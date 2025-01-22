Cửa hàng trưởng cần làm gì để quản lý nhân viên hiệu quả? Xem ngay bí quyết

1. Cửa hàng trưởng là gì?

Cửa hàng trưởng là người chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức hoạt động của cửa hàng. Nhiệm vụ chính của họ là phát triển dịch vụ khách hàng và lập kế hoạch bán hàng để đạt doanh số.

Cửa hàng trưởng phải đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng và giải quyết

Cửa hàng trưởng phải đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng và giải quyết, cũng như giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ cũng phải hiểu rõ nhân viên của mình và lập kế hoạch tuyển dụng một cách thông minh, nhằm chọn lựa được những ứng viên xuất sắc nhất phù hợp với yêu cầu công việc.

2. Mô tả công việc cửa hàng trưởng

Cửa hàng trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cửa hàng hoạt động hiệu quả và thành công. Mô tả công việc cho vị trí này sẽ bao gồm tất cả những công việc mà cửa hàng trưởng phải thực hiện để đạt được thành công.

2.1. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cửa hàng trưởng nhằm đảm bảo cửa hàng đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Cửa hàng trưởng sẽ thực hiện các công việc sau:

Tham gia vào quá trình đào tạo và huấn luyện nhân viên mới

Sắp xếp và quản lý lịch làm việc hàng tuần của nhân viên dưới quyền.

Theo dõi và kiểm tra giờ làm của từng nhân viên.

Giám sát thái độ, tinh thần và cách thức làm việc của nhân viên.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và lắng nghe ý kiến của nhân viên.

Tham gia vào quá trình đào tạo và huấn luyện nhân viên mới.

2.2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng

Là một cửa hàng trưởng, việc theo dõi và giám sát tình hình bán hàng là vô cùng quan trọng. Việc này giúp bạn nắm bắt được hiệu quả hoạt động của cửa hàng, từ đó đưa ra những quyết định điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Công việc theo dõi, giám sát tình hình bán hàng bao gồm:

Tổng hợp và quản lý số lượng hàng tồn kho hiện có trong cửa hàng

Thu thập thông tin chi tiết về doanh thu bán sản phẩm, bao gồm số lượng sản phẩm đã bán và số lượng sản phẩm chưa được bán.

Phát triển ý tưởng và hướng dẫn nhân viên cách trưng bày sản phẩm sao cho thu hút khách hàng.

Nghiên cứu nguyên nhân cửa hàng có biến động hoặc không ổn định trong doanh thu.

Tổng hợp và quản lý số lượng hàng tồn kho hiện có trong cửa hàng.

2.3. Quản lý cửa hàng

Cửa hàng trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và thành công của cửa hàng. Do đó, việc tuyển dụng một quản lý cửa hàng có năng lực và kinh nghiệm là vô cùng quan trọng để thực hiện các công việc:

Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ và sản phẩm được bảo quản đúng quy định

Quản lý tài sản của cửa hàng, bao gồm các cơ sở vật chất cần thiết.

Theo dõi và phát hiện kịp thời các tài sản hỏng hóc, đề xuất việc thay mới hoặc sửa chữa khi cần.

Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ và sản phẩm được bảo quản đúng quy định.

Lập báo cáo hàng ngày và hàng tháng để thông báo tình hình kinh doanh của cửa hàng cho cấp trên.

Hợp tác với thu ngân và kế toán để lập kế hoạch và tổng hợp thông tin về doanh thu, số lượng hàng tồn và công nợ.

2.4. Nghiên cứu thị trường, khách hàng

Với hệ thống chuỗi cửa hàng, công việc này là trách nhiệm chuyên môn của cửa hàng trưởng, yêu cầu họ có kiến thức sâu về thị trường ngành hàng, sản phẩm bán ra và các kỹ năng bổ trợ khác.

Hỗ trợ nhân viên trong việc bán hàng và giải quyết các vấn đề

Tìm hiểu và khảo sát doanh thu của các cửa hàng trong khu vực và lân cận.

Theo dõi xu hướng và sở thích mua sắm của người tiêu dùng trong khu vực để cải thiện dịch vụ khách hàng và phát triển cửa hàng.

Phân loại khách hàng theo đặc điểm như độ tuổi, nghề nghiệp và thói quen mua sắm để tìm ra khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ nhân viên trong việc bán hàng và giải quyết các vấn đề phức tạp từ khách hàng.

