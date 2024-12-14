Tuyển tập bộ 25 câu hỏi phỏng vấn NodeJS cho mọi cấp bậc

NodeJS là nền tảng đang ngày càng được nhiều tổ chức sử dụng hơn. Những câu hỏi phỏng vấn NodeJS sau đây thường được sử dụng đầu buổi trao đổi để nhà tuyển dụng xác định những kiến thức cơ bản về nền tảng này của bạn. Dưới đây sẽ là những câu hỏi phỏng vấn cơ bản và gợi ý trả lời mà bạn có thể tham khảo.

1. Các câu hỏi phỏng vấn NodeJS cơ bản

Mở đầu cho buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ hỏi các câu hỏi phỏng vấn NodeJS một cách cơ bản nhất. Dưới đây là các câu hỏi phỏng vấn cơ bản bạn có thể tham khảo.

Câu 1: NodeJS là gì và hoạt động như thế nào?

NodeJS là một máy ảo hay môi trường thời gian được sử dụng để chạy JavaScript đa nền tảng. Đây là mã nguồn mở để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của máy khách. Nó được sử dụng để tạo các ứng dụng web phía máy chủ.

NodeJS hoạt động dựa vào kiến trúc hướng sự kiện trong đó I/O chạy không đồng bộ. Chính vì thế, nền tảng này nhẹ và hiệu quả để sử dụng nhiều dữ liệu.

NodeJS là một máy ảo để chạy JavaScript đa nền tảng

Câu 2: Tại sao nên sử dụng NodeJS và ở đâu có thể sử dụng nó?

NodeJS giúp dễ dàng phát triển những ứng dụng mạng có thể mở rộng. Một số ưu điểm của NodeJS nổi bật hơn những loại framework khác như sau:

Cung cấp sự dễ dàng trong quá trình phát triển do I/O không chặn, thời gian phản hồi nhanh và xử lý song song.

Khắc phục được vấn đề mà những framework đang phát triển cần phải quản lý luồng.

Nó chạy trên một công cụ chrome v8 được viết bởi C + + và có hiệu năng cao với các cải tiến liên tục.

Quá trình phát triển và lập trình với NodeJS cao hơn.

Có nhiều tài liệu để bạn tham khảo trong quá trình công việc.

Câu 3: Làm thế nào bạn quản lý các gói trong dự án NodeJS của mình?

Thông thường, bạn sẽ phải quản lý nhiều dự án khác nhau và vì vậy đây cũng là một câu hỏi phỏng vấn NodeJS hay được sử dụng. Ngày nay, các lập trình viên chủ yếu quản lý các dự án NodeJS thông qua một số trình quản lý liên quan và tệp cấu hình phù hợp với từng gói. Trong thực tế, họ sử dụng npm hoặc yarn để quản lý.

Người ta thường sử dụng npm hoặc yarn để quản lý các gói trong NodeJS

Câu 4: Ưu - nhược điểm khi sử dụng NodeJS là gì?

Một câu hỏi phỏng vấn NodeJS về chuyên môn không thể thiếu đó chính là ưu nhược điểm khi sử dụng NodeJS. Dưới đây là một số ưu nhược điểm mà Job3s chia sẻ đến bạn.

Ưu điểm của NodeJS

Xử lý nhanh và mô hình dựa trên sự kiện.

Sử dụng ngôn ngữ JavaScript phổ biến.

Node Package Manager có hơn 50.000 gói và tính năng trên một ứng dụng.

Phù hợp nhất để truyền tải trực tuyến khối lượng thông tin lớn và các hoạt động chuyên sâu I/O.

Nhược điểm của NodeJS

Không phù hợp với những tác vụ tính toán nặng.

Sử dụng chuỗi callback quá dài nếu bạn làm việc với một số callback lồng nhau.

Xử lý cơ sở dữ liệu quan hệ không phải là một lựa chọn tốt đối với NodeJS.

Vì Node.js là đơn luồng cho nên những tác vụ tốn nhiều CPU không phải là điểm mạnh của nó.

2. Câu hỏi phỏng vấn NodeJS sâu về về chuyên môn

Các câu hỏi phỏng vấn NodeJs sâu về chuyên môn là phần không thể thiếu trong tất cả các cuộc phỏng vấn. Hãy cùng tham khảo bộ câu hỏi phỏng vấn về chuyên môn NodeJS ngay dưới đây.

Câu 5: Hãy giải thích về mô hình I/O non-blocking trong NodeJS.

Blocking là thuật ngữ đề cập về việc chặn thực hiện những hoạt động kế tiếp hoặc đợi 1 hoạt động hoàn tất; trái lại thì non-blocking là việc sẽ không chặn. Trong Node thì Non-blocking chỉ đề cập về những hoạt động trích xuất dữ liệu (I/O – input/output); toàn bộ những function xử lý I/O trong thư viện chuẩn của NodeJS điều có bản nhất quán không đồng cổ và bao gồm những hàm callback.

Thay vì chờ các thao tác nhập và xuất dữ liệu hoàn tất, các thao tác tiếp theo có thể được thực hiện ngay lập tức. Chỉ các luồng I/O ở trên mới được ủy quyền cho hệ thống để thực thi song song của riêng chúng. Sau khi hoàn tất, nó sẽ thực thi một hàm gọi lại để xử lý hành động tiếp theo.

Mô hình I/O non-blocking trong NodeJS

Câu 6: Lập trình hướng sự kiện là gì?

Trong lập trình, sự kiện là hành động do người dùng hoặc hệ thống thực hiện, chẳng hạn như nhấp vào nút hoặc di chuột qua văn bản khi người dùng tải tệp lên trang web.

Các ứng dụng viết phải luôn xử lý các sự kiện xảy ra bên trong, từ người dùng hoặc từ các nguồn khác để xử lý các hành động thực thi thích hợp.

Lập trình hướng sự kiện là một mô hình lập trình trong đó các sự kiện xác định luồng thực thi chương trình. NodeJS dựa trên lập trình hướng sự kiện. Lập trình hướng sự kiện có nghĩa là mã nguồn được viết để đáp ứng với các sự kiện ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn.

Bạn sẽ cần viết mã để truy xuất thông tin về các sự kiện và tham số đầu vào, xử lý việc thực thi hành động và trả về kết quả phù hợp.

Event Loop là mô hình lập trình các sự kiện xác định luồng thực thi chương trình

Câu 7: NodeJS có hỗ trợ đa luồng không?

NodeJS ban đầu chỉ hỗ trợ đơn luồng (single-threading), và nhiều thao tác chỉ được xử lý bất đồng bộ, và không hỗ trợ đa luồng. Bắt đầu với phiên bản 13, NodeJS có một mô-đun mới gọi là Worker Threads để hỗ trợ đa luồng.

Worker Thread Engine giúp cô lập các chức năng sử dụng nhiều CPU để tách các luồng chạy ngầm mà không can thiệp vào các quy trình khác.

Câu 8: NPM là gì?

NPM hay Node Package Manager là trình quản lý thư viện mặc định cho môi trường NodeJS. Nó chứa dòng lệnh từ máy khách (npm) và cơ sở dữ liệu trực tuyến về các gói công khai và riêng tư, còn được gọi là sổ đăng ký npm.

NPM cung cấp cho các nhà phát triển NodeJS các thư viện mã nguồn mở được đóng gói dưới dạng các gói. Các lập trình viên trên khắp thế giới có thể đóng góp các gói, chia sẻ miễn phí và tái sử dụng chúng trong các dự án khác nhau bằng cách khai báo chúng trong tệp pack.json của bạn.

Câu 9: Các framework nổi tiếng chạy trên NodeJS là gì?

Đây là câu hỏi phỏng vấn NodeJS khá phổ biến. Do những ưu điểm của nó, có nhiều khung chạy trên NodeJS và hỗ trợ xây dựng các ứng dụng phía máy chủ, chủ yếu sử dụng JavaScript. Một số khuôn khổ là:

ExpressJS: Được thiết kế để xây dựng các ứng dụng một trang và cung cấp bộ tính năng phong phú để hỗ trợ các ứng dụng web và di động. ExpressJS cũng thường được sử dụng để tạo API theo cách tối thiểu và nhanh chóng.

Được thiết kế để xây dựng các ứng dụng một trang và cung cấp bộ tính năng phong phú để hỗ trợ các ứng dụng web và di động. ExpressJS cũng thường được sử dụng để tạo API theo cách tối thiểu và nhanh chóng. KoaJS: Đây cũng là một web framework, do nhóm phát triển Express tự phát triển. Koa đáng chú ý nhờ khả năng tận dụng nhiều lớp phần mềm trung gian và kiểm tra lỗi tốt hơn. Ngoài ra, phong cách mã hóa của Koa sạch hơn và dễ kiểm soát hơn so với Express.

