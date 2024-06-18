Chia Tay Khóa Cuối 2024: Vọng Hòa Ca - Một thoáng vang vọng về thời sinh viên rực rỡ

​Khi những tiếng ve ẩn mình trong từng kẽ lá bắt đầu râm ran chào hè, cũng là lúc mùa chia ly được báo hiệu đã cận kề. “Chia Tay Khóa Cuối” tựa như lời cảm ơn và tạm biệt đẹp đẽ, được tổ chức nhằm lưu giữ bao kỉ niệm cũng như tri ân những sinh viên khóa cuối của trường Đại học Kinh Tế Quốc dân. Trải qua 14 mùa với biết bao cảm xúc, chương trình đã thành công khứ hồi những ký ức vang vọng về nơi tâm trí nhiều thế hệ sinh viên năm cuối.

Sự trở lại của Chia tay khóa cuối với chủ đề “Vọng hòa ca”

Năm nay, lấy cảm hứng từ không gian nhà hát lớn thấm đượm âm hưởng thanh xuân, “Chia Tay Khóa Cuối 2024: Vọng hòa ca” đã mang đến cho người tham dự một tấm vé ngược dòng thời gian để cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc tươi đẹp dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó chính là bản hòa ca tuổi trẻ, ru người nghe trong những thanh âm vừa trong sáng, ngọt ngào lại vừa sôi nổi, cuồng si. Khi những vệt âm cuối cùng rơi vào không trung, 4 năm thanh xuân rực rỡ của những sinh viên khóa cuối theo đó cũng dần khép lại và một chặng đường mới lại được mở ra. Để lại nơi đây là tất cả những tầng âm tráng lệ pha lẫn chút trầm bổng của 4 năm tuổi trẻ đã được lưu trữ trong hộp nhạc thanh xuân tươi đẹp.

Trong khoảnh khắc này, chương trình “Chia Tay Khóa Cuối 2024” giống như một người nghệ sĩ chơi nhạc đầy nhiệt thành mà tấu lên những giai điệu du dương của thời hoa niên đầy màu sắc. Nó khiến cho tất thảy người tham gia, đặc biệt là những sinh viên khóa cuối, có cơ hội được đắm chìm trong bản giao hưởng tuyệt vời ấy một lần nữa…

Mở đầu cho một buổi tối đầy cảm xúc, “Khởi âm” là khoảng thời gian người tham dự hoà mình vào các hoạt động chờ nhẹ nhàng như teabreak, chụp ảnh check-in với back chương trình,… Giữa những vang thanh ngọt ngào của “Khởi âm”, các cô cậu sinh viên được đắm chìm trong cảm xúc lưu luyến và xúc động khi nhìn lại những khoảnh khắc tươi đẹp của K62 trên màn hình lớn.

Hoạt động check - in thu hút nhiều sinh viên tham gia trước thềm chương trình

Mọi người đều rất thích thú với chương trình lần này

Tiết mục múa uyển chuyển và đẹp mắt đến từ CLB Âm nhạc MEC

Phút “Giao thanh” vang lên đầy tự hào là thời khắc vinh danh những gương mặt sinh viên K62 ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập và các cá nhân tiêu biểu nhất trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Khoảnh khắc vinh danh những gương mặt K62 ưu tú của NEU

Hoạt động phần Hội diễn ra đầy bùng nổ và mãn nhãn với sự góp mặt của CLB Âm nhạc MEC, CLB Kịch Hall of Arts. Đặc biệt, sự tham gia của những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng đã chính thức khai mạc hồi cuối “Hòa khúc”! Đêm nhạc đã đưa người xem du hành vào những thanh âm ngọt ngào đầy truyền cảm với “Ôm trọn nỗi nhớ”, “Người em cố đô”,... của “tắc kè hoa” xứ Huế RUM, rồi lại như “chơi trò chơi mạo hiểm” với những chiếc beat “thét ra lửa” của chàng DJ & Producer đa tài của NEU - DJ Pizuh. Giữa những thanh âm đã tai và một không gian đã mắt, những cặp đôi nắm tay nhau hòa mình vào trong khúc slow dance của những xúc cảm đang dâng trào lớp lớp trong lòng…

Cùng chìm đắm trong những cảm xúc sâu lắng với “Ôm trọn nỗi nhớ”....

Sự xuất hiện cực “ngầu” của DJ Pizuh đã khuấy động bầu không khí

Người tham dự hòa mình trong không khí sôi động của đêm nhạc

“Chia Tay Khóa Cuối 2024: Vọng hòa ca” đã khép lại nhưng dư âm còn đó. Với những giai điệu đẹp đẽ, “Vọng hòa ca” đã xoa dịu đáy lòng đầy ngổn ngang của những sinh viên khóa cuối trước thời khắc trưởng thành đầy chênh vênh. Nay mai đây bước ra cánh cửa mới, những thanh âm còn vương lại từ “Vọng hòa ca” chắc hẳn sẽ trở thành điểm tựa cho những “cánh chim” mỏi mệt tìm về mỗi khi mỏi gối, chùn chân..

Các sinh viên K62 hoàn thành khúc nhạc hoà ca của thanh xuân

Mảnh ghép không thể thiếu góp phần tạo nên bản nhạc thanh xuân của K62 là Ban Đối Ngoại - HSV - NEU với sắc vàng đầy nhiệt huyết

Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí gây bão thời gian vừa qua đã có những chia sẻ chân thành về sự kiện lần này. Ông cho biết: “Tôi cũng từng là sinh viên và tôi thấu hiểu cảm xúc của các bạn sinh viên năm cuối. Tôi rất ủng hộ việc tổ chức các chương trình ý nghĩa như Chia Tay Khóa Cuối vì nó giúp cho các bạn có thể lưu giữ những kỉ niệm đẹp cũng như tri ân những sinh viên cuối khóa. Và tôi muốn nhắn nhủ điều này, khi đã đi qua cánh cổng trường đại học, các bạn sinh viên năm cuối có thể tìm đến chúng tôi - job3s.ai để tìm kiếm cơ hội mới, cánh cổng tương lai mới cho chính các bạn”.