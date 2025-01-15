Cộng tác viên viết bài là gì? Tìm việc làm cộng tác viên viết bài ở đâu?

1. Cộng tác viên viết bài là gì?

Để hiểu rõ được khái niệm cộng tác viên viết bài là gì thì trước hết, bạn cần biết cộng tác viên là gì? Cộng tác viên là những nhân sự không nằm trong danh sách nhân viên chính thức của một công ty, doanh nghiệp. Họ sẽ làm việc và được trả lương dựa trên mức độ hoàn thành công việc của mình.

Cộng tác viên viết bài là gì? Họ là người đảm nhiệm sản xuất nội dung các bài viết cho một công ty, doanh nghiệp và được trả lương dựa trên số lượng bài viết mà họ thực hiện.

Cộng tác viên viết bài là một trong những việc làm tự do được nhiều bạn trẻ lựa chọn

Hiện nay, có rất nhiều hình thức viết bài khác nhau như:

Cộng tác viên Content Marketing : Người tạo ra các nội dung hấp dẫn, có giá trị để tiếp cận người dùng, mục đích thay đổi và thuyết phục họ lựa chọn, tin tưởng và sản phẩm/dịch vụ. Trong kinh doanh, sáng tạo Content Marketing là hoạt động tìm kiếm, thuyết phục và giữ chân khách hàng.

Cộng tác viên viết bài chuẩn SEO: Người làm nội dung cho các website, với mục đích tăng thứ hạng xuất hiện của website doanh nghiệp trên các thanh công cụ tìm kiếm. Cách làm cộng tác viên viết bài đối với người viết bài chuẩn SEO, ngoài khả năng viết tốt, họ phải biết những kỹ thuật cơ bản để tối ưu hoá bài viết: Xây dựng nội dung dựa trên từ khoá, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất; Nội dung bài viết cần liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp; Tối ưu hoá nội dung và xây dựng nội dung mới,...

Các hình thức sáng tạo nội dung có mức lương hấp dẫn

Cộng tác viên viết bài Social Media : Sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok,... Yêu cầu đối với công việc này là: Có hiểu biết cơ bản về Marketing; Sử dụng được một số công cụ thiết kế ảnh như photoshop; Có khả năng nắm được các trend trên thị trường để tạo được nội dung có tính viral cao; Có khả năng lập kế hoạch bài viết ở mức cơ bản,...

Cộng tác viên viết bài blog : Thông thường, các thương hiệu hay doanh nghiệp sẽ có các trang blog để đăng tải những nội dung hữu ích hướng đến nhóm khách hàng. Blog là loại hình content xoay quanh nhiều nhóm chủ đề nào đó. Những thông tin trên blog thường sẽ bao hàm quan điểm cá nhân của người viết hoặc góc nhìn từ thương hiệu.

Cộng tác viên viết kịch bản video: Công việc của cộng tác viên viết kịch bản video là bước nền móng. Họ là người xây dựng sườn video và mô tả các cảnh sẽ xuất hiện trong video. Từ đó, các bộ phận liên quan như Production House, Visualizer,... sẽ biến các kịch bạn ấy thành những video hoàn chỉnh.

2. Việc làm cộng tác viên viết bài phù hợp với ai?

Công việc của cộng tác viên viết bài sẽ phụ thuộc vào từng ngành nghề, lĩnh vực mà sẽ có sự khác nhau. Thông thường, các cộng tác viên sẽ được phân công làm việc vào những bộ phận, đội nhóm dưới sự quản lý của các trưởng nhóm.

Đối tượng phù hợp với công việc cộng tác viên viết bài là sinh viên hay những người đi làm sắp xếp được thời gian rảnh rỗi. Đây là nghề mang tính chất tự do nên khối lượng công việc sẽ không quá lớn, linh động theo thời gian rảnh và tuỳ thuộc vào mong muốn của mỗi người.

Việc làm cộng tác viên viết bài phù hợp với đối tượng sinh viên hay người đi làm tận dụng thời gian rảnh rỗi

3. Ưu nhược điểm khi làm CTV viết bài

Dưới đây là những ưu nhược điểm cụ thể khi làm cộng tác viên viết bài:

3.1. Ưu điểm

Thời gian linh hoạt : Khi làm cộng tác viên viết bài, bạn hoàn toàn có thể tự do cân bằng thời gian làm việc và lịch cá nhân của mình. Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào mà bạn thích miễn là đáp ứng được KPI và deadline công việc.

