Top 30 câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn hỏi nhiều nhất

Quá trình phỏng vấn lễ tân khách sạn thường rất gắt gao và khó bởi vì nhân viên lễ tân đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và khách sạn. Để có thể vượt qua buổi phỏng vấn, điều quan trọng là phải dự đoán những câu hỏi của nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn. Trong bài viết này, Job3s sẽ giới thiệu đến bạn những câu hỏi phỏng vấn nhân viên lễ tân khách sạn thường gặp nhất!

1. Câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn cơ bản

Sau đây là tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn của ngành lễ tân khách sạn thường gặp mà bạn có thể tham khảo và chuẩn bị thật tốt với vị trí này.

Câu 1: Lý do bạn chọn nghề lễ tân khách sạn là gì?

Đây là một câu hỏi để nhà tuyển dụng có thể khai thác và thăm dò ứng viên về mức độ đam mê công việc cũng như sự hứng thú với vị trí mà họ ứng tuyển. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời:

“Lễ tân khách sạn là công việc mà tôi luôn mong muốn được làm việc sau khi ra trường. Với vị trí này sẽ giúp tôi rèn luyện bản thân và bắt đầu sự nghiệp theo một lộ trình cơ bản nhất.”

Câu hỏi lý do chọn nghề lễ tân sẽ giúp nhà tuyển dụng khai thác về ứng viên (Nguồn: Internet)

Câu 2: Lễ tân khách sạn cần có những kỹ năng và phẩm chất gì?

Một mẹo để trả lời phỏng vấn lễ tân khách sạn của ứng viên trở nên thực tế hơn đó chính là lặp lại những yêu cầu công việc có trong bản mô tả. Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng với ứng viên thực sự tìm hiểu sâu về vị trí tuyển dụng để thấy được mức độ nghiêm túc trong công việc. Thêm vào đó, bạn có thể bổ sung thêm những kỹ năng như ngoại ngữ, giao tiếp, ứng xử hay thái độ phục vụ,...

Câu 3: Bạn có thể sử dụng thành thạo những ngôn ngữ nào?

Lễ tân khách sạn là một nghề cần đến chuyên môn về ngoại ngữ. Vì thế, bạn nên nói rõ kỹ năng ngoại ngữ của bạn là ngôn ngữ nào, mức độ cho mỗi năng lực cụ thể như thế nào. Hãy nhớ rằng, bạn nên trung thực trong câu trả lời của mình, bất kể bạn không giỏi ngoại ngữ đi chăng nữa.

Câu 4: Bạn biết gì về khách sạn của chúng tôi?

Để trả lời câu hỏi khi phỏng vấn lễ tân khách sạn này, bạn nên tìm hiểu thông tin cụ thể về khách sạn trước khi tham gia buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng rất thích nghe ứng viên nói chi tiết về thời gian thành lập hay đơn vị nào chủ quản, cung cấp sản phẩm/ dịch vụ nào của khách sạn. Hãy cố gắng tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng để trình bày.

Câu 5: Nếu chúng tôi nhận bạn, bạn dự định làm việc trong bao lâu?

Nếu bạn được nhà tuyển dụng hỏi câu này, hãy xem đây là cơ hội để bạn trả lời một cách ấn tượng nhất. Cho dù câu trả lời của bạn là gì thì không nên đưa ra một con số cụ thể vào dự định. Sẽ chẳng có nhà tuyển dụng nào nhận một ứng viên chưa vào làm mà đã nghĩ đến vấn đề nghỉ việc cả.

Các ứng viên không nên đưa ra một con số cụ thể trong dự định làm việc (Nguồn: Internet)

2. Những câu hỏi tình huống phỏng vấn lễ tân khách sạn

Để đảm bảo chọn lựa được nhân viên phù hợp, có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, các nhà tuyển dụng thường sử dụng câu hỏi tình huống trong phỏng vấn lễ tân khách sạn. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số câu hỏi tình huống thường được đặt ra.

Câu 1: Khi khách hàng hỏi nhiều bạn có sẵn sàng giải đáp và hướng dẫn chi tiết thắc mắc của khách không?

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn thường hay gặp nhất để đánh giá kỹ năng dịch vụ khách hàng của ứng viên. Nhà tuyển dụng muốn biết liệu ứng viên có thể giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc và mối quan tâm của họ hay không.

