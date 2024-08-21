Chung kết G’Contest 2024: Màn đối đầu các nhà kinh tế tương lai

Chung kết G’Contest 2024: Màn đối đầu các nhà kinh tế tương lai
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 21/08/2024
G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi chuyên môn kinh tế có quy mô lớn của Câu lạc bộ Kinh tế toàn cầu - Trường Đại học Ngoại thương GEC FTU. Trải qua 5 mùa tổ chức, cuộc thi G’Contest 2024 với chủ đề Data Analytics hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc thi về ứng dụng phân tích dữ liệu trong kinh tế hàng đầu ở Trường Đại học Ngoại thương.
Nội dung chính

G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi thường niên về do Câu lạc bộ Kinh tế toàn cầu - Trường Đại học Ngoại thương GEC FTU tổ chức dành cho sinh viên đam mê kinh tế trên địa bàn toàn quốc. Cuộc thi ra đời với mục đích tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích giúp các bạn sinh viên ứng dụng kiến thức về kinh tế vào thực tế doanh nghiệp, thử thách năng lực và bản lĩnh cá nhân.

Ngoài ra, với chuỗi sự kiện bên lề đồng hành cùng cuộc thi, các bạn sinh viên sẽ được tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn, các tổ chức uy tín đồng hành cùng cuộc thi. Từ đó, sinh viên có thể nâng cao các kĩ năng mềm có thể áp dụng trong thị trường lao động. G’Contest 2024 với chủ đề Data Analytics hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc thi về ứng dụng phân tích dữ liệu trong kinh tế hàng đầu ở Trường Đại học Ngoại thương.

Cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi về chủ đề Data Analytics
Cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024 là cuộc thi về chủ đề Data Analytics

Đồng hành với cuộc thi là các doanh nghiệp, tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực Data Analytics. Sự hợp tác giữa Câu lạc bộ Kinh tế toàn cầu GEC và các đơn vị bảo trợ chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi, giúp doanh nghiệp tiếp cận với những hướng phân tích kinh doanh mới lạ cùng nguồn nhân lực trẻ tiềm năng.

Lễ phát động cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024
Lễ phát động cuộc thi G’Contest - Nhà kinh tế tài ba 2024
Tọa đàm Data Mastery - Essential Skills and Career Insights
Tọa đàm Data Mastery - Essential Skills and Career Insights
Đại diện Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương và đơn vị bảo trợ chuyên môn Viettel Solutions
Đại diện Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương và đơn vị bảo trợ chuyên môn Viettel Solutions

Trải qua 5 mùa tổ chức với hàng trăm thí sinh đăng ký dự thi và những cuộc tranh tài của các đội thi xuất sắc nhất trong đêm chung kết, G’Contest đang dần khẳng định mình. Đây là một trong số các cuộc thi dành cho sinh viên đam mê kinh tế, đồng thời xây dựng chỗ đứng vững chắc của GEC trong cộng đồng các câu lạc bộ chuyên môn về kinh tế trên toàn miền Bắc.

Các đội thi chăm chú theo dõi chương trình
Các đội thi chăm chú theo dõi chương trình
Các cô cậu sinh viên đều cố gắng hết sức hoàn thành cuộc thi
Sinh viên đều cố gắng hết sức hoàn thành cuộc thi
Các đội thi tích cực tham gia workshop chuyên sâu
Các đội thi tích cực tham gia workshop chuyên sâu

Năm nay, cuộc thi G’Contest 2024 đã tổ chức thành công 3 vòng thi để đi đến hồi kết với 4 đội thi: Đội thi Finateurs, Đội thi AC, Đội thi InsightSphere, Đội thi DataNauts. Vượt qua hàng trăm thí sinh, 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ hội tụ lại để tìm ra ngôi vị quán quân của cuộc thi G’Contest 2024, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút bùng nổ, thăng hoa và đầy cảm xúc.

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, chia sẻ: “Tôi luôn ủng hộ hết mình cho các bạn sinh viên, tạo cơ hội cho các bạn có thể tỏa sáng. G’Contest 2024 là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các bạn sinh viên kinh tế. Cuộc thi này sẽ giúp cho các bạn trẻ có cơ hội để thử thách năng lực và bản lĩnh cá nhân. Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, job3s.ai rất vinh dự khi được ủng hộ hết mình cho cuộc thi thú vị này".

Hãy cùng dõi theo hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá vào 16h30 ngày 24/08/2024 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa nhé!

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »