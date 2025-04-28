Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi You Can 13 - Phoenix Rising: Wings Of Transformation

You Can là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do câu lạc bộ Kỹ năng Cuộc sống của Học viện Tài chính tổ chức. Bước sang năm thứ 13, You Can sẽ tiếp tục với sứ mệnh tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín vững chắc giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng.

Ngày 8/4 vừa rồi, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Trở lại với năm thứ 13, tiếp nối thành công của cuộc thi You Can 12 đã để lại nhiều tiếng vang lớn, You Can 13 quay trở lại hứa hẹn mang đến một sân chơi kịch tính mang tính thiết thực cao, chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng khâu tổ chức với chủ đề Phoenix Rising: Wings Of Transformation - Thử thách rèn lửa - Vươn xa bản lĩnh. Thế giới luôn thay đổi, những ai biết thích nghi sẽ dẫn đầu!

AI, Big Data, IoT đang tái định lại hình thị trường lao động, buộc con người phải không ngừng phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, phát triển bản thân là hành trình bứt phá, biến thử thách thành cơ hội. You Can 13 tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng sinh viên, khai phá tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với quy mô chuyên nghiệp, chương trình là cầu nối giúp bạn chinh phục sự nghiệp xứng đáng".

Cuộc Thi You Can 13 chủ đề Phoenix Rising: Wings Of Transformation thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên

Trước đó, You Can 12 với chủ đề Journey of the Scarlet Sword đã thu hút được hơn 1.000 thí sinh tham đến từ các trường đại học, cao đẳng đăng ký tham gia, nhận được về hơn 1.000 CV với gần 800.000 lượt tiếp cận từ các bạn sinh viên trong và ngoài Học viện Tài chính. Tại đêm chung kết có tới gần 1.000 người đăng ký tham dự và đồng thời là đối tác tin cậy của hơn 150 nhà tài trợ, nhà bảo trợ và nhiều tập đoàn lớn trên khắp cả nước.

You Can 13 chính thức quay trở lại với chủ đề: Phoenix Rising: Wings Of Transformation (Phượng hoàng niết bàn - Dục hỏa trùng sinh): Trong thần thoại, phượng hoàng được biết là loài chim kiêu hãnh với sự tái sinh vĩnh cửu, không ngần ngại bị ngọn lửa thiêu rụi. Không sợ hãi, không lùi bước từ đống tro tàn ấy, một phiên bản mới được hồi sinh cùng đôi cánh rực rỡ huy hoàng, tiếng hót vang vọng cả bầu trời mang tới tinh thần bất khuất, mạnh mẽ. Đây chính là biểu tượng của ý chí kiên cường, khả năng thích nghi và vươn lên không ngừng.

Cũng giống như phượng hoàng, mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc đối mặt với khó khăn, thất bại. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn đã gục ngã bao nhiêu lần, mà là bạn đứng lên ra sao. Thay vì gục ngã, bạn có thể biến những vết sẹo đó thành dấu ấn của trưởng thành, lấy thử thách làm động lực để phát triển. Ở lần trở lại này, You Can 13 mang tới không chỉ là một sân chơi, mà còn là hành trình giúp bạn tìm ra bản lĩnh thật sự của mình, dám đương đầu với thử thách, khám phá tiềm năng, bứt phá giới hạn và vươn mình trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.

Mục đích tham gia You Can 13:

Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích với nội dung chương trình hấp dẫn giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi với những chuyên gia, thí sinh tài năng ở khắp nơi trên địa bàn.

Khơi nguồn động lực, truyền nguồn cảm hứng đến các thế hệ sinh viên, thúc đẩy ý chí dám thách thức bản thân, tạo bước ngoặt mới đáp ứng nhu cầu thời kỳ mới.

Không chỉ phát triển kiến thức xã hội, chuyên môn ngành kinh tế mà còn trau dồi thái độ, tinh thần, phẩm chất và những kỹ năng mềm khác.

Cơ hội trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp, tạo cái nhìn tổng quan nhất về cơ hội nghề nghiệp và tuyển dụng.

Tìm kiếm những sinh viên tài năng, đáp ứng đủ các tiêu chí của nguồn nhân lực hiện đại và tạo cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp.

Giành giải thưởng giá trị, chứng nhận danh giá và cơ hội tham gia các chương trình đào tạo đặc biệt

Mỗi người đều có một ngọn lửa tái sinh bên trong - ngọn lửa của đam mê, của khát vọng, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Hãy để nó bùng cháy, không chỉ soi sáng con đường của riêng bạn mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông của sự kiện lần này.

Cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ T4 - T5/2025:

Đăng ký ngay tại: https://tinyurl.com/dangkyduthiyoucan13

Thời hạn đăng ký: ngày 28/04/2025

VÒNG 1: Sơ khảo - Khởi tranh

Từ 20h00 08/04/2025 - 23h00 ngày 28/04/2025: Thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân.

Hoàn thiện bài thi online trong 02 ngày 29 và 30/04 trong 60 phút trên website của BTC gồm 4 phần: Logical Test, Numerical Test, Problem Solving Test, ETS Toeic.

VÒNG 2: Chung khảo - Lộ diện

Vòng 2.1: Training and Interview, từ ngày 10/05 - 11/05/2025 tại Học viện Tài Chính 69 Đức Thắng và các đơn vị ngoài không gian Học viện

Vòng 2.2: Pitching and Networking từ ngày 18/05/2025 tại hội trường Học viện Tài Chính cơ sở 69 Đức Thắng.

VÒNG 3: Chung kết - Khẳng định (Dự kiến): Ngày 27/05/2025 tại Hội trường 700 Học viện Tài Chính.​