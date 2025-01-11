Có nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc không?

Có nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc không?
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 11/01/2025
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Có nên đưa tình trạng hôn nhân vào CV không?
  4. 2. Công việc nào nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc?
  6. 3. Cách viết đúng tình trạng hôn nhân trong CV
  8. 4. Sở hữu mẫu CV xin việc đúng chuẩn

Trong việc xây dựng một CV, việc đề cập đến tình trạng hôn nhân trong CV là một quyết định cá nhân và tùy thuộc vào quy định và văn hóa của quốc gia và tổ chức nơi bạn đang ứng tuyển. Trong một số trường hợp, việc đưa thông tin về tình trạng hôn nhân vào CV có thể được coi là không cần thiết hoặc không liên quan đến quá trình tuyển dụng. bài viết này sẽ trả lời câu hỏi "Có nên đưa tình trạng hôn nhân vào CV không?". cùng đọc nhé.

1. Có nên đưa tình trạng hôn nhân vào CV không?

Tình trạng hôn nhân có thể cần thiết trong CV tùy thuộc vào ngành nghề và vị trí công việc cụ thể. Tuy nhiên, thông thường chúng ta không nên đưa vào CV, thay vào đó nên cập nhật vào sơ yếu lý lịch.

Trong phần thông tin cá nhân trong mẫu CV xin việc, chúng ta chỉ cần điền những thông tin như họ và tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ chỗ hiện tại,...

tình trạng hôn nhân trong cv
Có thể đưa tình trạng hôn nhân vào CV hoặc không (Nguồn: Internet)

2. Công việc nào nên đưa tình trạng hôn nhân trong CV xin việc?

Một số công việc thường yêu cầu về tình trạng hôn nhân vào CV như: nhân viên bán hàng, trợ lý hoặc thư ký giám đốc, người mẫu ảnh, việc làm biên phiên dịch, thông dịch viên, tổng giám đốc, việc làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên Marketing,..

Hầu hết việc nhà tuyển dụng muốn biết tình trạng hôn nhân của ứng viên để đảm bảo họ đáp ứng và phục vụ công việc tốt nhất, luôn sẵn sàng vì công việc mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

các công việc ghi tình trạng hôn nhân trong cv
Tùy thuộc vào công việc để đưa thông tin tình trạng hôn nhân trong CV (Nguồn: Internet)

Có thể thấy được rằng, tình trạng hôn nhân của CV không hẳn là một thông tin cấm kỵ 100%, tùy thuộc vào từng công việc mà đưa vào để có được lợi thế tốt nhất cho mình nhé.

3. Cách viết đúng tình trạng hôn nhân trong CV

Tình trạng hôn nhân trong CV là một ý trong phần thông tin cá nhân, có 2 cách trình bày:

  • Đưa ra ô lựa chọn cho tình trạng hôn nhân và tích vào nếu đã kết hôn, không tích nếu chưa.
  • Chỉ cần ghi đơn giản là: Độc thân, đã kết hôn, đã có gia đình, đã ly hôn, đã ly thân, góa chồng/vợ.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A

Tùy thuộc vào ý tưởng mà bạn thiết kế CV để tạo nên nét riêng, sự độc đáo mang tính cá nhân của mình để chọn cách thức trình bày phù hợp.

Lưu ý: CV cần tạo sự đồng nhất ngôn ngữ, đừng để xảy ra tình trạng CV tiếng Việt, tình trạng hôn nhân lại để bằng tiếng Anh.

tình trạng hôn nhân trong cv
Viết tình trạng hôn nhân trong CV chuẩn để thể hiện sự chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

4. Sở hữu mẫu CV xin việc đúng chuẩn

Như vậy, với những thông tin hữu ích được chia sẻ ở trên các bạn đã hiểu rõ hơn về phần thông tin tình trạng hôn nhân trong TopCV xin việc rồi đúng không nào? Bạn có thể sử dụng ngay các mẫu CV tiếng Việt hoặc các CV theo ngôn ngữ khác đã được xây dựng, thiết kế sẵn về background và bố cục của một số website cung cấp mẫu CV uy tín, điển hình ở đây là Job3s.

cv không có tình trạng hôn nhân
Mẫu CV bằng tiếng Anh chuẩn chỉnh
không cần ghi tình trạng hôn nhân trong cv
Mẫu CV chuyên nghiệp ngành IT
mẫu cv chuẩn
Mẫu CV ngành kỹ thuật viên

Những mẫu có sẵn của Job3s đều vô cùng đẹp mắt, độc đáo, mọi yếu tố đã được cân đối, mang vẻ đẹp hài hòa đủ để CV của bạn tỏa sáng, được chính những bộ óc tài hoa của các thiết kế giàu kinh nghiệm sáng tạo nên thì chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối lựa chọn đúng không nào.

Trên đây là toàn bộ thông tin về tình trạng hôn nhân trong CV. Như Job3s chia sẻ của bài viết bạn có thể thấy được rằng tình trạng hôn nhân hoàn toàn có thể là một thông tin cá nhân trong CV xin việc, tùy thuộc vào ý muốn của bản thân, đặc thù công việc mà ứng viên chọn cách có đưa thông tin này vào hay không. Hy vọng với chia sẻ hữu ích trong bài viết này, các bạn sẽ có một mẫu CV xin việc chuẩn nhất, ấn tượng nhất và chuyên nghiệp nhất để gửi đến nhà tuyển dụng.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »