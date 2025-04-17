Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Biz4good’25 - Khơi nguồn khởi nghiệp bền vững cho sinh viên

Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Biz4good’25 - Khơi nguồn khởi nghiệp bền vững cho sinh viên
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 17/04/2025
Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp Biz4Good’25 chính thức khởi động, mở đơn đăng ký từ ngày 30/3 đến hết ngày 25/4/2025. Đây là sân chơi dành cho sinh viên toàn quốc và các startup trẻ, nhằm khơi nguồn sáng tạo và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp hướng đến giải quyết vấn đề xã hội tại cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời phát triển theo hướng kinh tế xanh và bền vững.
Nội dung chính Job3s
  2. Biz4Good’25 - Hành trình khai mở tiềm năng khởi nghiệp cho người trẻ
    1. Thông tin cuộc thi
    2. Đối Tượng Tham Gia
  4. Quyền lợi dành cho thí sinh

Biz4Good’25 - Hành trình khai mở tiềm năng khởi nghiệp cho người trẻ

Trong bối cảnh khởi nghiệp ngày càng trở thành xu hướng mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam, cuộc thi Biz4Good’25 được tổ chức như một bệ phóng lý tưởng dành cho những người mang trong mình khát khao tạo ra giá trị, nhưng vẫn còn đang loay hoay tìm lối đi.

Chương trình đặc biệt hướng đến 3 nhóm đối tượng chính. Đầu tiên, các bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp nhưng còn thiếu kinh nghiệm, dễ e ngại trước những rủi ro thực tế và cần một môi trường an toàn để thử sức, học hỏi.

Tiếp theo là các startup non trẻ, mới thành lập dưới 2 năm, đang loay hoay tìm kiếm định hướng phát triển rõ ràng và bền vững cho mô hình kinh doanh của mình. Cuối cùng là những cá nhân hoặc nhóm bạn sở hữu các ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, sáng tạo nhưng vẫn cần thêm sự góp ý chuyên sâu từ chuyên gia để hoàn thiện kế hoạch trước khi chính thức bước ra thị trường.

Biz4Good’25 không đơn thuần là một cuộc thi. Đây là hành trình khởi nghiệp thực chiến, nơi mỗi ý tưởng được “ươm mầm” trong môi trường học tập - trải nghiệm - kết nối thực tế. Thí sinh sẽ được tiếp cận với hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, nhận sự đồng hành, huấn luyện trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động mạnh mẽ.

Thông qua từng vòng thi, các đội thi sẽ dần “lột xác” - không chỉ trau chuốt mô hình kinh doanh mà còn học được cách tư duy chiến lược, gọi vốn, thuyết phục nhà đầu tư và phát triển dự án bền vững trong môi trường thực tế.

Biz4Good’25 là nơi các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và dám thất bại để thành công. Từ những ý tưởng sơ khai đến mô hình kinh doanh khả thi, từ những bước đi đầu tiên đến sự tự tin khởi sự - hành trình tại Biz4Good’25 chính là nền móng để thế hệ khởi nghiệp mới vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Biz4Good’25 chính thức mở đơn đăng ký
Biz4Good’25 chính thức mở đơn đăng ký

Thông tin cuộc thi

  • Tải đề bài chi tiết tại: [Biz4Good2025] ĐỀ BÀI.pdf
  • Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/PrThYhQVs75CJn1NA
  • Thời hạn đăng ký: Từ 30/3 đến 25/4/2025
  • Hình thức đăng ký: Cá nhân hoặc nhóm tối đa 5 thành viên.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc, đặc biệt là những bạn quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh, marketing, truyền thông, PR… Bên cạnh đó, chương trình cũng chào đón các doanh nghiệp khởi nghiệp dưới 2 năm, cũng như các tổ chức hoặc cá nhân sở hữu những ý tưởng hướng tới phát triển xã hội và kinh tế bền vững.

Quyền lợi dành cho thí sinh

Tham gia Biz4Good’25, thí sinh không chỉ đơn thuần góp mặt trong một cuộc thi - mà đang bước vào một hành trình phát triển toàn diện cùng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Đây là cơ hội quý giá để kết nối trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và cộng đồng khởi nghiệp đầy nhiệt huyết. Từ đó, thí sinh có thể học hỏi, trao đổi và mở rộng mạng lưới quan hệ - những mối liên kết có thể tạo ra bước ngoặt trong hành trình khởi nghiệp sau này.

Không dừng lại ở kết nối, Biz4Good’25 còn mang đến sự đồng hành chuyên sâu giúp các bạn trẻ hoàn thiện mô hình kinh doanh, tăng tính thực tiễn và khả năng triển khai hiệu quả cho ý tưởng của mình. Bên cạnh cơ hội chạm tay vào những giải thưởng giá trị và nhiều phần quà hấp dẫn, tất cả thí sinh tham dự vòng đơn đều sẽ nhận được giấy chứng nhận chính thức có dấu mộc đỏ và chữ ký từ Ban Tổ chức - một minh chứng đáng giá cho sự cam kết và tinh thần tiên phong dấn thân vào hành trình tạo dựng giá trị mới.

Biz4Good’25 – nơi ý tưởng được đánh thức, khát vọng được khơi dậy và hành trình khởi nghiệp bền vững bắt đầu từ chính bạn!

Thông tin liên hệ

  • Fanpage: Biz4Good - Cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp
  • Email: [email protected]
  • TikTok: Biz4Good’25
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »