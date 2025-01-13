Cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô trong năm 2024

Cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô trong năm 2024
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 13/01/2025
Ngành cơ khí ô tô là ngành công nghiệp mang tính mũi nhọn trong năm 2024. Do đó, đây là ngành nghề rất được đông đảo các bạn trẻ tìm hiểu và lựa chọn gắn bó lâu dài. Chuyên ngành này bao gồm các lĩnh vực như: chế tạo động cơ ô tô, phụ tùng, lắp ráp - phát triển và cải tiến những khía cạnh trong công nghệ ô tô,…
1. Ngành cơ khí ô tô là gì?

Cơ khí ô tô chính là một ngành học giúp bạn có thể tổng hợp tất cả những kiến thức về vấn đề khai thác, sử dụng cũng như quản lý các dịch vụ kỹ thuật ô tô. Ngành cơ khí ô tô sẽ bao gồm các lĩnh vực bao gồm: chế tạo về động cơ ô tô, sản xuất các phụ tùng, kỹ thuật lắp ráp, phát triển - cải tiến các khía cạnh công nghệ, tích hợp thêm những tính năng mới đối với động cơ,…

Ngành cơ khí ô tô là gì
Tìm hiểu ngành cơ khí ô tô là gì giúp bạn biết được những lĩnh vực liên quan

Hiện nay, cơ khí ô tô được rất nhiều chuyên gia đánh giá là một ngành công nghiệp mang tính mũi nhọn và có vị thế trọng bậc nhất tại Việt Nam.

2. Ngành cơ khí ô tô học những gì?

Cơ khí ô tô nằm trong nhóm ngành kỹ thuật, do đó, các sinh viên lựa chọn học ngành này sẽ được các trường chú trọng đào tạo về những kiến thức cơ bản bao gồm:

  • Vật liệu học

  • Động lực học

  • Kiến thức vận hành

  • Các kỹ năng sẽ ứng dụng nhằm điều khiển hệ thống

  • Cơ học các chất rắn

  • Cơ học các chất lỏng

Không những vậy, sinh viên còn được trang bị rất nhiều những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật cơ khí ô tô nhờ vào những môn học sau đây:

  • Tính toán kỹ thuật ô tô

  • Lĩnh vực động cơ đốt trong

  • Quản lý các dịch vụ về ô tô

  • Hệ thống điều khiển một cách tự động trên ô tô

  • Công nghệ hỗ trợ chẩn đoán - sửa chữa - kiểm định ô tô

  • Hệ thống về điện và điện tử ô tô

  • Hệ thống về tiện nghi và an toàn trên ô tô

Ngành cơ khí ô tô học những gì?
Tính toán thông số kỹ thuật là đáp án cho câu hỏi ngành cơ khí ô tô học những gì

Cơ khí ô tô chính là 1 ngành học mang tính đặc thù cao nên việc đào tạo cho sinh viên những kỹ năng thực hành đặc biệt được các trường dạy học xem trọng. Chính vì vậy, khi theo đuổi lĩnh vực này, sinh viên cần phải nắm vững lý thuyết và tiếp xúc rộng với thực tiễn.

3. Tại sao sinh viên nên chọn ngành cơ khí ô tô?

Việc tìm hiểu lý do tại sao sinh viên nên lựa chọn chuyên ngành cơ khí ô tô giúp bạn có định hướng rõ ràng để đưa ra phương hướng học tập, trau dồi và phát triển các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

3.1. Tiềm năng phát triển lớn

Đây chính là ngành học được đánh giá là vô cùng tiềm năng trong tương lai, sẽ giúp bạn có rất nhiều những cơ hội phát triển mạnh mẽ vượt bậc, nhất là trong giai đoạn lĩnh vực công nghiệp - kỹ thuật cơ khí ô tô của Việt Nam đang ngày càng tăng trưởng. Không những vậy, Bộ Công thương cũng có những dự báo về sự bùng nổ của thị trường ô tô ở Việt Nam trong năm 2025.

3.2. Cơ hội việc làm cao

Lý do tiếp theo chính là nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành này là vô cùng lớn. Hiện nay, xu thế thị trường của người Việt Nam đang dần chuyển dịch sang mua sắm và sử dụng ô tô cũng ngày càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, số lượng các sinh viên học về chuyên ngành này vẫn còn khá khiêm tốn, điều này cũng đồng nghĩa với cơ hội mở rộng việc làm của bạn trong tương lai là không hề thiếu.

3.3. Thu nhập hậu hĩnh

Một lý do không thể bỏ qua khi quyết định lựa chọn ngành này chính là cơ hội về thu nhập rất cao. Ngày nay, những công việc nằm trong lĩnh vực cơ khí ô tô sẽ sở hữu mức lương cực kỳ hấp dẫn. Tùy vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của riêng mỗi người cũng như đơn vị công tác mà chúng ta có thể sẽ kiếm được mức lương khoảng 15 - 30 triệu đồng mỗi tháng.

3.4. Học tập và làm việc tại nước ngoài

Nhiều cơ hội đi du học và đi xuất khẩu lao động nước ngoài cũng là 1 lý do khiến nhiều bạn chọn gắn bó với ngành nghề này. Một số quốc gia láng giềng với Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,... cực kỳ ưa chuộng nguồn lao động nước ta hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, sinh viên học chuyên ngành này sẽ có nhiều những cơ hội du học cũng như xuất khẩu lao động nước ngoài.

3.5. Tự mình làm chủ

Hiện nay, không ít người vẫn có những suy nghĩ về người lao động làm trong ngành kỹ thuật cơ khí là những thợ máy tay dầu lấm lem. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu đầy đủ kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm thực tế và trình độ kỹ thuật cao thì việc chúng ta tự mình mở những cơ sở kinh doanh riêng với mô nhỏ để tự mình làm chủ chính là 1 điều khá dễ dàng.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Là Gì? Mách Sĩ Tử Những Trường Đào Tạo Tốt Nhất Việt Nam

4. Ngành cơ khí ô tô cần bạn có các tố chất nào?

Đây chính là 1 ngành học mang tính đặc thù cao nên để có thể học thật tốt và theo đuổi lâu dài trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí ô tô này, bạn cần phải sở hữu một số tố chất cùng các kỹ năng sau đây:

  • Sức khỏe: Đầu tiên, bạn cần phải có đầy đủ sức khỏe bởi đặc thủ công việc của chúng ta sẽ khá nặng nhọc và vất vả. Chúng ta sẽ phải thường xuyên thực hiện các thao tác siết rất nhiều loại ốc vít, gõ búa để định hình về khung kim loại, thực hiện các công việc bảo trì cũng như lắp đặt hệ thống,… Tất cả những thứ trên đều là các công việc mang tính nặng nhọc cao, cần đến sức khỏe, độ dẻo dai và sự bền bỉ.

  • Kiến thức cơ bản: Bạn cần phải học thật tốt những môn học thiên về tự nhiên bởi đây chính là khối ngành kỹ thuật cao, rất nặng về vấn đề suy nghĩ logic và tư duy tính toán, quản lý cơ chế vận hành cũng như vận dụng các nguyên lý vật lý.

  • Sự cẩn thận: Một tố chất không kém phần quan trọng khác chính là sự cẩn thận. Bạn cần rèn luyện cho mình tính cách tỉ mỉ và cẩn thận bởi chúng ta chỉ cần phạm 1 sai sót rất nhỏ cũng có khả năng gây ra các tai nạn vô cùng đáng tiếc.

  • Kiến thức chuyên ngành: Bạn cần phải cập nhật đầy đủ kiến thức chuyên ngành một cách liên tục bởi ngành cơ khí ô tô này nằm trong khối ngành công nghệ, không ngừng phát triển và biến đổi.

  • Đam mê: Cuối cùng, bạn cần phải nuôi dưỡng cho mình 1 niềm đam mê cùng nhiệt huyết mạnh mẽ với nghề. Có như vậy, chúng ta mới vượt qua được nhiều áp lực trong công việc để có thể gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn.

Ngành cơ khí ô tô cần bạn có các tố chất nào?
Bạn cần biết các tố chất khi làm việc khi muốn theo ngành cơ khí ô tô

5. Sinh viên mới tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô ra trường sẽ làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ra trường với chuyên ngành cơ khí ô tô, sinh viên có thể lựa chọn làm các công việc đa dạng sau đây:

  • Chế tạo những sản phẩm về cơ khí thuộc lĩnh vực lắp ráp - sản xuất ô tô.