Quản lý và theo dõi danh sách khách hàng sỉ, VIP và thân thiết, cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi mới.

Quảng bá và bảo vệ hình ảnh của cửa hàng, hợp tác với bộ phận Marketing thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo.

Quản lý và chăm sóc các kênh bán hàng trực tuyến như Facebook, Zalo, Instagram, và Shopee.

2.5. Một số nhiệm vụ khác

Ngoài những nhiệm vụ đã đề cập ở trên, cửa hàng trưởng cũng cần thực hiện một số công việc khác như:

Tham gia tuyển dụng nhân viên bán hàng

Tham gia tuyển dụng nhân viên bán hàng.

Khi có tình huống bất ngờ xảy ra, cửa hàng trưởng phải chấp nhận phân bổ công việc theo hướng dẫn của chủ cửa hàng.

3. Yêu cầu của vị trí cửa hàng trưởng

Cửa hàng trưởng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo của hàng hoạt động hiệu quả và bền vững. Do đó, vị trí cửa hàng trưởng phải được tuyển chọn từ những người có đầy đủ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm.

Nhà tuyển dụng sẽ mong muốn ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm

3.1. Chuyên môn

Các nhà tuyển dụng không yêu cầu cửa hàng trưởng phải có học vấn cao, nhưng nếu bạn có bằng cấp, công ty sẽ đánh giá cao hơn so với ứng viên khác. Cụ thể là:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trong các ngành liên quan đến kinh tế, bán hàng, hoặc kinh doanh như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing.

Có kỹ năng tin học, sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel,... và biết sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng trên máy tính.

Có trình độ ngoại ngữ, khả năng nghe và hiểu Tiếng Anh.

3.2. Kinh nghiệm

Đối với vị trí Cửa hàng trưởng, kinh nghiệm là một yếu tố cực kỳ quan trọng bởi vì bạn phải chịu trách nhiệm trực tiếp từ việc kinh doanh đến quản lý. Tùy thuộc vào ngành và quy mô của công ty, yêu cầu về kinh nghiệm cho vị trí này sẽ khác nhau.

Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ mong muốn ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm đối với vị trí tương đương và từ 2-3 năm kinh nghiệm đối với ngành bán lẻ nói chung.

3.3. Kỹ năng và phẩm chất

Về mặt kỹ năng, một cửa hàng trưởng cần phải có các kỹ năng sau:

Kỹ năng bán hàng: Kỹ năng này giúp bạn giành được lòng tin của nhân viên cấp dưới và dễ dàng chia sẻ kỹ năng này cho nhân viên của mình.

Kỹ năng này giúp bạn giành được lòng tin của nhân viên cấp dưới và dễ dàng chia sẻ kỹ năng này cho nhân viên của mình. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên: Với vị trí lãnh đạo trong cửa hàng, bạn phải hiểu rõ nhân viên, duy trì mối quan hệ và thúc đẩy họ phát huy tối đa năng lực của mình.

Với vị trí lãnh đạo trong cửa hàng, bạn phải hiểu rõ nhân viên, duy trì mối quan hệ và thúc đẩy họ phát huy tối đa năng lực của mình. Kỹ năng chăm sóc khách hàng: Khách hàng là nguồn thu nhập quan trọng, vì vậy cửa hàng trưởng cần biết cách chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Tác phong chuyên nghiệp, thái độ tận tâm trong phục vụ là yếu tố quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng.

Khách hàng là nguồn thu nhập quan trọng, vì vậy cửa hàng trưởng cần biết cách chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Tác phong chuyên nghiệp, thái độ tận tâm trong phục vụ là yếu tố quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng. Kỹ năng giao tiếp: Trong lĩnh vực bán hàng, khả năng giao tiếp tốt là điều cần thiết giúp bạn tương tác tốt với nhân viên và truyền động lực cho họ. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp còn hỗ trợ trong giải quyết các tình huống xung đột trong cửa hàng.

4. Mức lương của cửa hàng trưởng

Mức lương cửa hàng trưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô cửa hàng, lĩnh vực kinh doanh, kinh nghiệm và kỹ năng cũng như hiệu suất kinh doanh của cửa hàng đó.

Thông thường, mức lương của cửa hàng trưởng dao động từ 8 – 10 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn từ 12 – 15 triệu đồng/tháng. Tại những cửa hàng lớn, mức lương của vị trí này có thể lên đến 25 triệu đồng/tháng.

