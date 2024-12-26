Chứng chỉ HSK là gì? Những lợi ích của chứng chỉ HSK

Chứng chỉ HSK là gì? Những lợi ích của chứng chỉ HSK
Chứng chỉ HSK là gì? HSK là kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ tiêu chuẩn áp dụng cho người nước ngoài mà không sử dụng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài. Nếu sở hữu loại chứng chỉ này thì có lợi ích gì? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Chứng chỉ HSK là gì?
  4. 2. Các cấp độ trong kỳ thi HSK
  6. 3. Lợi ích khi sở hữu chứng chỉ HSK
    1. 3.1. Lợi ích đối với học sinh, sinh viên:
    2. 3.2. Lợi ích đối với người đi làm
    3. 3.3. Lợi ích đối với người thích tiếng Trung
  8. 4. Những ngành nghề tuyển dụng yêu cầu chứng chỉ HSK

1. Chứng chỉ HSK là gì?

HSK là gì? HSK là tên viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi. Đây là kỳ thi quốc tế nhằm kiểm tra trình độ tiếng Trung, có giá trị trên toàn thế giới.

Đặc biệt điểm số của HSK sẽ có hiệu lực trong thời gian dài. Nếu sở hữu loại bằng này bạn có thể dễ dàng ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

2. Các cấp độ trong kỳ thi HSK

Để hiểu rõ hơn chứng chỉ HSK là g, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu các cấp độ thi HSK tiếng Trung cơ bản bao gồm:

  • Sơ cấp: HSK 1 và HSK 2 cấp độ này bạn có thể hiểu và sử dụng những cụm từ đơn giản để giới thiệu bản thân, giao tiếp 1 số câu đơn giản
  • Trung cấp: HSK 3 và HSK 4 Cấp độ này bạn có thể giao tiếp hàng ngày.
  • Cao cấp: HSK 5 và HSK 6 Người sở hữu chứng chỉ ở cấp độ này có thể giao tiếp chuyên nghiệp như người Trung Quốc
3. Lợi ích khi sở hữu chứng chỉ HSK

Ngoài việc tìm hiểu về HSK là gì đừng bỏ qua việc tìm những lợi ích mà chứng chỉ này mang lại những lợi ích gì cho người sở hữu. Lợi ích của HSK mang đến cho bạn như sau:

3.1. Lợi ích đối với học sinh, sinh viên:

Tăng cơ hội du học tại Trung Quốc: Các trường cao đẳng, đại học Trung Quốc thường yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt. Chứng chỉ HSK là một chứng chỉ được công nhận rộng rãi tại Trung Quốc. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội được học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại đất nước này.

Được miễn học một số môn tiếng Trung: Một số trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam có quy định miễn học một số môn tiếng Trung cho các thí sinh có chứng chỉ HSK. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí học tập.

3.2. Lợi ích đối với người đi làm

Tăng cơ hội được tuyển dụng tại các công ty Trung Quốc: Các công ty Trung Quốc thường yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt. Chứng chỉ HSK là một chứng chỉ được công nhận rộng rãi tại Trung Quốc, vì vậy nó sẽ giúp bạn tăng cơ hội được tuyển dụng tại các công ty này.

Được miễn thi tiếng Trung trong các kỳ thi công chức, viên chức: Một số kỳ thi công chức, viên chức có quy định miễn thi tiếng Trung cho các thí sinh có chứng chỉ HSK. Điều này sẽ giúp bạn có cơ hội được thi tuyển vào các vị trí công việc yêu cầu sử dụng tiếng Trung.

3.3. Lợi ích đối với người thích tiếng Trung

Thể hiện trình độ tiếng Trung của bạn: Chứng chỉ HSK là một thước đo khách quan và chính xác để đánh giá trình độ tiếng Trung của bạn. Bằng cách có chứng chỉ HSK, bạn có thể chứng minh cho người khác thấy rằng bạn có thể sử dụng tiếng Trung thành thạo.

Tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung: Chuẩn bị cho kỳ thi HSK đòi hỏi bạn phải ôn luyện kiến thức và kỹ năng tiếng Trung một cách nghiêm túc. Quá trình này sẽ giúp bạn tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung của mình.

Tiếp cận với nền văn hóa Trung Quốc: Kỳ thi HSK có phần thi đọc hiểu văn bản, trong đó có nhiều văn bản về văn hóa, lịch sử, xã hội Trung Quốc. Việc đọc hiểu các văn bản này sẽ giúp bạn hiểu thêm về nền văn hóa Trung Quốc.

4. Những ngành nghề tuyển dụng yêu cầu chứng chỉ HSK

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp Trung quốc đầu tư vào Việt Nam, nên tiếng tiếng Trung ngày càng quan trọng hơn, nhất là là trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ,...

Nếu bạn chưa biết chứng chỉ HSK là gì và chưa biết những ngành nghề tuyển dụng nào cần chứng chỉ này bạn có thể tham khảo 1 số ngành nghề dưới đây:

Kinh doanh, thương mại: Các vị trí như nhân viên kinh doanh, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên marketing,... thường yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt để giao tiếp với khách hàng, đối tác Trung Quốc.

Dịch vụ: Các vị trí như hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch,... cũng yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt để phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Giáo dục: Các vị trí như giáo viên tiếng Trung, giảng viên tiếng Trung,... cũng yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt để giảng dạy tiếng Trung cho học sinh, sinh viên.

Nghiên cứu, khoa học: Các vị trí như nghiên cứu viên, giảng viên,... trong các lĩnh vực có liên quan đến Trung Quốc cũng yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Trung tốt để nghiên cứu, học tập các tài liệu, sách báo,... bằng tiếng Trung.

Ngoài ra, một số công ty Việt Nam không yêu cầu chứng chỉ HSK nhưng vẫn ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có chứng chỉ này. Vì vậy, việc có chứng chỉ HSK sẽ giúp bạn tăng cơ hội được tuyển dụng tại các công ty này.

Nếu bạn đã hiểu về HSK là gì và muốn ứng tuyển vào các vị trí có yêu cầu chứng chỉ HSK. Bạn cần đạt được chứng chỉ HSK ở cấp độ tương ứng với yêu cầu của vị trí đó. Hoặc để tìm kiếm những công việc có thể sử dụng chứng chỉ HSK, bạn có thể tìm kiếm trên jo3s.vn - nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm hoàn toàn miễn phí. Nhờ bộ lọc thông minh cùng sự hỗ trợ của hơn 20 loại AI hàng đầu, bạn sẽ dễ dàng tìm được công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn chỉ trong vòng 3 giây. Truy cập ngay!

