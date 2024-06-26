Charm Of Law 2024: Phá Kén - Chuyển Mình để tỏa sáng

Charm Of Law 2024: Phá Kén - Chuyển Mình để tỏa sáng
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 26/06/2024
Cuộc thi Duyên dáng Nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội Charm Of Law 2024 đang dần đi đến chặng cuối cùng. Các thí sinh chờ đợi Đêm chung kết sắp diễn ra vào cuối tuấn tới.
Một tuần đếm ngược, Đêm đăng quang (30/6/2024) của Charm Of Law 2024 sẽ chính thức được diễn ra hứa hẹn ghi dấu ấn, điểm thêm hồi ức khó quên vào bộ sưu tập “tuổi trẻ” của các thí sinh cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Từ những ngày đầu khởi động, Charm of Law 2024 đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ các bạn sinh viên Luật trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu của Hai vòng sơ khảo cũng nhanh chóng được diễn ra và không phụ lòng mong đợi của người theo dõi, TOP 14 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện và sẵn sàng bước vào các vòng thi tiếp theo với tâm thế vô cùng tự tin và tài năng.

Các buổi training được tổ chức để hoàn thiện cho những cô gái của chương trình các kỹ năng cần có trong một cuộc thi sắc đẹp
Top 14 của Charm of Law 2024 đã chinh phục hai Vòng thi Trí tuệ và Nhân ái bằng những ý tưởng độc đáo, lập luận sắc bén,...
Vòng thi Tài năng diễn ra vào ngày 23/6 đã thành công rực rỡ khi các thí sinh đã đem đến một buổi biểu diễn đẹp mắt và đầy bất ngờ. Mỗi tiết mục đều được chuẩn bị hết sức chu đáo, đa dạng và mang phong cách riêng của mỗi người.

Một tuần đếm ngược dần về Đêm đăng quang hứa hẹn với những màn trình diễn mãn nhãn đến từ TOP 14 xuất sắc nhất. 14 nàng thơ mang trên mình những màu sắc khác nhau sẽ hóa thân thành những “cánh bướm thơ”, tỏa sáng lung linh nơi hội trường A403 (Trường Đại học Luật Hà Nội).

Với sự đầu tư công phu, chỉn chu đến từng chi tiết của ekip tổ chức, ngày 30/6 tới đây chắc chắn sẽ là một đêm bùng nổ, đốt nóng hơn không khí chốn thủ đô trong những ngày hạ chí.

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí gây bão thời gian vừa qua, với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, đã có những chia sẻ về sự kiện lần này. Ông cho biết: “Tôi luôn ủng hộ các bạn sinh viên tự tạo cơ hội cho mình tỏa sáng. Tôi muốn hỗ trợ tổ chức các chương trình hoạt động của các bạn trẻ. Nó giúp cho các bạn có thể lưu giữ những kỉ niệm đẹp, có thể trưởng thành hơn và có cơ hội tỏa sáng hơn trong tương lai. Và dĩ nhiên, tương lai đó luôn có chúng tôi - job3s.ai sẵn sàng chờ đón các bạn sinh viên tìm kiếm cơ hội mới, cánh cổng tương lai mới cho bản thân”.

Thông tin Đêm Đăng quang (Chung kết)

Thời gian: 18h, ngày 30/06/2024

Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội
