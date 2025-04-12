Chương trình Finding Star 2025: Đêm Gala Ký Vân thành công rực rỡ

Finding Star 2025 - Ký Vân thực sự đã tạo ra một sân chơi bổ ích để giao lưu giữa các sinh viên ngành Răng Hàm Mặt tại Hà Nội. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, đêm Gala chương trình Finding Star thực sự bổ ích khi mang đến những thông tin quý báu cho sinh viên. Các khách mời đã chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng chuyên ngành, cùng với những sự chuẩn bị cần thiết cho hành trang sự nghiệp sau khi ra trường.

Sự kiện Finding Star 2025 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên

Sự kiện để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên Răng Hàm Mặt.

Các tiết mục của các bạn sinh viên đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu

Chương trình không chỉ giới hạn trong những tiết mục âm nhạc đặc sắc mà còn giúp các bạn sinh viên kết nối với cộng đồng, học hỏi thêm về những cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là buổi tọa đàm với chủ đề Chạm diễn ra với sự tham gia của ba diễn giả uy tín:

TS.BS Đặng Triệu Hùng – Trưởng Bộ môn Bệnh lý miệng & Phẫu thuật Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

ThS.BS Khiếu Thanh Tùng – Giảng viên Bộ môn Cấy ghép Nha khoa, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

BS. Nguyễn Thu Trà – Giảng viên Bộ môn Phục hình răng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Tổ Hợp tác Quốc tế, Phòng QLĐT - KHCN - HTQT.

Các khách mời tham gia sự kiện đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu sau nhiều năm theo nghề y

Buổi tọa đàm đã diễn ra rất thành công và giải đáp nhiều câu hỏi băn khoăn của các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt, cũng như các bạn sinh viên ngành cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng về những cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong ngành này. Những chia sẻ từ 3 diễn giả sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm định hướng và kinh nghiệm quý giá cho tương lai.

Finding Star 2025 - Ký Vân diễn ra thành công tốt đẹp

Finding Star 2025 với chủ đề Ký Vân đã khép lại nhưng những ấn tượng và bài học từ chương trình sẽ tiếp tục là nguồn động lực lớn giúp các bạn sinh viên tự tin hơn trên con đường sự nghiệp. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.