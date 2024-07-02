CEO Tony Vũ mang giải pháp nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 02/07/2024
CEO Tony Vũ, nhà sáng lập Job3s.ai, đã mang đến những góc nhìn thực tế về bức tranh thị trường lao động hiện nay, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nền tảng này trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nội dung chính Job3s
  2. CEO Tony Vũ có chuyến thăm thực tế nhà máy của Hyundai Thành Công
  4. CEO Tony Vũ chia sẻ góc nhìn mới trong thị trường lao động

Nhân chuyến tham quan nhà máy sản xuất ô tô Hyundai của Tập đoàn Thành Công vào ngày 5/11/2023, CEO Tony Vũ - nhà sáng lập Job3s.ai - đã có những chia sẻ giá trị về thị trường lao động hiện tại, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Job3s.ai trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm Job3s.ai của CEO Tony Vũ đang tạo nên cơn sốt trên thị trường trong thời gian qua, thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập nhờ ứng dụng hơn 20 loại AI tiên tiến vào quá trình tạo lập và phát triển nền tảng.

CEO Tony Vũ tặng hoa cảm ơn sự đón tiếp của ban lãnh đạo nhà máy sản xuất ô tô Hyundai
Với bộ lọc thông minh và công cụ tạo CV độc đáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), Job3s.ai tạo nên cuộc cách mạng trong tìm kiếm việc làm, giúp kết nối nhà tuyển dụng với các ứng viên tiềm năng chỉ trong vòng 3 giây.

>> Xem thêm: Gia nhập VINASA, job3s.ai dẫn đầu xu thế tuyển dụng bằng AI hiện nay

Ngoài chức năng chính là tìm kiếm việc làm và ứng tuyển, Job3s.ai còn cung cấp kho tàng thông tin hữu ích về thị trường lao động, hướng dẫn viết CV và thư xin việc hiệu quả, giúp người dùng nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường việc làm.

CEO Tony Vũ chia sẻ góc nhìn mới trong thị trường lao động

Trong chương trình, CEO Tony Vũ đã chia sẻ về tình hình hiện tại của thị trường lao động. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, người lao động cần liên tục học hỏi và nâng cao kỹ năng nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước thực trạng đó, Job3s.ai đã khẳng định vai trò quan trọng của mình, định vị thương hiệu là một nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm hàng đầu, là một mắt xích không thể thiếu trong việc kết nối nhân sự và ứng viên với các doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Job3s.ai vào Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia - Chìa khóa cho tương lai bền vững

CEO Tony Vũ chia sẻ góc nhìn mới trong kỷ nguyên AI và khẳng định vai trò then chốt của Job3s.ai trong việc tìm kiếm nhân sự chất lượng cao
Trao đổi với ông Nguyễn Minh Sơn - Tổng Giám đốc Nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam, CEO Tony Vũ đã bày tỏ mong muốn rằng nền tảng Job3s.ai sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp kết nối Tập đoàn Thành Công với nguồn lao động chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển ngày càng thịnh vượng của tập đoàn.