Câu trả lời của các bạn phải thể hiện được rằng bạn tự tin vào khả năng chào đón khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Câu 2: Khi gặp một khách hàng thô lỗ hoặc gây rối bạn giải quyết như thế nào?

Đây sẽ là câu hỏi phỏng vấn thường được nhiều nhà tuyển dụng hỏi ứng viên để đảm bảo rằng bạn có kỹ năng và tự tin xử lý tình huống. Trong câu trả lời của mình, ứng viên có thể chia sẻ từ hai hoặc ba chiến lược mà bạn thường sử dụng để giải quyết những tình huống khó khăn.

Câu 3: Khi nhận quá nhiều nhiệm vụ cách bạn xử lý ra sao?

Nhân viên lễ tân khách sạn thông thường sẽ phải kiêm thêm nhiều công việc, vì thế nhà tuyển dụng đặt câu hỏi này để đảm bảo ứng viên có thể xử lý nhiều việc cùng một lúc hay không. Khi trả lời câu hỏi đối với phỏng vấn lễ tân khách sạn, có thể sẽ hữu ích khi mô tả thời điểm bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ và cách xử lý tình huống thành công.

Câu 4: Khi thấy một nhân viên lễ tân khách sạn khác cư xử không đúng mực bạn sẽ làm gì?

Đây có thể là một kỹ năng quan trọng đối với một lễ tân khách sạn bởi vì hàng ngày họ phải tiếp xúc với nhiều khách hàng và nhân viên khác nhau. Câu trả lời của bạn phải cho người phỏng vấn thấy rằng bạn hiểu được tầm quan trọng của việc báo cáo những hành vi không phù hợp. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng cơ hội này để giải thích cách bạn xử lý các tình huống như vậy nếu có xảy ra tại nơi làm việc.

Ứng viên có thể sử dụng cơ hội để giải thích cách xử lý tình huống (Nguồn: Internet)

Câu 5: Khi khách hàng đặt chỗ quy trình để xác nhận với người gọi là gì?

Với câu hỏi này, người phỏng vấn muốn hỏi bạn để biết được cách xử lý các tình huống liên quan đến dịch vụ khách hàng. Câu trả lời của ứng viên phải thể hiện rằng bạn tự tin vào khả năng giao tiếp với khách hàng cũng như giải quyết tất cả vấn đề mà họ gặp phải.

Câu 6: Điều gì khiến bạn nổi bật so với các ứng viên khác cho vị trí này?

Nhà tuyển dụng thường đặt câu hỏi này để tìm hiểu thêm về trình độ của ứng viên cũng như cách bạn đóng góp cho khách sạn. Kinh nghiệm phỏng vấn lễ tân khách sạn là bạn hãy lập một danh sách toàn bộ những kỹ năng liên quan đến vị trí này. Nên tập trung làm nổi bật các kỹ năng và giải thích tại sao lại quan trọng khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân khách sạn.

Câu 7: Chúng tôi muốn cải thiện dịch vụ cho khách hàng bạn sẽ đóng góp gì?

Dịch vụ cho khách hàng luôn là khía cạnh quan trọng khi làm việc trong khách sạn. Người phỏng vấn muốn đặt câu hỏi này để phỏng vấn lễ tân khách sạn xem liệu ứng viên có ý tưởng nào cải thiện sự hài lòng của khách hàng hay không.

Khi trả lời, bạn có thể giải thích những bước bạn sẽ thực hiện nhằm cải thiện dịch vụ cho khách hàng. Và đặc biệt, giải thích thêm rằng, bạn luôn sẵn sàng làm việc với những nhân viên khác để có thể thực hiện các thay đổi này.

Câu 8: Khi khách quên đồ ở khách sạn bạn sẽ làm gì?

Nếu có một tình huống là khách hàng đến sân bay nhưng lại phát hiện bỏ quên thứ gì đó ở trong khách sạn nên đã gọi cho quầy lễ tân để được giúp đỡ. Vậy ứng viên sẽ làm gì khi xảy ra trường hợp đó? Đầu tiên, các bạn cần phải phối hợp với nhân viên dọn phòng để tìm các món đồ mà khách đã bỏ quên.

Trong trường hợp khách chưa kịp lấy thì bạn có thể hẹn tại một địa điểm cụ thể và sẽ có người đến giao đồ cho khách. Nếu tình huống khách đã bay rồi thì bạn có thể hỏi địa chỉ của khách để sử dụng dịch vụ giao hàng đến tận nơi.

Nhân viên lễ tân có thể phối hợp với nhân viên buồng phòng để tìm đồ bỏ quên (Nguồn: Internet)

Câu 9: Khi có khách hàng khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của khách sạn bạn xử lý ra sao?

Cách phỏng vấn lễ tân khách sạn với câu hỏi này cũng thường được nhà tuyển dụng đặt ra. Đối với một nhân viên lễ tân khách sạn, việc phàn nàn của khách hàng luôn là điều khó tránh khỏi. Khi xảy ra vấn đề này, các bạn nên mời khách đến một khu vực riêng tư để dễ dàng trao đổi. Một lễ tân chuyên nghiệp sẽ biết cách đặt bản thân vào vị trí của người khác.

Sau khi đưa khách đến khu vực cần trao đổi, bạn có thể dùng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ của mình để phân tích cũng như đưa ra các gợi ý phù hợp. Hơn nữa, bộ phận lễ tân phải biết cách phối hợp cùng với các bộ phận khác nhằm giải quyết tốt vấn đề.

Câu 10: Nếu khách nhận phòng mà không có giấy tờ check-in bạn sẽ làm gì?

Trong thực tế thì tình huống này vẫn luôn thường xảy ra, vì thế nhiều doanh nghiệp muốn hỏi ứng viên khi phỏng vấn lễ tân khách sạn. Ở trường hợp này sẽ có thể xảy ra hai tình huống là khi khách đi một mình hoặc đi cùng cả đoàn.

Nếu khách đi cùng với nhau, bạn nên yêu cầu các thành viên trong nhóm viết bản cam đoan. Còn trường hợp khách đi một mình, giấy tờ tùy thân có ảnh như bằng lái xe hay hộ chiếu cũng là một giải pháp thay thế ở thời điểm đó. Đặc biệt khi khách không mang theo giấy tờ thì bạn nên báo với quản lý để được xử lý.

Câu 11: Nếu khách bị mất cắp đồ ở khách sạn bạn sẽ xử lý như thế nào?

Khi xảy ra tình huống này, nhân viên lễ tân nên xoa dịu khách hàng và chờ đưa ra các giải pháp. Bên cạnh đó, lễ tân hãy hạn chế ra vào khách sạn mà phối hợp với bộ phận an ninh để kiểm tra không gian phòng hay camera giám sát. Trường hợp vẫn không tìm được đồ đã mất thì nhân viên lễ tân hãy báo cáo với quản lý để được giải quyết.

Nhân viên lễ tân nên xoa dịu khách hàng và chờ đưa ra hướng giải quyết (Nguồn: Internet)

3. Một số câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện và khả năng xử lý hiệu quả các câu hỏi của khách. Để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tốt hơn, đây là một số câu hỏi phỏng vấn lễ tân khách sạn bằng tiếng anh mà bạn có thể gặp phải.

Câu 1: Why do you want to work at our hotel? (Tại sao bạn muốn làm việc ở khách sạn chúng tôi?)

Ở câu hỏi về phỏng vấn lễ tân khách sạn này, bạn hãy cho nhà tuyển dụng thấy được niềm yêu thích của bạn với vị trí ứng tuyển và muốn gắn bó làm việc lâu dài. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời:

“You are one of the leading hotels and I want to work with the best. It will help me utilize your skills, knowledge, and efficiency.”

Câu 2: What is the most important skill of a receptionist in your opinion? (Theo bạn đâu là kỹ năng quan trọng nhất của nhân viên lễ tân?)

Kỹ năng giao tiếp cùng với kỹ năng tổ chức tốt luôn là những kỹ năng quan trọng nhất cần có đối với một nhân viên lễ tân khách sạn. Bởi vì lễ tân luôn là người tiếp xúc đầu tiên với khách hàng, do đó điều quan trọng là hãy luôn có biểu hiện tốt trong lần gặp đầu tiên. Một cách giải quyết vấn đề của khách hàng dễ dàng hơn là nên cư xử chuyên nghiệp và lịch sự.

Customers are not satisfied with the hotel, how will you convince? (Bạn thuyết phục khách thế nào nếu như họ không hài lòng với khách sạn?)

Khi phỏng vấn lễ tân khách sạn với câu hỏi này, bạn có thể đưa ra ví dụ cụ thể cùng với phương pháp giải quyết. Tuy nhiên, cách giải quyết của bạn phải xử lý được tình huống trực tiếp và những phát sinh khác nhằm đảm bảo công bằng. Đặc biệt, khi bạn đã hứa những gì thì phải làm bằng được và chỉ kết thúc khi vấn đề đã được giải quyết xong tất cả.

Khi phỏng vấn ứng viên có thể đưa ra ví dụ cụ thể và cách giải quyết tốt nhất (Nguồn: Internet)

4. Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Sau khi ứng viên đã hoàn thành buổi phỏng vấn lễ tân khách sạn, nhà tuyển dụng sẽ thành thời gian để giải đáp thắc mắc của bạn. Đây là một cách nhằm thể hiện sự tâm huyết và khả năng giao tiếp của nhân viên lễ tân. Các bạn có thể tham khảo một vài câu minh họa như:

Khách sạn có đồ đồng phục dành cho nhân viên lễ tân hay không?

Khi làm việc với công ty, em sẽ học được những nghiệp vụ và kỹ năng nào?

Khách sạn có tổ chức những lớp đào tạo kỹ năng dành cho nhân viên lễ tân không?

Ở công ty, nhân viên lễ tân có được thăng tiến lên các cấp nào?

Những vị trí về quản lý thì công ty sẽ tuyển dụng nội bộ hay công khai?

Ứng viên có thể đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng để được giải đáp thắc mắc (Nguồn: Internet)

5. Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc lễ tân khách sạn

Ngoài những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn lễ tân khách sạn, các ứng viên nên đúc kết một vài kinh nghiệm khi đi xin việc. Điều này sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin khi phỏng vấn và nếu chưa có kinh nghiệm cá nhân thì hãy tham khảo một vài lưu ý sau:

Chuẩn bị một bản cứng mẫu CV xin việc hay hồ sơ xin việc cùng các bằng cấp liên quan.

Nên lựa chọn những bộ trang phục lịch sự và gọn gàng.

Phong cách trang điểm phù hợp với hoàn cảnh, kiểu tóc gọn gàng và không quá lố lăng.

Nên đến sớm trước buổi phỏng vấn khoảng 10 - 15 phút.

Trong quá trình phỏng vấn, hãy luôn trung thực với câu trả lời của mình.

Luôn giữ thái độ chuẩn mực và thân thiện.

Đặc biệt không nhấn mạnh đến cái tôi cá nhân, quan điểm sống cũng như những vấn đề quá riêng tư.

Những kinh nghiệm giúp ứng viên tự tin khi phỏng vấn vị trí lễ tân khách sạn (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

Tham khảo ngay các câu hỏi phỏng vấn phổ biến đa dạng ngành nghề, lĩnh vực:

Phỏng vấn tiếng anh Phỏng vấn marketing Phỏng vấn nhân viên kinh doanh Phỏng vấn ban sự kiện Phỏng vấn câu lạc bộ Phỏng vấn thực tập sinh Câu hỏi cho nhà tuyển dụng Phỏng vấn lễ tân khách sạn Phỏng vấn front end Phỏng vấn ban đối ngoại Đặt câu hỏi phỏng vấn Phỏng vấn giao dịch viên Phỏng vấn designer Phỏng vấn nodejs Phỏng vấn kế toán Phỏng vấn ngân hàng Phỏng vấn tester Phỏng vấn sql

Trong quá trình phỏng vấn lễ tân khách sạn, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu nhiều kỹ năng đặc thù của ngành. Vì thế, ứng viên luôn trang bị cho mình thật tốt các kỹ năng đó để tự tin trả lời các câu hỏi từ người phỏng vấn. Hy vọng qua bài viết của Job3s, các bạn có thể hoàn toàn tự tin và chuẩn bị tốt để đạt được công việc hằng mong ước. Chúc các bạn thành công và may mắn!