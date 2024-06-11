CEO Tony Vũ của job3s.ai tham dự diễn đàn chuyển đổi số Vietnam - Asia DX Summit 2024

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Khách mời đặc biệt tại Vietnam - Asia DX Summit 2024

Vietnam - Asia DX Summit là diễn đàn chính sách, công nghệ thường niên quy mô quốc gia và quốc tế được VINASA tổ chức với mục đích đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy chương trình chuyển đổi sổ quốc gia, đồng thời cũng cập nhật những xu hướng công nghệ tiềm năng nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển của nền kinh tế. Đây là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, đại diện cho ngành phần mềm và CNTT Việt Nam.

Với chủ đề “Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh – Phát triển Kinh tế số”, diễn đàn mang đến cái nhìn nhận thực tiễn về xu hướng chuyển dịch tất yếu thế giới, hướng đến phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội vàng để nền tảng tuyển dụng ứng dụng công nghệ AI job3s.ai nói riêng và các doanh nghiệp nói chung cập nhật xu hướng chuyển đổi số mới nhất hiện nay.

CEO Tony Vũ của job3s.ai trở thành khách mời đặc biệt tại Vietnam - Asia DX Summit

Sự hiện diện của CEO Tony Vũ của job3s.ai tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024 không chỉ là cơ hội tuyệt vời để khẳng định vị thế tiên phong của job3s.ai trong chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ AI thông minh vào lĩnh vực tuyển dụng, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn của nền tảng.

Job3s.ai là một nền tảng tuyển dụng iệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và ứng viên trong mọi khía cạnh của quá trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Job3s.ai tiên phong chuyển đổi số, định hình tương lai tuyển dụng

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh không chỉ là một lựa chọn mà là điều tất yếu. CEO Tony Vũ và đội ngũ job3s.ai đã tiên phong trong việc kiến tạo tầm nhìn chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Thay vì phụ thuộc vào các phương pháp tuyển dụng truyền thống, vốn không còn phù hợp trong thời đại số hóa, job3s.ai đã mạnh dạn áp dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là hơn 20 loại trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc tìm kiếm và tuyển chọn nhân tài.

Với tầm nhìn xa và sự sáng tạo, CEO Tony Vũ của job3s.ai định hình nên nền tảng tuyển dụng thông minh, hiệu quả

"Chuyển đổi số trong tuyển dụng là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp trong tương lai. Việc ứng dụng công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo AI thông minh vào các hoạt động như ứng viên tìm kiếm việc làm, nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, sàng lọc CV, đánh giá năng lực ứng viên, phỏng vấn... sẽ giúp quy trình tuyển dụng nhanh chóng và thu được hiệu quả vượt trội". - CEO Tony chia sẻ.

Được "thai nghén" từ năm 2015, sự thành công của job3s.ai là kết quả của tầm nhìn xa và chiến lược đúng đắn. Với niềm đam mê công nghệ thông tin, CEO Tony Vũ đã nhen nhóm ý tưởng phát triển và ứng dụng AI thông minh trong lĩnh vực tuyển dụng từ rất sớm. Đến nay, job3s.ai đã tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới vào nền tảng của mình, giúp tự động hóa quy trình tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp và ứng viên.

Job3s.ai không chỉ giúp nhà tuyển dụng đăng tải nhu cầu tuyển dụng việc làm tại các thành phố lớn như tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Quảng Ninh... mà còn đem đến những công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng. Các công cụ này bao gồm tạo CV, thư xin việc, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, đơn xin nghỉ việc, tính lương gross sang net, tính lãi suất và lập kế hoạch tiết kiệm. Tất cả đều được hỗ trợ bởi công nghệ AI, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc chuẩn bị hồ sơ xin việc.

Không chỉ tập trung vào việc cải tiến nền tảng tuyển dụng, job3s.ai còn đặt mục tiêu trở thành hình mẫu trong việc chuyển đổi số toàn diện thông qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quản lý và vận hành doanh nghiệp. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các công cụ tự động hóa quy trình (RPA) và phân tích dữ liệu (Analytics) đã được tích hợp một cách linh hoạt và triệt để.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc ứng dụng công nghệ AI, job3s.ai đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Vào tháng 5/2023, nền tảng này đã nhận được giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á 2023”, trở thành website tuyển dụng đầu tiên và duy nhất tại Châu Á đạt giải thưởng này nhờ ứng dụng công nghệ AI vào nền tảng tuyển dụng, tạo ra sự khác biệt với các website truyền thống khác.

Tháng 4/2024, job3s.ai tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận được giải thưởng Sao Khuê 2024 trong lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) – một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đến tháng 5/2024, job3s.ai lại tiếp tục được vinh danh với giải thưởng “Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia”, minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên phát triển nền tảng tuyển dụng này.

Cam kết đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Với tầm nhìn xa và cam kết kiên định trong việc lấy công nghệ AI làm thế mạnh cốt lõi, CEO Tony Vũ và đội ngũ chuyên gia của job3s.ai không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển thêm nhiều tính năng hữu ích, ứng dụng công nghệ AI thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất cho cả ứng viên và doanh nghiệp.

CEO Tony Vũ của job3s.ai đã có những chia sẻ đầy tâm huyết: “Việc ứng dụng công nghệ AI vào quy trình tuyển dụng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay. Với job3s.ai, chúng tôi kiên định trong việc lấy công nghệ AI làm thế mạnh cốt lõi, cam kết sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ liên tục nghiên cứu để cho ra nhiều tính năng hữu ích mới ứng dụng công nghệ AI thông minh, góp phần tạo nên giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất dành cho cả ứng viên và doanh nghiệp."

Đứng trước bức tranh chuyển đổi số tại Việt Nam và khu vực châu Á đang diễn ra vô cùng tích cực và mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ AI thông minh vào lĩnh vực tuyển dụng chính là sứ mệnh của job3s.ai. Từng bước đi trong chuyển đổi số của job3s.ai đều hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu suất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng, xã hội.

Truyền thông nói về sự kiện: