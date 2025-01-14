Top 7 chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng ao ước nhận được

1. Chế độ đãi ngộ là gì?

Đãi ngộ chính là những gì mà người lao động được hưởng trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Khi họ đi làm, cả họ và doanh nghiệp đều có lợi. Người lao động có thu nhập, doanh nghiệp có nhân sự để hoạt động và phát triển. Trong quá trình làm việc, ngoài lương, doanh nghiệp sẽ có những chế độ đãi ngộ tương ứng với công sức đóng góp của từng cá nhân.

Chế độ đãi ngộ cho nhân viên không đơn thuần chỉ là những gì mà doanh nghiệp “thưởng thêm”. Nó được quy định rõ ràng trong Luật Lao động. Tuy nhiên, tùy vào từng điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp cũng sẽ có những chế độ đãi ngộ bổ sung khác. Công ty càng nhiều đãi ngộ, tất yếu sẽ càng giữ chân được nhân tài.

2. Top 7 chế độ đãi ngộ cho nhân viên mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng nên áp dụng

Với người lao động và cả doanh nghiệp, nắm rõ chế độ đãi ngộ là gì rất quan trọng. Với người lao động, đây là một trong những tiêu chí quan trọng để chọn việc. Đãi ngộ tốt và tương xứng năng lực sẽ giúp cuộc sống ổn định hơn, tương lai cũng sẽ an toàn và chắc chắn hơn. Với doanh nghiệp, đãi ngộ tốt sẽ giúp chiêu mộ nhân tài, đồng thời nâng cao được vị thế doanh nghiệp.

Dưới đây là 7 chế độ mà bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn có được khi đi làm:

2.1. Các khoản thưởng và phụ cấp ngoài lương

Tiền thưởng chính là món quà đãi ngộ tuyệt vời bất mà không nhân viên nào có thể chối từ. Khi đi làm, nhân viên sẽ nhận được lương theo năng lực. Nhưng càng tuyệt vời hơn khi có các khoản thưởng và phụ cấp. Một số đãi ngộ cơ bản về tiền thưởng có thể là:

Hỗ trợ tiền ăn trưa

Hỗ trợ tiền nhà trọ

Hỗ trợ chi phí di chuyển

Hỗ trợ tiền điện thoại

Thưởng sinh nhật

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Thưởng KPI

Thưởng % khi công ty kinh doanh có lợi nhuận cao

Phúc lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp…

Tiền thưởng và phụ cấp chính là minh chứng cho thấy công sức đóng góp của nhân viên. Nhân viên đi làm nhận được chế độ đãi ngộ này sẽ càng có động lực để cố gắng. Doanh nghiệp vì vậy cũng sẽ ngày càng phát triển hơn.

Các khoản thưởng, phụ cấp ngoài lương là chế độ đãi ngộ nhân viên nào cũng muốn có

2.2. Du lịch, giải trí: Chế độ đãi ngộ không thể thiếu

Sau những giờ làm việc căng thẳng, còn gì tuyệt vời hơn là một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời?

Ngày nay, nhu cầu du lịch của con người ngày càng tăng. Đặc biệt là với giới trẻ. Đi du lịch, khám phá thiên nhiên, cho phép bản thân “relax” chính là cách để lấy lại năng lượng. Sau khi du lịch, gần như ai cũng làm việc hăng say và chăm chỉ hơn.

Những hoạt động dã ngoại, du lịch của công ty chính là chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn với nhân viên. Không chỉ giúp nhân viên giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống, các chuyến du lịch còn xây dựng sự gắn kết giữa các phòng ban, giữa lãnh đạo và nhân viên.

2.3. Đãi ngộ với các điều kiện làm việc tối ưu, hiện đại

Rất nhiều công ty hiện nay vẫn mang tinh thần tư bản, bóc lột sức lao động và xem nhẹ giá trị của người lao động. Ngược lại, có rất nhiều công ty lại rất chú trọng đến đời sống của nhân viên. Làm việc trong những công ty xem trọng nhân viên, chú tâm cải thiện đời sống cho nhân viên là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Những đãi ngộ về điều kiện làm việc được rất nhiều nhân viên chú trọng. Đặc biệt là với các công việc yêu cầu sự tập trung cao, cường độ cao và căng thẳng. Trong đó, các đãi ngộ sau được nhiều nhân viên yêu thích nhất:

Có phòng ăn riêng cho nhân viên với đầy đủ các đồ nội thất cơ bản: Bàn ghế, tủ lạnh, máy pha cafe, lò vi sóng…

Có phòng thể thao riêng cho nhân viên.

Có khu vực nghỉ ngơi riêng, được chăm chút với cây xanh thư giãn.

Cung cấp đồ ăn và nước uống cho nhân viên khi làm việc tăng ca, ngoài giờ.

Khi có phòng nghỉ ngơi giải trí, nhân viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi quý giá, khôi phục được năng lượng làm việc buổi chiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà đất tăng giá chóng mặt như hiện nay, việc công ty có các phòng chức năng rộng rãi, riêng biệt không phải là điều dễ dàng.

Các công ty có phòng ăn, khu nghỉ ngơi sẽ được đánh giá cao

2.4. Tăng thời gian nghỉ sinh: Chế độ đãi ngộ cho nhân viên nữ đầy nhân văn

Chế độ đãi ngộ cho nhân viên nữ này được rất nhiều người đánh giá cả về hiệu quả lẫn tính nhân văn. Đây là cách mà doanh nghiệp chia sẻ áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình với nhân viên của mình. Khi nhân viên nữ có thời gian nhiều hơn cho con cái, họ cũng sẽ có được sự an tâm cao nhất. Từ đó, lúc quay lại công việc, họ cũng năng nổ và cống hiến hơn.

Ngoài thời gian nghỉ sinh, nhiều doanh nghiệp còn có chế độ không tăng ca với nhân viên nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi. Hoặc là ưu đãi về sớm 1 tiếng so với khung giờ làm việc quy định. Tất cả những đãi ngộ này đều nhận được sự trân trọng từ nhân viên, uy tín doanh nghiệp vì vậy cũng được tăng lên đáng kể.

Tăng thời gian nghỉ sinh là đãi ngộ tuyệt vời cho nhân viên nữ

2.5. Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

Nhân viên chính thức sẽ có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động. Thế nhưng, có một đãi ngộ vô cùng tốt mà mọi nhân viên đều mong ước chính là bảo hiểm sức khỏe.

Các gói bảo hiểm sức khỏe hiện nay rất đa dạng, chi phí cũng không quá cao. Tùy vào từng cấp bậc nhân viên, từng sự nỗ lực và cống hiến, doanh nghiệp sẽ có những gói bảo hiểm sức khỏe tương ứng. Đây là các gói chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên, giúp nhân viên nhẹ gánh tài chính khi có đau ốm bệnh tật. Đồng thời, đây cũng là một chính sách giữ chân nhân tài vô cùng hiệu quả.

2.6. Đãi ngộ về phương tiện đi làm

Có rất nhiều công ty có điều kiện làm việc tốt, công việc phù hợp, nhưng khoảng cách di chuyển quá xa nên nhiều nhân viên ngần ngại gắn bó. Lúc này, chế độ đãi ngộ về phương tiện làm việc sẽ là chìa khóa để giải quyết.

Tùy vào từng tình hình cụ thể, doanh nghiệp có thể cung cấp phương tiện đưa đón nhân viên. Hoặc hỗ trợ phương tiện đi làm cho họ, hay hỗ trợ chi phí di chuyển. Rất nhiều tập đoàn cấp cao đã có cấp xe và tài xế riêng cho nhân sự cao cấp. Nhân viên cũng có xe đưa đón đi làm vô cùng chuyên nghiệp.

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên đi làm xa

2.7. Đào tạo chuyên môn

Bất cứ người đi làm ăn lương nào cũng mong muốn có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cụ thể. Ai cũng mong lương thưởng có thể tăng theo thời gian. Vì vậy, ai cũng có nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp. Một nhân viên giỏi sẽ không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng, cập nhật kiến thức mới.

Do đó, điều mà nhân viên mong muốn chính là doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn để họ có thể cải thiện giá trị bản thân mình. Khi đó, không những nhân viên có thể làm việc với hiệu suất tốt hơn, mà doanh nghiệp cũng có cơ sở để mở rộng quy mô, định hướng phát triển lâu dài với đội ngũ nhân sự ngày càng chất lượng.

3. Nhân viên có đang hài lòng với chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp?

Có thể thấy, chế độ đãi ngộ đóng vai trò quan trọng với người lao động, với doanh nghiệp và với cả xã hội. Vậy dấu hiệu nào cho thấy nhân viên đang không hài lòng với các đãi ngộ mà doanh nghiệp mang lại?

Thường xuyên xin nghỉ phép.

Tỷ lệ nghỉ việc cao.

Hiệu quả công việc không đạt.

Nhân sự có thái độ uể oải, mệt mỏi, căng thẳng và chán nản trong quá trình làm việc.

Khó tuyển dụng được nhân sự giỏi.

Chính vì vậy, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp cần linh hoạt thay đổi chế độ đãi ngộ theo thị trường. Cuộc sống thay đổi, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng cao.

Chính vì vậy các chính sách đãi ngộ cũng cần phải cập nhật theo xu hướng thị trường. Đãi ngộ cần phù hợp với mong muốn người lao động, đúng với luật pháp, phù hợp văn hóa doanh nghiệp và cũng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của công ty.

Nhân viên nghỉ việc liên tục cho thấy không hài lòng với đãi ngộ từ doanh nghiệp

4. Tìm kiếm những doanh nghiệp có đãi ngộ tốt tại job3s

Bạn đang muốn tìm kiếm những công việc có chính sách đãi ngộ tốt nhất? Bạn mong muốn làm việc cho những công ty chuyên nghiệp, thấu hiểu nhân viên, quan tâm đến đời sống nhân viên? Hàng triệu cơ hội việc làm hấp dẫn được cập nhật thường xuyên tại job3s! Đây chính là cơ hội lý tưởng để người lao động có thể tiếp cận thị trường việc làm năng động với công nghệ số vô cùng tiện lợi.

Có thể nói, job3s là cầu nối để doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên chất lượng, ứng viên tìm được nhà tuyển dụng phù hợp. Tại đây, chúng tôi cung cấp nền tảng tuyển dụng - tìm việc làm vô cùng khoa học, hiện đại. Bạn có thể dễ dàng sàng lọc công việc với các tiêu chí mình muốn để tìm kiếm những tin tuyển dụng phù hợp. Nhà tuyển dụng cũng có thể tìm kiếm được những ứng viên tiềm năng trên kho dữ liệu hồ sơ khổng lồ được cập nhật mới từng ngày.

Đi làm và nhận được chế độ đãi ngộ tốt là điều ai cũng mong muốn. Và những công ty tốt sẽ giúp bạn có được công việc tốt, đãi ngộ tương xứng với năng lực của bạn. Chúc các bạn sớm tìm được công việc như ý, thỏa sức cống hiến sáng tạo và hưởng được thành quả tương xứng với năng lực của mình.

