Có nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc không?

Trong việc xây dựng một CV, việc đề cập đến tình trạng hôn nhân trong CV là một quyết định cá nhân và tùy thuộc vào quy định và văn hóa của quốc gia và tổ chức nơi bạn đang ứng tuyển. Trong một số trường hợp, việc đưa thông tin về tình trạng hôn nhân vào CV có thể được coi là không cần thiết hoặc không liên quan đến quá trình tuyển dụng. bài viết này sẽ trả lời câu hỏi "Có nên đưa tình trạng hôn nhân vào CV không?". cùng đọc nhé.

1. Có nên đưa tình trạng hôn nhân vào CV không?

Tình trạng hôn nhân có thể cần thiết trong CV tùy thuộc vào ngành nghề và vị trí công việc cụ thể. Tuy nhiên, thông thường chúng ta không nên đưa vào CV, thay vào đó nên cập nhật vào sơ yếu lý lịch.

Trong phần thông tin cá nhân trong mẫu CV xin việc, chúng ta chỉ cần điền những thông tin như họ và tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ chỗ hiện tại,...

Có thể đưa tình trạng hôn nhân vào CV hoặc không (Nguồn: Internet)

2. Công việc nào nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc?

Một số công việc thường yêu cầu về tình trạng hôn nhân vào CV như: nhân viên bán hàng, trợ lý hoặc thư ký giám đốc, người mẫu ảnh, việc làm biên phiên dịch, thông dịch viên, tổng giám đốc, việc làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên Marketing,..

Hầu hết việc nhà tuyển dụng muốn biết tình trạng hôn nhân của ứng viên để đảm bảo họ đáp ứng và phục vụ công việc tốt nhất, luôn sẵn sàng vì công việc mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Tùy thuộc vào công việc để đưa thông tin tình trạng hôn nhân trong CV (Nguồn: Internet)

Có thể thấy được rằng, tình trạng hôn nhân của CV không hẳn là một thông tin cấm kỵ 100%, tùy thuộc vào từng công việc mà đưa vào để có được lợi thế tốt nhất cho mình nhé.

3. Cách viết đúng tình trạng hôn nhân trong CV

Tình trạng hôn nhân trong CV là một ý trong phần thông tin cá nhân, có 2 cách trình bày:

Đưa ra ô lựa chọn cho tình trạng hôn nhân và tích vào nếu đã kết hôn, không tích nếu chưa.

Chỉ cần ghi đơn giản là: Độc thân, đã kết hôn, đã có gia đình, đã ly hôn, đã ly thân, góa chồng/vợ.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 14/4/2000

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Email: [email protected]

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Tùy thuộc vào ý tưởng mà bạn thiết kế CV để tạo nên nét riêng, sự độc đáo mang tính cá nhân của mình để chọn cách thức trình bày phù hợp.

Lưu ý: CV cần tạo sự đồng nhất ngôn ngữ, đừng để xảy ra tình trạng CV tiếng Việt, tình trạng hôn nhân lại để bằng tiếng Anh.

Viết tình trạng hôn nhân trong CV chuẩn để thể hiện sự chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

4. Sở hữu mẫu CV xin việc đúng chuẩn

Như vậy, với những thông tin hữu ích được chia sẻ ở trên các bạn đã hiểu rõ hơn về phần thông tin tình trạng hôn nhân trong TopCV xin việc rồi đúng không nào? Bạn có thể sử dụng ngay các mẫu CV tiếng Việt hoặc các CV theo ngôn ngữ khác đã được xây dựng, thiết kế sẵn về background và bố cục của một số website cung cấp mẫu CV uy tín, điển hình ở đây là Job3s.

Mẫu CV bằng tiếng Anh chuẩn chỉnh

Mẫu CV chuyên nghiệp ngành IT

Mẫu CV ngành kỹ thuật viên

Những mẫu có sẵn của Job3s đều vô cùng đẹp mắt, độc đáo, mọi yếu tố đã được cân đối, mang vẻ đẹp hài hòa đủ để CV của bạn tỏa sáng, được chính những bộ óc tài hoa của các thiết kế giàu kinh nghiệm sáng tạo nên thì chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối lựa chọn đúng không nào.

Trên đây là toàn bộ thông tin về tình trạng hôn nhân trong CV. Như Job3s chia sẻ của bài viết bạn có thể thấy được rằng tình trạng hôn nhân hoàn toàn có thể là một thông tin cá nhân trong CV xin việc, tùy thuộc vào ý muốn của bản thân, đặc thù công việc mà ứng viên chọn cách có đưa thông tin này vào hay không. Hy vọng với chia sẻ hữu ích trong bài viết này, các bạn sẽ có một mẫu CV xin việc chuẩn nhất, ấn tượng nhất và chuyên nghiệp nhất để gửi đến nhà tuyển dụng.