Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Biz4good’25 - Khơi nguồn khởi nghiệp bền vững cho sinh viên

Biz4Good’25 - Hành trình khai mở tiềm năng khởi nghiệp cho người trẻ

Trong bối cảnh khởi nghiệp ngày càng trở thành xu hướng mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam, cuộc thi Biz4Good’25 được tổ chức như một bệ phóng lý tưởng dành cho những người mang trong mình khát khao tạo ra giá trị, nhưng vẫn còn đang loay hoay tìm lối đi.

Chương trình đặc biệt hướng đến 3 nhóm đối tượng chính. Đầu tiên, các bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp nhưng còn thiếu kinh nghiệm, dễ e ngại trước những rủi ro thực tế và cần một môi trường an toàn để thử sức, học hỏi.

Tiếp theo là các startup non trẻ, mới thành lập dưới 2 năm, đang loay hoay tìm kiếm định hướng phát triển rõ ràng và bền vững cho mô hình kinh doanh của mình. Cuối cùng là những cá nhân hoặc nhóm bạn sở hữu các ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, sáng tạo nhưng vẫn cần thêm sự góp ý chuyên sâu từ chuyên gia để hoàn thiện kế hoạch trước khi chính thức bước ra thị trường.

Biz4Good’25 không đơn thuần là một cuộc thi. Đây là hành trình khởi nghiệp thực chiến, nơi mỗi ý tưởng được “ươm mầm” trong môi trường học tập - trải nghiệm - kết nối thực tế. Thí sinh sẽ được tiếp cận với hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, nhận sự đồng hành, huấn luyện trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động mạnh mẽ.

Thông qua từng vòng thi, các đội thi sẽ dần “lột xác” - không chỉ trau chuốt mô hình kinh doanh mà còn học được cách tư duy chiến lược, gọi vốn, thuyết phục nhà đầu tư và phát triển dự án bền vững trong môi trường thực tế.

Biz4Good’25 là nơi các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và dám thất bại để thành công. Từ những ý tưởng sơ khai đến mô hình kinh doanh khả thi, từ những bước đi đầu tiên đến sự tự tin khởi sự - hành trình tại Biz4Good’25 chính là nền móng để thế hệ khởi nghiệp mới vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Biz4Good’25 chính thức mở đơn đăng ký

Thông tin cuộc thi

Tải đề bài chi tiết tại: [Biz4Good2025] ĐỀ BÀI.pdf

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/PrThYhQVs75CJn1NA

Thời hạn đăng ký: Từ 30/3 đến 25/4/2025

Hình thức đăng ký: Cá nhân hoặc nhóm tối đa 5 thành viên.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc, đặc biệt là những bạn quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh, marketing, truyền thông, PR… Bên cạnh đó, chương trình cũng chào đón các doanh nghiệp khởi nghiệp dưới 2 năm, cũng như các tổ chức hoặc cá nhân sở hữu những ý tưởng hướng tới phát triển xã hội và kinh tế bền vững.

Quyền lợi dành cho thí sinh

Tham gia Biz4Good’25, thí sinh không chỉ đơn thuần góp mặt trong một cuộc thi - mà đang bước vào một hành trình phát triển toàn diện cùng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Đây là cơ hội quý giá để kết nối trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và cộng đồng khởi nghiệp đầy nhiệt huyết. Từ đó, thí sinh có thể học hỏi, trao đổi và mở rộng mạng lưới quan hệ - những mối liên kết có thể tạo ra bước ngoặt trong hành trình khởi nghiệp sau này.

Không dừng lại ở kết nối, Biz4Good’25 còn mang đến sự đồng hành chuyên sâu giúp các bạn trẻ hoàn thiện mô hình kinh doanh, tăng tính thực tiễn và khả năng triển khai hiệu quả cho ý tưởng của mình. Bên cạnh cơ hội chạm tay vào những giải thưởng giá trị và nhiều phần quà hấp dẫn, tất cả thí sinh tham dự vòng đơn đều sẽ nhận được giấy chứng nhận chính thức có dấu mộc đỏ và chữ ký từ Ban Tổ chức - một minh chứng đáng giá cho sự cam kết và tinh thần tiên phong dấn thân vào hành trình tạo dựng giá trị mới.

Biz4Good’25 – nơi ý tưởng được đánh thức, khát vọng được khơi dậy và hành trình khởi nghiệp bền vững bắt đầu từ chính bạn!