Đây cũng là một web framework, do nhóm phát triển Express tự phát triển. Koa đáng chú ý nhờ khả năng tận dụng nhiều lớp phần mềm trung gian và kiểm tra lỗi tốt hơn. Ngoài ra, phong cách mã hóa của Koa sạch hơn và dễ kiểm soát hơn so với Express. Sails: Một khung MVC dành cho NodeJS giúp đơn giản hóa việc tạo các ứng dụng mạnh mẽ và có thể mở rộng. Meteor: Đây là một nền tảng cho phép bạn xây dựng các ứng dụng kết hợp NodeJS với các framework front-end như Angular, React và sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu mặc định.

ExpressJS là một trong những framework nổi tiếng chạy trên NodeJS

Câu 10: Stream trong NodeJS là gì?

Stream là một đối tượng có thể đọc dữ liệu từ nguồn và ghi dữ liệu đến đích. Có 4 loại NodeJS trên Steam.

Readable: được sử dụng cho các hoạt động đọc

Writable: được sử dụng cho các hoạt động ghi

Duplex: Được sử dụng cho cả đọc và viết.

Transform: Là loại double-stream hỗ trợ tính toán kết quả đầu ra dựa trên dữ liệu đầu vào.

Câu 11: Vòng lặp sự kiện trong Node.js là gì?

Vòng lặp sự kiện Node.js (còn được gọi là vòng lặp sự kiện) cho phép Nodejs thực hiện đồng thời nhiều thao tác. Nodejs có thể xử lý hàng ngàn yêu cầu ngay cả trong một luồng.

Vòng lặp sự kiện cho phép Node.js thực hiện các hoạt động I/O không chặn. Node.js vốn dĩ là một ứng dụng đơn luồng, nhưng có thể hỗ trợ đồng thời thông qua định nghĩa sự kiện và gọi lại.

Tất cả các API Node.js đều không đồng bộ và đơn luồng. Sử dụng các lệnh gọi hàm không đồng bộ để duy trì đồng thời.

Câu 12: REPL Terminal trong Node.js là gì?

Câu hỏi phỏng vấn NodeJS không thể bỏ qua đó chính là giải thích thuật ngữ REPL Terminal. REPL Terminal là từ viết tắt của Read Eval Print Loop và hiển thị màn hình máy tính tương tự như bảng điều khiển shell. REPL rất hữu ích trong quá trình soạn thảo và gỡ lỗi. Tầm quan trọng của Node.js có thể được nhìn thấy từ:

READ (Đọc): Đọc đầu vào và phân tích cú pháp bằng JavaScript. Sau đó lưu vào bộ nhớ.

Đọc đầu vào và phân tích cú pháp bằng JavaScript. Sau đó lưu vào bộ nhớ. EVAL (Đánh giá): Đánh giá toàn bộ cấu trúc dữ liệu.

Đánh giá toàn bộ cấu trúc dữ liệu. PRIN (In): In kết quả sau khi đánh giá.

In kết quả sau khi đánh giá. LOOP (Lặp lại dòng lệnh): Nếu bạn muốn mua sắm, hãy nhấn Ctrl + C hai lần

Cách hoạt động của REPL Terminal

Câu 13: EventEmitter trong NodeJS là gì?

Người dùng có thể dễ dàng tạo hoặc quản lý sự kiện bằng mô-đun sự kiện. Một mô-đun sự kiện thường chứa một lớp EventEmitter. Tất cả các bộ phát sự kiện đều là thành viên của lớp EventEmitter. Khi một EventEmitter phát ra một sự kiện, tất cả các chức năng liên quan đến sự kiện đó được gọi một cách đồng bộ. Bất kỳ giá trị nào được trả về bởi người nghe được gọi đều bị bỏ qua và bị loại bỏ.

Câu 14: Sự khác nhau giữa Events và Callbacks là gì?

Callbacks là hàm gọi lại, là hàm được truyền vào hàm khác dưới dạng đối số. Thông thường hàm này sẽ được thực thi sau khi một hàm khác đã được thực thi xong.

Event thường được hiểu là sự kiện. Mỗi hành động là một sự kiện. Node.js cho phép tạo và tiến hành xử lý các sự kiện bằng cách sử dụng các module sự kiện.

Câu 15: Theo bạn, Sợi và npm khác nhau thế nào?

Npm còn được gọi là trình quản lý gói mặc định. Nó thường được phân phối với Node.js. Npm có một kho lưu trữ lớn các gói công khai, bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có tên là "EMP Registry". Người dùng có thể truy cập nó thông qua ứng dụng khách dòng lệnh npm.

Npm cho phép người dùng dễ dàng quản lý các phụ thuộc được sử dụng trong dự án của họ. Yarn cũng là một trình quản lý gói được phát hành để khắc phục một số thiếu sót của npm. Tuy nhiên, sợi dựa vào sổ đăng ký npm để cấp cho người dùng quyền truy cập vào các gói.

Vì cấu trúc cơ bản của sợi dựa trên chính npm. Vì vậy, việc chuyển từ npm sang Yarn sẽ thay đổi cấu trúc dự án của bạn. Trong một số trường hợp, sợi cung cấp các tính năng tốt hơn NPM.

Không giống như npm, nó lưu trữ tất cả các gói đã tải xuống để bạn không phải tải lại chúng khi cần. Bảo mật cũng được tăng cường bằng cách sử dụng tổng kiểm tra để xác minh tính toàn vẹn của gói. Điều này đảm bảo rằng gói sẽ chạy giống hệt nhau trên một hệ thống cũng như trên một hệ thống khác.

Yarn là một quy trình quản lý gói để khắc phục nhược điểm của npm

Câu 16: Thuật ngữ I/O có ý nghĩa gì?

Thuật ngữ I/O được sử dụng để mô tả bất kỳ chương trình nào. công việc; hoặc dữ liệu được gửi đến thiết bị nào. Hoặc từ phương tiện này sang phương tiện khác hoặc từ phương tiện khác

Bất kỳ sự chuyển giao nào đều có thể thực hiện. Tuy nhiên, nó phải tuân thủ cơ cấu đầu ra từ phương tiện này và đầu vào từ phương tiện khác. Phương tiện có thể là thiết bị vật lý, mạng hoặc tệp trên hệ thống của bạn.

Câu 17: Event-loop trong Node JS là gì?

Vòng lặp sự kiện (Event-loop) xử lý tất cả các cuộc gọi lại không đồng bộ ( callback asynchronous). Node.js (hoặc JavaScript) là một ngôn ngữ hướng sự kiện, đơn luồng. Điều này có nghĩa là người nghe có thể được gắn vào các sự kiện và khi sự kiện xảy ra, người nghe sẽ thực hiện cuộc gọi lại được cung cấp trước đó.

Câu 18: Cách nâng cao hiệu suất của Node.js thông qua phân cụm.

Phân cụm là( clustering) một cách để cải thiện hiệu suất của Node.js bằng cách sử dụng tối ưu các lõi CPU trên máy chủ của bạn. Node.js hoạt động theo mô hình đơn luồng nên mỗi lần chỉ sử dụng một lõi CPU.

Để tránh điều này, hãy sử dụng mô-đun "Cluster" có sẵn trong Node.js để gán nhiều luồng ứng dụng độc lập cho các lõi CPU khác nhau.

Clustering là cách nâng cao hiệu suất của NodeJS

Câu 19: Hãy nêu lợi ích của giao thức HTTPS?

Giao thức HTTPS mang lại những lợi ích sau:

Thông tin khách hàng như số thẻ tín dụng và thông tin nhạy cảm khác được mã hóa và không thể bị chặn.

Khách truy cập có thể xác minh rằng bạn là doanh nghiệp đã đăng ký và bạn sở hữu tên miền của mình.

Khách hàng có nhiều khả năng tin tưởng và mua hàng từ các trang web sử dụng HTTPS vì họ biết rằng họ không thể truy cập trang web của bạn nếu không có HTTPS.

Câu 20: Phân biệt Synchronous và Non-blocking.

Không đồng bộ ( Synchronous) theo nghĩa đen có nghĩa là không đồng bộ. Ví dụ: Thực hiện một yêu cầu HTTP không đồng bộ. Điều này có nghĩa là nó không đợi phản hồi của máy chủ. Điều này sẽ tiếp tục xử lý khối mã tiếp theo. Trả lời yêu cầu sau khi nhận được kết quả từ HTTP không đồng bộ.

Thuật ngữ "không chặn" (Non-blocking) thường được sử dụng liên quan đến I/O. Ví dụ: các tác vụ đọc/ghi không chặn không bao giờ chặn trên ngăn xếp cuộc gọi. Thay vào đó, các tác vụ này được thực thi không đồng bộ.

Synchronous là sự phối hợp các sự kiện để vận hành một hệ thống

3. Câu hỏi phỏng vấn NodeJS Senior

Tiếp theo sẽ là các câu hỏi phỏng vấn NodeJS cho vị trí Senior. Các câu hỏi và câu trả lời gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.

Câu 21: Demultiplexer là gì?

Demuxer là giao diện xuất bản tin nhắn của Node JS. Nó được sử dụng để thu thập thông tin về các sự kiện và hàng đợi cụ thể và cung cấp Event Que.

Câu 22: Sự khác nhau giữa blocking và non-blocking là gì?

Việc thực thi chức năng chặn blocking function sẽ tạm dừng tất cả quá trình thực thi mã khác cho đến khi sự kiện I/O được chỉ định hoàn tất. Ngược lại, các chức năng không chặn non- blocking function cho phép các nhà phát triển đa nhiệm (luôn bật nhiều mã không đồng nhất) và thực hiện đồng thời nhiều sự kiện I/O.

Sự khác nhau giữa blocking và non -blocking

Câu 23: Node JS có sở hữu child threads không?

Nếu ban đầu bạn nghĩ câu trả lời là không thì bạn đã nhầm. Mặc dù là một dịch vụ đơn luồng nhưng Node JS vẫn có các luồng con. Điều này đơn giản là vì những chủ đề con đó là vô hình đối với nhà phát triển.

Câu 24: Các triển khai bảo mật chính trong Node JS là gì?

Với câu hỏi phỏng vấn NodeJS này bạn có thể trả lời như sau: Hai phương pháp quan trọng nhất nhất bao gồm (nhưng không giới hạn) xác thực và xử lý lỗi. Đây là hai phương pháp phổ biến nhất liên quan đến quản lý bảo mật Node JS và chúng hoạt động khá tốt.

Câu 25: Hãy nêu cách bạn debug một ứng dụng trong Node JS?

Node.js bao gồm một tiện ích debug được gọi là debugger. Để kích hoạt nó, hãy bắt đầu Node.js với đối số debug theo sau.

Chèn câu lệnh debugger; vào source code muốn debug nó sẽ kích hoạt breakpoint tại vị trí đó trong code:

Một ví dụ về debug ứng dụng trong NodeJS

4. Lưu ý khi phỏng vấn NodeJS

Bên cạnh các câu hỏi phỏng vấn NodeJS mà Job3s liệt kê cho bạn, bạn cũng cần ghi nhớ cho mình một vài lưu ý khi đi phỏng vấn. Dưới đây là các lưu ý dành cho nhà tuyển dụng và ứng viên khi tham gia phỏng vấn nodejs.

4.1. Lưu ý cho nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng nên đặt câu hỏi về tình hình của công ty. Ngoài ra, ứng viên có thể được đặt câu hỏi về tính cách và sở thích của họ, đồng thời có thể mô tả các tình huống công việc cụ thể để đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề, sự nhanh nhẹn và hiểu biết sâu sắc của họ.

Trong quá trình phỏng vấn, hãy giữ sự tương tác tốt với ứng viên, tạo một bầu không khi thoải mái giúp ứng viên không căng thẳng, từ đó giúp họ thể hiện được hết năng lực và kỹ năng của mình.

Nhà tuyển dụng nên tạo bầu không khí thoải mái để ứng viên tự tin chia sẻ

4.2. Lưu ý cho ứng viên

Các ứng viên khi đi tham gia phỏng vấn cần lưu ý:

Chuẩn bị trước những câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể đưa ra để buổi phỏng vấn.

Chuẩn bị đầy đủ CV xin việc và các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan.

Giữ bình tĩnh, có phong thái tự tin và trả lời lưu loát, rõ ràng.

Chọn kiểu tóc và trang phục gọn gàng, lịch sự để có được thiện cảm với nhà tuyển dụng.

Trên đây là tất cả các câu hỏi phỏng vấn NodeJS và gợi ý các câu trả lời do Job3s chia sẻ đến bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức để tự tin phỏng vấn thành công! Chúc bạn sẽ có cơ hội lấy được tấm vé bước vào doanh nghiệp