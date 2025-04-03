Chính thức phát động cuộc thi kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp B-LEAD 2025: Shiftnario

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 03/04/2025
B-LEAD 2025 trở lại sau 2 mùa thành công, mở rộng quy mô toàn quốc hướng đến lãnh đạo Agile trong kỷ nguyên R.U.P.T. với chủ đề SHIFTNARIO - Thị trường biến động, thử thách và cơ hội đan xen.
Nội dung chính Job3s
  2. Về cuộc thi Young Business Leaders
  4. Cơ cấu các vòng thi
    1. Vòng 1: Break The Inertia (28/03 - 21/05)
    2. Vòng 2: Enter The Chaos (22/05 - 08/06)
    3. Vòng 3: Conquer The Shift (09/06 - 22/06)
  6. Các thông tin liên quan tới cuộc thi B-LEAD 2025
    1. Cách thức đăng ký
    2. Cơ cấu giải thưởng

Lựa chọn chủ đề SHIFTNARIO - một thị trường không ngừng biến động với những cơ hội và thách thức luôn đan xen, B-LEAD hướng đến xây dựng hình mẫu lãnh đạo Agile Leadership trong kỷ nguyên R.U.P.T. - nơi chỉ những nhà lãnh đạo thực thụ mới có thể nắm bắt thời cơ và làm chủ bước chuyển mình của bản thân.

Về cuộc thi Young Business Leaders

Young Business Leaders - B-LEAD là cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Management Trainee của các doanh nghiệp hàng đầu, đặc biệt chú trọng vào kỹ năng lãnh đạo toàn diện theo mô hình A.S.K. Cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi Câu lạc bộ Kinh doanh & Tiếng Anh (Business & English Club - BEC) và Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vô cùng chất lượng cho sinh viên toàn quốc.

Cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Management Trainee của các doanh nghiệp hàng đầu
Với format hoàn toàn mới, cuộc thi mở rộng phạm vi cùng 5 chuyên ngành: Finance, Marketing, Supply Chain, Sales và Human Resource. Thí sinh tham gia sẽ có cơ hội vận dụng kiến thức và kỹ năng để thực chiến với những bài toán đặt ra từ doanh nghiệp. Các thử thách sát với tình hình thị trường sẽ giúp thí sinh rèn luyện khả năng tư duy chiến lược, kỹ năng phân tích vấn đề và đưa ra quyết định dưới áp lực thời gian. Bên cạnh đó, thí sinh còn được tham gia training chuyên sâu bởi những khách mời dày dặn kinh nghiệm quản lý và năng lực chuyên môn cao đến từ doanh nghiệp, qua đó không chỉ học hỏi được những kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp mà còn có cơ hội xây dựng các mối quan hệ giá trị với các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành.

Cuộc thi không chỉ là một thử thách để đo lường năng lực mà còn là bước đệm quan trọng giúp các thí sinh có cái nhìn toàn diện hơn với thực tế công việc và xu hướng mới trong từng ngành nghề, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại các công ty lớn. Ban tổ chức tin rằng đây sẽ là một sân chơi đầy thú vị cho các bạn sinh viên muốn thử sức và khẳng định bản thân. Đối tượng dự thi là các sinh viên và người tốt nghiệp không quá 1 năm trên toàn quốc.

Cơ cấu các vòng thi

Vòng 1: Break The Inertia (28/03 - 21/05)

Giai đoạn khởi động với các thử thách tuyển chọn đầy khắt khe. Từ ngày 28/04 đến 04/05, các ứng viên sẽ điền thông tin, nộp CV và lựa chọn một trong năm lĩnh vực: Marketing, Supply Chain, Sales, Finance hoặc HR. Sau đó, họ sẽ thực hiện bài kiểm tra trực tuyến theo hướng dẫn từ Ban tổ chức. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng phỏng vấn cá nhân từ ngày 10/05 đến 13/05, nơi Top 100 sẽ được đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ bởi đội ngũ phỏng vấn viên đến từ bảo trợ nhân sự. Tiếp nối là vòng phỏng vấn chuyên môn diễn ra từ ngày 19/05 đến 21/05, nơi Top 60 sẽ giải quyết một bài toán thực tế thuộc lĩnh vực của mình và trình bày trước các chuyên gia trong ngành.

Vòng 2: Enter The Chaos (22/05 - 08/06)

Top 40 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào giai đoạn đào tạo chuyên sâu với sự hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành. Họ sẽ được huấn luyện bài bản theo từng lĩnh vực để chuẩn bị cho vòng làm việc nhóm Assessment Center vào ngày 08/06. Chặng đường này cũng mang đến cơ hội giao lưu, kết nối qua sự kiện Career Glory Night, nơi các thí sinh được trải nghiệm và học hỏi từ những cá nhân xuất sắc trong ngành.

Vòng 3: Conquer The Shift (09/06 - 22/06)

Chặng đua cuối cùng, nơi Top 8 sẽ tranh tài tại đêm Chung Kết B-LEAD 2025 để giành ngôi vị cao nhất. Các ứng viên sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu trước khi bước vào Gala Night diễn ra vào ngày 22/06 – đêm vinh danh những nhà lãnh đạo trẻ tương lai.

Các thông tin liên quan tới cuộc thi B-LEAD 2025

Cách thức đăng ký

  • Hình thức dự thi: Cá nhân
  • Phí dự thi: Miễn phí
  • Đăng ký tham gia ngay tại: https://bom.so/BLEAD2025registration

Cơ cấu giải thưởng

  • 01 Quán quân: 10.000.000 đồng;
  • 01 Á quân: 5.000.000 đồng;
  • 01 Quý quân: 3.000.000 đồng;

Cùng những phần quà hiện vật, học bổng, khóa học cùng nhiều suất shortcut khác.

Thông tin liên hệ

  • Website: https://www.becftu2.com/b-lead-2025
  • Group hỗ trợ giải đáp thắc mắc: https://www.facebook.com/groups/bleadcommunity
  • Fanpage: Business & English Club - BEC FTU2
  • Email: [email protected]