  • Quản lý, thực hiện việc khai thác vận hành bên trong những công ty về vận tải.

  • Trở thành giảng viên hoặc đi theo hướng nghiên cứu sinh về chuyên ngành này.

  • Làm về tư vấn hoạt động kỹ thuật tại các nhà máy chuyên về lắp ráp - sản xuất ô tô.

  • Kiểm định viên cho những trạm đăng kiểm.

  • Trở thành các nhân viên bán hàng ở những địa điểm kinh doanh sản phẩm ô tô hoặc phụ tùng ô tô.

Sinh viên mới tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô ra trường sẽ làm gì
Sinh viên mới tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô có thể đảm nhận vị trí kiểm định viên

6. Điểm chuẩn ngành cơ khí ô tô trong năm 2021, 2022 và 2023

Nếu lựa chọn ngành cơ khí ô tô để thi đại học vào năm 2024 này, bạn hãy tham khảo qua điểm chuyển của ngành trong các năm 2021, 2022 và 2023 vừa qua nhé!

STT

Tên trường

Khối xét tuyển

Điểm chuẩn

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Miền Bắc

1

Đại học Bách khoa Hà Nội

A00, A01

26.91

26.41

26.48

2

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

A00, A01, D01, D07

23.1

24

24.87

3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

A00, A01

25.1

25.25

25

4

Đại học Hàng hải Việt Nam

A00, A01, C01, D01

23.75

24.75

24.25

5

Đại học Thủy lợi

A00, A01, D01, D07

21.15

24.25

24.3

Miền Trung

1

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

A00, B00, D01, A01

-

19

17

2

Đại học Vinh

A00, B00, B00, D01

18

19

19

3

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

A00, A16, D01, D90

21.4

20.75

22.65

4

Đại học Thái Nguyên

A00, A01, D01, D07

19

20

22

5

Đại học Nha Trang

A00, A01, C01, D07

6.7 (xét học bạ)

18

20

Miền Nam

1

Đại học Bách khoa TP.HCM

A00, A01

26.5

60.13 (bao gồm điểm đánh giá năng lực)

68.73 (bao gồm điểm đánh giá năng lực)

2

Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

A00, A01, D01, D07

24.15

23.5

18.75

3

Đại học Công nghiệp TP.HCM

A00, A01, D90, C01

23

24.5

23.75

4

Đại học Nam Cần Thơ

A00, A01, A02, D07

19

19

19

5

Đại học Bình Dương

A00, A01, A02, A09

-

15

15

Xem thêm: Khoa Học Tự Nhiên Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Môn Khoa Học Tự Nhiên

7. Cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô trong năm 2024

Ngành công nghiệp ô tô hiện nay chính là 1 ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.

Hiện nay, hạ tầng giao thông đường bộ của nước ta ngày càng hiện đại và nhu cầu về mua sắm những loại phương tiện hỗ trợ đi lại, vận chuyển bằng ô tô của cả các doanh nghiệp, những cơ quan cũng như người dân cũng ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, không những các doanh nghiệp, hãng sản xuất ô tô thuộc nước ngoài mà những doanh nghiệp Việt Nam trong ngành này cũng không ngừng phát triển, mở rộng đầu tư kinh doanh.

Cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô trong năm 2024
Cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô trong năm 2024

Tất cả những điều trên đã tạo ra 1 cánh cửa rộng mở cho sinh viên học ngành cơ khí ô tô phát triển sự nghiệp trong năm 2024 và trong tương lai lâu dài về sau.

Với những thông tin được chia sẻ bên trên, bạn đã hiểu ngành cơ khí ô tô là gì, học những gì, điểm chuẩn các năm gần đây, vì sao sinh viên nên theo học cũng như các cơ hội việc làm trong tương lai. Hy vọng, trong kỳ thi đại học năm 2024 sắp tới, các bạn sẽ lựa chọn được cho mình ngành học phù hợp và gắn bó dài lâu trong sự nghiệp về sau nhé! Ngoài ra, bạn cũng đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết về kinh nghiệm việc làm tại job3s nhé!

