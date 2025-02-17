Chung kết Ignite Future Innovators 2024: Đêm của những ngọn lửa đam mê bùng cháy

Chung kết Ignite Future Innovators 2024: Đêm của những ngọn lửa đam mê bùng cháy
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 17/02/2025
Quy tụ 214 cá nhân đến từ hơn 50 trường đại học trong và ngoài nước, chia thành 48 đội thi, Ignite Future Innovators 2024 (IFI 2024) là cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô quốc tế. Được tổ chức bởi BUV Innovation and Entrepreneurship, IFI 2024 hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng đột phá và bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ tương lai.
Nội dung chính Job3s
  2. Hành trình tìm kiếm nhà vô địch của IFI 2024
  4. IFI 2024 – Sân chơi khởi nghiệp mang tầm quốc tế
  6. Đêm chung kết IFI 2024 - Bệ phóng cho thế hệ đổi mới sáng tạo

Hành trình tìm kiếm nhà vô địch của IFI 2024

Ignite Future Innovators 2024 (IFI 2024) là cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô quốc tế, quy tụ 214 cá nhân đến từ hơn 50 trường đại học trong và ngoài nước, chia thành 48 đội thi. IFI 2024 hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng đột phá và bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ tương lai do BUV Innovation and Entrepreneurship tổ chức. Sau nhiều tháng tranh tài gay cấn, vòng chung kết đã chính thức diễn ra, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng nhất hành trình của cuộc thi.

Hành trình tìm kiếm nhà vô địch của IFI 2024
Hành trình tìm kiếm nhà vô địch của IFI 2024

IFI 2024 – Sân chơi khởi nghiệp mang tầm quốc tế

IFI 2024 không chỉ là một cuộc thi mà còn là nền tảng giúp sinh viên toàn cầu phát triển tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ngoài các vòng chính, cuộc thi còn mang đến nhiều cơ hội học hỏi thông qua 3 chương trình đào tạo chuyên sâu (Training Program), 1 buổi Talkshow khởi nghiệp Startup #101: Zero to One, một buổi Company Tour và nhiều buổi Mentorship 1-1. Những hoạt động này giúp thí sinh nâng cao kỹ năng, mở rộng kết nối và từng bước hoàn thiện dự án của mình.

Talkshow “Startup #101: Zero to One
Talkshow Startup #101: Zero to One
Diễn giả chia sẻ những bài học thực tiễn tại Talkshow
Diễn giả chia sẻ những bài học thực tiễn tại Talkshow Startup #101: Zero to One, truyền cảm hứng cho thế hệ khởi nghiệp trẻ.
Những khoảnh khắc giao lưu đầy giá trị tại Talkshow
Những khoảnh khắc giao lưu đầy giá trị tại Talkshow Startup #101: Zero to One
Không khí sôi động tại buổi Training Program – nơi các thí sinh IFI 2024 học hỏi từ chuyên gia và nâng cao kỹ năng
Không khí sôi động tại buổi Training Program – nơi các thí sinh IFI 2024 học hỏi từ chuyên gia và nâng cao kỹ năng

Đêm chung kết IFI 2024 - Bệ phóng cho thế hệ đổi mới sáng tạo

Chung kết IFI 2024 không chỉ là nơi các đội thi tranh tài mà còn là sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác tiềm năng cho các dự án. Sự kiện còn có khu vực Product Showcase, nơi các sản phẩm sáng tạo của thí sinh được trưng bày, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho khán giả. Không chỉ những vậy người tham còn có cơ hội học hỏi cách pitching như thế nào cho một startup, từ việc xây dựng nội dung hấp dẫn, thể hiện sự tự tin đến cách truyền tải giá trị dự án một cách thuyết phục. Bên cạnh đó, phần nhận xét từ ban giám khảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn của các nhà đầu tư, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá và tiềm năng phát triển của một startup.

Sau hai vòng thi đầy thử thách và vượt qua hàng trăm thí sinh tiềm năng, năm đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng Chung kết VietCulture, QUYT, PennyPal, EduGuard AI, S.P.I.R.E – Job Simulation. Mỗi đội thi đã có màn trình bày ý tưởng sáng tạo, thuyết phục ban giám khảo bằng những giải pháp đột phá, đồng thời thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng biến và chiến lược phát triển dự án của mình. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi lần này.

Ai sẽ trở thành nhà vô địch của Ignite Future Innovators 2024? Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc bùng nổ tại Chung kết IFI 2024 nhé!

Thông Tin Đêm Chung Kết IFI 2024

  • Ngày: Thứ bảy, ngày 22/02/2025
  • Địa điểm: Theater Pod 2, Tầng 2, Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam
  • Thời gian: 12:30 AM - 17:00 PM
  • Deadline đăng ký tham gia: 23:59 PM, Ngày 19 Tháng 2 2025
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »