Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp và dễ xin việc?

1. Con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp, thu nhập tốt?

Ngành kinh tế vừa có nhiều cơ hội vừa là ngành có áp lực khá cao. Với con gái, nên học ngành kinh tế nào rất quan trọng. Vì với một số ngành kinh tế đặc thù có yêu cầu đặc biệt sẽ không phù hợp với phái nữ.

Tuy nhiên bạn cũng không cần quá lo lắng vì có rất nhiều cơ hội ngành kinh tế dành cho phái đẹp. Dưới đây là top 5 ngành mà nếu theo đuổi, các bạn nữ có thể phát huy hết tiềm năng bản thân và đạt được thành công lớn:

1.1. Ngành quản trị kinh doanh rất thích hợp cho nữ

Quản trị kinh doanh là cái tên đầu tiên giải đáp cho thắc mắc con gái nên học ngành kinh tế nào. Có thể nói đây là một ngành mang tính chất bao quát nhất trong các ngành kinh tế. Sinh viên ngành này sẽ được học gần như tất cả các khía cạnh, bao gồm kiến thức kinh tế và kiến thức quản lý. Vì vậy, tốt nghiệp quản trị kinh doanh, con gái có thể đảm nhiệm nhiều chức vụ:

Quản lý kinh doanh

Quản lý marketing

Quản lý nhân sự

Quản lý tài chính

Công tác hoạch định kinh tế

Kiểm soát, quản lý sản xuất

Nói chung, bạn có thể trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp toàn diện với kiến thức sâu rộng. Ngành này đặc biệt phù hợp với nữ giới vì các yêu cầu dưới đây:

Đòi hỏi khả năng tư duy và sự nhạy bén, logic: Đây vốn là ưu điểm của nữ giới. Sự nhạy bén, tư duy tốt sẽ giúp phái nữ dễ dàng trong việc phân tích thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất.

Đòi hỏi khả năng tư duy và sự nhạy bén, logic: Đây vốn là ưu điểm của nữ giới. Sự nhạy bén, tư duy tốt sẽ giúp phái nữ dễ dàng trong việc phân tích thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Giao tiếp là điều bắt buộc với ngành quản trị kinh doanh. Làm việc trong ngành này cần thường xuyên đàm phán với đối tác, khách hàng. Nội bộ trong doanh nghiệp cũng cần thường xuyên trao đổi thông tin. Và giao tiếp trò chuyện vốn là tố chất đặc thù của nữ giới. Do đó họ làm việc này sẽ rất hiệu quả, thành công.

Khả năng thích ứng tốt, phản xạ tốt: So với nam giới thường cứng nhắc, nữ giới có độ linh hoạt và phản xạ tốt hơn trong nhiều điều kiện môi trường. Vì vậy họ cũng sẽ hợp với quản trị kinh doanh vốn luôn phải đối mặt với môi trường cạnh tranh.

Con gái phù hợp với ngành quản trị kinh doanh

1.2. Ngành marketing

Marketing cũng là một ngành học tổng hợp đề cao kiến thức và kỹ năng làm việc. Mục tiêu của ngành chính là nghiên cứu và phân tích thị trường. Từ đó, giúp doanh nghiệp có định hướng tiếp cận khách hàng hiệu quả, bán được hàng, đồng thời củng cố vị thế doanh nghiệp trên thị trường và trong lòng khách hàng.

Ngành marketing cũng được chia làm nhiều ngành nhỏ như:

Tiếp thị số: Digital Marketing

Digital Marketing Tiếp thị truyền thông: Communications Marketing

Communications Marketing Quản trị thương hiệu: Brand Management

Brand Management Marketing thương mại: Trade Marketing

Sở dĩ marketing là đáp án con gái nên học ngành kinh tế nào vì ngành nghề này có những tính chất và yêu cầu khá phù hợp với nữ giới:

Sự sáng tạo và tư duy cao: Để xây dựng được các chiến lược marketing, cần phải có sự sáng tạo, có đầu óc tư duy. Từ đó mới có thể phân tích và nhận định được thị trường cũng như biết được khách hàng thực sự muốn gì ở sản phẩm dịch vụ. Các bạn nữ đều có những tố chất này tốt hơn so với nam giới.

Khả năng thích ứng: Công việc marketing thay đổi liên tục, luôn phát triển và sẽ có sự thay đổi theo từng giai đoạn. Nữ giới cũng là nhóm đối tượng dễ thích nghi, chịu áp lực tốt, sẵn sàng học hỏi và phát triển để đảm bảo công việc tốt hơn.

1.3. Ngành kế toán: Lựa chọn con gái nên học ngành kinh tế nào phổ biến nhất

Nếu bạn thắc mắc con gái nên học ngành kinh tế nào thì kế toán là một chọn lựa được nhiều người nói đến nhất. Ngành này đặc biệt phù hợp với các bạn nữ và sau khi ra trường, cơ hội nghề nghiệp cũng rất nhiều. Bất cứ công ty, doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng đều cần kế toán.

Kế toán làm việc trong môi trường công sở, công việc có tính chất lặp lại nên khá hợp với nữ giới. Không những thế, ngành này có đặc thù là làm việc với các con số, với số liệu, dữ liệu thống kê. Vì vậy cũng cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, sự quan sát nhạy bén. Và tất nhiên so với nam giới, rõ ràng phái đẹp có ưu thế hơn hẳn.

Kế toán là một ngành kinh tế đặc biệt phù hợp với nữ

1.4. Ngành kinh tế quốc tế

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực khá hot của ngành kinh doanh, đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Sau khi học xong, sinh viên có thể trở thành các chuyên gia kinh doanh quốc tế, hoạt động ở các lĩnh vực đầu tư quốc tế, kinh tế đối ngoại hay thương mại quốc tế.

Muốn làm được ngành này, cần phải có sự thích ứng với môi trường quốc tế. Các bạn nữ nhanh nhẹn, tính tình phóng khoáng sẽ rất thích hợp với ngành học này. Ngoài ra, con gái nên học ngành nào nếu chọn kinh doanh quốc tế cũng rất phù hợp vì ngành này cũng cần sự kiên trì, nhẫn nại cao trong công việc. Điều này rõ ràng các đấng mày râu kém hơn hẳn.

1.5. Luật kinh tế

Luật kinh tế cũng là lựa chọn tốt con gái nên học ngành kinh tế nào. Đây là ngành kết hợp giữa pháp luật và kinh tế, sau khi học có thể trở thành luật sư kinh tế, hoặc là các chuyên gia tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các công ty liên doanh, công ty nước ngoài… đều rất coi trọng vị trí này.

Ngành học này phù hợp với nữ giới vì yêu cầu khả năng giao tiếp, thuyết phục. Điều này nữ giới trội hơn nam. Hơn nữa, muốn đi Luật kinh tế, cũng cần sự logic và nhạy bén, những tố chất này ở nữ luôn trội hơn nam.

1.6. Ngành tài chính ngân hàng

Bạn có thấy các nữ nhân viên giao dịch trong ngân hàng có phong thái thật tự tin chưa? Bạn đã thấy những sếp lớn ngân hàng là nữ giới? Có thể nói, ngành tài chính ngân hàng là một trong những ngành học “đo ni đóng giày” cho con gái.

Đây là một ngành học với nội dung đào tạo chuyên sâu về kinh tế cũng như các hoạt động ngân hàng. Sau khi học xong, sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn. Không chỉ ở khối ngân hàng, còn có thể làm việc hiệu quả ở các công ty tài chính và các doanh nghiệp.

Tài chính ngân hàng - Đáp án con gái nên học ngành kinh tế nào phù hợp nhất

2. Ngành kinh tế gồm những ngành nào?

Trên đây là 6 ngành phù hợp cho con gái nên học ngành kinh tế nào. Ngành kinh tế là một khối ngành có kiến thức sâu rộng, nhiều phân ngành nhỏ. Hiểu rõ về ngành kinh tế sẽ giúp nữ giới đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, với sở thích và năng lực của mình.

Ngành kinh tế sẽ được chia thành các nhóm ngành với các phân ngành cụ thể như sau:

Nhóm ngành quản trị: Quản trị kinh doanh Quản trị du lịch, lữ hành Quản trị lĩnh vực nhà hàng & Dịch vụ ăn uống Quản trị chuyên sâu truyền thông đa phương tiện

Nhóm ngành tài chính ngân hàng: Quản lý tài chính công Thuế Tài chính ngân hàng Tài chính quốc tế

Nhóm ngành kinh doanh quốc tế : Kinh doanh quốc tế Logistic và chuỗi cung ứng Thương mại quốc tế

: Nhóm ngành kế toán kiểm toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán công Kế toán kiểm toán



Ngành kinh tế có nhiều nhóm ngành, phân ngành, giúp bạn dễ dàng lựa chọn

3. Ưu - nhược điểm khi con gái học ngành kinh tế

Ngành kinh tế là một ngành học có thể mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và thu nhập rất tốt. Ngành học này sẽ đào tạo nên những cá nhân chủ chốt cho nền kinh tế và làm việc trong ngành này, bạn đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển đất nước. Ngành này có nhiều phân ngành, con gái nên học ngành kinh tế nào sẽ có nhiều lựa chọn, các bạn nữ sẽ dễ dàng tìm được một ngành học phù hợp với bản thân.

Hơn nữa, cơ hội công việc của ngành cũng vô cùng độc đáo, gần như là không giới hạn. Từ doanh nghiệp trong nước đến công ty nước ngoài, từ môi trường nội địa đến môi trường quốc tế. Không những thế, bạn còn có thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoặc là xuất khẩu lao động, hoặc là tự kinh doanh…

Chính vì cơ hội rộng mở, thu nhập của ngành cũng không giới hạn và bạn có thu nhập bao nhiêu sẽ tùy vào năng lực của bạn tới đâu. Ngành này được xem là phù hợp với nữ giới, nhưng nó cũng có một số nhược điểm nhất định:

Áp lực công việc rất cao: Ngành này đòi hỏi bạn phải thực sự tập trung vào công việc gần như toàn thời gian. Thậm chí nhiều người còn "đem việc về nhà". Do đó, làm việc ngành này, bạn nữ phải chấp nhận thời gian dành cho bản thân và gia đình sẽ không nhiều.

Đào thải mạnh: Nền kinh tế luôn vận động và phát triển, nếu bạn đứng yên bạn sẽ bị loại ra. Muốn làm việc trong ngành này, cần phải học hỏi liên tục, rèn luyện liên tục để theo kịp xu hướng thị trường.

Ngành kinh tế nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều áp lực

