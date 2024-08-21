G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi thường niên về do Câu lạc bộ Kinh tế toàn cầu - Trường Đại học Ngoại thương GEC FTU tổ chức dành cho sinh viên đam mê kinh tế trên địa bàn toàn quốc. Cuộc thi ra đời với mục đích tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích giúp các bạn sinh viên ứng dụng kiến thức về kinh tế vào thực tế doanh nghiệp, thử thách năng lực và bản lĩnh cá nhân.

Ngoài ra, với chuỗi sự kiện bên lề đồng hành cùng cuộc thi, các bạn sinh viên sẽ được tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn, các tổ chức uy tín đồng hành cùng cuộc thi. Từ đó, sinh viên có thể nâng cao các kĩ năng mềm có thể áp dụng trong thị trường lao động. G’Contest 2024 với chủ đề Data Analytics hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc thi về ứng dụng phân tích dữ liệu trong kinh tế hàng đầu ở Trường Đại học Ngoại thương.

Cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi về chủ đề Data Analytics

Đồng hành với cuộc thi là các doanh nghiệp, tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực Data Analytics. Sự hợp tác giữa Câu lạc bộ Kinh tế toàn cầu GEC và các đơn vị bảo trợ chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi, giúp doanh nghiệp tiếp cận với những hướng phân tích kinh doanh mới lạ cùng nguồn nhân lực trẻ tiềm năng.

Lễ phát động cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024

Tọa đàm Data Mastery - Essential Skills and Career Insights

Đại diện Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương và đơn vị bảo trợ chuyên môn Viettel Solutions

Trải qua 5 mùa tổ chức với hàng trăm thí sinh đăng ký dự thi và những cuộc tranh tài của các đội thi xuất sắc nhất trong đêm chung kết, G’Contest đang dần khẳng định mình. Đây là một trong số các cuộc thi dành cho sinh viên đam mê kinh tế, đồng thời xây dựng chỗ đứng vững chắc của GEC trong cộng đồng các câu lạc bộ chuyên môn về kinh tế trên toàn miền Bắc.

Các đội thi chăm chú theo dõi chương trình

Sinh viên đều cố gắng hết sức hoàn thành cuộc thi

Các đội thi tích cực tham gia workshop chuyên sâu

Năm nay, cuộc thi G’Contest 2024 đã tổ chức thành công 3 vòng thi để đi đến hồi kết với 4 đội thi: Đội thi Finateurs, Đội thi AC, Đội thi InsightSphere, Đội thi DataNauts. Vượt qua hàng trăm thí sinh, 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ hội tụ lại để tìm ra ngôi vị quán quân của cuộc thi G’Contest 2024, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút bùng nổ, thăng hoa và đầy cảm xúc.

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, chia sẻ: “Tôi luôn ủng hộ hết mình cho các bạn sinh viên, tạo cơ hội cho các bạn có thể tỏa sáng. G’Contest 2024 là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các bạn sinh viên kinh tế. Cuộc thi này sẽ giúp cho các bạn trẻ có cơ hội để thử thách năng lực và bản lĩnh cá nhân. Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, job3s.ai rất vinh dự khi được ủng hộ hết mình cho cuộc thi thú vị này".

Hãy cùng dõi theo hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá vào 16h30 ngày 24/08/2024 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa nhé!