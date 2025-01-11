CLB Tiếng Anh (EC FTU) trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc đầu tiên

CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 11/01/2025
FTU MUN 2025 là Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục và ngoại khóa dành cho các em học sinh, sinh viên khắp các trường trên địa bàn Hà Nội.
Nội dung chính

Từ nền tảng của chuỗi MUN nội bộ, FTU MUN đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng các bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ và quan tâm đến các vấn đề toàn cầu. FTU MUN 2025 là Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc đầu tiên được CLB Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại thương (EC FTU) thực hiện dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Sự kiện FTU MUN 2025 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Chủ đề của chương trình lần này là "International Aid – Redefining Solidarity in Global Crises", với hai hội đồng chuyên môn là UNDP và ECOSOC. Sự kiện mục đích trang bị kiến thức về viện trợ quốc tế, phát triển bền vững và hợp tác đa phương cho các bạn học sinh sinh viên.

FTU MUN 2025 chính thức mở đơn tuyển Đại biểu và Quan sát viên
FTU MUN 2025 chính thức mở đơn tuyển Đại biểu và Quan sát viên

Những bạn trẻ tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác như tranh biện, thảo luận nhóm. FTU MUN sẽ giúp các bạn sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề quốc tế đang diễn ra hiện nay, đồng thời hỗ trợ các bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết những bất cập mang tính thời đại.

Lịch trình chi tiết của FTU MUN 2025:

  • Buổi training về Bộ Quy Tắc MUN (09/01/2025).
  • Ngày hội nghị chính (11-12/01/2025).

Trở thành Đại biểu hay Quan sát viên ở FTU MUN 2025 chính là một trong những cơ hội để học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng tranh biện, đàm phán và tư duy phản biện. Hiện tại, chương trình đang chính thức mở đơn tuyển Đại biểu và Quan sát viên. Rất nhiều sinh viên háo hức được tham gia chương trình lần này để cùng tranh tài với bạn bè đồng trang lứa.

Phiên họp tại Hội đồng ECOSOC
Phiên họp tại Hội đồng UNDP
Với tư cách nhà bảo trợ tuyền thông, CEO Tony Vũ của Job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay chia sẻ: "FTU MUN 2025 mở ra một hành trình đầy cảm hứng để khám phá cách thế giới đối diện và tái định nghĩa tinh thần đoàn kết trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Sự kiện chắc chắn sẽ mang đến cho người tham gia một nền tảng kiến thức vững chắc về viện trợ nhân đạo, phát triển bền vững và hợp tác đa phương - những lĩnh vực không chỉ thu hút sự chú ý sâu sắc của cộng đồng quốc tế, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai chung của nhân loại. Tham gia FTU MUN 2025 cũng giúp các bạn sinh viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ qua việc giao tiếp, viết tài liệu và tranh luận. Đây là cơ hội để các bạn trẻ dám đứng ra lên tiếng, đóng góp các ý tưởng, khát vọng của mình. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc đầu tiên này".

FTU MUN 2025 - FROM AID TO CHANGE, WE REARRANGE

  • Thời hạn điền đơn tuyển đợt thường: 7/1/2025
  • Đối tượng tham dự: Học sinh THPT và sinh viên trên địa bàn Hà Nội
  • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh
  • Phí tham dự cho Đại biểu: 250.000 VNĐ
  • Phí tham dự cho đoàn Đại biểu: 230.000 VNĐ/đại biểu (dành cho đoàn Đại biểu gồm từ 4 Đại biểu trở lên)
  • Phí tham dự cho Quan sát viên: 140.000 VNĐ
  • Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại thương
  • Thời gian diễn ra hội nghị: 11-12/1/2025
  • Fanpage: English Club of Foreign Trade University - EC FTU
