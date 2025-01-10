Tìm công việc làm tại nhà không cọc và những lưu ý để tránh bị lừa đảo

Tìm công việc làm tại nhà không cọc và những lưu ý để tránh bị lừa đảo
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 10/01/2025
Hiện nay, công việc làm tại nhà không cọc là cách để kiếm thêm thu nhập dành cho những người có thời gian rảnh rỗi. Ưu điểm của những công việc này là không bó buộc thời gian và không phải di chuyển đến nơi làm việc. Trên thực tế, một số công việc đòi hỏi bạn phải đặt cọc cho người chủ để đảm bảo uy tín, nhưng một số việc thì không cần. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn những công việc làm tại nhà không cọc để bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn.
1. Danh sách những công việc làm tại nhà không cọc

Hiện nay trên thị trường có 2 loại công việc làm tại nhà, một là loại việc không cần đặt cọc, hai là phải cọc cho người tuyển dụng. Việc đặt cọc này thường áp dụng với những công việc mà bạn phải lấy hàng của chủ về nhà làm, chẳng hạn như: cắt chỉ quần áo, gia công phụ kiện điện tử, sơ chế thực phẩm (lột vỏ tỏi, củ hành…). Mục đích là để người chủ yên tâm là sản phẩm họ giao cho bạn không bị thất thoát hoặc đảm bảo bạn cộng tác với họ lâu dài.

Tuy nhiên, nhiều người lại ngần ngại khi đặt cọc vì họ không có vốn hoặc e ngại số tiền đặt cọc sẽ bị mất. Cho nên, những công việc làm tại nhà không cọc luôn được ưu tiên lựa chọn hơn. Dưới đây là một số công việc mà bạn không còn bỏ ra bất kỳ đồng vốn nào.

Có nhiều công việc làm tại nhà không cọc dành cho sinh viên
1.1. Viết lách hoặc sáng tạo nội dung

Bạn là người đam mê viết lách và có sự sáng tạo thì công việc viết nội dung hoặc copywriter là lựa chọn phù hợp. Đây là công việc làm tại nhà không cọc mà bất cứ ai cũng có thể làm được khi biết sử dụng máy vi tính. Bạn có thể nhận công việc này từ các agency, các công ty và thực hiện vào buổi tối, ngày cuối tuần hay bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi.

Yêu cầu của người sáng tạo nội dung là đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, nội dung viết đúng yêu cầu của người thuê. Công việc viết lách rất đa dạng chủ đề như viết blog, viết báo, tóm tắt phim… Cho nên tùy theo thế mạnh của bạn mà lựa chọn đầu việc phù hợp.

Mức phí nhận được từ công việc này dao động từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy vào độ dài bài viết, yêu cầu của khách hàng. Theo đó, nếu chăm chỉ làm thêm thì mỗi tháng bạn có thể kiếm ít nhất 2-3 triệu hoặc hơn thế nữa.

1.2. Dạy kèm

Đây là công việc làm tại nhà không cọc rất thích hợp cho các bạn sinh viên hoặc những người đang có kiến thức hay kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực nào đó. Thay vì mất phí khi tìm đến các trung tâm gia sư, trung tâm đào tạo thì bạn có thể tự lập nên một lớp nhỏ để chia sẻ kiến thức cho người khác.

Chẳng hạn, bạn có thể mở lớp dạy yoga, Anh văn trẻ em, cách làm bánh, nấu ăn… tại nhà hoặc dạy online trên youtube hay trên các zoom.

Dạy kèm tại nhà cũng là công việc phổ biến mang đến nguồn thu nhập cho các bạn trẻ
1.3. Trực fanpage

Bán hàng online là công việc tại nhà giúp nhiều người có thêm nguồn thu nhập thứ hai. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian để trả lời những thắc mắc của khách hàng trên cá trang fanpage hay website bán hàng. Vì thế, bạn có thể kiếm thêm thu nhập dựa vào việc hỗ trợ các chủ shop trực page.

Công việc này khá đơn giản, bạn chỉ cần nắm rõ về các sản phẩm, các chính sách bán hàng để tư vấn cho khách. Bên cạnh đó, công việc này cũng dễ tìm nhưng thường sẽ phải làm vào buổi tối.

1.4. Dịch thuật

Nếu bạn giỏi một ngôn ngữ nào đó, đừng để lãng phí tài năng này. Bạn có thể kiếm thêm thu nhập tại nhà bằng việc nhận dịch thuật dự án nào đó như hợp đồng, nội dung sản phẩm hay phim ảnh,…Thù lao của công việc làm tại nhà không cọc này khá cao, không dưới 100.000 đồng/sản phẩm.

Dịch thuật dự án là công việc làm tại nhà không cọc dành cho người giỏi về ngôn ngữ nào đó
1.5. Nhập dữ liệu

Ở công việc này, bạn không cần phải có kiến thức sâu mà chỉ cần có tính nhanh nhẹn và cẩn thận. Hiện nay, nhiều công ty hay cá nhân có nhu cầu nhập dữ liệu lớn các thông tin liên quan đến việc kinh doanh của họ. Cho nên, sau khi trải qua vài buổi hướng dẫn thì bạn đã có thể bắt tay vào việc.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những công việc làm tại nhà không cọc có tỷ lệ lừa đảo cao. Vì thế, bạn phải chọn nơi uy tín để hợp tác.

1.6. Affiliate Marketing

Affiliate cũng là một công việc đơn giản, không cần trả phí cho người thuê bạn và cũng không cần phải nhận sản phẩm hay chăm sóc khách hàng. Bạn chỉ cần quảng bá sản phẩm của người bán qua một đường link thông qua các trang mạng xã hội.

Khi có khách hàng đồng ý mua thì bạn sẽ nhận được hoa hồng. Công việc này thời gian đầu sẽ khá khó khăn, bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để tạo kênh bán hàng của mình. Sau một thời gian cố gắng học hỏi, bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn từ khách hàng của riêng mình.

Affiliate cũng là một công việc đơn giản nhưng bạn phải dành nhiều công sức và thời gian đầu tư ở giai đoạn đầu
1.7. Dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ

Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ luôn tăng cao. Vì thế, nếu bạn có kỹ năng và kinh nghiệm để làm móng, chăm sóc da hay các phương pháp làm đẹp khác thì có thể mở một tiệm tại nhà để bắt đầu khởi nghiệp. Công việc này không cần đặt cọc cho bất kỳ ai nhưng bạn phải bỏ ra một số vốn ban đầu và tự làm chủ.

1.8. Giữ trẻ tại nhà

Giữ trẻ là một lựa chọn công việc làm tại nhà không cọc phù hợp với những người yêu thích trẻ em và có kỹ năng chăm sóc bé. Nhiều gia đình tại các thành phố lớn không có thời gian để trông trẻ hay có người thân hỗ trợ nên họ có nhu cầu thuê mướn người thay họ thực hiện công việc này.

Bạn có thể đến nhà cho khách hoặc khách có thể đưa bé đến nhà bạn trong khoảng thời gian nhất định. Nhiệm vụ của công việc này khá cao nhưng mức thu nhập cũng không nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn phải có kinh nghiệm, tính kỹ lưỡng, kiên trì và độ uy tín cao.

Người yêu thích trẻ em có thể chọn công việc giữ trẻ tại nhà để kiếm thêm thu nhập
2. Một số lưu ý quan trọng khi tìm công việc tại nhà

Công việc làm tại nhà không cọc là một mảnh đất kiếm tiền phù hợp dành cho những đối tượng là mẹ bỉm sữa, sinh viên hay nhân viên văn phòng. Nhưng những công việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi kẻ xấu lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập của nhiều người để tung ra những chiêu lừa gạt như: không trả tiền công, câu dụ người khác tham gia công việc mang tính may rủi như đầu tư chứng khoán, chơi game online, mua bán chất cấm…

Để tránh gặp những trường này, khi tìm việc tại nhà, bạn nên lưu ý những điểm sau:

2.1. Không nên đóng bất kỳ phí nào khi nhận việc

Nhu cầu của bạn là tìm công việc làm tại nhà không cọc nên mọi công việc yêu cầu bạn phải đóng phí thủ tục, phí tạo tài khoản, phí hợp đồng,… thì bạn nên từ chối ngay lập tức. Mánh khóe của những kẻ xấu là giới thiệu việc nhẹ lương cao để dễ dàng dẫn dụ người thêm thiếu kinh nghiệm, nhẹ dạ và cả tin.

Nên tránh công việc yêu cầu bạn phải đóng các loại phí
2.2. Tìm công việc làm tại nhà không cọc trên các group, website uy tín

Không khó để bạn tìm được những công việc làm tại nhà bởi nhu cầu tuyển dụng hiện nay khá nhiều. Để đảm bảo hơn, bạn nên truy cập vào các website tìm việc uy tín như job3s.ai. Cách khác để bạn kiếm công việc này là nhờ người thân, bạn bè có uy tín giới thiệu.

2.3. Tìm hiểu thông tin của bên tuyển dụng

Dù bạn tìm được công việc làm tại nhà không cọc tại các trang web uy tín hay được giới thiệu từ người quen thì bạn phải tìm hiểu kỹ nơi tuyển dụng. Đối với tổ chức thì đơn vị đó phải giấy phép hoạt động kinh doanh, địa chỉ cụ thể rõ ràng và đã hoạt động sau một thời gian nhất định. Đối với cá nhân thì họ là người có uy tín, làm việc lâu năm trong lĩnh vực.

Để an toàn hơn, bạn có thể tra cứu đánh giá của cộng đồng mạng về cá nhân hay tổ chức mà mình sắp hợp tác. Nếu có những thông tin không rõ ràng, bạn nên từ chối. Bởi những công việc tại nhà ít khi có sự ràng buộc cao về tính pháp lý.

Nếu có nhiều sự lựa chọn thì bạn nên đề nghị ký hợp đồng với bên sẽ cộng tác để yên tâm hơn.

Nên tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tuyển dụng trước khi hợp tác với họ
2.4. Sắp xếp thời gian hợp lý

Sau khi đã nắm được yêu cầu, tính chất của công việc cũng như mức lương mình sẽ nhận được thì một điều không kém phần quan trọng là bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo công việc.

Điều này sẽ giúp bạn cân bằng giữa việc cá nhân và công việc của bên khách hàng, tránh bị stress và xáo trộn cuộc sống. Ngoài ra, nếu thời gian không phù hợp, bạn có thể mạnh dạn trao đổi lại với người quản lý để thương lượng lại.

Lưu ý: Thông thường, khi làm những công việc tại nhà mang tính chất tự do này, bạn sẽ không được nhận những quyền lợi so với việc làm chính thức tại công ty như: chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, thưởng lễ, phụ cấp…

Trên đây là những công việc làm tại nhà không cọc mà job3s muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng thông qua những gợi ý này, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình. Đồng thời, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để phòng ngừa những mánh khóe của bên lừa đảo trong quá trình tìm việc. Chúc bạn sớm tìm được công việc làm thêm tại nhà uy tín, mang lại thu nhập ổn định.

