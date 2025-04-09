Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Marketing Battleground: The Fiery Gen

Trải qua một mùa giải thành công vang dội, cuộc thi Marketing Battleground không chỉ khẳng định vị thế là một đấu trường Marketing thực chiến mà còn mang trong mình tinh thần bùng cháy của một thế hệ tiên phong, sẵn sàng đối mặt với thử thách và tạo nên những chiến lược đột phá.

Cuộc chiến của những bộ óc sáng tạo - Bạn đã sẵn sàng?

Marketing Battleground: The Fiery Gen chính là sân chơi lý tưởng để các bạn trẻ thể hiện tài năng, phát triển tư duy chiến lược và tạo dấu ấn khác biệt. Hơn cả một cuộc thi, đây là hành trình trải nghiệm và rèn luyện, nơi bạn được cọ xát với đề bài thực tiễn từ doanh nghiệp, xây dựng chiến lược Marketing hoàn chỉnh và chinh phục Ban Giám Khảo qua việc phản biện và bảo vệ dự án của mình. The Fiery Gen vừa là một thế hệ, vừa là biểu tượng của những người trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đón nhận cơ hội và tạo dựng tương lai. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Đăng ký cuộc thi ngay hôm nay

Marketing Battleground: The Fiery Gen - Một sàn đấu trí tuệ về Case study Marketing được tổ chức bởi Câu lạc bộ DUE Marketer - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, dành cho những bạn trẻ tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên.

Thông tin chi tiết cuộc thi: bom.so/BookletMB2025

Fanpage chính thức của cuộc thi: bom.so/CaulacboMarketing

Group chính thức của cuộc thi: bom.so/MBgroup

Cách thức đăng ký dự thi:

Thời hạn đăng ký tham gia dự thi: 01/04/2025 - 18/04/2025

Cách thức đăng ký: bom.so/DangkiMB2025

Thể lệ đăng ký dự thi:

Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học/Cao đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hình thức dự thi: Đội 03 thành viên.

Mỗi thí sinh chỉ được quyền tham gia 01 đội thi.

Thành viên của Ban Tổ chức không được phép tham gia cuộc thi.

Top 03 đội thi lọt vào Chung kết Marketing Battleground 2024 không được phép tham gia cuộc thi.

Theo dõi timeline chính thức của chương trình

Hành trình cuộc thi

Vòng 01 - Ignite: Research, Insight, Key Message & Big Idea (11/04/2025 - 23/04/2025)

Các đội tiến hành nghiên cứu và phân tích tổng quan thị trường, xác định insight khách hàng mục tiêu. Xây dựng 01 bảng Deployment Plan tổng quát cho chiến dịch truyền thông Marketing tích hợp (IMC Plan).

Công bố đề thi vòng 01: 11/04/2025.

Hoạt động bổ trợ: Information Day diễn ra vào ngày 13/04/2025

Thời gian đóng đơn vòng 01: 18/04/2025.

Top 20 chung cuộc sẽ tiến vào vòng 02 và tiến hành nhận đề của vòng 02 qua email vào ngày 23/04/2025.

Vòng 02 - Ember: Integrated Marketing Communication (IMC) Plan (30/04/2025 - 08/05/2024)

Dựa trên cơ sở từ vòng 01, Top 20 phát triển và hoàn thiện kế hoạch truyền thông IMC chi tiết, bao gồm chiến lược, kênh truyền thông và hoạt động triển khai.

Thời gian đóng đơn vòng 02: 30/04/2025.

Top 05 chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 04/05/2025 để tiến vào vòng chung kết và tiến hành sửa chữa, nộp bài final với thời hạn nộp bài vào ngày 08/05/2025.

Hoạt động bổ trợ: Training Day diễn ra vào ngày 05/05/2025.

Lưu ý: Đối với hoạt động bổ trợ Training Day, đối tượng được phép tham gia sẽ là toàn bộ các sinh viên có quan tâm và mong muốn được học hỏi kiến thức chuyên ngành.

Vòng 03 - Gala Night: Đêm chung kết cuộc thi (11/05/2025)

Chặng 01 - Flare:

Top 05 lần lượt trình bày đề án cuối cùng của mình trước Ban Giám Khảo.

Ban Giám Khảo sẽ đặt câu hỏi phản biện để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch.

Top 02 đội có điểm số cao nhất sẽ tiếp tục bước vào chặng 02.

Chặng 02 - Blaze:

Top 02 tiến hành debate trực tiếp về đề án của đối phương.

Mỗi đội sẽ vừa đặt câu hỏi vừa trả lời trong vòng 10 phút để bảo vệ chiến lược của mình.

Ban Giám Khảo sẽ đặt câu hỏi chung cho cả 02 đội để đánh giá tư duy phản biện và khả năng bảo vệ chiến lược.

Cơ cấu giải thưởng

01 giải Quán Quân: 3.000.000 VNĐ hiện kim

Giấy khen đạt giải Quán quân cuộc thi của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

03 suất học bổng 100% bất kì.

03 suất học bổng 95% khóa học Ielts.

03 suất học bổng 35% khóa học MC Chuyên nghiệp.

Cơ hội tham gia vào các dự án, nâng cao kinh nghiệm thực chiến, làm đẹp CV, cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp.

01 Giải Á Quân: 2.000.000 VNĐ hiện kim

03 suất học bổng 85% khóa học Ielts.

03 suất học bổng 25% khóa học MC Chuyên nghiệp.

Giấy khen đạt Á quân cuộc thi của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

01 Giải Quý Quân:​ 1.000.000 VNĐ hiện kim

03 suất học bổng 80% khóa học Ielts.

03 suất học bổng 15% khóa học MC Chuyên nghiệp.

Giấy khen đạt Quý quân cuộc thi của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

02 Giải Khuyến Khích: 500.000 VNĐ hiện kim

06 suất học bổng 75% khóa học Ielts.

06 suất học bổng 05% khóa học MC Chuyên nghiệp.

Giấy khen đạt Giải Khuyến khích cuộc thi của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Top 20 lọt vào vòng 02:

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi học thuật của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Quyền lợi khác:

Ai là người phù hợp với chiến trường này?

Nếu bạn là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học/Cao đẳng khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đam mê Marketing và mong muốn:

Thử thách giới hạn bản thân với những đề bài thực tế từ doanh nghiệp.

Tích lũy kinh nghiệm quý báu thông qua quá trình nghiên cứu, lên chiến lược và phản biện.

Mở rộng mạng lưới kết nối với các chuyên gia, nhà tuyển dụng và cộng đồng Marketer tiềm năng.

Ghi dấu ấn cá nhân trên đấu trường Marketing danh giá.

Thì Marketing Battleground: The Fiery Gen chính là sân chơi dành cho bạn!

Vì sao bạn nhất định phải tham gia?

Cơ hội cọ xát thực tế: Cuộc thi mang đến các tình huống thực tế từ doanh nghiệp, giúp bạn có trải nghiệm thực chiến, rèn luyện tư duy chiến lược và khả năng sáng tạo.

Mở rộng mối quan hệ: Kết nối với những người trẻ tài năng, các chuyên gia Marketing và doanh nghiệp hàng đầu – những người có thể trở thành đồng đội, cố vấn hoặc nhà tuyển dụng tương lai của bạn.

Giải thưởng hấp dẫn: Tổng giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến, cùng giấy chứng nhận danh giá từ Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Hành trang cho tương lai: Marketing Battleground không chỉ giúp bạn tỏa sáng trong cuộc thi, mà còn là bước đệm quan trọng, là hành trang cần thiết giúp bạn gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng sau này.