Làm cộng tác viên viết bài sẽ giúp bạn trau dồi kỹ năng và kiếm thêm thu nhập

3.2. Nhược điểm

Không được hưởng các chế độ đãi ngộ : Cộng tác viên là người làm tự do nên họ sẽ không được hưởng các đãi ngộ, phúc lợi thường có của nhân viên chính thức. Để có được mức thu nhập tốt nhằm tự tạo nên những đãi ngộ cho riêng mình thì bạn buộc phải tăng tiến độ viết, và bạn sẽ không có nhiều thời gian rảnh nữa.

4. Cách kiếm việc cộng tác viên viết bài uy tín

Để có thể tìm việc cộng tác viết bài nhanh chóng, bạn có thể tham gia vào những hội nhóm trên Facebook như: Việc làm viết bài tại nhà, Tuyển dụng Content Marketing, Việc làm content cho Freelancer,....

Tuy nhiên, khi tìm việc làm tại đây, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một trong những vấn đề mà nhiều người đang gặp phải là: Công việc không uy tín, phải trả tiền phí thì mới làm việc, làm việc bị quỵt tiền,...

Nếu bạn đang lo lắng không biết tìm công việc cộng tác viên viết bài uy tín ở đâu để tránh không bị lừa đảo, hãy tham khảo các thông tin tuyển dụng trên job3s.ai.

Job3s hiện đang là một trong những trang tin tuyển dụng từ việc tạo CV miễn phí đến đăng tin tuyển dụng với đầy đủ phiên bản website và ứng dụng trên điện thoại.

Về chất lượng việc làm tại job3s, bạn hoàn toàn yên tâm, bởi đây là đơn vị đã hỗ trợ được việc làm cho rất nhiều người có nhu cầu tìm việc.

Tìm kiếm việc viết bài tại các trang tin tuyển dụng uy tín

5. Mức thu nhập của cộng tác viên viết bài

Mức lương của cộng tác viên viết bài không cố định, mà còn tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và yêu cầu đối với bài viết. Dưới đây là bảng tổng hợp một vài mức nhuận bút cơ bản mà các cộng tác viên viết bài có thể nhận được:

Hình thức viết bài Mức lương (VND) Cộng tác viên viết bài chuẩn SEO 80.000 - 200.000/bài Cộng tác viên viết bài Social Media 200.000 - 500.000/bài Cộng tác viết viết bài PR báo chí 200.000 - 1.000.000/bài Cộng tác viên viết blog 200.000 - 4000.000 Cộng tác viên viết kịch bản video Từ 300.000 trở lên (phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng)

6. Dấu hiệu nhận biết lừa đảo làm CTV viết bài

Hiện nay, công việc cộng tác viên viết bài khá hấp dẫn và ai cũng có thể thử sức. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cá nhân đã lợi dụng hình thức này để lừa đảo. Để có thể dễ dàng nhận biết được dấu hiệu lừa đảo thì bạn nên chú ý các điểm sau:

Lời giới thiệu công việc thường rất hấp dẫn như “công việc nhẹ nhàng”, “mức lương hấp dẫn”, “mỗi ngày chỉ cần làm 1 - 2 tiếng”,...

Muốn làm việc luôn cần phải trả phí để nhận công việc.

Địa điểm phỏng vấn thường tại các quán cafe, nhà riêng,... chứ không phải tại công ty.

Được yêu cầu ký kết các văn bản không rõ ràng.

Những tin tuyển dụng không có thông tin rõ ràng, không có địa chỉ, số điện thoại liên hệ mà chỉ có thể inbox qua Zalo, Facebook, Telegram,...

Như vậy, job3s đã tổng hợp và cung cấp đầy đủ đến bạn đọc thông tin chi tiết về công việc cộng tác viên viết bài. Để trở thành một cộng tác viên viết bài chuyên nghiệp, bạn cần phải trau dồi kỹ năng viết, vốn sống và kinh nghiệm của mình để hiểu rõ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Chúc bạn sẽ sớm tìm kiếm được việc làm phù hợp và tốt nhất để kiếm thêm thu nhập.