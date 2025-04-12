Chương trình Finding Star 2025: Đêm Gala Ký Vân thành công rực rỡ

Chương trình Finding Star 2025: Đêm Gala Ký Vân thành công rực rỡ
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 12/04/2025
Tối ngày 02/04, đêm Gala chương trình Finding Star 2025 với chủ đề Ký Vân đã diễn ra thành công và tốt đẹp tại Hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội. Sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo sinh viên tham gia mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên Răng Hàm Mặt.
Nội dung chính

Finding Star 2025 - Ký Vân thực sự đã tạo ra một sân chơi bổ ích để giao lưu giữa các sinh viên ngành Răng Hàm Mặt tại Hà Nội. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, đêm Gala chương trình Finding Star thực sự bổ ích khi mang đến những thông tin quý báu cho sinh viên. Các khách mời đã chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của các bạn trẻ về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng chuyên ngành, cùng với những sự chuẩn bị cần thiết cho hành trang sự nghiệp sau khi ra trường.

Sự kiện Finding Star 2025 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên
Sự kiện Finding Star 2025 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên
Sự kiện để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên Răng Hàm Mặt.
Sự kiện để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên Răng Hàm Mặt.
Các tiết mục của các bạn sinh viên đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu
Các tiết mục của các bạn sinh viên đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu

Chương trình không chỉ giới hạn trong những tiết mục âm nhạc đặc sắc mà còn giúp các bạn sinh viên kết nối với cộng đồng, học hỏi thêm về những cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là buổi tọa đàm với chủ đề Chạm diễn ra với sự tham gia của ba diễn giả uy tín:

  • TS.BS Đặng Triệu Hùng – Trưởng Bộ môn Bệnh lý miệng & Phẫu thuật Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
  • ThS.BS Khiếu Thanh Tùng – Giảng viên Bộ môn Cấy ghép Nha khoa, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.
  • BS. Nguyễn Thu Trà – Giảng viên Bộ môn Phục hình răng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Tổ Hợp tác Quốc tế, Phòng QLĐT - KHCN - HTQT.
Các khách mời tham gia sự kiện đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu sau nhiều năm theo nghề y
Các khách mời tham gia sự kiện đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu sau nhiều năm theo nghề y

Buổi tọa đàm đã diễn ra rất thành công và giải đáp nhiều câu hỏi băn khoăn của các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt, cũng như các bạn sinh viên ngành cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng về những cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong ngành này. Những chia sẻ từ 3 diễn giả sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm định hướng và kinh nghiệm quý giá cho tương lai.

Finding Star 2025 - Ký Vân diễn ra thành công tốt đẹp
Finding Star 2025 - Ký Vân diễn ra thành công tốt đẹp

Finding Star 2025 với chủ đề Ký Vân đã khép lại nhưng những ấn tượng và bài học từ chương trình sẽ tiếp tục là nguồn động lực lớn giúp các bạn sinh viên tự tin hơn trên con đường sự nghiệp. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Thông tin liên hệ:
  • Fanpage Sinh viên Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - HMU
  • Địa chỉ: Hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »