất cứ phương pháp hay hình mẫu nào đều không bằng chính bản thân bạn. Hãy xây dựng thương hiệu cá nhân theo đúng tính cách và chuyên môn của mình để có thể đi được đường dài.