5. Cửa hàng trưởng cần làm gì để được đánh giá cao?

Để trở thành một cửa hàng trưởng xuất sắc, bạn cần rèn luyện cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết, đồng thời luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Sự thành công của hoạt động bán hàng phụ thuộc vào chất lượng và năng suất của nhân viên

Hành động nhiều hơn lời nói

Đối với một cửa hàng trưởng, việc hành động thể hiện cam kết của mình quan trọng hơn là chỉ nói miệng. Bằng cách này, bạn có thể nhận được sự tôn trọng từ nhân viên cấp dưới và sự tin tưởng từ cấp trên.

Tạo môi trường làm việc tích cực

Sự thành công của hoạt động bán hàng phụ thuộc vào chất lượng và năng suất của nhân viên. Thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ trích lỗi sai, cửa hàng trưởng nên tạo ra một môi trường làm việc tích cực và vui vẻ giúp nhân viên làm việc hết mình và tạo ra kết quả tốt hơn.

Đảm bảo tuân thủ quy định chung

Mặc dù tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nhưng cửa hàng trưởng vẫn cần đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các quy định của cửa hàng và có cơ chế thưởng phạt phù hợp.

Luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống

Khi cửa hàng gặp vấn đề, cửa hàng trưởng phải xử lý ngay. Điều quan trọng là bạn cần giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hành động như một thành viên nhóm

Làm cửa hàng trưởng không có nghĩa bạn chỉ quản lý từ xa. Thay vào đó, bạn cần tham gia vào công việc hàng ngày, từ đó dễ dàng nhận ra vấn đề và giúp đỡ nhân viên.

Tích lũy kiến thức

Luôn học hỏi và cải thiện kỹ năng là cách để trở thành một cửa hàng trưởng xuất sắc, giúp bạn không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn mở ra cơ hội thăng tiến.

Tăng cường dịch vụ khách hàng

Chất lượng phục vụ là một yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng. Do đó, cửa hàng trưởng cần tìm cách cải thiện dịch vụ khách hàng liên tục để thu hút đông đảo người mua.

6. Những điều nên tránh khi làm cửa hàng trưởng

Cửa hàng trưởng là một vị trí đầy thử thách và đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Do đó, để trở thành một cửa hàng trưởng thành công, bạn cần tránh mắc phải những sai lầm sau:

Cửa hàng trưởng không nên tạo không khí căng thẳng cho nhân viên

Không khí làm việc căng thẳng

Khi môi trường làm việc căng thẳng, nhân viên có thể cảm thấy áp lực, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu suất làm việc. Cửa hàng trưởng có thể tạo ra sự thoải mái bằng cách khen ngợi nhân viên hoặc tổ chức những buổi tiệc nhỏ, giúp nhân viên cảm thấy thoải mái hơn.

Tỏ thái độ với nhân viên

Dù bạn cảm thấy áp lực từ công việc, đừng bao giờ thể hiện thái độ tiêu cực với nhân viên. Hành động này có thể làm cho nhân viên không tôn trọng bạn và gây ra các vấn đề không mong muốn. Bạn cần cố gắng giữ thái độ tích cực với nhân viên để duy trì mối quan hệ tốt.

Tỏ thái độ với khách hàng

Dù có những khách hàng không hài lòng, nhưng trong thời đại mạng xã hội, đánh giá tiêu cực có thể ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cửa hàng. Bạn cần nhớ rằng "khách hàng là thượng đế", luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và thân thiện khi làm việc với họ.

Tình trạng thua lỗ kéo dài

Nếu cửa hàng của bạn liên tục lỗ trong khi các phần khác của công ty vẫn ổn định, thì lỗi lớn có thể đến từ cách quản lý của cửa hàng trưởng. Nếu tình trạng thua lỗ kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo vị trí cửa hàng trưởng của bạn sẽ không duy trì được lâu dài.

Sai sót trong báo cáo tài chính

Trong quá trình làm việc, sai sót về số liệu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với công việc của cửa hàng trưởng, một sai lầm nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn. Một con số sai sót có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng và khi cấp trên phát hiện ra, lòng tin của họ vào bạn sẽ bị mất. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn rằng các số liệu được nhập đúng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.

Áp dụng những bí quyết được chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp cửa hàng trưởng nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó thúc đẩy doanh thu và sự phát triển của cửa hàng. Hãy trao dồi đầy đủ các kỹ năng và kiến thức để có thể tự tin thực hiện công việc bạn mơ ước nhé.