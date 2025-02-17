Chung kết Ignite Future Innovators 2024: Đêm của những ngọn lửa đam mê bùng cháy

Hành trình tìm kiếm nhà vô địch của IFI 2024

Ignite Future Innovators 2024 (IFI 2024) là cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô quốc tế, quy tụ 214 cá nhân đến từ hơn 50 trường đại học trong và ngoài nước, chia thành 48 đội thi. IFI 2024 hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng đột phá và bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ tương lai do BUV Innovation and Entrepreneurship tổ chức. Sau nhiều tháng tranh tài gay cấn, vòng chung kết đã chính thức diễn ra, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng nhất hành trình của cuộc thi.

IFI 2024 – Sân chơi khởi nghiệp mang tầm quốc tế

IFI 2024 không chỉ là một cuộc thi mà còn là nền tảng giúp sinh viên toàn cầu phát triển tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ngoài các vòng chính, cuộc thi còn mang đến nhiều cơ hội học hỏi thông qua 3 chương trình đào tạo chuyên sâu (Training Program), 1 buổi Talkshow khởi nghiệp Startup #101: Zero to One, một buổi Company Tour và nhiều buổi Mentorship 1-1. Những hoạt động này giúp thí sinh nâng cao kỹ năng, mở rộng kết nối và từng bước hoàn thiện dự án của mình.

Talkshow Startup #101: Zero to One

Diễn giả chia sẻ những bài học thực tiễn tại Talkshow Startup #101: Zero to One, truyền cảm hứng cho thế hệ khởi nghiệp trẻ.

Những khoảnh khắc giao lưu đầy giá trị tại Talkshow Startup #101: Zero to One

Không khí sôi động tại buổi Training Program – nơi các thí sinh IFI 2024 học hỏi từ chuyên gia và nâng cao kỹ năng

Đêm chung kết IFI 2024 - Bệ phóng cho thế hệ đổi mới sáng tạo

Chung kết IFI 2024 không chỉ là nơi các đội thi tranh tài mà còn là sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác tiềm năng cho các dự án. Sự kiện còn có khu vực Product Showcase, nơi các sản phẩm sáng tạo của thí sinh được trưng bày, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho khán giả. Không chỉ những vậy người tham còn có cơ hội học hỏi cách pitching như thế nào cho một startup, từ việc xây dựng nội dung hấp dẫn, thể hiện sự tự tin đến cách truyền tải giá trị dự án một cách thuyết phục. Bên cạnh đó, phần nhận xét từ ban giám khảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn của các nhà đầu tư, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá và tiềm năng phát triển của một startup.

Sau hai vòng thi đầy thử thách và vượt qua hàng trăm thí sinh tiềm năng, năm đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng Chung kết VietCulture, QUYT, PennyPal, EduGuard AI, S.P.I.R.E – Job Simulation. Mỗi đội thi đã có màn trình bày ý tưởng sáng tạo, thuyết phục ban giám khảo bằng những giải pháp đột phá, đồng thời thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng biến và chiến lược phát triển dự án của mình. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi lần này.

Ai sẽ trở thành nhà vô địch của Ignite Future Innovators 2024? Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc bùng nổ tại Chung kết IFI 2024 nhé!