Để giúp bạn tự tin trả lời các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh một cách ấn tượng và tạo sự chú ý với nhà tuyển dụng. Trong bài viết dưới đây, Job3s đã tổng hợp và gợi ý những câu trả lời hay và phù hợp để giúp bạn tự tin trong buổi phỏng vấn.

1. Lợi ích của việc đi thực tập

Báo cáo thực tập cho trường

Thực tập hiện nay trở thành một yếu tố quan trọng của chương trình đào tạo tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng. Nếu bạn có kết quả thực tập tốt, bạn sẽ có cơ hội nhận được một bảng điểm tốt, giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và tăng khả năng được tuyển dụng trong tương lai.

Tiếp cận với môi trường làm việc thực tế

Môi trường làm việc thực tế thường khác biệt rất nhiều so với môi trường học tập tại trường. Tham gia vào chương trình thực tập sẽ giúp bạn tiếp cận với môi trường, công việc, đồng nghiệp và quản lý một cách thực tế hơn.

Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc

Tham gia vào chương trình thực tập sẽ giúp bạn áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế. Bạn sẽ được đối mặt với những thách thức trong công việc và từ đó rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp bạn phát triển năng lực và tăng khả năng thành công trong tương lai.

Tiếp cận được với chuyên ngành của mình

Tham gia chương trình thực tập cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình và có cơ hội tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với con đường sự nghiệp trong tương lai. Bạn có thể xác định được những mặt mạnh của mình và khám phá các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành của mình để phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Thực tập giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế (Nguồn: Internet)

2. Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển thực tập sinh

Đối với thực tập sinh, phỏng vấn cũng là cơ hội để thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng học hỏi trong quá trình thực tập. Bộ câu hỏi phỏng vấn dưới đây sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho buổi phỏng vấn và tăng khả năng được chọn lựa cho vị trí thực tập.

2.1. Các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh về ứng viên

Các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh thường xoay quanh về kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và các đặc điểm cá nhân. Đây là cơ hội để ứng viên có thể thể hiện năng lực và đáp ứng các yêu cầu của công việc thực tập. Dưới đây là một số câu hỏi về ứng viên mà bạn có thể tham khảo.

Câu 1: Mời bạn giới thiệu về bản thân mình!

Câu hỏi đầu tiên thường xoay quanh việc giới thiệu bản thân. Đây là cơ hội để bạn xác nhận lại các thông tin được nêu trong CV xin việc và để nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn. Hãy tự tin giới thiệu đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, tuổi, chuyên ngành, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nếu bạn có một phần giới thiệu tốt, bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Giới thiệu bản thân là phần quan trọng khi phỏng vấn thực tập (Nguồn: Internet)

Câu 2: Hãy cho tôi biết về phong cách làm việc của bạn!

Câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh này giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu tính cách và phong cách làm việc của bạn. Một ứng viên hiệu quả là người có khả năng quản lý thời gian, công việc và sắp xếp ưu tiên công việc sao cho hợp lý và có kế hoạch rõ ràng.

Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng những ví dụ cụ thể về cách bạn quản lý thời gian và công việc của mình trong quá trình làm việc. Những ví dụ này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng có được cái nhìn rõ ràng về khả năng chuyên nghiệp của bạn.

Câu 3: Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

Về điểm mạnh

Bạn nên chọn 2-3 điểm mạnh liên quan trực tiếp đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Những điểm mạnh này có thể là tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề,... Để chứng minh những điểm mạnh này, bạn có thể trình bày những hoạt động hoặc trải nghiệm của mình.

Về điểm yếu

Khi trả lời về điểm yếu trong buổi phỏng vấn, bạn cần khéo léo và thông minh. Hãy thẳng thắn nhận điểm yếu nếu nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, kèm theo cách khắc phục. Bạn cũng có thể nói về điểm yếu không liên quan đến công việc hoặc biến nó thành điểm mạnh. Chỉ nên đề cập tối đa 2-3 điểm yếu và đối với thực tập sinh.

Ứng viên cần trả lời điểm mạnh và điểm yếu một cách khéo léo (Nguồn: Internet)

Câu 4: Hãy nêu mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn!

Để trả lời câu hỏi này, bạn nên đưa ra mục tiêu ngắn hạn (1-3 năm) liên quan đến công việc đang ứng tuyển. Đồng thời, bạn có thể đưa ra 2-3 lựa chọn về mục tiêu dài hạn (3-5 năm) dựa trên mục tiêu ngắn hạn. Bạn không nên đặt mục tiêu dài hạn quá sớm hoặc không thực tế.

Câu 5: Những kỹ năng nào của bạn phù hợp với vị trí này?

Để trả lời câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh này một cách tốt nhất, hãy cho thấy rằng bạn đã tìm hiểu kỹ về cơ hội thực tập bằng cách kết nối kỹ năng của mình với trách nhiệm công việc và mục tiêu của công ty. Đồng thời, bạn hãy đề cập đến cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của mình trong câu trả lời.

Phần kỹ năng là phần quan trọng giúp tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Câu 6: Những mục tiêu bạn muốn hoàn thành trong năm cuối Đại học là gì?

Trong câu hỏi này, hãy thể hiện khả năng tiềm năng của bạn trong thời gian tới và sự cam kết của bạn đối với vị trí thực tập bằng việc sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực cho vị trí thực tập. Điều này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt và thu hút nhà tuyển dụng.

Câu 7: Tại sao bạn muốn thực tập ở vị trí tư vấn viên trong khi học ngành ngôn ngữ?

Có nhiều cơ hội thực tập không chỉ dành cho sinh viên của một ngành cụ thể, điều quan trọng là bạn phải làm nổi bật những kỹ năng có thể chuyển đổi được (transferable skills). Dưới đây là một gợi ý cho bạn:

“Là một sinh viên ngành ngôn ngữ, tôi luôn mong muốn được giao tiếp với mọi người. Thông qua các bài tập tiểu luận, thuyết trình tôi đã phát triển thành công kỹ năng giao tiếp, một yếu tố quan trọng để làm việc hiệu quả với khách hàng. Ngoài ra, với khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, tôi tự tin rằng mình có thể hỗ trợ khách hàng nước ngoài một cách hiệu quả.”

2.2. Những câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh về công ty

Những câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh về công ty thường xoay quanh thông tin về công ty, vị trí thực tập, mục tiêu và chiến lược của công ty. Việc trả lời các câu hỏi khi phỏng vấn thực tập sinh một cách chính xác và thuyết phục có thể giúp bạn tạo được ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng và tăng cơ hội được lựa chọn cho vị trí thực tập mong muốn.

Câu 8: Bạn đã tìm hiểu gì về công ty chúng tôi?

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần tìm hiểu thông tin về công ty từ các nguồn như internet, báo chí, hoặc người quen. Hãy tập trung vào lĩnh vực hoạt động, lịch sử hình thành và các cột mốc quan trọng của công ty. Trả lời câu hỏi này một cách chính xác sẽ thể hiện sự nghiêm túc và thái độ cầu tiến của bạn khi xin việc thực tập.

Bạn cần tìm hiểu rõ về công ty trước khi đi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Câu 9: Tại sao bạn quyết định ứng tuyển vào công ty chúng tôi?

Ứng viên hãy đọc kỹ mô tả công việc và tìm những điểm phù hợp với kỹ năng của bạn. Bạn có thể kết hợp với hiểu biết về công ty của mình để giải thích lý do. Điều này sẽ chứng tỏ bạn am hiểu về công ty và có sự tự tin với năng lực của mình.

Câu 10: Bạn có sẵn sàng thực tập không lương không?

Nếu tài chính không phải là vấn đề, bạn có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, nếu làm việc không có lương không phải là lựa chọn dễ dàng cho bạn, hãy cho nhà tuyển dụng thấy rằng kinh nghiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng các hỗ trợ tài chính khác cũng rất quan trọng.

Câu 11: Đối với bạn, môi trường làm việc lý tưởng như thế nào?

Môi trường là yếu tố quan trọng giúp bạn thực hiện tốt nhiệm vụ và phát triển bản thân. Vì vậy, khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh, đừng quên nêu ra những yếu tố quan trọng đối với công việc, bao gồm cả điều kiện vật chất và tinh thần. Nhà tuyển dụng cũng muốn biết liệu bạn có phù hợp với văn hóa của công ty hay không.

Môi trường làm việc giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển tốt hơn (Nguồn: Internet)

Câu 12: Tại sao công ty chúng tôi nên chọn bạn?

Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể tập trung vào những kỹ năng, kinh nghiệm và đóng góp của bản thân. Nêu rõ những điểm mạnh của bản thân và cách mà nó có thể liên quan đến công việc. Bạn cũng nên nhấn mạnh vào sự hứng thú và đam mê của bản thân với công việc và lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.

Câu 13: Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu?

Công ty sẽ đưa ra mức lương cụ thể trong tin tuyển dụng. Nếu bạn có kinh nghiệm cao hơn so với yêu cầu công ty, bạn có thể đưa ra mức lương cao hơn. Nếu công ty không đưa ra mức lương, bạn có thể đề xuất một con số cụ thể. Mức lương thực tập sẽ không quá cao và tùy thuộc vào vùng, miền, thành phố. Hãy đưa ra một số phù hợp với bản thân và thị trường hiện tại.

Ứng viên nên yêu cầu mức lương phù hợp với năng lực của bản thân (Nguồn: Internet)

Câu 14: Bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu gì với chúng tôi không?

Thường câu hỏi này sẽ được nhà tuyển dụng hỏi để kết thúc buổi phỏng vấn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thời gian, tính chất công việc, quyền lợi và chế độ, hãy đặt ra những câu hỏi đó. Điều này cho thấy mức độ quan tâm của bạn đến công việc và nhà tuyển dụng sẵn sàng chia sẻ để giải đáp thắc mắc của bạn.

2.3. Câu hỏi tình huống phỏng vấn thực tập sinh

Các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh về tình huống là một trong những phần phổ biến trong buổi phỏng vấn thực tập. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra một tình huống cụ thể và yêu cầu bạn đưa ra giải pháp hoặc quan điểm của mình. Dưới đây là một số câu hỏi Job3s đã tổng hợp mà bạn có thể tham khảo.

Câu hỏi tình huống giúp nhà tuyển dụng đánh giả được kỹ năng của bạn (Nguồn: Internet)

Câu 15: Xin vui lòng kể về một chương trình học thuật mà bạn đã tham gia trong quá trình học tập.

Dưới đây là một câu trả lời mà bạn có thể tham khảo:

“Tôi tham gia một hoạt động mô phỏng phiên tòa với CLB Đắc nhân tâm. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau, phân công nhiệm vụ và tạo ra một lập luận thuyết phục để giành chiến thắng. Tuy nhiên, phần khó nhất là quyết định lập luận của chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi tự hào về sự cố gắng và thành công của đội khi chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu.”

Câu 16: Bạn có thể chia sẻ về thời gian bạn đảm nhận vai trò lãnh đạo?

Bạn có thể tham khảo cách trả lời như sau:

“Trong học kỳ này, tôi đang làm trợ giảng cho một lớp học tiếng Tây Ban Nha cấp độ giới thiệu. Tôi phối hợp với giáo sư để lên kế hoạch cho chương trình học và đưa ra các bài tập để học sinh có thể thực hành các kỹ năng tiếng Tây Ban Nha. Dù có nhiều trách nhiệm, tôi thích lên kế hoạch cho các bài giảng và thấy học sinh tiến bộ theo thời gian.”

Câu 17: Hãy cho một ví dụ về một lần bạn phải tự học một kỹ năng mới.

Bạn có thể tham khảo câu trả lời sau cho câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh này:

“Trong năm thứ hai đại học, tôi phải nhập viện trong một tháng. Khi trở lại trường, tôi chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra Lập trình Python căn bản. Tôi lên kế hoạch học tập, tham khảo vở ghi chép của bạn bè, liên hệ giáo viên để giải đáp các bài tập khó và tham gia một khóa học Python cấp tốc. Dù vất vả, tôi đã đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra đó.”

Trả lời tốt câu hỏi này khẳng định khả năng tự học và điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Những câu ứng viên không nên hỏi nhà tuyển dụng

Mọi thông tin đã đều đã có trong CV của em

Hạn chế sử dụng câu này để tránh gây ấn tượng không tốt về tính cách của bạn. Thay vào đó, hãy luôn sẵn lòng cung cấp thông tin và giải thích chi tiết về kỹ năng và kinh nghiệm của mình khi được yêu cầu.

Em không biết

Thay vì trả lời "Tôi không biết" khi không biết câu trả lời, hãy thể hiện sự sẵn lòng tìm hiểu thêm bằng cách đề xuất cách tìm kiếm thông tin hoặc nêu ý kiến cá nhân. Điều này cho thấy bạn là một người chủ động và học hỏi, đồng thời cũng giúp bạn cải thiện kiến thức và kỹ năng của mình.

Leader và công ty cũ của em không tốt

Hạn chế chỉ trích công ty hoặc leader cũ của bạn trong quá trình phỏng vấn. Thay vào đó, tập trung vào những bài học mà bạn đã học được từ trải nghiệm đó và cách bạn đã phát triển và thích nghi với tình huống đó. Điều này cho thấy bạn là một người tích cực và có khả năng học hỏi từ các thử thách và trở ngại.

Em không có điểm yếu nào cả

Khi trả lời câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh, hãy thể hiện sự nhận thức về điểm yếu của mình và cách bạn đã học hỏi và cải thiện chúng. Điều này cho thấy bạn là một người chủ động, có khả năng tự đánh giá và sẵn sàng cải thiện bản thân.

Em không có gì để hỏi

Việc đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng cho thấy rằng bạn quan tâm và đã tìm hiểu về công việc. Nếu bạn không có câu hỏi cụ thể, hãy chuẩn bị một số câu hỏi phổ biến về công ty hoặc vị trí thực tập để đảm bảo rằng bạn sẽ không bị bất ngờ và cho thấy sự quan tâm của mình đến công việc.

Bạn hãy luôn sẵn lòng cung cấp những thông tin mà nhà tuyển dụng yêu cầu (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi đi phỏng vấn dành cho thực tập sinh

Tìm hiểu kỹ về công việc

Để trả lời tốt các câu hỏi phỏng vấn thực tập sinh, bạn nên tìm hiểu kỹ về công ty. Bạn có thể ứng tuyển vào nhiều doanh nghiệp, nhưng hãy luôn thể hiện rằng bạn đã nghiên cứu thông tin về vị trí đó. Bạn nên tập trung vào những điểm quan trọng nhất. Ngoài ra, hỏi thêm thắc mắc với nhà tuyển dụng cũng rất hữu ích. Điều này sẽ cho thấy bạn có tinh thần học hỏi cao.

Bạn cần tìm hiểu kỹ công việc trước khi đi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Chuẩn bị CV ấn tượng

Bạn nên xem xét và chỉnh sửa lại CV để tạo ấn tượng tốt nhất. Ngoài ra, hãy nhớ những thông tin đã ghi trong CV để có thể tự tin trả lời các câu hỏi liên quan. Bên cạnh CV, bạn cũng nên chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm: Sơ yếu lý lịch, chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp bản photo, giấy giới thiệu… Bạn có thể tham khảo ngay cách viết CV ấn tượng trên website Job3s.

Ăn mặc chỉn chu

Vẻ bề ngoài vẫn là một yếu tố quan trọng trong buổi phỏng vấn thực tập. Bạn nên tập trung vào hành động và cử chỉ của mình, không chỉ ở cách ăn mặc. Điều này sẽ giúp công ty nhận ra rằng bạn có phong thái đứng đắn, tự tin và lịch sự. Nếu vị trí công việc yêu cầu nhiều kỹ năng giao tiếp, việc này càng trở nên quan trọng.

Vẻ ngoài chỉn chu giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Không quá lo lắng

Việc lo lắng là điều thường gặp đặc biệt trong lần phỏng vấn thực tập đầu tiên. Tuy nhiên, bạn cần cố gắng kiềm chế cảm xúc để không ảnh hưởng đến chất lượng buổi phỏng vấn. Tự tin thể hiện những điều bạn đã chuẩn bị và không cần quá lo lắng về việc mắc phải lỗi. Nếu bạn luôn sẵn sàng học hỏi, thì một số lỗi nhỏ không phải là vấn đề lớn.

Thể hiện tác phong chuyên nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng sẽ được đánh giá trong buổi phỏng vấn thực tập. Kiến thức và kỹ năng có thể được đào tạo, nhưng ý thức và thái độ lại rất khó để thay đổi. Tác phong chuyên nghiệp có thể được thể hiện qua một số yếu tố như: đến đúng giờ, trang phục phù hợp và lịch sự, hồ sơ chính xác và đầy đủ, giao tiếp lịch sự và chuyên nghiệp.

